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    Ястремская возьмет реванш у Кесслер и станет чемпионкой в Ноттингеме?

    Кесслер — Ястремская. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира в Ноттингеме 22 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кесслер — Ястремская
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    Даяна Ястремская
    Украинка Даяна Ястремская сыграет против американки Маккартни Кесслер в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания). Матч пройдет 22 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Ястремская, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 22 Июня 2025 года

    Маккартни Кесслер

  • США
    •  Маккартни Кесслер 14:00 Даяна Ястремская

    Даяна Ястремская

  • Украина
    •

    Кесслер

    Маккартни третий раз в сезоне вышла в финал на уровне основного тура, благодаря чему дебютирует в топ-40.

    Ранее в 2025-м она выиграла турнир в Хобарте и дошла до финала в Остине.

    В полуфинале Кесслер одержала победу над словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:2.

    В четвертьфинале текущего турнира она обыграла чемпионку двух предыдущих турниров в Ноттингеме Кэти Бултер — 6:3, 3:6, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге Кесслер одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (7:5, 6:7, 7:5), а во втором выиграла у китаянки Линь Чжу (6:1, 6:4).

    На прошлой неделе Кесслер прошла один раунд на «пятисотнике» в Лондоне — после победы над Франческой Джонс уступил Циньвэнь Чжэн (3:6, 6:4, 5:7).

    Ястремская

    Даяна тем временем второй раз в сезоне сыграет в решающем матче.

    Лучшим результатом украинки в 2025-м пока остается выход в финал «пятисотника» в австрийском Линце.

    В полуфинале Ястремская одержала победу над полькой Магдой Линетт — 6:4, 6:4.

    В четвертьфинале текущего турнира Даяна выиграла у финалистки US Open-2021 Лейлы Фернандес — 6:3, 7:6.

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    В первом круге Ястремская одержала победу над сербкой Ольгой Данилович (6:4, 7:6), а во втором выиграла у хорватки Антонии Ружич (6:2, 2:6, 6:4).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.88, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.92.

    Прогноз: в данном случае действительно сложно кому-то отдать предпочтение, но рискнем предположить, что украинка американка не разочаруют болельщиков.

    Правда, стоит также обратить внимание, что в январе Маккартни обыграла Даяну в четвертьфинале турнира в Хобарте — 7:5, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кесслер — Ястремская?

    Матч Кесслер — Ястремская состоится 22 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кесслер — Ястремская?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кесслер — Ястремская?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кесслер — Ястремская?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кесслер — Ястремская?

    Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.88, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.92.

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