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    Чемпионство — вопрос времени. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»

    Команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов так далеко, что уже может не беспокоиться

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    «Ливерпуль» на 13 очков оторвался от ближайших преследователей в английской Премьер-лиге, а его болельщики по-прежнему отказываются петь песни о том, что их команда выиграет чемпионат в этом сезоне, пишет журналист ESPN Марк Огден.
    На «Энфилде» видели слишком много провалов, ведь «Ливерпуль» не завоевывал титул с 1990 года, поэтому фанаты не хотят испытывать судьбу и заранее отдавать трофей своим любимцам. Однако подопечные Юргена Клоппа одержали 17-ю победу в 18 матчах, разгромив 26 декабря со счетом 4:0 одного из главных конкурентов — «Лестер».

    Удивительно, но единственными, кто не верит, что трофей Премьер-лиги уже может выезжать в Ливерпуль, остаются те самые болельщики, которые так отчаянно желают увидеть его в своем родном городе.

    Победа «красных» над «Лестером» в «День подарков» показала, что главный вопрос больше не заключается в том, выиграет ли «Ливерпуль» Премьер-лигу. Теперь он звучит так: когда он официально оформит чемпионство? Впрочем, сама дата не имеет большого значения. Больше всего хотелось бы узнать, насколько большим в итоге будет отрыв мерсисайдцев от второго места, и сколько рекордов они еще побьют в этом сезоне.

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    • Помните спешку с объявлением «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы лучшей командой эпохи Премьер-лиги два года назад, когда «горожане» стали первой командой, преодолевшей отметку в 100 набранных очков за сезон? Сохраняя нынешнюю форму, «Ливерпуль» способен значительно превзойти то достижение, тем самым отодвинув подопечных Гвардиолы в тень.

    Да, в прошлом сезоне «Сити» оформил домашний требл, обогнав команду Клоппа на один балл в борьбе за титул АПЛ, но «Ливерпуль» ответил победой в Лиге чемпионов. Разрыв между двумя грандами не был слишком большим, а уже в этом сезоне «красные» так твердо надавили на газ, что оставили «горожан» и всех остальных далеко позади себя.

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    «Красным» потребовалось всего семь минут, чтобы прикончить «Лестер» во втором тайме, но они доминировали на «Кинг Пауэр» от начала и до конца матча. Шквал ранних моментов завершился навесом Трента Александера-Арнольда на Роберто Фирмино, который легко поразил цель, и хотя счет 1:0 сохранялся до середины второй половины встречи, преимущество гостей не было под угрозой.

    Настоящий разгром начался на 71-й минуте. Чаглар Сеюнджю зачем-то сыграл рукой в своей штрафной, позволив надежному пенальтисту Джеймсу Милнеру отличиться ударом с 11-метровой отметки. Далее последовал гол от Фирмино, который спокойно замкнул прострел Александера-Арнольда, после чего отличился уже сам защитник, чей выстрел показал всю беспомощность Каспера Шмейхеля.

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    • Ну и чтобы закрепить свой успех в столь важном матче, подопечные Клоппа полностью перекрыли кислород главному бомбардиру Премьер-лиги Джейми Варди, который нанес всего один удар мимо ворот, проведя худшую игру в сезоне.

    Стабильность «Ливерпуля» просто зашкаливает. Только «Манчестер Юнайтед» смог сдержать «красных», когда сыграл с ними вничью на «Олд Траффорд» в октябре. Все остальные соперники были повержены.

    На фоне приближающейся заключительной игры в лиге в 2019 году против «Вулверхэмптона» можно вспомнить, что «Ливерпуль» не проигрывал с самого первого матча в календарном году: 3 января он уступил «Манчестер Сити» на «Этихаде» 1:2.

    «Ливерпуль» провел в Премьер-лиге 35 матчей без поражений. «Непобедимый» «Арсенал» образца 2004 года удерживает рекорд — 49 игр подряд без поражений и 30 из них были победами.

    А теперь переведем 35 игр в очки и осознаем, что «Ливерпуль» набрал в них 95 очков, что просто невероятно. А ведь до конца сезона у него в запасе остается 20 матчей, то есть еще 60 баллов в потенциале.

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    • Мерсисайдцы могут потерять 12 очков или проиграть четыре встречи, но все равно в итоге наберут 100 очков. Сейчас они движутся как паровоз, и нынешняя форма подсказывает, что «Ливерпуль» намерен выйти далеко за пределы тех 100 баллов, которыми хвастается «Сити».

    Таково их лидерство на вершине, что «Ливерпуль» теперь может играть без страха и беспокойства до конца сезона, потому что игроки знают, что у них огромный запас, так что любая странная ошибка или поражение вряд ли будут иметь значение для итогов чемпионской гонки.

    Когда команда играет с такой свободой, она, как правило, побеждает, потому что действует на своих сильных сторонах, а это значит, что у «Ливерпуля» дела могут быть только лучше. И данный факт порождает еще один вопрос: смогут ли «красные», подражая великой команде Арсена Венгера сезона 2003/04, оставаться непобежденными в течении целого сезона?

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    • Тогда Премьер-лига подарила «Арсеналу» специально изготовленный золотой трофей, подчеркнув значимость достижения. Прождав так долго, «Ливерпуль» согласится на любой трофей, но, если он тоже будет золотым, как у «канониров», мучительное ожидание окажется не таким уж и болезненным.

    Не сомневайтесь: титул Премьер-лиги в этом сезоне получит команда из «Энфилда». Болельщики, возможно, не хотят об этом петь, пока кубок не попадет в трофейный шкаф, но они должны расстаться с предрассудками и кричать о своем чемпионстве громко и ясно, потому что этот «Ливерпуль» точно никто не догонит. 0

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