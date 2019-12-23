Проблемы в атаке подрывают шансы «Реала» на успех

В 18-м туре Примеры «Реал» и «Атлетик» разошлись миром со счетом 0:0. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Реалу» не хватает динамизма и остроты

«Разница в количестве забитых голов между "Барселоной" и "Реалом" составляет 14 в пользу первой, и эти недостатки могут сильно сказаться на мадридской команде, которая проиграла только один раз в Примере текущего сезона, но семь раз сыграв вничью. Даже учитывая то, что атака хозяев не является той мощной силой, которой когда-то была, "Атлетику" все же необходимо было превосходное выступление в обороне, и очередной вратарь с конвейера коуба после Кепы Аррисабалаги Симон был почти безупречен и заслужил свои минуты фарта», — отмечает Дом Фаррелл в отчете Goal.com о матче.

«Центр поля "Реала" может похвастаться двумя лучшими талантами этого десятилетия в европейском футболе. Как обычно, Тони Кроос и его старый партнер Лука Модрич были легки в своих действиях, что иногда вызывало растущее разочарование "Сантьяго Бернабеу". Тем не менее, трудно избежать вывода о том, что этой команде нужно больше динамизма и остроты у ворот соперника из глубины, и вперед маячит январь, перед наступлением которого слухи о Поле Погба все не ослабевают».

Проблемы в атаке «Реала» мешают его успеху

«Совершенно очевидно, что королевский клуб до сих пор не заменил Криштиану Роналду, и боль, которую он пережил в первом сезоне без португальской иконы, перешла во второй. В трех кряду ничьих против "Валенсии", "Барселоны" и "Атлетика" мадридцы нанесли 18 ударов в створ ворот, но забили только однажды против левантийцев. В воскресенье баски могли лишь наблюдали за тем, как Кроос, Начо и Йович угодили в каркас их ворот, а матч завершилась нулевой ничьей», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

«Нет другого игрока, кто лучше обобщает текущие проблемы "Сливочных", нежели Винисиус, который делает абсолютно все правильно, вплоть до последнего момента. После того, как он попробовал все, чтобы забить "Барселоне", Серхио Рамос в воскресенье иногда даже играл в атаке, но все 37 подач в чужую штрафную нашли адресат только в семи случаях. Защита "Львов" была решительной и организованной, но факт — то, что у Мадрида возникли настоящие проблемы перед чужими воротами, и это сильно подрывает их надежды на внутренний успех в этом сезоне».

«Реал» сильно зависит от результативности Бензема

«Хозяева вошли в эту игру в приподнятом настроении после впечатляющего выступления против "Барсы" на "Камп Ноу" посреди недели с беспроигрышной серией в 12 матчах. В этой битве, классике испанского футбола, было нелегко совладать с физически сильным "Атлетиком", который выглядел довольным тем, что добыл ничью. Были некоторые нервные моменты в обороне, когда защитники хозяев испытывали проблемы со скоростью Вильямса», - рассуждает в материале ESPN Алекс Киркленд.

«На другом конце поля есть тревожная чрезмерная зависимость от Карима Бензема, ведь иногда кажется, что если он не забьет, это не сделает и команда. Явно не та ситуация, в которой должен быть клуб с таким статусом и финансовыми возможностями. Зидан выпустил на змену Бейла и Йовича, когда "Сливочные" искали момент для взятия ворот, но их штурма так и не случилось».

«Реалу» не хватает Азара

«Это третья подряд ничья для Мадрида, и это снова стало следствием проблем в попытках забить сопернику. Бензема делает то, что может — он забил 12 мячей в Примере — но команде нужны и другие игроки, чтобы добавить больше голов в большом количестве. Потеря Азара случилась в самый худший момент, когда бельгийский вингер только начал достигать пика формы. А теперь придется ждать и посмотреть, сколько времени ему понадобится, чтобы набрать форму после травмы», — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

«Это, безусловно, облегчит ситуацию, но дефицит голов налицо, и Азару будет поручено вести команду вперед и вдохновлять остальных работать усерднее — за исключением Бейла, конечно. Валлиец вышел на замену вместо Родриго с лицом, которое было похоже на то, что мы ему что-то должны, нанес два удара и не обращал внимания ни на что вокруг него. Мы уже знаем эту историю: Уэльс, гольф, Мадрид...». 0