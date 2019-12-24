КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?

До старта чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре осталось менее трех лет, и крошечное государство в Персидском заливе в рамках подготовки к мундиалю провело свой первый крупный турнир — клубный чемпионат мира-2019.

Внимание мировых СМИ было приковано к «Ливерпулю», который в финале обыграл «Фламенго» со счетом 1:0, но важно было оценить и то, как Катар продвигается в плане подготовки к мировому первенству.

Так насколько хорошо подготовлен Катар к приему гостей как на поле, так и за его пределами? Журналисты ESPN провели в этой стране шесть дней, чтобы выяснить это.

Успеют ли завершить постройку всех объектов к 2022 году?

Оргкомитет Катар-2022 выделил около 6,5 миллиарда долларов на строительство и реконструкцию восьми стадионов, а также тренировочных баз, и работы на четырех объектах уже практически завершены.

Стадион «Аль-Байт» вместимостью 60 тысяч зрителей, на котором пройдут оба полуфинала чемпионата мира, и арена «Эдьюкейшн сити» на 45 тысяч мест готовы с визуальной точки зрения, но они пока не были протестированы из-за продолжающихся работ на прилегающей территории.

Арена «Эдьюкейшн сити» должна была принять финал клубного чемпионата мира, но в итоге матч перенесли на международный стадион «Халифа» за две недели до старта турнира, поскольку Катар не успел завершить все работы вовремя.

Стадион «Аль Джануб» на 40 тысяч мест находится в аналогичном состоянии и близок к введению в эксплуатацию, а вот работы на других четырех площадках по-прежнему ведутся, в том числе на 80-тысячной арене «Лусаил Айконик», которая примет финал ЧМ-2022. Этот объект должен быть готов к концу 2021 года.

Можно ли обойти все стадионы за два часа?

Обход стадионов за два часа — амбициозный результат, даже при условии завершения всех работ по обеспечению транспортного сообщения. Впрочем, Катар-2022, безусловно, станет наиболее локальным чемпионатом мира, поскольку все восемь стадионов уместятся на полуострове в пределах 74-километровой полосы.

Семь из восьми стадионов будут соединены недавно построенной системой метро, которая является феноменальной конструкцией.

Также на сегодняшний день почти построена серия автомагистралей с пятью полосами движения, но они почти не загружены ввиду того, что в стране проживает всего 2,6 миллиона человек.

Как такая маленькая страна сможет вместить всех болельщиков?

Оргкомитет Катар-2022 провел консультации с организаторами музыкальных фестивалей «Коачелла» и «Гластонбери», пытаясь получить ответ на вопрос о том, как организовать крупномасштабные лагеря для приема фанатов.

Катар, который ежегодно посещают около 1,7 миллиона туристов, надеется, что к 2022 году у него будет 79 тысяч гостиничных номеров, но, если в страну приедут 3 миллиона фанатов, как это было в Бразилии и России в 2014 и 2018 годах, этого будет недостаточно. Исходя из этого, власти решили превратить круизные лайнеры в плавучие отели, а также создать целые палаточные городки в пустыне, где смогут разместиться от 5 до 15 тысяч болельщиков.

Болельщики в Катаре globallookpress.com

Есть также надежда, что торговая блокада против Катара со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов ослабнет к моменту проведения чемпионата мира, что позволит фанатам обосноваться в Дубае или Абу-Даби, которые имеют более развитую инфраструктуру и находятся в 30 минутах полета. Но по состоянию на декабрь 2019 года между Катаром и ОАЭ все еще нет прямого авиасообщения.

Насколько толерантным будет чемпионат мира?

Если сравнивать Катар со странами Запада, можно заметить четкие культурные различия, которые способны привести к некоторым проблемам для болельщиков. Гомосексуализм запрещен в Катаре и карается лишением свободы на срок до семи лет.

На вопрос о том, что произойдет, если гей-пара будет публично целоваться, генеральный секретарь оргкомитета Катар-2022 Хасан аль Тавади заявил, что не стоит ждать понимания и принятия.

«Мы консервативный народ, и просим болельщиков уважать нашу культуру и в то же время наслаждаться нашим гостеприимством. Открытое проявление чувств не приветствуется в нашей культуре, и мы просим людей ничего открыто не демонстрировать. Всегда важно быть непредубежденным и не сосредотачиваться на запретах. Не нужно думать о негативе», — сказал аль Тавади.

Когда его спросили, разрешено ли израильтянам посещать чемпионат мира, аль Тавади заверил, что никаких ограничений не будет, хотя страны разорвали дипломатические отношения.

«Мы не смешиваем спорт и политику, но надеемся, что палестинцы тоже смогут к нам приехать», — отметил он.

В то же время алкоголь будет доступен в отелях. Сейчас пиво стоит в среднем 14 долларов, а во время чемпионата мира по футболу в фан-зонах будет продаваться по субсидированным ценам около 6,5 доллара.

Есть ли еще какие-то важные культурные различия?

Когда болельщики «Ливерпуля» и «Фламенго» начинали петь песни в спортивных барах в Дохе во время клубного чемпионата мира, сотрудники заведений немедленно призывали их остановиться. Если это не помогало, они вызывали службу безопасности, называя такое поведение фанатов неприемлемым.

Наш корреспондент был свидетелем такого инцидента, который на самом деле был вполне добродушным. Когда о нем стало известно аль Тавади, он заявил, что Катар приветствует футбольную культуру всех видов, за исключением «шумных и беспокойных болельщиков». По его мнению, реакция персонала в баре могла быть связана с заботой о других клиентах, которые чувствовали себя неуютно из-за шума.

Когда фанаты «Ливерпуля» и «Фламенго» пели песни в метро на пути к финалу, местные жители выглядели смущенными, хотя сотрудники службы безопасности в поездах не вмешивались. Индустрия туризма в Катаре развивается, но страна до сих пор не привыкла к большому количеству гостей. Для местных жителей и властей чемпионат мира станет таким же вызовом, как и для болельщиков, решившихся на поездку к Персидскому заливу.

Как насчет игроков? Будет ли им жарко играть в футбол?

Перенос чемпионата мира 2022 года на ноябрь-декабрь обеспечил отсутствие каких-либо опасений по поводу неблагоприятных погодных условий для игроков и болельщиков.

Во время клубного чемпионата мира, дата проведения которого совпадает с датами полуфиналов и финала ЧМ-2022, дневная температуре колебалась в районе 21-22 градусов по Цельсию, а вечером значительно падала. Также в Катаре было влажно и ветрено, а это значит, что опасения получить на футбольных матчах 40-градусную жару вряд ли подтвердятся.

Несмотря на комфортную температуру воздуха в ноябре и декабре, все стадионы чемпионата мира строятся с кондиционерами для футболистов и зрителей. Вентиляционные отверстия около поля будут поддерживать температуру в районе 21-23 градусов по Цельсию для игроков, в то время как устройства около сидений при необходимости будут обеспечивать фанатов прохладным воздухом.

Звучит не очень здорово с точки зрения выброса парниковых газов

Не совсем, но Катар строит солнечные электростанции и использует холодную воду, которая естественным образом охлаждается по ночам для питания кондиционеров стадиона.

Система кондиционирования на стадионе в Катаре globallookpress.com

Источники ESPN в Катаре сообщили, что для охлаждения одного стадиона будет использоваться пятая часть воздуха, закачанного вокруг терминала аэропорта. Эта технология, разработанная доктором Саудом Абдулазизом Абдул Гани по прозвищу «Дектор Кул», также используется в стране для сельскохозяйственных нужд.

Так ждет ли нас успешный чемпионат мира?

Говорить об этом пока рано, но ЧМ-2022 точно будет отличаться от подобных турниров из-за размеров Катара и отсутствия глубоко укоренившейся футбольной культуры в стране. Сборная Катара преподнесла сюрприз, выиграв Кубок Азии-2019, но местный чемпионат проходит при плохой посещаемости. Соколиная охота по-прежнему остается национальным развлечением.

Огромные богатства Катара, накопившиеся после открытия впечатляющих запасов газа, гарантируют, что турнир пройдет на объектах мирового класса. Но Доха — город небоскребов и пустых улиц. Это консервативное государство с небольшим опытом приема зарубежных гостей, поэтому, хотя стадионы и дороги будут построены, большой вопрос заключается в том, сможет ли страна и ее население преодолеть культурный разрыв в течение ближайших трех лет. 0