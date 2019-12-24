Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» продолжает невыразительный сезон под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который уже год возглавляет команду. Разбираемся, кто — лучшие кандидаты на его место.

Маурисио Почеттино

Экс-наставника «Тоттенхэма» длительное время тесно связывали с переездом на «Олд Траффорд». В северном Лондоне Маурисио Почеттино доказал, что может создать молодую команду с относительно скромным бюджетом и превратить ее в финалистов Лиги чемпионов.

В этом сезоне аргентинец пережил настоящие проблемы во время работы в клубе, поскольку публично выразил свое разочарование по поводу его трансферной политики и ситуации вне футбольного поля.

Потенциальная возможность возглавить одну из крупнейших в мире команд в мире, имея в своем распоряжении огромный бюджет на трансферы, в итоге может оказаться слишком большой, чтобы от нее отказаться.

Брендан Роджерс

Бывший босс «Ливерпуля» проделал выдающуюся работу в «Лестере», превратив их в настоящих претендентов на топ-4 АПЛ. Только «Ливерпуль» опережает «Лис» в таблице после 18-ти туров Премьер-лиги.

Широко признанный за его свободный, прогрессивный стиль футбола, а также за развитие молодых талантов, Брендан Роджерс зарекомендовал себя как один из лучших менеджеров в главном дивизионе Англии. Хотя он провел очень продуктивное время у руля «Ливерпуля», неудача в завоевании чемпионства в 2014 году стала определяющим моментом в его карьере на «Энфилде».

Тем не менее, он стал еще сильнее и успешнее благодаря этому опыту, где тренерство в «Селтике» положило конец сомнениям по поводу его способностей выигрывать трофеи. Сейчас он явно среди наиболее явных кандидатов на пост менеджера в одном из топ-клубов АПЛ, если таковой будет вакантным.

Тем не менее, североирландец не торопится покидать «Кинг Пауэр Стэдиум». Кроме того, с учетом его очевидной связи с одним из исторических соперников «Манчестер Юнайтед», с которым он все еще поддерживает хорошие отношения, понадобится нечто грандиозное, чтобы он оставил «Лестер».

Массимилиано Аллегри

Хотя сейчас он безработный, итальянец остается одним из самых высоко котирующихся тренеров в Европе. 52-летний Аллегри выиграл множество трофеев в «Ювентусе» до своего отъезда летом, приведя его к пяти скудетто кряду, а также выиграв еще один в «Милане».

Ранее его связывали с назначением в «МЮ» и «Арсенал», и, безусловно, будет более дешевым вариантом по сравнению с другими его конкурентами.

Вопросы могут вызывать то, что у него недостаточно опыта за пределами Италии, и, несмотря на то, что он вывел «Старую Синьору» в два финала Лиги чемпионов, у него нет медали победителей. Посему, среди всех кандидатов, перечисленных здесь, он один из самых реалистичных, тогда как непростая задача в «Юнайтед» не должна поставить его в тупик.

Эрик тен Хаг

Это, пожалуй, наименее вероятный кандидат в списке, особенно если учесть, что голландец, как сообщается, не будет доступен до конца нынешнего сезона.

49-летний футболист, который сейчас связан контрактом с нидерландским клубом до 2022 года — главная цель «Баварии» после отставки Роберта Ковача. Не вызывает удивления тот факт, что Эрик тен Хаг пользуется таким высоким спросом, выиграв чемпионат Нидерландов, Кубок и Суперкубок страны.

Он также вывел амстердамцев в полуфинал Лиги чемпионов прошлого сезона, где они упустили путевку в финал буквально на последних секундах поединка. Его умение строить позиционную игру в атаке, чего так не хватает «Юнайтед», вкупе со способностями развивать таланты, как нельзя кстати для клуба, стремящегося вернуться на былые позиции.

Юлиан Нагельсманн

Незадолго до того, как «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу со своим знаменитым классом 1992 года, экс-защитник «Ливерпуля» и аналитик BBC Алан Хансен произнес известные слова: «Вы никогда ничего не выиграете с детьми».

Наставник «РБ Лейпцига» в 32 года, Юлиан Нагельсманн все еще выглядит ребенком в управлении игрой (и на два года младше капитана Эшли Янга). Тем не менее, специалист укрепил свою репутацию в Бундеслиге, превратив «Хоффенхайм» из борца за выживание в участника Лиги чемпионов за два сезона.

Его «Быки» постоянно бросали вызов «Баварии» и «Боруссию» Дортмунд, одновременно выступая на европейской арене, а сейчас они и вовсе лидируют в чемпионате. Он известен использованием инновационных методов и технологий в обучении, поощряя при этом захватывающий и динамичный стиль на поле.

С тех пор, как Фергюсон ушел, «Юнайтед» экспериментировал с назначением признанным именем в АПЛ, модным «собирателем трофеев», опытным архитектором стиля и рядом бывших игроков. Возможно, пришло время сделать ставку на молодого и интересного наставника из Бундеслиги — эта стратегия, безусловно, сработала для «Ливерпуля». 0