Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?

Взглянув на всех тренеров Премьер-лиги, журналисты Squawka решили оценить их игровые умения. Был ли Мануэль Пеллегрини сильнее Юргена Клоппа? Читайте и все узнаете!
20. Жозе Моуринью
«Тоттенхэм»
Позиция: полузащитник.
Известные команды: «Риу Аве», «Белененсеш».
В самом низу нашего рейтинга находится Жозе Моуринью, который всерьез успел поиграть только на молодежном уровне, прежде чем решил стать тренером. Португалец ворвался в большой футбол в качестве переводчика Бобби Робсона и лишь затем перешел к тренерской работе, став одним из самых выдающихся наставников в футбольном мире. Несмотря на отсутствие полноценной карьеры игрока, он умеет обращаться со своими подопечными.
19. Брендан Роджерс
«Лестер»
Позиция: защитник.
Известные команды: «Рединг».
Роджерс, будучи успешным тренером, довольно рано начал руководить футболистами, поскольку его игровая карьера была прервана из-за проблем с коленом.
Несколько лет он провел в резервных командах «Рединга», а затем оставался без клуба, прежде чем официально не объявил о переходе на тренерский путь.
18. Даниель Фарке
«Норвич»
Позиция: форвард.
Известные команды: «Штайнхаузен», «Липпштадт».
Если Моуринью играл только на молодежном уровне, то Даниель Фарке сделал на один шаг больше, проведя большую часть своей карьеры в низших дивизионах Германии. Он начал карьеру в родном для себя «Штайнхаузене», после чего трижды переходил в «Липпштадт», который с 2009 года тренировал в течение шести лет.
17. Грэм Поттер
«Брайтон»
Позиция: левый защитник.
Известные команды: «Бирмингем Сити», «Сток Сити», «Саутгемптон», «Вест Бромвич».
Нынешний наставник «Брайтона» зарекомендовал себя в качестве хорошего тренера в Швеции, где руководил «Эстерсундом», при этом свою игровую карьеру он провел преимущественно в Мидлендсе, представляя в общей сложности 11 клубов.
Сделав свои первые шаги в «Бирмингем Сити», Поттер повесил бутсы на гвоздь в «Маклсфилд Таун» в 2005 году в возрасте 30 лет и приступил к тренерской работе, в которой уже добился многого.
16. Рой Ходжсон
«Кристал Пэлас»
Позиция: защитник.
Известные команды: «Кристал Пэлас», «Грейвзенд и Нортфлит», «Мейдстон Юнайтед», «Береа Парк».
Роя Ходжсона сложно было назвать хорошим футболистом. Его прямой и строгий подход к тренерской работе, возможно, объясняет это. Ходжсон был типичным защитником, ничего особенного.
Чуть более заметным его карьеру сделал переход в южноафриканский «Береа Парк», куда никто не хотел ехать из-за системы апартеида. Таким образом, он прервал своеобразный бойкот, и это то, что он, скорее всего, хотел бы забыть.
15. Нуну Эспириту Санту
«Вулверхэмптон»
Позиция: вратарь.
Известные команды: «Витория» Гимарайнш, «Депортиво» Ла-Корунья, «Порту».
Нуну Эспириту Санту завершил свою игровую карьеру в 2010 году в «Порту», где он играл под руководством Моуринью. Будучи преимущественно резервистом, он играл в Испании, России, а также в родной Португалии.
14. Дин Смит
«Астон Вилла»
Позиция: центральный защитник.
Известные команды: «Уолсолл», «Лейтон Ориент», «Шеффилд Уэнсдей», «Порт Вейл».
Дин Смит имел долгую игровую карьеру, которая растянулась на 16 лет в пяти разных клубах. Несмотря на то, что он ни разу не выступал на элитном уровне в Англии, Смит считался качественным бойцом для таких клубов, как «Уолсолл», «Херефорд Юнайтед» и «Лейтон Ориент», отыграв за каждый из них больше 100 матчей.
13. Эдди Хау
«Борнмут»
Позиция: защитник.
Известные команды: «Борнмут».
Эдди Хау — легенда «Борнмута». Он начал карьеру в этом клубе, отыграл за него почти десять лет, затем в течение двух лет пробовал силы в других командах, но вернулся, чтобы провести в составе «вишен» прощальные три сезона.
С 20 лет его мучила серьезная травма, которая не позволила ему использовать весь потенциал, проявленный в молодости. Отсюда и ранний переход на работу тренера.
12. Крис Уайлдер
«Шеффилд Юнайтед»
Позиция: правый защитник.
Известные команды: «Шеффилд Юнайтед», «Ноттс Каунти», «Чарльтон Атлетик», «Брайтон».
Крис Уайлдер провел свою игровую карьеру на всех уровнях английского футбола. Первые шаги он сделал в «Шеффилд Юнайтед», за который играл в два захода, прежде чем вернуться в качестве тренера. Дольше всего он выступал за «Ротерем Юнайтед», отыграв за него более 100 матчей в течение четырех лет.
11. Найджел Пирсон
«Уотфорд»
Позиция: защитник.
Известные команды: «Шрусбери Таун», «Шеффилд Уэнсдей», «Мидлсбро».
Найджел Пирсон, являясь серьезным тренером и, по-видимому, прямым игроком, не представлял много клубов, но за каждый он играл довольно долго. Новый наставник «Уотфорда» начал карьеру в «Шрусбери Таун», за который провел шесть сезонов, прежде чем уехать в «Шеффилд Уэнсдей». По прошествии семи лет и победе в Кубке лиги он подписал контракт с «Мидлсбро». Проведя еще четыре сезона на «Риверсайде», два из которых пришлись на АПЛ, он объявил о завершении карьеры.
10. Шон Дайч
«Бернли»
Позиция: защитник.
Известные команды: «Ноттингем Форест», «Честерфилд», «Миллуолл», «Нортгемптон».
Неудивительно, что игровая карьера Шона Дайча чем-то напоминает карьеру Сэма Эллардайса. Дайч был отважным защитником, который, по его же словам, перенес перелом ноги в начале карьеры.
В любом случае он был легендой «Честерфилда», его капитаном в том слегка нелепом полуфинале Кубка Англии-1997, когда он помог команде отыграться, чтобы в переигровке безвольно уступить 0:3. После ухода из «Честерфилда» он играл еще за несколько команд, а затем сосредоточился на работе тренера.
9. Юрген Клопп
«Ливерпуль»
Позиция: нападающий/защитник.
Известные команды: «Майнц».
Безумный очкарик из «Ливерпуля» не особо похож на футболиста, но он играл за «Майнц» в течении более десяти лет. В этом клубе изначально он был форвардом, но примерно на полпути перешел в защиту, где использовал свой рост, чтобы быть полезным для команды. Едва повесив бутсы на гвоздь, Клопп тем же летом стал тренером, и, конечно, возглавил именно «Майнц».
8. Ральф Хазенхюттль
«Саутгемптон»
Позиция: центральный нападающий.
Известные команды: «Аустрия», «Кельн».
По его собственному признанию, Хазенхюттль был не самым талантливым футболистом. Тем не менее, австриец провел более 400 матчей за восемь клубов из своей страны, Бельгии и Германии. Свой лучший период он провел в «Аустрии» с 1989 по 1994 год, когда забил 56 голов в 172 матчах и выиграл три титула австрийской Бундеслиги, чего оказалось достаточно, чтобы опередить многих своих визави в этом рейтинге.
7. Мануэль Пеллегрини
«Вест Хэм»
Позиция: защитник.
Известные команды: «Универсидад де Чили».
Мануэль Пеллегрини играл исключительно за родной «Универсидад де Чили» в период с 1973 по 1986 год, когда он провел более 450 матчей за клуб, а также сыграл 28 матчей за национальную команду. И именно в клубе из Сантьяго началась его тренерская карьера через два года после того, как он повесил бутсы на гвоздь в 1986 году.
6. Микель Артета
«Арсенал»
Позиция: центральный полузащитник.
Известные команды: «Барселона», «Рейнджерс», «Эвертон», «Арсенал».
Микель Артета, вероятно, запомнится как один из самых недооцененных полузащитников, по крайней мере за пределами клубов, которые он представлял.
Испанец был сильным игроком в «Эвертоне», куда изначально он пришел на правах аренды из «Реал Сосьедада», прежде чем заключил постоянный контракт. Пять лет в «Арсенале» на финише карьеры только усилили его похвалу. Полузащитник был одной из ключевых фигур «канониров» в самый нестабильный период под руководством Арсена Венгера.
5. Стив Брюс
«Ньюкасл»
Позиция: центральный защитник.
Известные команды: «Джиллингем», «Норвич Сити», «Манчестер Юнайтед».
На заре создания Премьер-лиги в ней доминировал «Манчестер Юнайтед», и его три титула в течение четырех сезонов между 1992 и 1996 годами были завоеваны во многом благодаря присутствию Стива Брюса в обороне.
Англичанин присоединился к «Юнайтед» в 1987 году и оказался в центре революции, которую устроил сэр Алекс Фергюсон. С командой он также выиграл три Кубка Англии, Кубок лиги и Кубок обладателей Кубков УЕФА.
4. Карло Анчелотти
«Эвертон»
Позиция: полузащитник.
Известные команды: «Парма», «Рома», «Милан».
Карло Анчелотти был таким же крутым, спокойным и собранным игроком, каким мы знаем его на тренерской скамье, но это не значит, что он не был в состоянии зажигать на футбольном поле.
Обосновавшись в центре поля, «Карлето» завоевал титулы Серии А с «Ромой» и «Миланом», а с последним еще и выиграл два Кубка европейских чемпионов. На международном уровне Анчелотти сыграл за сборную Италии 26 матчей и был частью «скуадры адзурры», которая заняла третье место на чемпионате мира 1990 года.
3. Уле Гуннар Сульшер
«Манчестер Юнайтед»
Позиция: форвард.
Известные команды: «Манчестер Юнайтед».
Уле Гуннар Сульшер, известный как убийца с лицом ребенка, провел в «Манчестер Юнайтед» 11 лет, забив 126 голов в 366 матчах. Он выиграл шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов в 1999 году, забив решающий мяч на последних секундах финального матча. Но способен ли он добиться таких же успехов в качестве тренера? Пока его работу точно не назовешь худшей.
2. Пеп Гвардиола
«Манчестер Сити»
Позиция: опорный полузащитник.
Известные команды: «Барселона».
Бедный Пеп Гвардиола. Его не только обскакали в Премьер-лиге в этом сезоне, но он больше не является лучшим игроком среди тренеров. Впрочем, это не значит, что он не был хорош. Каталонец был плеймейкером, если хотите — прототипом Бускетса. Он управлял полузащитой «Барселоны» во времена команды мечты Йохана Кройфа. Гвардиола помог команде добыть первый в истории Кубок европейских чемпионов, а также выиграть четыре титула Ла Лиги подряд.
Даже после Кройфа Пеп продолжал доминировать, играя до конца 90-х под руководством Луи ван Гала. Он выиграл Кубок Испании, а также два титула Ла Лиги и Кубок обладателей Кубков УЕФА в эпоху без Кройфа. Гордый каталонец также сыграл за сборную Испанию 47 матчей. Было бы больше, но он поссорился с Хавьером Клементе и пропустил Евро-96, а затем не поехал на чемпионат мира 1998 года из-за травмы.
После ухода из «Барселоны» Гвардиола отправился в тур, где он делал остановки там, где видел великого тренера: Карло Маццоне в «Брешии», Фабио Капелло в «Роме», Хуанма Лильо в «Дорадосе». Пеп использовал свою особую репутацию игрока, чтобы подготовиться к тренерской карьере, и на основании современных данных можно сказать, что подготовка удалась.
1. Фрэнк Лэмпард
«Челси»
Позиция: центральный полузащитник.
Известные команды: «Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити».
Самый результативный полузащитник в истории Премьер-лиги, лучший бомбардир «Челси» и лучший игрок среди нынешних тренеров в чемпионате Англии. Когда Лэмпард переходил в «Челси» из «Вест Хэма» в 2001 году, многие сомневались, стоит ли он тех 11 миллионов фунтов. Многие считали, что он играл за «молотобойцев» только потому, что его отец входил в штаб Гарри Реднаппа.
Лэмпард покинул «Челси» 13 лет спустя легендой клуба, выиграл три титула АПЛ, пять Кубков Англии, два Кубка лиги, Лигу Европы и Лигу чемпионов. Его невероятное видение поля позволило забить 211 голов за «Челси», благодаря чему он побил рекорд Бобби Тэмблинга и стал лучшим бомбардиром клуба в истории.
В Премьер-лиге только Алан Ширер, Уэйн Руни и Эндрю Коул забили больше, чем Лэмпарди, на счету которого 177 точных ударов, что на два больше, чем у Тьерри Анри, и, по крайне мере, на 54 больше, чем у любого другого полузащитника. 0