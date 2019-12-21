Слуцкий вернулся в Россию. Жаль, что в Европе у него не получилось

19 декабря главным тренером казанского «Рубина» стал Леонид Слуцкий. 48-летний российский специалист подписал контракт с «рубиновыми» на пять лет.

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин»

«После ухода специалиста с поста главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года "армейский" клуб так и не смог вновь стать чемпионом России. По разу РПЛ выиграли "Спартак" и "Локомотив", а затем на трон вернулся "Зенит". К сожалению, за границей Слуцкий не добился больших успехов. В английском "Халл Сити" российский тренер смог продержаться лишь полгода. К концу первой части сезона-2017/18 "тигры" занимали 20-е место в Чемпионшипе с 19 очками в активе, поэтому со Слуцким решили попрощаться.

В Голландии у россиянина получилось чуть лучше. В первый сезон под руководством Слуцкого "Витесс" занял 5-е место в Эредивизии, но в плей-офф за право выступать в Лиге Европы проиграл "Утрехту". Следующую кампанию вместе с голландским клубом специалист завершить уже не смог. В нынешнем сезоне "Витесс" бодро стартовал и долго шел в группе лидеров, однако вскоре закис и потерпел пять поражений подряд. После очередной неудачи Слуцкий подал в отставку.

Впрочем, даже несмотря на неутешительные результаты, российский специалист оставил о себе приятные впечатления за границей. В обоих клубах его любили болельщики и футболисты, а местные журналисты получали удовольствие от общения с ним. В конце концов, в отличие от многих других российских специалистов, Слуцкий хотя бы попытался выйти из зоны комфорта», — вспомнил о европейской карьере россиянина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

Как Слуцкий изменит «Рубин»

«Несмотря на незавидное турнирное положение, и в нынешнем составе "Рубина" есть, от чего отталкиваться в процессе строительства способной решать высокие задачи команды. Пожалуй, наименее проблемной является средняя линия. Бесспорный номер один в этой конструкции — Игорь Коновалов. Кроме него есть талантливый Подберезкин и Могилевец. У каждого в этом трио набор хороших качеств, которые требуют развития и правильного применения. А тот факт, что все они прошли школу Курбана Бердыева, говорит об обучаемости и тактической грамотности футболистов.

Сейчас же новому тренеру нужен минимум один, а возможно два фланговых полузащитника. Серьезного укрепления требует и оборона. Во-первых, непонятно, как будет выглядеть и когда наберет кондиции после тяжелой травмы Бегич. Во-вторых, ставший открытием прошлого сезона и наводивший на соперников ужас при "стандартах" Сорокин "Рубину" уже не принадлежит. Де-факто он игрок "Краснодара", и "быки", будучи не слишком довольными недостаточным количеством игровой практики у своего футболиста, могут уже зимой прекратить действие сезонной аренды. Возможно, это и к лучшему, потому что в перспективе Слуцкий рассчитывать на Сорокина не может.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

То есть, казанцам нужен минимум один центральный защитник и, скорее всего, еще один футболист на левый фланг. Данченко справа смотрится уверенно и умеет поддерживать атаку. Проблема в том, что усилия партнеров должен кто-то завершать. Марков старателен и боевит, но четыре гола — это слишком мало. Один забивной форвард требуется Слуцкому прямо сейчас, а приобретение второго можно отложить до лета», — размышляет о возможных трансферов казанцев при новом наставнике корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

Слуцкий призван спасать «Рубин»

«Именно перспективы были интересны Слуцкому — не хотелось быть пожарным. Переговоры с "Рубином" простыми не были и шли достаточно долго. Клубное руководство сперва получило отказ, однако затем подключился президент Татарстана Рустам Минниханов. Леониду Викторовичу пообещали серьезные ресурсы и поддержку. Тренер остался доволен инфраструктурой "Рубина" и состоянием академии. Не секрет, что Слуцкий уделяет большое внимание детскому и юношескому футболу. Контракт согласовали на пять лет, а на пост спортивного директора "Рубин" назначил прекрасно знакомого Слуцкому по совместной работе в ЦСКА Олега Яровинского. Прежний тренерский штаб в лице Олега Кузьмина, Сергея Козко и Хавьера Нойи Сальсеса, а также Сесар Навас, занимавшийся селекцией, пока остаются в клубе. Братьев Берузуцких в Казани, скорее всего, не будет, но какие-то изменения в штаб Слуцкий наверняка внесёт.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Амбиции и перспективы — это замечательно, но прямо сейчас на весеннем отрезке Слуцкому придется решать задачу сохранения прописки в элите. Состав у казанцев достаточно качественный и глубокий, но чтобы поставить игру и определиться с основной обоймой, включаться в процесс нужно уже сейчас. Наверняка за те три недели, что остаются до сборов, Слуцкий тщательно изучит нынешний подбор игроков и футбол, в который играли казанцы. Уже зимой стоит ждать первых серьёзных трансферов на перспективу, поскольку речь идет о подъеме в верхний слой РПЛ и борьбу за медали, регулярное участие в еврокубках. Квалификация Леонида Викторовича сомнениям не подлежит. Он получил уникальный опыт и может иметь преференции при приглашении легионеров, особенно из той же Эредивизи, а нашу лигу знает как свои пять пальцев.

Наблюдать за игрой "Рубина" и новым вектором развития клуба в целом — с точки зрения имиджа, трансферной политики, работы с болельщиками, решения вопроса со стадионом — будет очень любопытно. Главное, чтобы в Казани прекратили шарахаться из стороны в сторону и дали время спокойно поработать. Нет ощущения, что Слуцкий сдался. Сидеть и терять время не хотелось, а предложений из Европы, способных заинтересовать, до лета он бы всё равно не получил. Для лиги в целом возвращение сильного специалиста, который одновременно является крупной медийной фигурой — несомненный плюс. На фоне снижения среднего уровня и фиаско в еврокубках наш чемпионат нуждался в свежей крови и новых тренерских идеях», — заявил, что возвращение Слуцкого станет только плюсом для РПЛ автор ФНК Александр Карамышев.

Слуцкий в «Рубине» — это для многих странно

«Слуцкий стал главным тренером "Рубина" — переход, который в перспективе может преобразить две вещи. Первая — сам "Рубин". В начале сезона на секунду показалось, что Шаронов запустит этот клуб и разместит его где-нибудь повыше в турнирной таблице. На это не хватило ни ресурсов самого "Рубина", ни Шаронова. Вторая вещь, которую исправит это решение Слуцкого — его собственная карьера.

Слуцкий приехал на вполне комфортные условия (есть деньги, Яровинский работает вместе с ним, контракт на 5 лет с возможностью расторгнуть его в любой момент), и это шанс для него что-то исправить в своей карьере. Его можно упрекать лишь в том, что полмесяца назад он вообще не собирался в Россию, а теперь неожиданно забыл о мечте и вернулся в РПЛ.

Пусть так: сегодня для него это, наверное, единственный шанс зацепиться за что-нибудь масштабное, взбодриться и вернуться к мечте об успешной карьере в Европе», — размышляет о перспективах Слуцкого в РПЛ журналист «Бомбардира» Илья Егоров.

Слуцкий признал — в Европе не получилось

«С "Витессом" Леонид тоже поступил порядочно и сам подал в отставку. Он потерял в деньгах, но показал: самое главное — перспектива, нужен новый вызов. И он почти сразу последовал: нашего коуча захотел АЕК. Чемпионат Греции — специфичный и не самый сильный, зато Слуцкий мог наконец полноценно попробовать себя в еврокубках за пределами России. В "Халле" это было невозможно, а в Голландии пройти хотя бы в группу так и не удалось.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Говорят, что в Татарстане строится серьезный проект с деньгами, трансферами и инфраструктурой. Но в РПЛ тренеры очень редко где-либо задерживаются, даже в самых стабильных проектах. Дольше всех сейчас с одним клубом работает Юрий Семин (3,5 года в "Локо"), за ним — Виктор Гончаренко (3 в ЦСКА). Летом 2016-го испанец Хави Грасия тоже приезжал в суперамбициозный "Рубин", но все очень быстро закончилось — нарушение ФФП, массовая распродажа, почти банкротство.

Как показывает практика, когда у футбольного клуба в России внезапно появляются деньги, очень скоро они так же внезапно исчезнут. Будем надеяться, что на этот раз в Казани все будет хорошо. Тем более что Слуцкий наверняка все точно обдумал — медиа говорили о нескольких встречах с президентом республики Рустамом Миннинхамовым», — отметил неудачи россиянина в Европе автор Sport 24 Данила Игнатов.

Слуцкий был проводником России в Европу. Жаль, что он теперь в «Рубине»

«Леонид Слуцкий вернулся в Россию и возглавил "Рубин". В Казани ему обещают деньги, трансферы, контракт на 5 лет и серьезный проект, но в его согласие до сих пор сложно поверить. Это вообще не похоже на Слуцкого — поехать в комфорт, сесть на трон и начать по-царски тренировать.

К последовательности Слуцкого и сейчас никаких вопросов. Лео не говорил, что уехал в Европу навсегда, а этот трип называл просто длинной командировкой. Ему хотелось, чтобы она продлилась дольше, но получается вот так. Очевидно, что в Европе у него только сумасшедшие предложения вроде греческих АЕКов, а сидеть без дела и ждать контрактов он не может. Плюс он сам сказал, что хочет нормально работать, а не тушить пожар — к сожалению, посреди сезона с такими фильтрами команду найти тяжело.

Только при всей логичности принимать решение Слуцкого очень грустно. За время работы в "Халле" и особенно в "Витессе" он стал настоящим проводником России в Европу. Ведь Слуцкий — это же не просто человек, уехавший за границу. Наши-то там есть, этим не удивить: Головин, Черышев, Комличенко, кто угодно. Но Слуцкий — это же целое явление» — говорится в материале Sports. 0