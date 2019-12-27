«Арсенал» показывает признаки жизни, но и только

В рамках 19-го тура АПЛ «Борнмут» и «Арсенал» разошлись миром 1:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» показал проблески прогресса

«По большей частью в первом тайме это было шоу Месута Озила. И если Артета сможет выжать стабильную игру от непостоянного немца, то он проделает большой путь к значительному улучшению в выступлениях этой команды», — убежден в материале ESPN Джеймс Каппс.

«Лондонцы отрабатывали множество многообещающих позиций на поле, но их подводила точность передач в завершающей стадии. А с такими игроками в чужой штрафной, как Обамеянг и Ляказетт, им нужно улучшить качество этих пасов. Артета вернул Озила и Лаказетта в стартовый состав "Арсенала" в качестве жеста руководителя, и со стороны его подопечных были проблески перспектив, ведь они стремились быстрее перемещать мяч и растягивать оборону соперника».

«Борнмут» вернулся к своей лучшей игре

«Хозяева всего на два очка выше зоны вылета, но это было энергичное выступление от коллектива Эдди Хау, чей характер вызывал вопросы в течение первой половины сезона. Их первые 19 матчей включают поражения от "Кристал Пэлас", который 71 минуту играл вдесятером, от "Ньюкасла", который уступал по ходу поединка. "Бернли" же было позволено вырвать победу на 89-й минуте, тогда как перевес в счете против "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэма" удержать не удалось», — отмечает в отчете BBC о матче Нил Джонстон.

«Против "Канониров" "Вишенки" выдали то самое дерзкое выступление, к которому их фанаты привыкли с момента выхода в элиту в 2015 году. "Борнмуту" не удалось нанести хотя бы один удар по воротам в двух из трех предыдущих матчей. Зато им удалось нанести четыре в этой игре, поскольку они продемонстрировали решимость, которая порадует Хау перед двумя кряду гостевыми поединками против "Брайтона" и "Вест Хэма", которые находятся сразу над ними в таблице».

Ответ «Арсенала» на пропущенный мяч внушает оптимизм фанатам

«Микель Артета провел большую часть своего первого матча у руля "Арсенала", держа руки в карманах, и в этой встрече его футболисты доказали, что не боятся испачкаться ради того, чтобы заработать очко. Перед стартовым свистком толпа фотографов обступила главного тренера лондонцев, когда он забрался на скамейку запасных, поэтому камеры, которым пытались снимать каждый его шаг, с трудом справлялись со своей задачей», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

«Испанец, чья черная куртка промокла под дождем, представлял собой сгусток нервной энергии, одно время прыгая вдоль боковой линии вместе с Букайо Сака и радостно вскидывая кулаки, когда Обамеянг сравнял счет, затем. "Арсенал" набрал всего девять очков в своих последних 11 матчах в лиге и выиграл только один из своих последних 14-ти во всех соревнованиях, но Артета был воодушевлен тем, как его команда отреагировала после того, как Дэн Гослинг открыл счет».

Артете предстоит еще много работы

«Во-первых, баланс полузащиты "Канониров" выглядел лучше с солидными выступлениями Торрейры и Джаки, в то время как Месут Озил также показал обнадеживающее выступление, начав матч на позиции "10-ки". Во-вторых, Пьер-Эмерик Обамеянг продолжил свою превосходную серию голов, чем спас команду от поражения — капитан теперь забил 11 из 16 последних голов клуба в гостях, включая семь из последних девяти на выезде в АПЛ. », — перечисляет лучшее в игре гостей Оливер Юу в материале Sky Sports.

«Наконец, "Арсенал", который теперь набрал 11 очков, проигрывая по ходу матча — больше, чем любая другая команда — проявил боевитость и характер. С другой стороны, было заметно, какая задача стоит перед Артетой, ведь у некоторых из его игроков есть проблемы с уверенностью в себе: и в первую очередь это Ляказетт, который совершил множество слабых завершений атак. Также не хватало и последнего паса, в то время, как неудачная попытка избежать пропущенного мяча все еще будет причиной для беспокойства у испанца и его тренерского штаба. 0