Кюрасао — Канада. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года

22 июня во 2-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Кюрасао и Канада. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кюрасао — Канада, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кюрасао

Турнирное положение: Кюрасао получил шанс сыграть в Золотом Кубке КОНКАКАФ благодаря победе в своей группе второго дивизиона Лиги наций.

Команда после первого тура имеет один балл и на два пункта отстаёт от соперника, а также по дополнительным показателям — от второго Сальвадора, тогда как четвертый Гондурас остаётся без очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная разошлась мировой с Сальвадором.

Перед этим в четвертом туре отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года команда в чужих стенах с результатом 5:1 оставила не у дел Гаити.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних играх, которые были официальными и товарищескими, Кюрасао проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе.

Команда пока что не забивала в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Канада

Турнирное положение: Канада получила шанс сыграть в Золотом Кубке КОНКАКАФ благодаря выходу в полуфинал Лиги наций.

Команда после первого тура группового раунда финальной части занимает первое место с отрывом в два очка от второго Сальвадора и соперника, а также на три балла от четвертого Гондураса.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках как раз первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ сборная одержала разгромную победу над Гондурасом (6:0).

Перед этим в игре, которая была товарищеской, коллектив на своём поле потерпел поражение от Кот-д'Ивуара (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Канада выиграла семь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит североамериканцам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в турнире с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей Кюрасао не проиграл

в четырех из шести последних матчей Кюрасао забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей Канады забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.40, победа Кюрасао — в 12.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей номинальных гостей забивал только один из соперников. Так было и в двух последних очных поединках этих соперников.

При этом в четырех из семи последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Кюрасао.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55