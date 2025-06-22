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    Позволит ли себе недооценку соперника Канада?

    Кюрасао — Канада. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная Канады
    Прогноз и ставки на Кюрасао — Канада
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    Тейджон Бьюкенен
    22 июня во 2-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Кюрасао и Канада. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кюрасао — Канада, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кюрасао

    Турнирное положение: Кюрасао получил шанс сыграть в Золотом Кубке КОНКАКАФ благодаря победе в своей группе второго дивизиона Лиги наций.

    Команда после первого тура имеет один балл и на два пункта отстаёт от соперника, а также по дополнительным показателям — от второго Сальвадора, тогда как четвертый Гондурас остаётся без очков.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Сальвадором.

    Перед этим в четвертом туре отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года команда в чужих стенах с результатом 5:1 оставила не у дел Гаити.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Кюрасао проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Команда пока что не забивала в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

    Канада

    Турнирное положение: Канада получила шанс сыграть в Золотом Кубке КОНКАКАФ благодаря выходу в полуфинал Лиги наций.

    Команда после первого тура группового раунда финальной части занимает первое место с отрывом в два очка от второго Сальвадора и соперника, а также на три балла от четвертого Гондураса.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная одержала разгромную победу над Гондурасом (6:0).

    Перед этим в игре, которая была товарищеской, коллектив на своём поле потерпел поражение от Кот-д'Ивуара (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Канада выиграла семь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма сулит североамериканцам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

    Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей Кюрасао не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей Кюрасао забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Канады забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.40, победа Кюрасао — в 12.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей номинальных гостей забивал только один из соперников. Так было и в двух последних очных поединках этих соперников.

    При этом в четырех из семи последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Кюрасао.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кюрасао — Канада?

    Матч Кюрасао — Канада состоится 22 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кюрасао — Канада?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кюрасао — Канада?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кюрасао — Канада?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кюрасао — Канада?

    Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.40, победа Кюрасао — в 12.50.

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