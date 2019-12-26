Советы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба

Вопрос о будущем Поля Погба продолжает делить фанатов «Манчестер Юнайтед» на два лагеря, но Питер Крауч считает, что клуб должен «строить команду» вокруг полузащитника сборной Франции.

Крауч пришел в гости кна телепередачу Match of the Day, чтобы проанализировать возвращение Погба на поле после почти трех месяцев восстановления от травмы лодыжки.

«Юнайтед» потерпел поражение от «Уотфорда», занимающего последнее место в турнирной таблице, но 26-летний Погба в целом впечатлил, когда вышел на замену в середине второго тайма. На тот момент его команда уже уступала 0:2.

Крауч объяснил, что дает «красным дьяволам» присутствие Погба, какое влияние он оказывает на партнеров, и почему несправедливо всегда рассматривать его как проблему, в то время как есть много других неурядиц, с которыми нужно разобраться.

«Нет Погба, нет креатива»

«Без Погба и Хуана Маты, который тоже остался на скамейке запасных, "Манчестер Юнайтед" не хватало хитрости, чтобы взломать оборону "Уотфорда".

"Шершни" усложнили гостям задачу, удерживая большую часть команды за линией мяча, то есть не оставляли свободного пространства для Антони Марсьяля, Маркуса Рашфорда, Джесси Лингарда и Дэниела Джеймса.

Когда "Юнайтед" оказывался в затруднительном положении, ему был нужен кто-то, кто умеет разрушать оборонительные порядки соперника. И "красные дьяволы" просто не знали, что делать с мячом, пока на поле не вышел Погба.

Едва ступив на газон, он начал выделяться, потому что он дальновидный, тогда как Скотт Мактоминей и Фред просто не видят тех вещей, которые видит француз.

У этой пары имеются сильные стороны, и вместе с Погба они составляют хорошо сбалансированную линию полузащиты, но без него им просто не хватает креатива.

Поскольку Мактоминей и Фред сидят глубже, "Юнайтед" может дать Погба роль либеро, и ему не придется беспокоиться о том, что происходит позади него.

В любом случае, Поль никогда не был полузащитником, сидящим в середине поля. Он — атакующий игрок, который наносит урон на последней трети поля, где также активно задействует своих партнеров», — заявил Крауч.

«Мыслитель оживит игру Марсьяля»

«У Погба отличное видение поля, но именно его влияние на партнеров, делает француза столь грозным оружием. Игроки, находящиеся впереди него, знают, что он их ищет, а это значит, что они постоянно двигаются.

Я знаю, что такое быть нападающим, который не получает передач. Я помню, как играл за команды, которые редко задействовали форвардов. Выступая в них, я через некоторое время переставал делать скоростные рывки. Какой смысл?

А вот когда я был в "Ливерпуле" со Стивеном Джеррардом или в "Сток Сити" с Чарли Адамом, я знал, что они постоянно ищут меня, и это держало меня в напряжении. Тот же случай применим к Погба в "Юнайтед".

Вы могли видеть эффект его выхода на поле, который внезапно заставил двигаться Марсьяля, Рашфорда и Мейсона Гринвуда. Едва француз получал мяч, как они активно перемещались по полю. Это растягивало оборону "Уотфорда", в которой появлялись бреши», — подчеркнул Крауч.

«Сохрани Погба и используй его правильно»

«Я знаю, что Погба иногда привлекает слишком много негативного внимания своими выходками за пределами поля, из-за чего некоторые фанаты "Манчестер Юнайтед" задаются вопросом: "Стоит ли он того?"

Если спросить об этом в конце 2019 года, то вы, вероятно, ответили бы "нет", потому что он очень часто травмировался, но я думаю, что если бы у "красных дьяволов" был полностью здоровый Погба, которого правильно используют, у некоторых болельщиков было бы абсолютно иное мнение.

Проще говоря, он лучший из тех, кто находится в "Манчестер Юнайтед", и, если он хочет остаться, его нужно сохранить и правильно использовать, создавая вокруг него команду.

Погба часто получает порцию критики, когда у "Юнайтед" начинаются какие-то проблемы, но, если не смотреть только на его выступления, вы заметите, в команде хватает много других нерешенных проблем.

Две действительно нелепые ошибки стоили манкунианцам двух пропущенных голов от "Уотфорда", причем одна из них была допущена Давидом де Хеа.

Подобные курьезы случаются с ним в последнее время довольно часто, но, если спросить меня о де Хеа, первая мысль в моей голове будет не о постоянно ошибающемся голкипере, потому что он — игрок мирового класса.

По некоторым причинам в этом сезоне он совершил несколько ляпов, и он этим разочарован, но он по-прежнему остается высококлассным игроком, и нет причин для паники.

В январе "Манчестер Юнайтед", по моему мнению, нужно усилить полузащиту и атаку. В центре поля у команды слишком мало игроков, да и атака нуждается в укреплении, это очевидно.

Я не могу назвать Марсьяля типичным центральным нападающим, а Джеймс и Рашфорд все еще дети, даже несмотря на то, что они играют хорошо», — подчеркнул Крауч.

Сможет ли Сульшер решить проблемы «Юнайтед»?

«Сульшер уже год возглавляет "Юнайтед", и он попытался придать особую идентичность команде, которая умеет проводить быстрые атаки и ранить противника.

Манкунианцы хорошо организованы, когда не владеют мячом. В таких случаях их атакующие футболисты сохраняют нужный темп и ловят соперников на контратаках.

Но похоже, что это работает только против команд, которые активно идут вперед, и статистика это подтверждает, стоит лишь взглянуть на контраст между результатами "Манчестер Юнайтед" во встречах с грандами и аутсайдерами в этом сезоне.

Когда соперник наваливается на их ворота, у Рашфорда и всех остальных появляются свободные зоны впереди. Взгляните, как они ими пользовались в манчестерском дерби в начале месяца.

Использование этого темпа — ключ в игре "Манчестер Юнайтед". Проблемы остаются с теми командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, как "Уотфорд", которые садятся глубоко и обороняются большими силами, заранее отдавая владение мячом.

Многие из команд, отбиравшие очки у "Юнайтед" в этом сезоне, делали именно так — запирались около своих ворот и не позволяли себя взломать, потому что знали, что у "красных дьяволов" с этим проблемы.

Что теперь нужно сделать, так это выработать правильную тактику на матчи с подобными соперниками. Я думаю, что здоровый и голодный Погба может стать ответом, и для него было бы здорово получить шанс и доказать свою пользу», — сказал Крауч. 0