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    Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги

    Некоторые игроки очень ответственно относятся к тренировкам мышц ног — по некоторым это видно невооруженным взглядом

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    «День прокачки ног» — самая утомительная и скучная часть работы футболистов в спортзале. На следующий день некоторым тяжело даже встать с кровати. Неудивительно, что некоторые игроки вообще этого не делают, но есть и те, кто уделяют этим тренировкам очень много времени. Крис Смит из Squawka cобрал десятку футболистов, которые, вероятно, качают свои ноги каждый день.

    1. Кларенс Зеедорф

    Нельзя не любить Кларенса Зеедорфа. У него не только одна из самых оригинальных фамилий в футболе, но он был еще и одним из лучших полузащитников мира в расцвете сил.

    Лишнее доказательство — четыре медали Лиги чемпионов, которые пылятся где-то у него дома. А самое главное — его смехотворно огромные бедра. Просто взгляните на них.

    Зеедорф уже завершил карьеру
    squawka.com

    2. Роберто Карлос

    Бразилец всегда был одним из самых маленьких игроков среди партнеров по команде, но его бедра уж точно не уступают достоинствам Зеедорфа.

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    • В конце 90-х годов они с Кларенсом короткое время делили раздевалку в «Реале», где, по всей видимости, и началась их любовь к приседаниям и другим методикам развития мышц бедра.

    Учитывая, насколько мощные ноги Карлоса, нет ничего удивительного, что у него был один из самых сильных ударов на планете.

    Роберто Карлос
    squawka.com

    3. Криштиану Роналду

    После того, как Зеедорф и Карлос завершили карьеру, Роналду стал человеком, несущим знамя игроков, которые любят спортзал.

    Редко случаются дни, когда Криштиану не постит в Instagram фото с процесса своих тренировок. Весьма впечатляет трансформация португальца из тощего подростка в «Манчестер Юнайтед» до тела супергероя из комиксов.

    4. Джердан Шакири

    Cначала мы уделили внимание игрокам с большими бедрами, но король по мышечным объемам здесь только один. Некоторые называют Шакири «Кубиком силы», «Магическим гномом» и «Альпийским Месси».

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    • Атакующий полузащитник «Ливерпуля» напоминает крепкий дом и старого доброго кирпича. Одного взгляда на его ноги достаточно, чтобы испугаться и остаться под впечатлением одновременно.

    Джердан Шакири
    squawka.com

    5. Вильфрид Бони

    Бони был одним из самых смертоносных нападающий в АПЛ во время выступлений за «Суонси». Затем был переход в «Манчестер Сити», но там заиграть не удалось.

    Далее последовали две аренды в «Сток Сити» и «Суонси», а после — переход в катарский «Аль-Араби». Неизменным остается одно — ноги этого форварда. Создается ощущение, что он просто не покидает тренажерный зал.

    Вильфрид Бони
    squawka.com

    6. Диего Марадона

    Надо быть справедливым и признать, что этот парень не был фанатом тренировок. С дисциплиной у Диего всегда были проблемы.

    Однако аргентинец обладал огромным талантом. Один из лучших футболистов в истории контролировал мяч так, что никто не мог его остановить. При этом изяществе техники Марадона всегда был крепышом, а сила его ног позволяла преодолевать любые преграды. Его прыжок перед «Рукой Бога» тоже является следствием физической мощи.

    Диего Марадона
    squawka.com

    7. Гарет Бэйл

    Криштиану Роналду и Гарет Бэйл не были лучшими друзьями и редко проводили время вместе в Мадриде, чего не скажешь о тренировках. В спортзале они виделись регулярно.

    В молодом возрасте валлиец страдал от многочисленных травм, но в «Тоттенхэме» перед переходом в «Реал» ему удалось набрать шикарную форму, после чего в Мадриде форвард вообще вышел на совершенно новый уровень бодибилдинга.

    8. Халк

    Футболист с таким прозвищем не мог не попасть в этот топ. Бразильский форвард построил свою карьеру на умении очень сильно пробивать по мячу. Это не может удивлять, если взглянуть на ноги экс-звезды «Зенита».

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    Халк
    squawka.com

    9. Лукас Подольски

    Экс-форвард сборной Германии был известен тем, что имел пушечный удар с левой. Судя по его бедрам, бывший футболист «Баварии» и «Арсенала» очень часто бывал в спортзале.

    10. Джек Грилиш

    Носить гетры как можно ниже, кажется, становится новым трендом среди футболистов, но можно ли винить Джека Грилиша в «понтах», глядя на его ноги?

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    Джек Грилиш
    squawka.com

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