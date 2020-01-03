От «Барселоны» до «Ливерпуля». 10 лучших клубов прошедшего десятилетия

Мы хотели определить, какие команды из представителей топ-5 европейских чемпионатов, были лучшими в Европе в каждый календарный год, начиная с 2010-го. Основные критерии: набранные очки и разница мячей. Очки говорят нам о том, насколько успешной была команда, а разница мячей дает представление о том, насколько доминирующей она была. Трофеи Лиги чемпионов также учитывались, но не были решающими, так как в противном случае это был бы просто список команд, которые выиграли ЛЧ, а для этого у вас есть Википедия.

Что ж давайте перейдем к списку.

2010. «Барселона»

Жозе Моуринью это очень не понравится, не так ли? Несмотря на победу в Лиге чемпионов, Серии А и Клубном чемпионате мира в 2010 году «Интер» не получает награду «Команда года». Почему? Что ж, с 1 января по 31 декабря они не были лучшей командой даже в пределах своей страны. И даже не были второй лучшей командой. «Рома» закончила тот года, набирая в среднем 2,13 очка за игру, «Милан» — 1,92, а «Интер» — 1,83.

В то же время «Барселона» набрала за календарный год невероятные 103 очка в 39 матчах (2,64 за игру). Каталонцы забили 113 голов и пропустили 24. Да, они проиграли «Интеру» в двухматчевом противостоянии в ЛЧ, но двух игр недостаточно, чтобы сократить то отставание, которое получилось за год. Кроме того, «Барселона» отомстила Моуринью, разгромив в ноябре того же года «Реал» со счетом 5:0.

Вы можете винить Рафу Бенитеса, если угодно. После того, как он сменил Моуринью, «Интер» в оставшейся части года набирал лишь 1,53 очка за игру. И это 31-й результат в Европе — позади таких команд, как «Эвертон», «Палермо», «Хетафе», «Ренн» и «Фрайбург». Вот почему мы выбрали «Барселону» командой 2010 года.

2011. «Барселона»

Доминирующая команда начала этого десятилетия по праву получает еще один приз лучшей команде года.

В 2011 году «Барса» выиграла свой третий подряд титул в Ла Лиге и вторую ЛЧ за три года. Испробовав несколько звездных нападающих, Пеп Гвардиола наконец достиг идеального баланса в атаке. Давид Вилья действует слева и забивает голы, Педро располагается справа и выполняет черновую работу, а Лионель Месси играет в центре в роли солнца в солнечной системе «Барсы». В 2011 году эта команда в среднем владела мячом 72% игрового времени. Никто на континенте не владел больше 62%.

Педро и Лионель Месси globallookpress.com

«Они лучшие в Европе, в этом нет сомнений. Я бы даже сказал, что это лучшая команда, против которой мне приходилось играть в качестве тренера», — говорил Алекс Фергюсон после того, как его «МЮ» проиграл «Барселоне» в финале ЛЧ (1:3).

Но также Фергюсон говорил, что у каждой великой команды есть свой цикл, и «Барселона» «находится на пике цикла». Он был прав. Гвардиола покинул клуб всего год спустя, но смена караула началась уже в 2011-м. «Реал» Моуринью за календарный год набрал 91 очко в Ла Лиге, а «Барселона» — 90. Но одного очка недостаточно, чтобы отобрать у команды Гвардиолы награду.

2012. «Барселона»

Они не выиграли ЛЧ, не выиграли чемпионат Испании, но все равно лучшая команда года? Что ж, ею не будет «Челси», который взял Лигу чемпионов, но был лишь 14-м в Европе по количеству очков за игру. Моуринью выиграл с «Реалом» Ла Лигу — это не удавалось «сливочным» четыре сезона до этого и еще пять после — но они не были так хороши, как «Барса».

В 2012 году «Барселона» лидировала по очкам за игру (2,64). Следующий лучший результат был у «МЮ» и «Реала» (2,38). Плюс они были единственной командой, у которой средняя разница забитых и пропущенных была больше двух мячей за игру (2,08).

Возможно, та «Барса» не была столь же запоминающейся, как другие — это был конец эры Гвардиолы и первая половина единственного сезона Тито Виллановы — но этот год объединяет два лучших сезона в карьере Месси. В том году он забил 59 голов в 38 играх, став безоговорочно лучшим в Европе. Он также записал себе в актив 13 ассистов (четвертый лучший результат), а также лидировал по количеству обводок и проникающих передач. Нужно ли говорить что-то еще?

2013. «Бавария»

Наконец-то новое имя... А вместе с ним и, пожалуй, самый доминирующий год в этом списке. В 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса и Гвардиолы (уже улавливаете тему?) «Бавария» сыграла в Бундеслиге 33 матча. Они выиграли 30, трижды сыграли вничью и ни разу не проиграли, набирая в среднем безумные 2,82 очка за игру.

Они забили 96 голов и пропустили 19. Они лишь незначительно уступили «Реалу» по количеству очков за игру (2,92 против 2,91) и были единственным клубом, который пропускал меньше 0,60 гола за игру. Их средняя разница забитых-пропущенных за матч была 2,33, никто другой не добрался даже до 2,00. Они сравнялись с машиной по владению мячом «Барселоной» (у обоих команд было примерно по 67%), а также лидировали по нанесенным ударам, пасам в штрафную и касаниям в штрафной соперника.

А, да, мы уже упомянули, что они выиграли Лигу чемпионов?

«Бавария» globallookpress.com

Еще один момент: если хотите увидеть эмоции фанатов «Арсенала», скажите им, что «канониры» были лучшими среди команд АПЛ по набранным очкам в 2013-м. Если бы только сезон начинался в январе.

2014. «Реал»

В первом полном календарном году, который Гвардиола провел в «Баварии», их набранные очки упали до «жалких» 2,60 за игру. Но они по-прежнему лидировали в Европе — «Ювентус» был вторым с 2,57, а «Реал» был третьим с 2,36.

В конечном итоге все сводится к Мадриду или Мюнхену. В то время как «Бавария» больше очков, «Реал» лидировал по разнице забитых и пропущенных (в среднем 2,22 мяча за игру). Команда Гвардиолы, правда, была единственной другой командой с разницей-мячей больше 2,00 (2,11). У Мадрида была лучшая атака в мире (3,06 гола за игру), а у Мюнхена была вторая лучшая защита (0,54 гола за игру). И чтобы поставить точку в их сравнительно равном превосходстве — каждый из них наносил по 18,86 ударов за матч, больше всех в Европе.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но есть еще один способ определить, кто был лучше. «Реал» разгромил «Баварию» со счетом 5:0 в двухматчевом полуфинальном противостоянии в Лиге чемпионов. Затем они выиграли финал против «Атлетико» со счетом 4:1 в дополнительное время, начав свое невероятное доминирование в Европе. Криштиану Роналду забил 17 голов и добавил к ним 5 ассистов в Лиге чемпионов 2013-14, то есть принял непосредственное участие в 22 голах. Ни у одного другого игрока в турнире не было больше 10.



2015. «Барселона»

Фанаты «Арсенала», лучше снова отведите взгляд. В 2015 году, благодаря пику креативности Месута Озила, «канониры» набирали в среднем 2,13 очка за игру. Это значительно больше, чем у любого другого клуба АПЛ — «Манчестер Сити» был вторым (1,89) — а также пятый результат среди всех в Европе. Четыре команды, которые опередили «Арсенал» — это доминирующие клубы середины десятилетия: «Пари Сен-Жермен» (2,53), «Барселона» (2,47), «Бавария» (2,35) и «Реал» (2,23).

ПСЖ не получит награду ни за этот год, ни за какой-либо другой, пока они не добьются чего-то в Лиге чемпионов. «Реал» остался в стороне, так как, помимо худшего показателя набранных очков, они пропустили «Барселону» вперед в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. То же самое касается «Баварии». В ЛЧ были повержены лучшей командой Испании, проиграв с общим счетом 3:5.

С абсолютно субъективной точки зрения, нам кажется, что ранняя «Барселона» Луиса Энрике с Месси, Луисом Суаресом и Неймаром — лучшая команда, которую доводилось когда-либо видеть. Мало того, что они владели мячом, как «Барса» Гвардиолы« — только "Бавария" в среднем больше владела мячом в 2015 году, — но они могли также сидеть сидеть на своей половине поля и контратаковать с величайшим атакующим трио в истории спорта.

Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес globallookpress.com

Если "Барселона" Пепа, казалось, максимально усложнила этот вид спорта, то команда Луиса Энрике сделала обратное: если вам нужно лишь три игрока, чтобы забивать, а остальные восемь могут обороняться, то эта игра становится довольно простой.

2016. "Реал"

Мы действительно хотели отдать эту награду "Ювентусу". В 2015 году они дошли до финала ЛЧ и были лучшими в Европе на внутренней арене. Они набирали в среднем 2,63 очка за игру и делали это в своем стиле. Чтобы брать такое количество очков вам, как правило, нужно использовать подход с большим количеством высокого прессинга и владения на половине поля соперника. Команды, которые доминировали в этом десятилетии, преимущественно делали это с атакующим стилем.

Но не "Ювентус". В 2015 году они пропускали меньше всех в Европе (0,53 очка за игру). Они сделали это, став командой с третьим наименьшим результатом пропущенных ударов, а также третьим наименьшим количеством голевых шансов, которые позволили создать противнику.

Однако "Реал" лишь немного отстал от "Юве" по набранным очкам (2,53) и имел значительно лучшую разницу мячей (2,03 против 1,66). Кроме того, "Реал" выиграл ЛЧ, а "Ювентус" вылетел от "Баварии" в 1/8 финала.

«Реал» globallookpress.com

2017. "Монако"

Это был самый сложный год для выбора.

Это могла быть "Барселона", которая опередила всех по набранным очкам за игру, а также по разнице мячей. Однако они не выиграли Ла Лигу и не вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Или "Париж Сен-Жермен", который был вторым в обеих вышеупомянутых статистических категориях, но также не выиграл внутренний чемпионат, несмотря на огромное преимущество в финансах.

Это мог быть "Наполи", который не выиграл Серию А, но стал третьим в мире по набранным очкам в 2017 году. Или же "Монако", который был четвертым по очкам, выиграл Лигу 1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов? Или "Манчестер Сити", который был пятым по набранным очкам благодаря первой половине сезона?

Это мог быть "Ювентус", который был шестым и вышел в финал Лиги чемпионов, но даже не стал первым по очкам в своей стране. Или же кто-то еще из топ-10: "Бавария" (которая уволила своего тренера), "Рома" (стала третьей по очкам в Италии), "Реал" (снова выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, но стал только девятым по очкам в Европе) или "Челси" (выиграл АПЛ, но до осени даже не играл в Лиге чемпионов и набрал меньше очков, чем "Сити")?

Это, вероятно, должна была быть "Барселона": у них больше всего очков, и они опередили своих конкурентов с наибольшим отрывом. Или, может быть, Мадрид — они были бы худшей командой (по очкам), которая получила бы нашу награду, но они также выиграли два трофея. Однако, учитывая, что это абсолютно субъективный выбор, и учитывая то, насколько невероятно, чтобы "Монако" был настолько хорош, именно они являются самым забавным выбором. Кроме того, нам нужна хотя бы одна новая и недолговечная команда.

Килиан Мбаппе и Фабиньо globallookpress.com

В 2017 году команда Леонардо Жардима набирала 2,47 очка за игру, но затем резко упала до 1,41 в следующем году. Шесть игроков из команды 2016–2017 годов — Килиан Мбаппе, Тома Лемар, Бенджамин Менди, Бернардо Силва, Фабиньо и Тиемуе Бакайоко — были проданы как минимум за 45 миллионов долларов каждый. Эта группа игроков включает несколько победителей чемпионата мира и несколько ключевых игроков следующих двух команд нашего списка.

2018. "Манчестер Сити"

2018 год для "Ман Сити" был частью двух лучших сезонов в истории АПЛ — 100 очков в сезоне 2017-18, 98 очков в 2018-2019. Но у "Сити" почему-то нет лучшего показателя набранных очков за год. Они даже не вторые. Первый — "Ювентус", набравший 2,66 балла за игру, а второй — "ПСЖ" с 2,50. "Сити" находится на третьем месте, но они делят его с "Ливерпулем" (2,38), который в 2018 году трижды обыгрывал "горожан" и вышел в финал Лиги чемпионов.

Тем не менее, "Сити" показал лучший результат, чем любая другая команда, кроме "Пари Сен-Жермен". Они лидировали на континенте по проценту владения (почти 70%), были вторыми по количеству ударов, пропустили меньше всех ударов, выполнили больше всех пасов в штрафную и сделали больше всех касаний в чужой штрафной. Звучит знакомо? Да, это был год, когда "Манчестер Сити" стал "Барселоной" и "Баварией". Несмотря на небольшой спад в праздничный период, который снизил их процент очков, они были той командой, которая в 2018 году определяла спорт.

2019. "Ливерпуль"

В конце 2010-го "Ливерпуль" тренировал Рой Ходжсон, а игроком основного состава той команды был... Пол Кончески. В 2010 они стали восьмыми в АПЛ по очкам — между "Блекберн Роверс" и "Сток Сити". Но теперь "Ливерпуль", пожалуй, самый простой выбор в этом списке.

В 2019-м они набирали больше очков за игру (2,65), чем любая другая команда (в топ-5 также вошли "Ювентус" — 2,43 очка, "Ман Сити" — 2,40, ПСЖ — 2,39 и "Бавария" с "Барселоной" — по 2,26. "Ливерпуль" также выиграл Лигу чемпионов. У них четвертый лучший результат по разнице мячей (1,65) после ПСЖ, "Сити" и "Баварии". Этот результат мог бы быть выше, если бы не их регулярные победы с разницей в один мяч в этом сезоне.

Юрген Клопп globallookpress.com

Но, пожалуй, самый удивительный сдвиг произошел не в отношении того, где они находились в начале десятилетия, а в отношении прихода в клуб Юргена Клоппа в 2015 году. В его первые сезоны эта команда была мощной атакующей силой, у которой возникали проблемы всякий раз, когда мяч оказывался на ее половине поля. В 2019 году они пропустили меньше голов (0,65 за игру), чем кто-либо еще. 0