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    «Уотфорд» воскрес, Сульшер идет ко дну. «МЮ» не справился с аутсайдером АПЛ

    Манкунианцы уступили одной из худших команд чемпионата Англии текущего сезона

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    Автор Squawka Мохаммед Батт подвел итоги минувшего матча 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Уотфорд» дома одолел «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера со счетом 2:0.

    Кто защищает ворота «Ман Юнайтед»?

    Кто этот парень в створе ворот манкунианцев? Неуверенный в себе голкипер, футболист со слабыми навыками, который неудачно сыграл против «Эвертона», а затем повторил свое выступление и с «Уотфордом».

    Исмаила Сарр нанес удар по воротам, а мяч после отскока от земли летит высоко — всегда не самая приятная ситуация для вратаря, верно? Надо как-то зафиксировать мяч руками, что голкиперы тренируют с 6 или 7 лет.

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    • Давид де Хеа мог бы справиться с такой задачей, но не этот незнакомец, который в настоящее время защищает ворота «МЮ». У него не было шансов. И он пропустил гол.

    «Уотфорд»: еще не все потеряно

    Момент «ляпа» де Хеа
    globallookpress.com

    Две недели назад «Уотфорд» выглядел мертвым и команду все хоронили. Но затем клуб назначил главным тренером Найджела Пирсона и все оживилось.

    Да, «шершни» не превратились в «Барселону» образца 2011 года, а победа над «Юнайтед» случилась во многом благодаря действиям де Хеа и других игроков соперника, но были и положительные перемены в игре самого «Уотфорда».

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    • Команда просто показала, что намерена сражаться с любым оппонентом в родных стенах. Они давили и прессинговали «МЮ» каждый раз, когда гости пытались атаковать, постоянно удерживая соперника в напряжении. «Уотфорд» заставлял игроков «Юнайтед» играть один на один, а в случае, если им удавалось пройти к штрафной, там их ждали центральные защитники, которые ликвидировали угрозу.

    Победа позволила «шершням» находиться всего в шести очках от зоны спасения. Команда все еще на дне, но уступает «Норвичу» лишь по дополнительным показателям. Атмосфера в раздевалке однозначно станет теплее.

    «МЮ» действительно нужен Холанд

    Холанд стал открытием сезона в ЛЧ
    globallookpress.com

    Люди слышат о реальном стремлении «Манчестер Юнайтед» заполучить сенсацию Лиги чемпионов Эрлинга Холанда и не понимают, зачем команде новый нападающий, если ей так не хватает усиления полузащиты. Отчасти, все дело как раз в том, что хавбекам тяжело из-за отсутствия острия.

    Маркус Рашфорд играет стабильно, но Антони Марсьяль может находиться в тени целый матч, тогда как Дэниел Джеймс просто пока не готов постоянно играть на высоком уровне в АПЛ.

    Основной альтернативой для Сульшера в атаке остается Мейсон Гринвуд — 18-летний футболист, который имеет в арсенале классный удар, но все остальное еще очень хромает. Да и о стабильности речи не идет.

    Поэтому «МЮ» действительно нужен еще один форвард. Быстрый, физически мощный, который сможет завязать на себе игру партнеров, а также прорвать защиту соперника, стабильно забивая голы. Холанд из «Зальцбурга» показал все это в Лиге чемпионов и все еще обладает огромным потенциалом, который надо раскрыть.

    Все-таки не робот

    Уан-Биссака наконец-то ошибся
    globallookpress.com

    Эрон Уан-Биссака выглядел в этом матче абсолютно нелепо. Англичанина купили из «Кристал Пэлас» за космические 60 миллионов фунтов — парень был практически безупречно в первой половине сезона, несмотря на отсутствие поддержки от партнеров и нехватку взаимопонимания.

    Он играл с практически роботизированной стабильностью, но против «Уотфорда» мы наконец-то увидели ошибку, когда Уан-Биссака рано бросился на мяч и привез пенальти, который реализовал Трой Дини, похоронив интригу.

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    • Даже в «Кристал Пэлас» тогдашний менеджер команды Рой Ходжсон заметил стабильность защитника: «Он совершил свою первую ошибку и я почувствовал облегчение, потому что начинал думать, что Эрон может оказаться роботом».

    Все это говорит о том, насколько он хорош. Проблема в другом. Уан-Биссака постоянно старается идти вперед и делает это не лучшим образом. Тренерскому штабу надо понять, что его лучше использовать в качестве чистого защитника, а не заставлять атаковать.

    У «МЮ» нет лидера на поле

    «МЮ» провалился за четыре минуты
    globallookpress.com

    Первые 50 минут поединка напоминали все игры манкунианцев в этом сезоне — очень скучно. У «Юнайтед» практически не было моментов, а соперник ничего не делал в ответ.

    Практически из ничего «Уотфорд» взорвался. Сначала Сарр нанес удар, который стал катастрофой для де Хеа. Менее чем через пять минут Уан-Биссака привез пенальти и хозяева удвоили преимущество.

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    • Ошибки бывают у всех, но два настолько стремительных гола выдают факт отсутствия лидеров в составе «Ман Юнайтед». Если бы они были, смогли бы успокоить команду после ляпа де Хеа.

    Гарри Магуайр — человек, который носит повязку капитана команды и в этом аспекте ему надо развиваться, потому что без настоящего лидера манкунианцы останутся на том месте, где оказались прямо сейчас. 0

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