Клубный ЧМ-2019. Лучший финал, великолепный Мане и напомнивший о себе Гомис

1. Бобби снова взялся за дело

В матче за Суперкубок УЕФА против «Челси» «Ливерпулю» очень повезло проигрывать к перерыву только со счетом 0:1. В игру вступил Роберто Фирмино. Уже через пять минут бразилец помог Садио Мане сравнять счет, а затем в дополнительное время он сделал то же самое, и «Ливерпуль» вышел вперед. «Челси» удалось отыграться, но «красные» выиграли по пенальти (Фирмино свой удар забил).

В полуфинале Клубного ЧМ-2019 «Ливерпуль» играл вничью с «Монтеррем». И, честно говоря, им повезло, что счет был равным. Но как бы там ни было, на последних минутах Трент Александер-Арнолд выполнил навес, и Роберто Фирмино, который вышел на замену за пять минут до конца основного времени, красиво и ловко отправить мяч в сетку и принес «Ливерпулю» победу в компенсированное время.

В важные моменты больших игр в этом сезоне Роберто Фирмино был главным человеком в «Ливерпуле». И вот почему это было так странно, когда Фирмино упустил два прекрасных шанса в основное время матча с «Фламенго». Но не стоило списывать его со счетов.

Через десять минут после начала овертайма Садио Мане предоставил Фирмино третий шанс забить, и на этот раз бразилец не сплоховал, уложив на газон вратаря и защитника, прежде чем забить гол, который сделал «Ливерпуль» чемпионом мира.

«Ливерпуль» globallookpress.com

2. Бруно Энрике готов ко второй попытке

Бруно Энрике 28 лет. Как и большинство невероятно талантливых бразильцев, он в свое время перебрался в Европу. В 2016 году он присоединился к «Вольфсбургу», и многие ожидали, что он не задержится в этом клубе, а вскоре пойдет на повышение. Что ж, он и правда не задержался, но только по той причине, что сильно разочаровал.

С тех пор, как он вернулся в Бразилию, то выступал сперва за «Сантос», а с начала 2019 года — за «Фламенго». С момента перехода во «Фла» он выглядел просто невероятно. На момент финала Клубного ЧМ он провел за клуб 61 матч, в которых забил фантастические 35 голов. Вместе с «Фламенго» он выиграл Лигу Кариока, чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

В финале против «Ливерпуля» на его плечи было возложено немало ожиданий. И он оправдал эти ожидания, так как был самым острым игроком атаки на поле, хотя одновременно с ним там находились Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

Бруно Энрике globallookpress.com

Бразилец благодаря своему великолепному дриблингу и передвижению издевался над обоими крайними защитниками «Ливерпуля», уделяя особое внимание Тренту Александеру-Арнолду. Он также прекрасно взаимодействовал с партнерами по команде.

Бруно Энрике продолжать терзать оборону соперника и во втором тайме и всегда выглядел тем игроком, который способен доставить неприятности. Даже в овертайме, когда «Ливерпуль» вышел вперед и удерживал лидерство, Бруно Энрике был главным созидателем на поле.

Это тот игрок, который явно готов ко второй попытке в европейском футболе, если кто-то захочет предоставить ему шанс.

3. Супер Садио Мане

«Честно говоря, он заслужил выиграть Золотой мяч», — сказал Яя Туре о Садио Мане. А если такой игрок, как Туре, который никогда не хвалит никого, кроме себя, говорит, что Мане был лучшим, то людям точно стоит прислушаться к этому.

Заслужил ли Мане Золотой мяч или нет — не главное (это индивидуальная награда в командном спорте, и критерии настолько гибкие и бессмысленные, что любой выбор можно справедливо обосновать). Но нельзя отрицать то, что Садио Мане стал одним из лучших в мире. А ведь еще три года назад многие ставили под сомнение, что за него стоило отдавать 34 миллиона фунтов. И как от одного из лучших игроков мира мы ждем от него чудес мирового уровня.

Садио Мане в матче против «Фламенго» globallookpress.com

И на 99-й минуте финала он сотворил именно это. Мане после рывка получил мяч от Джордана Хендерсона, однако у него не было возможности пробить. Ему пришлось немного подождать и он каким-то образом увидел, что Фирмино бежит за ним. Мане остановился, развернулся и, почти не глядя, отдал идеальный пас на Фирмино. Бразилец забил и забрал славу себе, но блеск и гениальность в этой атаке принадлежали Мане.

4. Гомис все еще на уровне

Помните Бафетимби Гомиса? Французский нападающий, который два сезона провел в «Суонси». Оказывается, он все еще умеет играть. После пяти впечатляющих сезонов с «Лионом» он перебрался В АПЛ, где столкнулся с трудностями и не смог проявить себя столь же хорошо. Это был единственный период в его карьере, когда он не был продуктивен. После этого он был великолепен в «Марселе», «Галатасарае» и вот теперь в «Аль-Хиляле».

Бафетимби Гомис globallookpress.com

За полчаса до конца матча за третье место команда Гомиса уступала со счетом 1:2. Но Карлос Эдуардо подал в штрафную, а Гомис нанес прекрасный удар головой, после которого мяч оказался в сетке. Голкипер «Монтеррея» Луис Карденас пытался спасти свою команду, но не смог. Счет сравнялся и затем дело дошло до серии пенальти, в которой Гомис открыл счет точным ударам своей команды.

«Аль-Хиляль» в итоге все же проиграл, но Гомис продемонстрировал свое качество и то, что еще мог бы, вероятно, играть на более высоком уровне, чем в клубе из Саудовской Аравии.

5. ФИФА не нужно ничего менять

На Клубном чемпионате мира в настоящее время выступают только победители континентальных турниров — таких как Лига чемпионов и Копа Либертадорес. Но вскоре это может измениться. На самом деле в 2020 году на Клубном ЧМ в последний раз сыграют только чемпионы континентов. С 2021 года турнир будет проводиться раз в четыре года, а каждая конфедерация будет отправлять несколько представителей.

С одной стороны это гарантирует то, что УЕФА всегда сможет отправлять на турнир таких дойных коров как «Барселона» и «Реал», а КОНМЕБОЛ — «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», если они захотят. Возможно, это подарит нам несколько матчей с суперзвездами, но в то же время нынешний турнир демонстрирует, что мы потеряем нечто большее — настоящую конкуренцию.

«Ливерпуль» — «Фламенго» globallookpress.com

Да, матч «Ливерпуля» и «Фламенго» — первый раз, когда у нас был действительно захватывающий финал, в котором победить мог любой. Бразильская команда отлично противостояла «красным». И это демонстрирует великолепный потенциал КЧМ. Это то, что будет потеряно, если турнир превратится в Межконтинентальную лигу чемпионов. Это позор, если нас лишат таких матчей, как «Фламенго» — «Ливерпуль» из-за финансовых интересов. 0