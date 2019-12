Нуну повторил рекорд Конте. «Волки» вновь обыграли «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» отыгрался со счета 0:2 и обыграл «Манчестер Сити» 3:2 в захватывающем матче на стадионе «Молине», забив очередной гвоздь в крышку гроба с интригой в чемпионской гонке.

Красная карточка Эдерсона, показанная на 12-й минуте, поставила «Сити» в затруднительное положение, но Рахим Стерлинг забил дважды и принес своей команде преимущество в два мяча в начале второго тайма.

Тем не менее, голы Адама Траоре, Рауля Хименеса и Мэтта Доэрти, отличившегося за минуту до конца основного времени, позволили «волкам» совершить великолепный камбек.

Обозреватель Squawka Оливер Янг Майлз выделил пять основных сюжетных линий игры.

1. Обезбашенный Эдерсон

Многие эксперты рассматривают Эдерсона в качестве эталонного вратаря в Премьер-лиге. Таково его огромное влияние на английский футбол с момента перехода в «Манчестер Сити» из «Бенфики». До его переезда в 2017 году немногие стражи ворот в АПЛ чувствовали себя комфортно, играя ногами и выходя далеко за пределы штрафной площади. Теперь же ему подражают многие коллеги по позиции.

Преимущества наличия вратаря, хорошо играющего ногами, очевидны в атакующем смысле. Впрочем, имеются и недостатки, которые мы увидели на 12-й минуте матча, когда Эдерсон выбежал далеко за пределы своей штрафной и врезался в Диогу Жоту. У Мартина Аткинсона не было другого выбора, кроме как показать красную карточку, и бразилец покинул поле на фоне кислой мины Пепа Гвардиолы.

Ederson's red card against Wolves is the first he has received in his league career.

Claudio Bravo, rather than Kyle Walker, the man to go in goal in his place. 😉 pic.twitter.com/oX2SlPNLm0 — Squawka Football (@Squawka) December 27, 2019

Необдуманный поступок Эдерсона в конечном счете дорого обошелся «Сити», и будет интересно посмотреть, смогут ли его измученные партнеры по команде в достаточной степени восстановиться, чтобы хорошо сыграть против «Шеффилд Юнайтед» спустя менее чем 48 часов. Учитывая тот факт, что Гвардиола часто выражал свое недовольство календарем Премьер-лиги на этот праздничный период, удаление вратаря в дебюте встречи — худшее, что он мог представить.

2. Смехотворный VAR

Те, кто быстро пришел к выводу, что VAR и его внедрение в Премьер-лиге является пороком, который нужно убрать так же быстро, как он был введен, возможно, получили дополнительную порцию аргументов в пользу своего мнения после первого гола в матче на «Молине».

Изначально Мартин Аткинсон решил, что театральное падение Рияда Мареза в чужой штрафной площади после столкновения с Леандером Дендонкером не заслуживает назначения пенальти в пользу «Манчестер Сити». Однако после длительной консультации с VAR главный судья изменил свое решение. Он назначил пенальти, который, безусловно, можно назвать вполне спорным.

12': Ederson sent off

23': VAR awards Man City a penalty

23': Rui Patrício saves Raheem Sterling's penalty

24': VAR awards a re-take of the penalty

25': Rui Patrício saves Raheem Sterling's penalty again

25': Raheem Sterling scores the rebound

Bonkers. pic.twitter.com/blaAGAwcPI — Squawka News (@SquawkaNews) December 27, 2019

Болельщики «волков», стоящие за воротами Руи Патрисиу, и так были возмущены решением о пенальти, но их ярость только усилилась, когда Рахиму Стерлингу позволили повторить удар после того, как голкипер сборной Португалии искусно парировал удар англичанина. Конор Коди оказался первым на мяче, но его признали нарушителем правил из-за преждевременного вхождения в штрафную площадь.

Согласно IFAB, пенальти может быть исполнен заново, если «один из игроков ворвался в штрафную до удара и подобрал мяч, отскочивший от штанги, перекладины или вратаря». Стерлинг получил еще один шанс, Патрисиу вновь отбил сферу, но в этот раз Рахим оказался первым на подборе. Смехотворная история.

3. Адама — новый Бейл?

Играя в ужасной команде «Астон Виллы» и чуть лучшей команде «Мидлсбро», Адама Траоре заставил обратить внимание на свои фантастические скоростные забеги через все поле. Однако его часто критиковали за то, что мозг футболиста не успевал за его ногами. Все изменилось под руководством Нуну Эшпириту Санту.

Adama Traoré has now scored three goals from outside the box in the Premier League this season, Riyad Mahrez (4) is the only player with more.

Another string to his bow. pic.twitter.com/kFXJViODgB — Squawka Football (@Squawka) December 27, 2019

23-летний Траоре наконец начал больше забивать и отдавать результативных передач, притом в самый важный момент своей карьеры. Когда играющий в меньшинстве «Сити» повел 2:0, «волкам» понадобился момент вдохновения, чтобы уцепиться за свой шанс, и Траоре обеспечил его, нанеся точный удар низом в дальний угол. Этот гол стал для него четвертым в сезоне. Затем он с издевкой отобрал мяч у Бенжамена Менди и отдал передачу свободному Хименесу — четвертый результативный пас в сезоне.

Только Эден Азар и Джейми Варди забивали три мяча в ворота «Сити» в одном и том же сезоне в эпоху Гвардиолы. Учитывая прежние показатели Траоре, это настоящий подвиг.

В 2010 году Премьер-лига наслаждалась экстраординарным вингером, наделенным скоростью, сбалансированностью и мастерской реализацией, в лице Гарета Бейла. Траоре предстоит многое сделать, чтобы соответствовать уровню валлийца, но его внезапный прогресс заставил нас вспомнить о том, что происходило в сезоне 2009/10. На «Молине» рождается новая звезда.

4. Великолепный Родри

«Сити» испытал свою долю везения в моменте с первым голом, а вот у истоков второго мяча стоял Родри. Получив мяч на своей половине поля, хавбек сделал пару касаний, чтобы войти в свободную зону, а затем красивой передачей нашел Кевина де Брейне.

Бельгиец сделал то, что у него получается лучше всего, забросив мяч за спины защитникам «Вулверхэмптона», в результате чего Стерлинг реализовал выход один на один с вратарем. Своевременные передачи Де Брейне и самообладание Стерлинга перед воротами (без учета пенальти) в последнее время были характерными чертами нынешней команды Гвардиолы, а вот доминирующая игра Родри стала приятным дополнением, несмотря на итоговое поражение.

Удерживать мяч у себя с минимальным процентом брака очень сложно. Тем не менее, Родри справился с этой задачей с минимальной суетой, точно выполнив 59 из 63 передач. Более того, испанец отрабатывал в обороне. За 15 минут до конца основного времени Мэтт Доэрти промахнулся из выгодной позиции, но, если бы попал, Родри был готов прервать полет мяча даже под самой перекладиной.

5. Нуну повторил рекорд Конте

До этого сезона только Антонио Конте обыгрывал Пепа Гвардиолу дома и в гостях в одном и том сезоне, когда его чемпионский «Челси» выиграл 3:1 на «Этихаде» и 2:1 на «Стэмфорд Бридж».

Nuno Espiríto Santo is only the second manager to complete a league double against Pep Guardiola.

Man City 0-2 Wolves

Wolves 3-2 Man City

What a way to join Antonio Conte. pic.twitter.com/ENndCtedEF — Coral (@Coral) December 27, 2019

Гвардиола никогда не проигрывал одному и тому же тренеру дважды в течение одного сезона во время работы с «Барселоной» в Примере и «Баварией» в Бундеслиге, и с тех пор, как Конте добился двух побед, никто даже не мечтал о повторении этого достижения в Премьер-лиге.

Пока не появился Нуну. «Вулверхэмптон» обыграл «Сити» на «Этихаде» 2:0 в начале сезона, а теперь, отыгравшись со счета 0:2, одолел «горожан» на «Молине». Нуну присоединился к Конте, сформировав действительно элитную группу.

Победа «волков» также лишила Гвардиолу шансов выиграть 100-й матч в Премьер-лиге в рекордно короткие сроки. Ужасная ночь для наставника «Манчестер Сити».

