Беспрецедентное доминирование. «Ливерпуль» продолжает сближение с титулом

«Красные» забили быстрый гол благодаря Мохамеду Салаху, а во втором тайме точку поставил Садио Мане. «Ливерпуль» остается лидером АПЛ и имеет отрыв от «Лестера» в 13 очков.

Засуха прервана — Салах снова хорош

Египтянину потребовалось четыре минуты после стартового свистка, чтобы прервать голевую засуху, которая затянулась на четыре поединка.

Теперь Салах забил 22-м командам из 25 в английской Премьер-лиге после перехода в «Ливерпуль». «Неприступными» для форварда остаются «Суонси», «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Нападающий забивает в целом довольно регулярно и не смотрит на имена соперников. 19 января «красные» будут принимать «Манчестер Юнайтед» — это отличная возможность для Салаха увеличить послужной список.

Мане должен оставаться на первом плане

Мане забил второй гол globallookpress.com

Защита каждой команды в матче с «Ливерпулем» понимает, что закрывать надо не только Салаха. Практически любой игрок мерсисайдцев в любой момент готов подключиться к атаке.

Как и ожидалось, Мане забил второй и решающий гол, а «Шеффилд» окончательно сдался под давлением «Ливерпуля».

Теперь Садио имеет 25 голов на домашней арене с начала прошлого сезона — это лучший показатель среди всех футболистов не только «Ливерпуля», но и всей АПЛ. На самом деле, в европейских топ-5 чемпионатах только Лионель Месси (29) и Килиан Мбаппе (27) забили в родных стенах больше голов, чем Мане. Неплохая компания.

«Клинки» затупились

«Шеффилд» напоминал свою тень globallookpress.com

Отобрав очки у «Ман Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Арсенала» в этом сезоне, можно было ожидать, что «Шеффилд» сможет создать проблемы и «Ливерпулю». Но это просто не тот случай.

Команда Криса Уайлдера практически не создавала моментов — ей не хватало привычного упорства и изобретательности, за которую «клинки» получали столько хвалебных слов в этом сезоне.

«Шеффилд» нанес всего три удара за всю игру и два — в створ. Многое портили неточные передачи на подступах к штрафной вице-чемпиона Англии. В защите был порядок, но «Шеффилд» банально не смог сдержать всех ливерпульских звезд. В этом нет ничего позорного.

Фланговые защитники «Ливерпуля» великолепны

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Когда мы говорим о «Ливерпуле», то надо вспоминать не только про Салаха и Мане. Фланговые защитники Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд находятся в жесткой конкуренции друг с другом, пытаясь совершить больше результативных передач партнерам.

В минувшей игре настала очередь Робертсона, который выдал идеальную передачу на Салаха, которой египтянин не мог не воспользоваться. Гол позволил Робертсону записать на свой счет 17 ассистов в АПЛ с начала прошлого сезона.

У кого в чемпионате Англии больше? Верно, у Александер-Арнольда их 20. Продолжай гонку, Энди.

Хендерсон — фундамент беспрецедентного доминирования «Ливерпуля»

Хендерсон — один из ключевых факторов последних побед команды Клоппа globallookpress.com

Блеск Алиссона в воротах, доминирование ван Дейка в центре защиты и атакующее трио, вызывающее панику и хаос в рядах любого соперника, но есть еще один человек, который за последний год доказал, что является жизненно важной фигурой в команде. Это Джордан Хендерсон.

В очередной раз капитан «Ливерпуля» был великолепен с мячом, быстро думал и отдавал точные передачи, повышая темп действий всей команды. Только ван Дейк (132) выполнил больше передач, чем Хендерсон (120), в то время как в активе Джордана также не менее четырех ключевых проходов с мячом.

Действия капитана в центре поля стали ключом к успеху. «Красные» совершили больше точных передач (874) в игре АПЛ, чем за всю историю клуба с тех пор, как эта статистика начала вестись.

Также Хендерсон оказывает огромное влияние на партнеров, когда они начинают ошибаться. Он постоянно подсказывает и берет ответственность на себя. Если раньше ключевой фигурой в полузащите для Клоппа считался Фабиньо, то теперь эту роль успешно исполняет именно Хендерсон. 0