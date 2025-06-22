Кесслер — Ястремская. Ставка (к. 1.95) и прогноз на финал турнира в Ноттингеме 22 июня 2025 года

Украинка Даяна Ястремская сыграет против американки Маккартни Кесслер в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания). Матч пройдет 22 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Ястремская, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кесслер

Маккартни третий раз в сезоне вышла в финал на уровне основного тура, благодаря чему дебютирует в топ-40.

Ранее в 2025-м она выиграла турнир в Хобарте и дошла до финала в Остине.

В полуфинале Кесслер одержала победу над словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале текущего турнира она обыграла чемпионку двух предыдущих турниров в Ноттингеме Кэти Бултер — 6:3, 3:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

В первом круге Кесслер одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (7:5, 6:7, 7:5), а во втором выиграла у китаянки Линь Чжу (6:1, 6:4).

На прошлой неделе Кесслер прошла один раунд на «пятисотнике» в Лондоне — после победы над Франческой Джонс уступил Циньвэнь Чжэн (3:6, 6:4, 5:7).

Ястремская

Даяна тем временем второй раз в сезоне сыграет в решающем матче.

Лучшим результатом украинки в 2025-м пока остается выход в финал «пятисотника» в австрийском Линце.

В полуфинале Ястремская одержала победу над полькой Магдой Линетт — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале текущего турнира Даяна выиграла у финалистки US Open-2021 Лейлы Фернандес — 6:3, 7:6.

В первом круге Ястремская одержала победу над сербкой Ольгой Данилович (6:4, 7:6), а во втором выиграла у хорватки Антонии Ружич (6:2, 2:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кесслер в этом матче можно поставить за 1.88, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.92.

Прогноз: в данном случае действительно сложно кому-то отдать предпочтение, но рискнем предположить, что украинка американка не разочаруют болельщиков.

Правда, стоит также обратить внимание, что в январе Маккартни обыграла Даяну в четвертьфинале турнира в Хобарте — 7:5, 6:4.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.