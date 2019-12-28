Почему Златан, Месси и Роналду бросают вызов возрасту и времени

Тенденция старения захватила не только футбол

Роджер Федерер — феномен в мире тенниса globallookpress.com

Победителям «Золотого мяча» Лионелю Месси и Меган Рапино — 32 и 34 года соответственно. Криштиану Роналду стукнет 35 лет в феврале.

Это не странные исключения: тенденция старения футбола широко распространена и является частью явления в других видах спорта. Кажется. что игра становится более требовательной, ведь футболисты делают больше спринтов и в целом много двигаются, чем десять лет назад. Но карьера становится длиннее. Что происходит?

Средний возраст игроков в Лиге чемпионов вырос с 24,9 года (1992) до 26,5 в прошлом сезоне. При этом возраст почти всех ведущих команд находится в диапазоне от 23 до 29 лет.

В теннисе средний возраст 100 лучших игроков мужского пола также вырос за десятилетие с 26,2 до рекордно высокого уровня 27,9. Сегодняшние трое теннисистов с самым высоким рейтингом — Рафаэль Надаль (33 года), Новак Джокович (32 года) и Роджер Федерер (38 лет), а 38-летняя Серена Уильямс остается в топе женского Тура.

Рок-звезды и фейковые физиотерапевты

Роналдиньо globallookpress.com

Карьера теперь длится дольше, потому что изменились привычки у звезд. Великие игроки раньше жили в стиле рок-звезд. Они зарабатывали не так много, знали, что к 30 годам карьера закончится, поэтому жили на полную. Искушений хватало. Ференц Пушкаш в 50-е годы имел лишний вес, Джордж Бест стал алкоголиком, а Йохан Кройф — заядлым курильщиком.

В 1980-е Диего Марадона тоже имел лишний вес и боролся с кокаиновой зависимостью, в то время как Роналдиньо обожал ночные клубы, из-за чего «Барселона» решила его продать и отгородить Месси от пагубного влияния.

С травмами работать не умели. В 1966-м году Пеле получил травму на Кубке мира. В 1983-м лодыжка Марадоны была раздавлена защитником, а Марко ван Бастен получил травму в 28 лет и с трудом играл в дальнейшем. В то время помощь физиотерапевта (как правило, бывшего футболиста) заключалась только во втирании на место травмы какой-то мази. Операции были примитивными, поэтому с переломом ноги оставалось просто завершить карьеру.

Затем Руперт Мердок и Сильвио Берлускони в 90-е создали свои футбольные телеканалы — Sky и Mediaset. Известные игроки стали продуктом, который надо было оберегать. Руководство футбола запретило подкаты сзади, ужесточило наказание за попытку нанести травму. Тот же Месси исправно этим пользовался, зарабатывая штрафной за штрафным.

Топ-клубы заключали со звездами соглашения: игрок получает деньги и славу, но живет как профессионал. Если есть талант, остается просто сделать так, чтобы он на тебя работал. Футболисты поняли это, а наука продвинулась вперед, поэтому в игре появились настоящие физиотерапевты и медицинская помощь.

Физика компенсируется мышлением

Лука Модрич globallookpress.com

Почти десять лет назад Гиггз, Дзанетти и Мальдини играли до 40 лет. В то время на всю Европу гремела медицинская лаборатория «Милана». Там поняли, что травму можно предотвратить, собрав все данные об игроке на компьютере.

В итоге удалось уменьшить частоту некоторых видов повреждений даже на 90 процентов. Возраст футболиста на топ-уровне в конце карьеры вырос с 34 лет до 40.

Все эти перемены помогли Месси и Роналду доминировать дольше, чем другие легенды прошлого. Аргентинец выиграл шесть «Золотых мячей», португалец — пять. До этого рекордом было три награды у одного игрока.

Единственным нарушителем гегемонии этой пары стал Лука Модрич в 2018-м году, когда ему уже было 33. Никто в его возрасте ранее не получал «Золотой мяч».

Разумеется, спад с возрастом все еще остается. Вывод исследования в немецкой Бундеслиге: после 30 лет количество спринтерских забегов на поле сокращается на 21 процент по сравнению с молодыми игроками. Месси, который в молодости обожал носиться с мячом, теперь оставляет это дело партнерам.

Есть еще одно преимущество, позволяющее футболистам выступать дольше: для больших и маленьких клубов ветераны являются частью идеального сочетания с молодыми. У игроков с возрастом принятие решений и игровой интеллект выходят на новый уровень.

Месси вкладывает смысл в каждое движение на поле

Лионель Месси globallookpress.com

Математик Дэвид Самптер, автор книги «Soccermatics», проанализировал игру Месси. Аргентинец часто пробегает всего 4-5 километров за матч, но его каждое движение имеет смысл. Как правило, форвард «Барсы» всегда стремится оказаться в какой-то точке на поле. Часто он сначала делает ложный рывок, о котором знают партнеры, а затем направляется в нужное место и получает мяч.

Еще одна «фишка» Лионеля — он может бежать и внезапно остановиться, а его соперник продолжит двигаться дальше, тогда как аргентинец получит мяч в своей точке. Мышление позволяет Месси тратить меньше энергии на бесполезные телодвижения.

Как сказал один генеральный менеджер одного спортивного клуба, спортсмены похожы на ледяные глыбы. Они постепенно тают, а клубы следят и ждут момента, чтобы их продать, пока не осталась только лужа воды. Процесс таяния заметен и по Криштиану Роналду, который (без учета пенальт) забил всего 12 голов в 20 матчах Серии А и Лиги чемпионов текущего сезона. Это мало, учитывая привычную планку португальца.

Дидье Дрогба и Михаэль Баллак в последние дни в «Челси» были похожи друг на друга. Баллак больше не мог играть каждый матч, но старался помочь партнерам в больших поединках. Дрогба в 34 года стал героем финала Лиги чемпионов 2012 года, но к тому моменту он уже не сиял каждую неделю в АПЛ. Позже, выступая в MLS, ивуариец бережно относился к своему организму и избегал матчей на искусственном газоне, чтобы не получить травму.

Пик формы приобрел дополнительный смысл. В баскетболе клубы НБА все чаще корректируют нагрузку и заставляют даже более молодых игроков отдыхать и пропускать матчи, чтобы поберечь ресурс.

Удивительно, но Роналду и Месси в будущем могут стать еще лучше. Лионель на церемонии вручения «Золотого мяча» сказал: «Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, на физическом и эмоциональном уровне, поэтому надеюсь, что смогу продолжить играть». 0