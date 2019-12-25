Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?

Кто является лучшим тренером в английской Премьер-лиге? Если поднять эту тему, она вызовет серьезную дискуссию. Но не странно ли, что никто не спрашивает о том, кто из тренеров АПЛ был лучшим игроком?

Прописная истина гласит: чтобы быть тренером, не обязательно быть игроком, и уж тем более отличным игроком. Однако есть определенные идеи, которые наставники могут перенять из своей игровой карьеры. Дело в том, что отдельные тренеры были сильными футболистами, а некоторые — даже великими, и для них этот факт может стать как благом для успеха, так и тяжелым грузом на шее.

Взглянув на всех тренеров Премьер-лиги, журналисты Squawka решили оценить их игровые умения. Был ли Мануэль Пеллегрини сильнее Юргена Клоппа? Читайте и все узнаете!

20. Жозе Моуринью

«Тоттенхэм»

Жозе Моуринью в окружении Луиса Энрике и Пепа Гвардиолы globallookpress.com

Позиция: полузащитник.

Известные команды: «Риу Аве», «Белененсеш».

В самом низу нашего рейтинга находится Жозе Моуринью, который всерьез успел поиграть только на молодежном уровне, прежде чем решил стать тренером. Португалец ворвался в большой футбол в качестве переводчика Бобби Робсона и лишь затем перешел к тренерской работе, став одним из самых выдающихся наставников в футбольном мире. Несмотря на отсутствие полноценной карьеры игрока, он умеет обращаться со своими подопечными.

19. Брендан Роджерс

«Лестер»

Брендан Роджерс globallookpress.com

Позиция: защитник.

Известные команды: «Рединг».

Роджерс, будучи успешным тренером, довольно рано начал руководить футболистами, поскольку его игровая карьера была прервана из-за проблем с коленом.

Несколько лет он провел в резервных командах «Рединга», а затем оставался без клуба, прежде чем официально не объявил о переходе на тренерский путь.

18. Даниель Фарке

«Норвич»

Даниель Фарке globallookpress.com

Позиция: форвард.

Известные команды: «Штайнхаузен», «Липпштадт».

Если Моуринью играл только на молодежном уровне, то Даниель Фарке сделал на один шаг больше, проведя большую часть своей карьеры в низших дивизионах Германии. Он начал карьеру в родном для себя «Штайнхаузене», после чего трижды переходил в «Липпштадт», который с 2009 года тренировал в течение шести лет.

17. Грэм Поттер

«Брайтон»

Грэм Поттер globallookpress.com

Позиция: левый защитник.

Известные команды: «Бирмингем Сити», «Сток Сити», «Саутгемптон», «Вест Бромвич».

Нынешний наставник «Брайтона» зарекомендовал себя в качестве хорошего тренера в Швеции, где руководил «Эстерсундом», при этом свою игровую карьеру он провел преимущественно в Мидлендсе, представляя в общей сложности 11 клубов.

Сделав свои первые шаги в «Бирмингем Сити», Поттер повесил бутсы на гвоздь в «Маклсфилд Таун» в 2005 году в возрасте 30 лет и приступил к тренерской работе, в которой уже добился многого.

16. Рой Ходжсон

«Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон globallookpress.com

Позиция: защитник.

Известные команды: «Кристал Пэлас», «Грейвзенд и Нортфлит», «Мейдстон Юнайтед», «Береа Парк».

Роя Ходжсона сложно было назвать хорошим футболистом. Его прямой и строгий подход к тренерской работе, возможно, объясняет это. Ходжсон был типичным защитником, ничего особенного.

Чуть более заметным его карьеру сделал переход в южноафриканский «Береа Парк», куда никто не хотел ехать из-за системы апартеида. Таким образом, он прервал своеобразный бойкот, и это то, что он, скорее всего, хотел бы забыть.

15. Нуну Эспириту Санту

«Вулверхэмптон»

Нуну Эспириту Санту globallookpress.com

Позиция: вратарь.

Известные команды: «Витория» Гимарайнш, «Депортиво» Ла-Корунья, «Порту».

Нуну Эспириту Санту завершил свою игровую карьеру в 2010 году в «Порту», где он играл под руководством Моуринью. Будучи преимущественно резервистом, он играл в Испании, России, а также в родной Португалии.

14. Дин Смит

«Астон Вилла»

Дин Смит globallookpress.com

Позиция: центральный защитник.

Известные команды: «Уолсолл», «Лейтон Ориент», «Шеффилд Уэнсдей», «Порт Вейл».

Дин Смит имел долгую игровую карьеру, которая растянулась на 16 лет в пяти разных клубах. Несмотря на то, что он ни разу не выступал на элитном уровне в Англии, Смит считался качественным бойцом для таких клубов, как «Уолсолл», «Херефорд Юнайтед» и «Лейтон Ориент», отыграв за каждый из них больше 100 матчей.

13. Эдди Хау

«Борнмут»

Эдди Хау globallookpress.com

Позиция: защитник.

Известные команды: «Борнмут».

Эдди Хау — легенда «Борнмута». Он начал карьеру в этом клубе, отыграл за него почти десять лет, затем в течение двух лет пробовал силы в других командах, но вернулся, чтобы провести в составе «вишен» прощальные три сезона.

С 20 лет его мучила серьезная травма, которая не позволила ему использовать весь потенциал, проявленный в молодости. Отсюда и ранний переход на работу тренера.

12. Крис Уайлдер

«Шеффилд Юнайтед»

Крис Уайлдер globallookpress.com

Позиция: правый защитник.

Известные команды: «Шеффилд Юнайтед», «Ноттс Каунти», «Чарльтон Атлетик», «Брайтон».

Крис Уайлдер провел свою игровую карьеру на всех уровнях английского футбола. Первые шаги он сделал в «Шеффилд Юнайтед», за который играл в два захода, прежде чем вернуться в качестве тренера. Дольше всего он выступал за «Ротерем Юнайтед», отыграв за него более 100 матчей в течение четырех лет.

11. Найджел Пирсон

«Уотфорд»

Найджел Пирсон globallookpress.com

Позиция: защитник.

Известные команды: «Шрусбери Таун», «Шеффилд Уэнсдей», «Мидлсбро».

Найджел Пирсон, являясь серьезным тренером и, по-видимому, прямым игроком, не представлял много клубов, но за каждый он играл довольно долго. Новый наставник «Уотфорда» начал карьеру в «Шрусбери Таун», за который провел шесть сезонов, прежде чем уехать в «Шеффилд Уэнсдей». По прошествии семи лет и победе в Кубке лиги он подписал контракт с «Мидлсбро». Проведя еще четыре сезона на «Риверсайде», два из которых пришлись на АПЛ, он объявил о завершении карьеры.

10. Шон Дайч

«Бернли»

Шон Дайч globallookpress.com

Позиция: защитник.

Известные команды: «Ноттингем Форест», «Честерфилд», «Миллуолл», «Нортгемптон».

Неудивительно, что игровая карьера Шона Дайча чем-то напоминает карьеру Сэма Эллардайса. Дайч был отважным защитником, который, по его же словам, перенес перелом ноги в начале карьеры.

В любом случае он был легендой «Честерфилда», его капитаном в том слегка нелепом полуфинале Кубка Англии-1997, когда он помог команде отыграться, чтобы в переигровке безвольно уступить 0:3. После ухода из «Честерфилда» он играл еще за несколько команд, а затем сосредоточился на работе тренера.

9. Юрген Клопп

«Ливерпуль»

Юрген Клопп globallookpress.com

Позиция: нападающий/защитник.

Известные команды: «Майнц».

Безумный очкарик из «Ливерпуля» не особо похож на футболиста, но он играл за «Майнц» в течении более десяти лет. В этом клубе изначально он был форвардом, но примерно на полпути перешел в защиту, где использовал свой рост, чтобы быть полезным для команды. Едва повесив бутсы на гвоздь, Клопп тем же летом стал тренером, и, конечно, возглавил именно «Майнц».

8. Ральф Хазенхюттль

«Саутгемптон»

Ральф Хазенхюттль globallookpress.com

Позиция: центральный нападающий.

Известные команды: «Аустрия», «Кельн».

По его собственному признанию, Хазенхюттль был не самым талантливым футболистом. Тем не менее, австриец провел более 400 матчей за восемь клубов из своей страны, Бельгии и Германии. Свой лучший период он провел в «Аустрии» с 1989 по 1994 год, когда забил 56 голов в 172 матчах и выиграл три титула австрийской Бундеслиги, чего оказалось достаточно, чтобы опередить многих своих визави в этом рейтинге.

7. Мануэль Пеллегрини

«Вест Хэм»

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Позиция: защитник.

Известные команды: «Универсидад де Чили».

Мануэль Пеллегрини играл исключительно за родной «Универсидад де Чили» в период с 1973 по 1986 год, когда он провел более 450 матчей за клуб, а также сыграл 28 матчей за национальную команду. И именно в клубе из Сантьяго началась его тренерская карьера через два года после того, как он повесил бутсы на гвоздь в 1986 году.

6. Микель Артета

«Арсенал»

Микель Артета globallookpress.com

Позиция: центральный полузащитник.

Известные команды: «Барселона», «Рейнджерс», «Эвертон», «Арсенал».

Микель Артета, вероятно, запомнится как один из самых недооцененных полузащитников, по крайней мере за пределами клубов, которые он представлял.

Испанец был сильным игроком в «Эвертоне», куда изначально он пришел на правах аренды из «Реал Сосьедада», прежде чем заключил постоянный контракт. Пять лет в «Арсенале» на финише карьеры только усилили его похвалу. Полузащитник был одной из ключевых фигур «канониров» в самый нестабильный период под руководством Арсена Венгера.

5. Стив Брюс

«Ньюкасл»

Стив Брюс globallookpress.com

Позиция: центральный защитник.

Известные команды: «Джиллингем», «Норвич Сити», «Манчестер Юнайтед».

На заре создания Премьер-лиги в ней доминировал «Манчестер Юнайтед», и его три титула в течение четырех сезонов между 1992 и 1996 годами были завоеваны во многом благодаря присутствию Стива Брюса в обороне.

Англичанин присоединился к «Юнайтед» в 1987 году и оказался в центре революции, которую устроил сэр Алекс Фергюсон. С командой он также выиграл три Кубка Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей Кубков УЕФА.

4. Карло Анчелотти

«Эвертон»

Карло Анчелотти globallookpress.com

Позиция: полузащитник.

Известные команды: «Парма», «Рома», «Милан».

Карло Анчелотти был таким же крутым, спокойным и собранным игроком, каким мы знаем его на тренерской скамье, но это не значит, что он не был в состоянии зажигать на футбольном поле.

Обосновавшись в центре поля, «Карлето» завоевал титулы Серии А с «Ромой» и «Миланом», а с последним еще и выиграл два Кубка европейских чемпионов. На международном уровне Анчелотти сыграл за сборную Италии 26 матчей и был частью «скуадры адзурры», которая заняла третье место на чемпионате мира 1990 года.

3. Уле Гуннар Сульшер

«Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Позиция: форвард.

Известные команды: «Манчестер Юнайтед».

Уле Гуннар Сульшер, известный как убийца с лицом ребенка, провел в «Манчестер Юнайтед» 11 лет, забив 126 голов в 366 матчах. Он выиграл шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов в 1999 году, забив решающий мяч на последних секундах финального матча. Но способен ли он добиться таких же успехов в качестве тренера? Пока его работу точно не назовешь худшей.

2. Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Позиция: опорный полузащитник.

Известные команды: «Барселона».

Бедный Пеп Гвардиола. Его не только обскакали в Премьер-лиге в этом сезоне, но он больше не является лучшим игроком среди тренеров. Впрочем, это не значит, что он не был хорош. Каталонец был плеймейкером, если хотите — прототипом Бускетса. Он управлял полузащитой «Барселоны» во времена команды мечты Йохана Кройфа. Гвардиола помог команде добыть первый в истории Кубок европейских чемпионов, а также выиграть четыре титула Ла Лиги подряд.

Даже после Кройфа Пеп продолжал доминировать, играя до конца 90-х под руководством Луи ван Гала. Он выиграл Кубок Испании, а также два титула Ла Лиги и Кубок обладателей Кубков УЕФА в эпоху без Кройфа. Гордый каталонец также сыграл за сборную Испанию 47 матчей. Было бы больше, но он поссорился с Хавьером Клементе и пропустил Евро-96, а затем не поехал на чемпионат мира 1998 года из-за травмы.

После ухода из «Барселоны» Гвардиола отправился в тур, где он делал остановки там, где видел великого тренера: Карло Маццоне в «Брешии», Фабио Капелло в «Роме», Хуанма Лильо в «Дорадосе». Пеп использовал свою особую репутацию игрока, чтобы подготовиться к тренерской карьере, и на основании современных данных можно сказать, что подготовка удалась.

1. Фрэнк Лэмпард

«Челси»

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Позиция: центральный полузащитник.

Известные команды: «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити».

Самый результативный полузащитник в истории Премьер-лиги, лучший бомбардир «Челси» и лучший игрок среди нынешних тренеров в чемпионате Англии. Когда Лэмпард переходил в «Челси» из «Вест Хэма» в 2001 году, многие сомневались, стоит ли он тех 11 миллионов фунтов. Многие считали, что он играл за «молотобойцев» только потому, что его отец входил в штаб Гарри Реднаппа.

Лэмпард покинул «Челси» 13 лет спустя легендой клуба, выиграл три титула АПЛ, пять Кубков Англии, два Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Его невероятное видение поля позволило забить 211 голов за «Челси», благодаря чему он побил рекорд Бобби Тэмблинга и стал лучшим бомбардиром клуба в истории.

В Премьер-лиге только Алан Ширер, Уэйн Руни и Эндрю Коул забили больше, чем Лэмпарди, на счету которого 177 точных ударов, что на два больше, чем у Тьерри Анри, и, по крайне мере, на 54 больше, чем у любого другого полузащитника. 0