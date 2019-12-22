Рискнул и выиграл. Гвардиола пошатнул надежды «Лестера» побороться за титул

Команда Пепа Гвардиолы осталась третьей, несмотря на эту впечатляющую победу: на очко позади «лисов» и на 11 отставая от лидеров — у которых теперь есть игра в запасе (матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» был перенесен — прим. Livesport.ru) — но это было своевременным напоминанием о том, насколько хороши действующие чемпионы, когда находятся в форме.

«Манчестер Сити» пришлось потрудиться, после великолепного гола Джейми Варди, открывшего счет в матче, но вдохновленные великолепным выступлением Кевина де Брёйне, они вырвали эти три очка у оппонентов.

Варди заставил замолчать «Этихад», когда он ускорился на пас Харви Барнса к штрафной, обогнал Фернандиньо, сблизился с Эдерсоном, чтобы забить первым же ударом «Лестера» по воротам.

Хозяева доминировали в стартовые минуты, но уже в четвертой домашней игре АПЛ подряд они пропустили первыми и, как и в проигранном матче с «Манчестер Юнайтед», выглядели уязвимыми для быстрых контратак соперника.

Хотя та игра закончилась деморализующим поражением «Манчестер Сити», у этого матча будет совсем другой исход.



Гвардиола продолжал подгонять своих игроков идти вперёд, несмотря на опасность, которую представлял Варди, и вскоре они сравняли счет.

Рияд Марез, которого не слишком активно освистывали болельщики его бывшего клуба, от правой бровки ушёл в центр и низом пробил с линии штрафной — мяч отрикошетил от Чаглара Сёюнджю и оставил Каспера Шмейхеля не у дел.

Стерлинг заработал пенальти для своей команды globallookpress.com

«Лестер» окопался в защите и Шмейхель сделал серию впечатляющих сэйвов, давая хозяевам понять, что тем придется потрудиться, чтобы превратить свое преимущество во владении мячом в забитые голы, но долго оттягивать неизбежное он не мог.

За три минуты до перерыва Рикардо Перейра атаковал Рахима Стерлинга внутри штрафной, и после того, как Майк Дин указал на точку, Илкай Гюндоган пробил в нижний угол.

После перерыва все продолжалось в том же духе: Де Брёйне руководил шоу, а «Лестер» продолжал упираться — зная, что, хотя у них был только один гол, у них все еще был шанс.

Марез и Де Брёйне, которые попал в штангу, когда счет был 0:0, не смогли реализовать стопроцентные моменты, чтобы победить «лисов», но, как это ни странно, именно бельгиец помог спасти три очка своим 13-м ассистом в сезоне.

Де Брейне заслужил апплодисменты globallookpress.com

Он ворвался в штрафную после неудержимого прорыва по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, чтобы Габриэль Жезус забил третий гол своей команды.

Де Брёйне ушел в изнеможении под овации в концовке встречи и получил крепкое объятие от своего тренера — и то и другое было полностью заслужено.

Подход Гвардиолы оправдан

Тепловые карты обеих команд дают вам представление о доминировании хозяев поля. «Манчестер Сити» (слева) играл большую часть своего времени на территории «Лестера», в то время как «лисы» (справа) изо всех сил пытались выбраться из своей половины.

Тепловая карта матча ВВС

Команда Пеп Гвардиолы владела мячом 63% времени, выполнив 23 удара по сравнению с пятью ударами «Лестера», и разыграла 684 паса против 397 пасов гостей, у которых, кроме того, было всего 10 касаний в чужой штрафной, по сравнению с 47 у хозяевами

То, как «Манчестер Сити» проиграл дерби в начале этого месяца, могло заставить некоторых тренеров придерживаться более консервативного подхода в отношении матча против команды с Варди в составе — однако не Гвардиолу.

Он продолжал отправлять своих защитников вперёд и оставлять Николаса Отаменди и Фернандиньо самостоятельно справляться с нападающим «Лестера», несмотря на то, что совершенно не похоже, будто хоть один из них мог бы догнать или обогнать его.

Подход Гвардиолы также был полностью оправдан, поскольку его команда не только доминировала во владении мячом и ловко играла в пас на половине соперника, но и создавала намного больше моменты, чем их «лисы», и в конечном итоге просто превосходила их.

Правда, «Лестер» несколько раз угрожал воротам хозяев и подошел очень близко к тому чтобы сравнять при счете 2:1, когда Барнс не смог реализовать момент после кросса Варди.

Но это был риск, на который Гвардиола был готов пойти, сосредоточившись на атаке. Надежды «горожан» на защиту своего титула теперь не в их руках, но, когда его команда играет так, как в этом матче, немногие соперники могут противостоять этому.

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Если уход помощника Гвардиолы Микеля Артеты на пост нового тренера «Арсенала» и нарушил рабочий ритм недели «Манчестер Сити», то они этого не показали.

Хватит ли «Лестеру» веры в себя в матче против «Ливерпуля»?

Поскольку в четверг «Ливерпуль» отправится на стадион «Кинг Пауэр», эта неделя должна была определять направление развития сезона в «Лестере» — и это было явно не то начало, на которое они рассчитывали.

План Роджерса на игру, состоящий в том, чтобы отдать сопернику территорию и владение был понятен, учитывая оружие, которое имеется у его команды, но в матче с «Манчестер Сити» полученное «горожанами» владение мячом вызывало проблемы.

Как и в октябре, когда они отправились на «Энфилд», «Лестер» усложнил жизнь хозяевам поля, но не смог создать много моментов и в итоге ушел с пустыми руками.

Счет был бы более разгромным, если бы не выступление Шмейхеля, который сделал серию прекрасных сэйвов против своего бывшего клуба, пиковой точкой стало отражение сильного удара Мареза.

Гонка «Лестера» за титулом, несмотря на это поражение, еще далека от завершения — победа над лидерами быстро восстановит тот импульс, который они потеряли на «Этихаде» и в своей домашней ничьей с «Норвичем» в минувшие выходные.

Но помимо положительного результата, то, что им действительно нужно в схватке с единственной командой, обгоняющей их в таблице, был уровень игры, который даст им уверенность в том, что они могут противостоять самым лучшим. Быть побежденными на классе «Манчестер Сити» вряд ли укрепит их уверенность в себе.

«Когда начался сезон, никто не ожидал, что мы будем так высоко», — сказал Роджерс.

«Вчера [по телевизору] вспыхнули новости о гонке за титул и о четверке лучших команд. На экране было шесть игроков, и никого из наших там не было. Очевидно, нас не считают командой, которая может бороться за топ-4 или топ-6».

«Мы учимся. Если бы вы спросили меня в августе, когда мы начинали: "Вы бы согласились на второе место в АПЛ и на полуфинал Кубка?", мы бы согласились, и нам еще многое предстоит улучшать».

Игрок матча — Кевин де Брёйне

Кто же еще, кроме Кевина де Брёйне? Он принимал участие в каждой острой атаке, которую проводил «Сити», и единственное, чего не хватало его выступлению, был гол.

Лучший игрок матча globallookpress.com

Он должен был забить один во втором тайме, когда решил отпасовать на Жезуса, а не пробить сам, выйдя один на один со Шмейхелем.

Статистика матча — Марез присоединяется к клубу Йоахима и Хески

«Манчестер Сити» выиграл 250 игр Премьер-лиги в 2010-х годах, став всего лишь второй командой, выигравшей столько за десятилетие («Манчестер Юнайтед» выиграл 255 игр в 2000-х).

«Лестер» пропустил три гола в игре Премьер-лиги впервые с февраля (1:4 против «Кристал Пэлас»). «Лисы» не пропускали более двух раз в последних 28 матчах Премьер-лиги.

Кевин де Брёйне стал первым игроком, который записал на свой счет двузначное число передач перед Рождеством в отдельно взятом сезоне АПЛ, после Месута Озила из «Арсенала» в сезоне 2015/16 (15).

Со времени своего дебюта в Премьер-лиге в марте 2012 года Рахим Стерлинг заработал больше пенальти, чем любой другой игрок в соревновании (17).

Рияд Марез стал пятым игроком, сыгравшим за «Лестер» в Премьер-лиге, а затем забившим в матче против «лисиц» в соревновании после Джулиана Йоахима, Эмиля Хески, Криса Вуда и Н'Голо Канте.

Варди снова забил в матче с лидерами globallookpress.com

В этом матче у Мареза было 10 ударов, больше всего у игрока в одиночной игре Премьер-лиги со времен Андре Шюррле против «Бернли» в августе 2018 года (11).

Его сравнявший счет гол был 500-м мячом, забитый в этом сезоне АПЛ. Это самая ранняя дата, когда рубеж пройден в рамках сезона с 2009/10 года (19 декабря).

Начиная с его первого сезона с «Лестером» в АПЛ в 2014/15 году, Джейми Варди является лучшим бомбардиром матчей против «Ливерпуля» (7) и «Манчестер Сити» (5), в то время как он также второй по результативности против «Арсенала» (9) и «Тоттенхэм»(5).

Календарь и таблица АПЛ

Габриэль Жесус забил свой первый гол в 12 домашних матчах за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях, начиная с гола «Шальке» в марте. Каждый из его последних 14 голов за клуб до сегодняшнего дня был забит не на «Этихаде».

Что дальше?

«Лестер» будет принимать «Ливерпуль» в четверг, 26 декабря (23:00 мск). «Манчестер Сити» отправится в гости к «Вулверхэмптону» в пятницу 27 декабря (22:45 мск). 0