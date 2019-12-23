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    Ученик Лэмпард превзошел учителя Моуринью

    Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Челси»

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    Лэмпард тактически переиграл Моуринью
    Лэмпард тактически переиграл Моуринью
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    В 18-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Челси» со счетом 0:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Игра омрачена расистским скандалом

    «После того, как его поражение от "Челси" было омрачено тем, что игру пришлось приостановить, когда Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны трибун, "Тоттенхэм" пообещал предпринять "самые решительные действия".

    Рефери Энтони Тейлор остановил игру во втором тайме, когда во вратаря гостей Кепу был брошен какой-то предмет, защитник сказал ему, что он подвергся расистским насмешкам», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

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    • «Рюдигер, похоже, указал ему на то, что фанат имитировал выкрики обезьян в его адрес, и на стадионе появилась объявление о том, что "расистское поведение мешает проведению матча". Аспиликуэта также обратил внимание Тейлора на этот инцидент, произошедший через несколько секунд после того, как Сон был удален после столкновения с защитником.

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    Тейлор попросил, чтобы объявление было передано болельщикам, и, хотя оно было повторено дважды, понятно, что было сделано только одно утверждение о расизме. Трехэтапный протокол УЕФА гласит, что игру можно остановить, если фанаты были дважды предупреждены».

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    «Челси» одержал уверенную победу

    «Гости доминировали на поле большую часть матча, их оборонительная линия и полузащита выглядели идеально синхронизированными. Они хорошо двигали мяч, прессинговали всей командой, создавали свои собственные шансы и не позволяли "Шпорам" создавать множество своих — их выступление на протяжении всей игры была по-настоящему блестящей.

    Правда, несмотря на то, что команда контролировала ситуацию, Тэмми Абрахам время от времени выглядел изолированным в чужой штрафной», — отмечает в материале ESPN Данни Льюис.

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    • «Учитывая, насколько они доминировали, они должны были забить больше мячей, чем сумели, ведь хозяева смогли зацепиться за некоторую надежду вернуться в игру. Переход Лэмпарда на игру с тремя защитниками оказалось мастерским ударом, поскольку его команда быстро вышла из блоков, взяв контроль над игрой.

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    Менеджер "Синих" остался верен своему плану после перестановок от Моуринью в перерыве, и это было правильным решение — определенно был случай, когда ученик превзошел учителя».

    Старый недобрый Моуринью возвращается

    «Моуринью оставил свое недавнее радушие и вернулся в боевой режим. Он не согласился с удалением Сона за явно грубые действия (»не красная карточка«), обвинил рефери Энтони Тейлора в том, что он слишком много разговаривал с игроками, и высмеял Рюдигера за его реакцию на то, что Сон ткнул шипами в его ребра.

    "Рюдигер наверняка сделает рентген в больнице, потому что это было действительно насилие, насильственная ситуация", — сказал Моуринью», — пишет на страницах The Telegraph Пол Хэйуорд.

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    • «Именно так португалец показывает себя самого: его боевая маска снова на месте, и его подопечные, возможно, ценят то, что он служит щитом, который отражает их плохое выступление. Они видели, как Моуринью ведет себя таким образом в других клубах, но не в "Тоттенхэму", и им не следует чувствовать себя комфортно.

    Когда Моуринью закончит с сообщениями для прессы, он ридет за теми игроками, которых он считает неспособными вывести "Шпор" на тот уровень, которого он требует».

    Моуринью проиграл Лэмпарду тактическую борьбу

    «Мы называли эту игру противостоянием Жозе против Фрэнка, и в нем был один явный победитель — Фрэнк. Виллиан провел сенсационный поединка, а любые надежды сошли на нет, когда был удален Сон, но и до этого они были не на должном уровне.

    Это был настоящий сигнал тревоги для Жозе и его игроков», — заявил в эфире BBC экс-полузащитник «Тоттенхэма» Джермейн Дженас.

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    • «Смена тактической схемы было своеобразным проявлением тактического гения от Фрэнка Лэмпарда — он одолел своего коллегу, и у Жозе Моуринью не было ответов. Именно то, в какой манере проиграли "Шпоры", должно их больно задеть. Не часто вы наблюдаете за поражением и не обвиняете футболистов, ведь все сводится к тактике — их превзошли как раз в этом аспекте». 0

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