Что смотреть на праздники?

Гвардиола (справа) и Сульшер снова встретятся — теперь в Кубке Лиги

Несмотря на праздники, в европейских топ-чемпионатах хватает футбольных поединков, которые стоит посмотреть. Рассказываем, какие именно матчи заслуживают внимания.

«Лестер» — «Ливерпуль» (АПЛ)

26 декабря, 23:00 мск

Лидер АПЛ «Ливерпуль» встретится со своим главным преследователем, которым неожиданно в этом сезоне пока является «Лестер». Если в Премьер-лиге и есть вероятность возрождения интриги, то это должно случиться именно в грядущем матче.

Соперники отличаются самой надежной обороной в высшем английском дивизионе — по 14 забитых мячей. Вместе с тем, только «Манчестер Сити» забивает больше них. Дополнительная интрига — противостояние экс-рулевого мерсисайдцев Брендана Роджерса своему бывшему клубу.

«Арсенал» — «Челси» (АПЛ)

29 декабря, 17:00 мск

Одно из лондонских дерби, в котором встретятся представители топ-6 английской Премьер-лиги. Хотя исход дуэли этих команд не влияет на борьбу за чемпионский титул, как это было несколько лет назад, этот поединок все равно никогда не оставляет равнодушным.

Встреча «Канониров» и «Синих» также интересна противостоянием молодых наставников этих команд, которые еще семь лет назад противостояли друг другу в качестве игроков, выступая за эти же клубы. И если Фрэнк Лэмпард только завершает первые полгода работы у руля «Челси», то Микель Артета проведет лишь второй свой матч как самостоятельный тренер «Арсенала».

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (АПЛ)

1 января 23:00 мск

Классика английского футбола, которая никогда не оставляет равнодушным. Эти клубы боролись за главные внутренние трофеи еще в середине 20-го века, тогда как на рубеже столетий фактически делили трон АПЛ.

Микелю Артете предстоит еще одна встреча против такого же молодого менеджера, как он. Уле-Гуннар Сульшер уже год, как возглавляет «Манчестер Юнайтед», и его профпригодность на этом посту по-прежнему вызывает сомнения. Впрочем, именно в дуэлях против топ-соперников в этом сезоне норвежец не раз доказывал, что способен добиваться успеха.

Интересно так же то, что специалисты, похоже, исповедуют прямо противоположные стили футбола — атакующий со ставкой на владение мячом и стремительные контратаки из глубины поля. Это обещает зрелищное противостояние.

«Эспаньол» — «Барселона» (Примера)

4 января, 23:00 мск

В заключительном туре первого круга Примеры «Эспаньол» примет «Барселону». В любой другой ситуации матч между последней и первой командой чемпионата не привлек бы значительного внимания, но в данном случае речь идет о каталонском дерби.

Хотя в предыдущем поединке на поле соперника «блауграна» добилась разгромной победы 4:0, перед этим в гостях она сыграла вничью с «Попугаями» (1:1), а ранее и вовсе проиграла 0:1. Помимо фактора дерби подстегнуть хозяев должна и смена наставника после увольнения Мачина. Что любопытно, его преемником, скорее всего, будет экс-защитник «Барселоны» Абелардо.

«Ливерпуль» — «Эвертон» (Кубок Англии)

5 января, 19:01 мск

В каком бы положении ни были команды, мерсисайдское дерби, как правило, дарит увлекательную игру. Тем более что в данном случае «Эвертон» может на время забыть о проблемах в чемпионате, поскольку речь идет о Кубке Англии, где поражение безжалостно оставляет за бортом турнира.

Стимулировать «Ирисок» должно также то, что они девять лет не знают побед над своими соседями, тогда как на «Энфилде» — и вовсе 20 лет. При этом сейчас их возглавляет тренер топ-класса Карло Анчелотти, который пока что остается единственным наставником в нынешнем сезоне, кто обыгрывал Юргена Клоппа в нынешнем сезоне. Дуэль таких специалистов стоит такого дерби.

«Наполи» — «Интер» (Серия А)

6 января, 22:45 мск

В течение нескольких кряду прошлых сезонов только «Наполи» составлял какую-никакую конкуренцию гегемону кальчо «Ювентусу». Похоже, теперь все изменилось, и уже «Интер» бросил вызов «Старой Синьоре», опережая ее на вершине турнирной таблицы Серии А.

Посему грядущий поединок обещает стать шансом для «Партенопеи» доказать, что они еще способны быть на уровне лидеров. Для «нерадзурри» же это настоящий тест на прочность чемпионской гонки, где чтобы обойти «Ювентус» крайне важно выигрывать такого рода битву.

Дополнительная интрига — дуэль харизматичных Дженнаро Гаттузо и Антонио Конте, возглавляющих неаполитанцев и туринцев соответственно.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (Кубок Лиги)

7 января, 23:00 мск

Совсем недавно, в начале декабря, состоялось манкунианское дерби в рамках АПЛ, но уже совсем скоро непримиримым соседям по Манчестеру придется сойтись в очной битве, которая грядет в Кубке английской Лиги. При том, что это лишь первая часть двухматчевого противостояния в рамках полуфинала турнира.

Помимо принципиальности поединка, «Юнайтед» важно обыгрывать «Сити» в этой дуэли, чтобы побороться хотя бы за какой-то более-менее реалистичный трофей в этом сезоне, поскольку выступления команды не позволяют всерьез рассчитывать на успех в других.

Добиться этого будет весьма непросто еще и потому, что именно «Сити» выиграл Кубок Лиги в двух предыдущих кампаниях, и вряд ли пожелает складывать свои полномочия сейчас. Кроме того, пепел домашней неудачи в недавнем дерби наверняка еще будет стучать в сердцах подопечных Пепа Гвардиолы. 0