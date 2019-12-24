Январь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?

АПЛ

«Ливерпуль»

Бюджет: 100 миллионов фунтов

Что нужно? «Ливерпуль» на вершине АПЛ и прошел в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» порхает под руководством Юргена Клоппа и вряд ли нуждается в усилении прямо сейчас. Однако надежный бэкап для левого защитника Энди Робертсона сделает «красных» еще сильнее.

Кого хотят подписать? «Ливерпуль» уже подписал атакующего полузащитника «Зальцбурга» Такуми Минамино, выкупив его контракт за 7,25 миллиона фунтов. Также «Ливерпуль» заинтересован в форварде «Боруссии» Джейдоне Санчо, но трансфер маловероятен в январе. Разве что если клубы договорятся о том, чтобы игрок перешел летом.

Кто мог бы уйти? Летом Деян Ловрен едва не отправился в Рим, но хорватский защитник отказался от этого перехода. Скорее всего, «Ливерпуль» попрощается с ним в конце сезона, но в январе вряд ли стоит ждать того, что Клопп ослабит свой состав и продаст защитника.

Кого могут продлить? Все ключевые игроки «Ливерпуля» связаны с клубом долгосрочными контрактами, поэтому в январе у «красных» нет необходимости продлевать соглашения. Джорджиньо Вейналдуму новый контракт еще не предлагали, хотя у него осталось всего полтора года.

«Лестер»

Бюджет: 60 миллионов фунтов

Что нужно? «Лестеру» нужно надежное прикрытие для лучшего бомбардира команды Джейми Варди. Кроме того, «лисы» не подписали замену для Гарри Магуайра после того, как летом продали его в «МЮ» за 85 миллионов долларов. Так что теперь «Лестер» будет стремиться подписать контракт с новым центральным защитником.

Основные цели. «Лестер» связывают с интересом к полузащитнику «Халл Сити» Джерроду Боуэну. У клуба есть деньги и амбициозные владельцы, так что в январе он точно будет конкурентоспособным на рынке.

Кто мог бы уйти? Никто. Рождерс дал понять, что никто из его игроков не покинет команду в январе. И хотя побороться за чемпионский титул «Лестеру» уже вряд ли удастся, тренеру нужно сохранить состав, чтобы обеспечить выход в Лигу чемпионов.

Кого могут продлить? Левый защитник Бен Чилвелл и полузащитник Джеймс Мэддисон стали целями для «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Это означает, что «Лестер» предпримет усилия, чтобы связать обоих игроков новыми контрактами.

«Манчестер Сити»

Бюджет: неограниченный

Что нужно? Главное, что волнует «Сити» — это необходимость вернуть в строй Лероя Сане и Эмерика Ляпорта. Но команде также требуется подкрепление. Венсана Компани, который ушел летом, так и не заменили. Сейчас новый центральный защитник является главным приоритетом для «Ман Сити». Магуайр мог бы приехать на «Этихад», если бы «МЮ» не опередил «Сити». Так что теперь «горожанам» нужен другой вариант. Пеп Гвардиола был непреклонен — новых игроков в январе не будет. Но всегда есть вероятность, что если интересный для долгосрочной перспективы футболист станет доступным по разумной цене, то «Сити» будет готов сделать шаг.

Основные цели. «Сити» следит за Санчо из «Боруссии», защитником «Бормнута» Натаном Аке и защитником «Хартс» Аароном Хикки, но основную трансферную работу клуб будет вести летом. На Санчо охотятся многие ведущие клубы Европы, включая «МЮ», в то вже время Аке связывают с возможным переходом в «Челси».

Кто мог бы уйти? Давид Сильва уже подтвердил, что покинет «Манчестер Сити» летом. Николас Отаменди также, вероятно, покинет команду в конце сезона. Но сейчас у «горожан» есть проблемы с травмированными, так что вряд ли кто-то может уйти в январе. «Бавария» хочет Сане, но «Сити» не хочет продавать его.

Кого могут продлить? Клуб начал предварительные переговоры с Рахимом Стерлингом. Фернандиньо приближается к 35-летию и летом истечет его контракт, однако он все еще является ключевым игроком для Гвардиолы, и «Сити» нужно решить, что делать. Гвардиола говорит, что клуб не будет принимать решение до конца сезона, и в прошлом это, как правило, предшествовало уходу игрока. Тем не менее, открытым остается вопрос о том, сможет ли «Ман Сити» обходится без Фернандиньо, даже в его возрасте.

Фернандиньо globallookpress.com

«Челси»

Бюджет: 150 миллионов фунтов

Что нужно? «Челси» летом не мог работать на трансферном рынке из-за запрета, но теперь снова может тратить деньги. Приоритеты главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда — центральный нападающий и опытный центральный защитник. Новые фуллбэки также в списке потенциальных покупок.

Основные цели. Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер и вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа — потенциальные новобранцы «синих». «Челси» нужно усиливаться, чтобы добыть путевку в Лигу чемпионов. «Синих» также связывают с потенциальным подписанием защитника «Лестера» Чилвелла, но с его трансфером возникнут трудности.

Уилфирд Заа globallookpress.com

Кто мог бы уйти? Оливье Жиру попал в немилость при Лэмпарде, и ему будет разрешено покинуть клуб, если «Челси» найдет нового нападающего.

Кого могут продлить? Молодые звезды «Челси» оказывают большое влияние в этом сезоне и могут настраиваться на повышение зарплаты и более длительные контракт. Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори превзошли все ожидания в этом сезоне. Томори уже первым подписал новое соглашение с клубом.

«Манчестер Юнайтед»

Бюджет: неограниченный

Что нужно? «Манчестер Юнайтед» не хватает качественных исполнителей. Им нужен по крайней мере один полузащитник, а также нападающий — правый вингер или центрфорвард. После этого они, вероятно, могли бы подписать нового левого защитника, но источники сообщили ESPN, что работа в этом направлении приостановлена после появления молодого Брэндона Уильямса.

Основные цели. Источники сообщили ESPN, что двумя главными целями «МЮ» являются форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд и полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. Холанд может присоединиться к команде уже в январе, а что касается Мэддисона, то «МЮ», скорее всего, придется подождать до лета. «Лестер» собирается затребовать за хавбека около 85 миллионов фунтов, и эта сумма может оказаться камнем преткновения. Также в списке целей «МЮ» — Деклан Райс и Джек Грилиш, которые могут добавить глубины полузащите.

Эрлинг Холанд globallookpress.com

Кто мог бы уйти? Маркос Рохо был близок к переходу в «Эвертон» в летнее межсезонье и, несмотря на усердную работу на тренировках, а также хорошее впечатление, которое он произвел, когда получал шансы, он понял, что его возможности в первой команде все же ограничены. Летом к нему был интерес со стороны ряда клубов, и он вновь будет в январе. В той же лодке находится и Фил Джонс, который лишь раз сыграл в АПЛ в этом сезоне. Также, возможно, что некоторые молодые игроки (Таит Чонг, Анхель Гомес) уйдут в аренду. Поля Погба снова будут связывать с «Реалом» или «Ювентусом», но этого перехода ждать не стоит.

Кого могут продлить? Большинство ключевых игроков «МЮ», включая Давида де Хеа и Маркуса Рашфорда, уже связаны с клубом долгосрочными контрактами. Ожидается, что клуб активирует опцию продления контракта с Эриком Байи на два года, чтобы летом защитник не ушел бесплатно. Погба и Джесси Лингард — следующие в списке игроков, которых «МЮ» хотел бы продлить, но на данном этапе нет никакой необходимости, чтобы в спешке начинать переговоры.

«Тоттенхэм»

Бюджет: 50 миллионов фунтов

Что нужно? Жозе Моуринью уже заявил, что не будет усиливать состав в январе. Тем не менее, если он все же захочет подписать атакующего хавбека или левого защитника, у клуба будут деньги для этого.

Основные цели. «Шпоры» какое-то время следят за полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем. Правда, он недавно подписал новый контракт с повышением зарплаты, а его клаусула все еще составляет 100 миллионов евро. Опцией для левого фланга обороны мог бы стать Левейн Кюрзава, который станет свободным агентом следующим летом.

Кто мог бы уйти? Дэниел Леви признал, что Кристиан Эрикссен может покинуть клуб в январе, за полгода до окончания контракта. Источники сообщают ESPN, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» заинтересованы в игроке. Дэнни Роуз, который станет свободным агентом летом 2021 года, также может быть продан. На трансфер выставлен полузащитник Виктор Ваньяма.

Кого могут продлить? На прошлой неделе было объявлено о новом контракте для Тоби Алдервейрелда (до 2023 года). Контракт его партнера по обороне Яна Вертонгена завершается в июне. Ну а Эриксена вряд ли удастся продлить на новый срок.

«Арсенал»

Бюджет: 30 миллионов

Что нужно? Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета уже определился с тем, кто ему нужен, чтобы усилить состав команды в январе. Источники сообщили ESPN, что тренеру нужен центральный защитник и атакующий хавбек.

Основные цели. Мерих Демирал, который мало играл в этом сезоне за «Ювентус», находится на радаре у «Арсенала». Деян Кулусевски, 19-летний вингер, который играет за «Парму» на правах аренды, а принадлежит «Аталанте», также произвел впечатление на скаутов «Арсенала». Имя Тома Лемара также упоминалось, как вариант для усиления нападения, особенно учитывая его трудности в «Атлетико». Еще одной целью «канониров» является 17-летний вундеркинд «Севильи» Антонио Зарзана.

Кто мог бы уйти? Месут Озил и Шкодран Мустафи могут быть выставлены на трансфер этой зимой, поскольку клуб начинает перестройку.

Кого могут продлить? Артете придется сесть за стол с Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом, чтобы обсудить их будущее на «Эмирейтс». У обоих осталось лишь по 18 месяцев контракта, и, несмотря на интерес «Челси», источники сообщают, что они хотят остаться.

Остальная Европа

«Барселона»

Бюджет: 0. Источники сообщили ESPN, что «Барселоне» до конца июня необходимо заплатить 124 миллиона евро, чтобы сбалансировать счета.

Что нужно? В «Барсе» чувствуют, что состав хорошо сбалансирован и что этой зимой не требуется никаких новых подписаний, если не будет неожиданных травм или уходов. Неудачные подписания Джейсона Мурильо и Кевина-Принса Боатенга в январе прошлого года привели к их тому, что клуб не хочет искать временное решение для устранения проблемы. Вместо этого они надеются, что новички Френки де Йонг, Антуан Гризманн и Джуниор Фирпо, а также юные Ансу Фати и Карлес Перес продолжат прогрессировать. Возвращение Ивана Ракитича в состав также было расценено как позитивный момент.

Основные цели. На данный момент основным приоритетом для «Барсы» является поиск долгосрочной замены для Луиса Суареса. Один из вариантов — Лаутаро Мартинес из «Интера». Но источники сообщили ESPN, что его ценник в 100 миллионов евро на данный момент является проблемой. На январь у клуба нет каких-то целей.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Кто мог бы уйти? Два игрока, которые почти наверняка уйдут, это Карлес Аленья и Жан-Клер Тодибо. Источники сообщают, что Аленья, скорее всего, отправится в аренду — на него претендует «Хетафе» и «Бетис». В услугах Тодибо заинтересованы «Байер», «Милан», Саутгемптон« и "Уотфорд". Ракитич и Артуро Видаль также в числе игроков, которых многие хотят подписать. "Интер" заинтересован в обоих, но источник в каталонском клубе утверждает, что они уйдут в середине сезона только в том случае, если поступит предложение "слишком хорошее, чтобы отказываться".

Кого могут продлить? У Лионеля Месси остается 18 месяцев по контракту, и президент Хосе Мария Бартомеу хочет предложить аргентинцу новые условия. Это приоритет на данный момент. Вратарь Марк-Андре тер Стеген следующий в очереди после аргентинца. У Видаля и Ракитича также остается полтора года контрактов, но ни одному из них новое соглашение предлагаться не будет.

"Реал"

Бюджет: 156 миллионов евро

Что нужно? "Реал" хорошо укомплектован на большинстве позиций. Новички, которые прибыли летом, должны были обеспечить конкуренцию явным игрокам основы — Лука Йович для Карима Бензема, Ферлан Менди для Марсело, Эдер Милитао для Рафаэля Варана и так далее. Есть только один по-настоящему незаменимый игрок — опорный полузащитник Каземиро. Прогресс 21-летнего Феде Вальверде, который больше бокс-ту-бокс, немного улучшил эту ситуацию.

Основные цели. Погба и Эриксен. Следующим летом мы можем увидеть шаги по подписанию Фабиана Руиса из "Наполи" или даже Килиана Мбаппе из ПСЖ. А в январе есть два возможных трансфера, но вряд ли хоть один из них вероятен. ESPN сообщили, что Погба — тот игрок, которого отчаянно хочет видеть в команде Зинедин Зидан. Но президент "Реала" Флорентино Перес считает, что стоимость француза завышена. Эриксен доступен по дешевку, но Зидан совсем не уверен, есть ли место для еще одного креативного игрока в составе.

Поль Погба globallookpress.com

Кто мог бы уйти? Уйдут два игрока: нападающий Мариано и плеймейкер Браим Диас. Оба почти не были задействованы. Мариано не сыграл ни минуты, а Диас лишь несколько раз вышел на замену. Оба отказались уйти в аренду летом, но теперь арендные соглашения более реальны. Хамес Родригес после возвращения из "Баварии" не был вовлечен в игру "Реала" так, как ему хотелось бы. Хотя тут свою роль сыграли травмы. По словам агента, Гарет Бейл "не в восторге" от пребывания в "Реале", но уйти в январе будет трудно, учитывая требования игрока по зарплате и нежелание клуба отпускать его задешево.

Кого могут продлить? Контракт Серхио Рамоса истекает в 2021 году, а Лука Модрич недавно продлевал соглашение до того же года. Вальверде уже вроде как договорился с клубом о новом долгосрочном контракте, но об этом пока не объявлено.

"Ювентус"

Бюджет: неизвестно

Что нужно? У "Ювентуса" огромный состав, и им определенно не нужно никого покупать. Главный тренер Маурицио Сарри говорит, что он будет либо работать над поиском новых решений — таких, как Хуан Куадрадо справа в защите, или просто ждать восстановления Дугласа Косты и Аарона Рэмзи после травм.

Основные цели. "Ювентус", как правило, использует январь, чтобы побороться за летних новичков. На прицеле у "Старой синьоры" — Сандро Тонали и Федерико Кьеза.

Кто мог бы уйти? Марио Манджукич не получил возможность проявить себя в этом сезоне и отправился в Катар. Эмер Джан плохо воспринял то, что остался вне заявки на Лигу чемпионов. Кто-то из двух — Демирал или Даниэле Ругани — может уйти в аренду, чтобы получать регулярное игровое время перед Евро-2020. Кроме того, есть незаметный Марко Пьяца.

Кого могут продлить? "Ювентус" уже переподписал Леонардо Бонуччи (до 2024 года) и Хуана Куадрадо (до 2022 год). Далее в планах вратарь Войцех Щенсны. Также на повестке дня переговоры с Пауло Дибалой и Гонсало Игуаином. У последнего осталось полтора года по контракту.

ПСЖ

Бюджет: неограниченный, но нужно продавать, прежде чем покупать

Что нужно? Хотя гигант Лиги 1 и не испытывает недостатка в деньгах, в январе мы не увидим от ПСЖ щедрых расходов. В них нет необходимости. Основные позиции, которые нужно улучшить — правый защитник и центральный полузащитник. Клубу не помешала бы глубина состава, а справа в обороне — игрок для основы.

Основные цели. С Лонардо у руля ПСЖ в осовном нацелен на итальянский рынок. Пара из "Ювентуса" Маттиа де Шильо и Эмре Джан представляет интерес для парижского клуба. Также Париж заинтересован в таланте "Брешиа" Тонали. Универсализм де Шильо делает его особенно привлекательным, так как он может сыграть в защите на любом фланге.

Маттиа Де Шильо globallookpress.com

Кто мог бы уйти? У многих игроков, в том числе капитана Тьягу Силвы и Эдинсона Кавани, остается полгода по контрактам. Тем не менее, первыми на выход могут оказаться Тома Менье, Кюрзава и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Не убедивший полузащитник Леандро Паредес может уйти всего через год после прихода. Покинуть ПСЖ может и вингер сборной Германии Юлиан Дракслер.

Кого могут продлить? Силва, вероятно, получит новый контракт, а вот Кавани, похоже, нет. ПСЖ колеблется касательно будущего Менье, в то же время контракт Кюрзава продлеваться не будет. Маркиньос и Мбаппе являются приоритетами для ПСЖ, как и выкуп контракта Мауро Икарди, учитывая то, что он набрал отличную форму, находясь в аренде.

"Бавария"

Бюджет: 100 миллионов евро или около того для крупной сделки

Что нужно? "Баварии" немного не хватает прочности в обороне. Немец Никлас Зюле еще не скоро вернется после травмы, но рекордное подписание Люка Эрнандес будет готов к зимнему лагерю. Расцвет юного канадца Альфонсо Дэвиса позволил "Баварии" задействовать в центре обороны Давида Алабу. Прямо сейчас в "Баварии" считают, что им стоит использовать имеющихся в распоряжении игроков.

Основные цели. Вингер "Ман Сити" Лерой Сане остается на вершине списка. Летом 23-летний футболист был близок к переезду на "Альянц Арену", но получил травму колена, и самая крупная сделка в истории Бундеслиги не состоялась. Сане не стал подписывать новый контракт с "Сити" и может вернуться в Германию зимой или после Евро-2020. Причем "Бавария" надеется заплатить не более 100 миллионов евро.

Кто мог бы уйти? После травмы колена Зюле, которая завершила для него сезон, "Бавария" не позволит уйти Хави Мартинесу или Джерому Боатенгу. Оба были кандидатами на отъезд с "Альянц Арены", но теперь "Бавария" не будет разгружать состав.

Кого могут продлить? У Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Тьяго Алькантары, Алабы, Мартинеса и Боатенга остается по 18 месяцев контракта. Мартинес и Боатенг завершают свою карьеру в "Баварии", а Тьяго в ближайшем будущем может вернуться в Испанию. В то же время будущее Мюллера зависит от нового главного тренера. Нойер, похоже, готов к новому соглашению даже в 33 года, а Алаба долгое время флиртовал касательно ухода из "Баварии", так что будет интересно понаблюдать, как будут развиваться переговоры с ним. 0