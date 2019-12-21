Слуцкий вернулся в Россию. Жаль, что в Европе у него не получилось

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин»
«После ухода специалиста с поста главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года "армейский" клуб так и не смог вновь стать чемпионом России. По разу РПЛ выиграли "Спартак" и "Локомотив", а затем на трон вернулся "Зенит". К сожалению, за границей Слуцкий не добился больших успехов. В английском "Халл Сити" российский тренер смог продержаться лишь полгода. К концу первой части сезона-2017/18 "тигры" занимали 20-е место в Чемпионшипе с 19 очками в активе, поэтому со Слуцким решили попрощаться.
В Голландии у россиянина получилось чуть лучше. В первый сезон под руководством Слуцкого "Витесс" занял 5-е место в Эредивизии, но в плей-офф за право выступать в Лиге Европы проиграл "Утрехту". Следующую кампанию вместе с голландским клубом специалист завершить уже не смог. В нынешнем сезоне "Витесс" бодро стартовал и долго шел в группе лидеров, однако вскоре закис и потерпел пять поражений подряд. После очередной неудачи Слуцкий подал в отставку.
Впрочем, даже несмотря на неутешительные результаты, российский специалист оставил о себе приятные впечатления за границей. В обоих клубах его любили болельщики и футболисты, а местные журналисты получали удовольствие от общения с ним. В конце концов, в отличие от многих других российских специалистов, Слуцкий хотя бы попытался выйти из зоны комфорта», — вспомнил о европейской карьере россиянина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Как Слуцкий изменит «Рубин»
«Несмотря на незавидное турнирное положение, и в нынешнем составе "Рубина" есть, от чего отталкиваться в процессе строительства способной решать высокие задачи команды. Пожалуй, наименее проблемной является средняя линия. Бесспорный номер один в этой конструкции — Игорь Коновалов. Кроме него есть талантливый Подберезкин и Могилевец. У каждого в этом трио набор хороших качеств, которые требуют развития и правильного применения. А тот факт, что все они прошли школу Курбана Бердыева, говорит об обучаемости и тактической грамотности футболистов.
Сейчас же новому тренеру нужен минимум один, а возможно два фланговых полузащитника. Серьезного укрепления требует и оборона. Во-первых, непонятно, как будет выглядеть и когда наберет кондиции после тяжелой травмы Бегич. Во-вторых, ставший открытием прошлого сезона и наводивший на соперников ужас при "стандартах" Сорокин "Рубину" уже не принадлежит. Де-факто он игрок "Краснодара", и "быки", будучи не слишком довольными недостаточным количеством игровой практики у своего футболиста, могут уже зимой прекратить действие сезонной аренды. Возможно, это и к лучшему, потому что в перспективе Слуцкий рассчитывать на Сорокина не может.
То есть, казанцам нужен минимум один центральный защитник и, скорее всего, еще один футболист на левый фланг. Данченко справа смотрится уверенно и умеет поддерживать атаку. Проблема в том, что усилия партнеров должен кто-то завершать. Марков старателен и боевит, но четыре гола — это слишком мало. Один забивной форвард требуется Слуцкому прямо сейчас, а приобретение второго можно отложить до лета», — размышляет о возможных трансферов казанцев при новом наставнике корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.
Слуцкий призван спасать «Рубин»
«Именно перспективы были интересны Слуцкому — не хотелось быть пожарным. Переговоры с "Рубином" простыми не были и шли достаточно долго. Клубное руководство сперва получило отказ, однако затем подключился президент Татарстана Рустам Минниханов. Леониду Викторовичу пообещали серьезные ресурсы и поддержку. Тренер остался доволен инфраструктурой "Рубина" и состоянием академии. Не секрет, что Слуцкий уделяет большое внимание детскому и юношескому футболу. Контракт согласовали на пять лет, а на пост спортивного директора "Рубин" назначил прекрасно знакомого Слуцкому по совместной работе в ЦСКА Олега Яровинского. Прежний тренерский штаб в лице Олега Кузьмина, Сергея Козко и Хавьера Нойи Сальсеса, а также Сесар Навас, занимавшийся селекцией, пока остаются в клубе. Братьев Берузуцких в Казани, скорее всего, не будет, но какие-то изменения в штаб Слуцкий наверняка внесёт.
Амбиции и перспективы — это замечательно, но прямо сейчас на весеннем отрезке Слуцкому придется решать задачу сохранения прописки в элите. Состав у казанцев достаточно качественный и глубокий, но чтобы поставить игру и определиться с основной обоймой, включаться в процесс нужно уже сейчас. Наверняка за те три недели, что остаются до сборов, Слуцкий тщательно изучит нынешний подбор игроков и футбол, в который играли казанцы. Уже зимой стоит ждать первых серьёзных трансферов на перспективу, поскольку речь идет о подъеме в верхний слой РПЛ и борьбу за медали, регулярное участие в еврокубках. Квалификация Леонида Викторовича сомнениям не подлежит. Он получил уникальный опыт и может иметь преференции при приглашении легионеров, особенно из той же Эредивизи, а нашу лигу знает как свои пять пальцев.
Наблюдать за игрой "Рубина" и новым вектором развития клуба в целом — с точки зрения имиджа, трансферной политики, работы с болельщиками, решения вопроса со стадионом — будет очень любопытно. Главное, чтобы в Казани прекратили шарахаться из стороны в сторону и дали время спокойно поработать. Нет ощущения, что Слуцкий сдался. Сидеть и терять время не хотелось, а предложений из Европы, способных заинтересовать, до лета он бы всё равно не получил. Для лиги в целом возвращение сильного специалиста, который одновременно является крупной медийной фигурой — несомненный плюс. На фоне снижения среднего уровня и фиаско в еврокубках наш чемпионат нуждался в свежей крови и новых тренерских идеях», — заявил, что возвращение Слуцкого станет только плюсом для РПЛ автор ФНК Александр Карамышев.
Слуцкий в «Рубине» — это для многих странно
«Слуцкий стал главным тренером "Рубина" — переход, который в перспективе может преобразить две вещи. Первая — сам "Рубин". В начале сезона на секунду показалось, что Шаронов запустит этот клуб и разместит его где-нибудь повыше в турнирной таблице. На это не хватило ни ресурсов самого "Рубина", ни Шаронова. Вторая вещь, которую исправит это решение Слуцкого — его собственная карьера.
Слуцкий приехал на вполне комфортные условия (есть деньги, Яровинский работает вместе с ним, контракт на 5 лет с возможностью расторгнуть его в любой момент), и это шанс для него что-то исправить в своей карьере. Его можно упрекать лишь в том, что полмесяца назад он вообще не собирался в Россию, а теперь неожиданно забыл о мечте и вернулся в РПЛ.
Пусть так: сегодня для него это, наверное, единственный шанс зацепиться за что-нибудь масштабное, взбодриться и вернуться к мечте об успешной карьере в Европе», — размышляет о перспективах Слуцкого в РПЛ журналист «Бомбардира» Илья Егоров.
Слуцкий признал — в Европе не получилось
«С "Витессом" Леонид тоже поступил порядочно и сам подал в отставку. Он потерял в деньгах, но показал: самое главное — перспектива, нужен новый вызов. И он почти сразу последовал: нашего коуча захотел АЕК. Чемпионат Греции — специфичный и не самый сильный, зато Слуцкий мог наконец полноценно попробовать себя в еврокубках за пределами России. В "Халле" это было невозможно, а в Голландии пройти хотя бы в группу так и не удалось.
Говорят, что в Татарстане строится серьезный проект с деньгами, трансферами и инфраструктурой. Но в РПЛ тренеры очень редко где-либо задерживаются, даже в самых стабильных проектах. Дольше всех сейчас с одним клубом работает Юрий Семин (3,5 года в "Локо"), за ним — Виктор Гончаренко (3 в ЦСКА). Летом 2016-го испанец Хави Грасия тоже приезжал в суперамбициозный "Рубин", но все очень быстро закончилось — нарушение ФФП, массовая распродажа, почти банкротство.
Как показывает практика, когда у футбольного клуба в России внезапно появляются деньги, очень скоро они так же внезапно исчезнут. Будем надеяться, что на этот раз в Казани все будет хорошо. Тем более что Слуцкий наверняка все точно обдумал — медиа говорили о нескольких встречах с президентом республики Рустамом Миннинхамовым», — отметил неудачи россиянина в Европе автор Sport 24 Данила Игнатов.
Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что он теперь в «Рубине»
«Леонид Слуцкий вернулся в Россию и возглавил "Рубин". В Казани ему обещают деньги, трансферы, контракт на 5 лет и серьезный проект, но в его согласие до сих пор сложно поверить. Это вообще не похоже на Слуцкого — поехать в комфорт, сесть на трон и начать по-царски тренировать.
К последовательности Слуцкого и сейчас никаких вопросов. Лео не говорил, что уехал в Европу навсегда, а этот трип называл просто длинной командировкой. Ему хотелось, чтобы она продлилась дольше, но получается вот так. Очевидно, что в Европе у него только сумасшедшие предложения вроде греческих АЕКов, а сидеть без дела и ждать контрактов он не может. Плюс он сам сказал, что хочет нормально работать, а не тушить пожар — к сожалению, посреди сезона с такими фильтрами команду найти тяжело.
Только при всей логичности принимать решение Слуцкого очень грустно. За время работы в "Халле" и особенно в "Витессе" он стал настоящим проводником России в Европу. Ведь Слуцкий — это же не просто человек, уехавший за границу. Наши-то там есть, этим не удивить: Головин, Черышев, Комличенко, кто угодно. Но Слуцкий — это же целое явление» — говорится в материале Sports. 0