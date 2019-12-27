Нынешняя форма «Челси» может стоить команде места в топ-четверке

Победители

Майкл Обафеми

В связи с тем, что в праздники командам вновь приходится проводить кучу матчей, Ральф Хазенхюттль принял решение предоставить отдых Дэнни Ингсу и в третий раз в сезоне выпустить в стартовом составе Майкла Обафеми.

19-летний игрок многообещающе выглядел в прошлом сезоне, но его переход в основной состав осложнила травма подколенного сухожилия. Однако в матче против «Челси» Обафеми, который присоединился в атаке к Че Адамсу, выглядел превосходно и доставил обороне соперника немало проблем.

И именно он открыл счет на 31-й минуте встречи, совершив отличный рывок и прекрасно завершив его. Обафеми завладел мячом на половине поля «Челси», находясь спиной к воротам. Он плавно развернулся и побежал на отступающего Курта Зума. Затем Обафеми вошел в штрафную и эффектно направил мяч в верхний левый угол ворот, не оставив шансов Кепе Аррисабалаге.

Майкл Обафеми и игроки «Саутгемптона» twitter.com/southamptonfc

За 20 минут до конца матча Обафеми заменил Ингс. К тому моменту Майкл растратил всю свою энергию на то, чтобы «Саутгемптон» добился положительного результата. И, безусловно, он предоставил Хазенхюттлю хороший повод задуматься.

Ральф Хазенхюттль

Несмотря на то, что основное внимание вокруг этого матча будет уделяться плохой форме «Челси», следует отдать должное Хазенхюттлю и «Саутгемптону». На прошлой неделе благодаря победе над «Астон Виллой» «святые» покинули зону вылета, но немногие ждали от них двух подряд побед в Boxing Day.

Ральф Хазенхюттль globallookpress.com

Тем не менее, на «Стэмфорд Бридж» они были великолепны, и план Хазенхюттля на игру сработал блестяще. Используя энергию Адамса и Обафеми, «Саутгемптон» оказал сильное давление на оборону «Челси» и отрезал от остальной команды их единственного нападающего Тэмми Абрахама. Это позволило Джеку Стивенсу и Яну Беднареку вдвоем сосредоточиться на опеке форварда и регулярно возвращать мяч себе, сводя на нет атакующие усилия «синих». «Саутгемптон» забил голы, которые показали, на что эта команда способна, когда защита дает пространство.

Команда Хазенхюттля всего в трех очках от идущей 18-й «Астон Виллой», но на 14-м месте находиться намного комфортней.

Другие клубы «Большой шестерки»

Все выглядело так, что победа «Челси» над «Тоттенхэмом» (2:0) позволила «синим» взять под контроль ситуацию с борьбой за топ-четверку. Они опережали «шпор» на 6 очков, «МЮ» — на 7, а «Арсенал» — на 9.

Ближайшим преследователем «Челси» был «Шеффилд Юнайтед», который отставал на 4 очка. Но многие ждали, что команда Лэмпарда будет контролировать ситуацию в таблице до конца сезона, особенно учитывая умение «синих» подписывать игроков в январе.

Тем не менее, теперь они всего на 3 очка опережают «Тоттенхэм», на 7 — «Манчестер Юнайтед», у которого есть игра в запасе, и на 8 — «Арсенал», с которым сыграют в эти выходные.

И к вечеру воскресенья может случиться так, что «Челси» впервые с октября окажется за пределами топ-4. В нынешней форме «синие» не способны дать отпор.

Неудачники

Фрэнк Лэмпард

«Челси» подошел к этому матчу после победы со счетом 2:0 в матче против «Тоттенхэма», в котором «синие» выглядели замечательно. В той игре они действовали с тремя центральными защитниками (Фикайо Томори, Курт Зума и Антонио Рюдигер) и успешно справились с задачей удержать Гарри Кейна и компанию.

Это был не первый раз, когда «Челси» при Лэмпарде играл в три центральных защитника. Впервые эту схему «синие» протестировали в победном матче с «Вулверхэмптоном» (5:2) в сентябре. На фоне того результата Лэмпард решил остаться с этой же тактикой на следующий матч (против «Валенсии» в ЛЧ), в котором «синие» проиграли со счетом 0:1.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Однако два фланговых футболиста должны были создавать ширину, но это не работало. Их высокое расположение на поле лишь работало против «Челси». Полузащита из двух человек в лице Жоржиньо и Н'Голо Канте говорила о том, что «Челси» слишком сильно полагался на созидание от своих вингеров. Отсутствие Матео Ковачича из-за дисквалификации было слишком заметно.

Лэмпард изменил схему в перерыве, выпустив Мэйсона Маунта вместо Зума и вернувшись к 4-2-3-1, что сразу привело к тому, что «синие» активизировались в атаке. Но это не помогло им изменить ситуацию.

«Синие» продолжили свою серию неудач в матчах, в которых они оказывались в роли проигрывающей стороны. В АПЛ в такой ситуации им еще не удавалось набрать очки. Еще лишь одна команда в АПЛ показывает такой же результат — «Норвич».

Это поражение также стало для «Челси» первым в Boxing Day с 2003 года, когда они уступили «Чарльтону».

Каллум Хадсон-Одои

Как и Обафеми, Хадсону-Одои была предоставлена возможность выйти на поле с первых минут, так как Лэмпард хотел провести небольшую ротацию. Появление Хадсона-Одои стало одним из трех изменений по сравнению с составом, который вышел на «Тоттенхэм». Хадсон-Одои впервые вышел в основе с конца октября, составив атакующее трио с Виллианом и Абрахамом.

Но, если не считать пару неплохих ударов, Хадсон-Одои не смог использовать свой шанс в старте. Англичанин, которого год назад в этот период связывали с трансфером в «Баварию», испытывал трудности с тем, чтобы усложнить жизнь обороне «святых».

Каллум Хадсон-Одои globallookpress.com

Он ни разу не обыграл никого один в один, выполнил три неточных кросса из четырех, и ни один из его трех ударов не достиг цели. Плюс он сыграл довольно большую роль при первом голе «святых», когда слишком долго держал мяч, находясь под контролем нескольких соперников. С его потери началась контратака «Саутгемптона».

В итоге Хадсон-Одои был заменен на 67-й минуте матча на Кристиана Пулишича. Теперь может пройти какое-то время, прежде чем он получит новый шанс.

Фаны на «Стэмфорд Бридж»

В период с 2004 по 2008 годы «Стэмфорд Бридж» был настоящей крепостью. При Клаудио Раньери, Жозе Моуринью, Аврааме Гранте и Фелипе Сколари «синие» провели 86 матчей АПЛ без поражений, что является рекордом лиги, который не побит до сих пор и не будет побит в ближайшие годы, пока (если) «Ливерпуль» не подберется к нему.

Лэпмпард был важной частью той команды, но не смог перенести победную игру на своем поле в тренерскую карьеру. Уже в этом сезоне «Челси» проиграл шесть домашних матчей во всех турнирах (четыре из них в АПЛ).

С 30 ноября дела обстоят особенно плохо, поскольку календарь «Челси» выглядел благоприятно — по крайней мере, дома. Но «Челси» проиграл три из своих четырех последних домашних матчей в АПЛ, не сумев забить в каждом из них. «Астон Вилла» была единственной командой, которая проиграла «синим» на «Стэмфорд Бридж» во время этого отрезка, и это был единственный раз, когда «синие» выглядели уверенно.

Теперь же «Челси» впервые с ноября 2011 года проиграл два домашних матча АПЛ кряду. 0