«Вест Хэм» уволил Пеллегрини. Что пошло не так?

В первом сезоне под руководством Мануэля Пеллегрини «Вест Хэм» финишировал десятым в чемпионате Англии. Но сейчас, после домашнего поражения от «Лестера», команда находится совсем рядом с зоной вылета. В четырнадцати последних матчах во всех турнирах «молотобойцы» одержали лишь две победы.

Спад «Вест Хэма» начался с того момента, как Пеллегрини выставил резервный состав на матч третьего раунда Кубка английской лиги против «Осфорд Юнайтед». Команда из Лиги один разгромила «молотобойцев» со счетом 4:0, после чего для лондонского клуба все моментально начало сыпаться.

Роберто не смог заменить Фабиански

Летом «Вест Хэм» отпустил Адриана в «Ливерпуль». И это решение аукнулось Пеллегини, когда Роберто не сумел полноценно заменить основного голкипера команды Лукаша Фабиански, который получил серьезную травму бедра в сентябрьском матче против «Борнмута» (2:2).

В прошлом сезоне Фабиански совершил больше сэйвов (149), чем любой другой вратарь в АПЛ. И только у Алиссона из «Ливерпуля» был более высокий процент сэйвов, чем у 34-летнего поляка (77% проти 72,5%).

В стартовых шести матчах текущего сезона, когда ворота «Вест Хэма» защищал Фабиански, «молотобойцы» проиграли только в одном матче. В семи поединках, в которых играл Роберто, они не выиграли ни разу, и пропустили 16 голов.

Роберто Хименес globallookpress.com

Драматическое поражение от «Кристал Пэлас» (1:2) в начале октября было первым матчем для Роберто с апреля 2018 года. Он выглядел заржавевшим и не в своей тарелке. В поражениях «Вест Хэма» от «Эвертона» и «Ньюкасла» была вина Роберто. Он забил в свои ворота в матче против «Бернли» (0:3), а также в той игре был виноват во втором пропущенном голе. Плюс он допустил ошибки в матче против «Тоттенхэма».

Все это дорого обошлось для Пеллегрини, которому в итоге пришлось обратиться к оставшемуся варианту — 33-летнему Дэвиду Мартину, который бесплатно перешел из «Миллуола». Мартин помог «Вест Хэму» обыграть «Челси», сохранив свои ворота сухими (1:), но не смог предотвратить плохие результаты, которые последовали за этим.

Плохая селекция

Себастьян Алле мощно стартовал в АПЛ, забив три гола в матчах второго и третьего тура. Но теперь все большим становится ощущение, что защитники поняли, как с ним справляться.

Алле был очень эффективен в прошлом сезоне, когда играл за франкфуртский «Айнтрахте» в центре атакующего трио с Лукой Йовичем и Анте Ребичем. Но в футболе «Вест Хэма» он иногда выглядел изолированным.

В прошлом сезоне француз забил 20 голов, однако недостаток скорости не позволяет ему повторить то же самое в Лондоне. В шестнадцати последних матчах во всех турнирах он забил лишь два гола. А в матче против «Лестера» Алле был заменен уже на 55-й минуте.

Себастьян Алле globallookpress.com

Летом Пеллегрини настоял на том, чтобы его давний друг Марио Хусильос был назначен спортивным директором «Вест Хэма». Именно благодаря его связям с «Малагой» состав «молотобойцев» пополнили Роберто и Пабло Форнальс.

Хавьера Эрнандеса отпустили в «Севилью» из-за убеждения, что Альбиан Аджети сможет заполнить возникшую пустоту, но швейцарский нападающий пока не вышел на необходимый уровень, оставив за спиной у Алле недостаточно глубокий резерв.

Учитывая дисбаланс в атаке и вопросы касательно летних трансферов, неудивительно, что Хусильос проследует на выход вслед за Пеллегрини.

Плохой выбор состава

Фабиански — не единственный важный игрок, который в этом сезоне остался вне игры из-за травмы. Скоростной и крепкий физически Майкл Антонио из-за травмы не мог играть с августа по ноябрь.

Однако и Пеллегрини не помогал сам себе, выбирая состав на матчи. Анджело Огбонна был выброшен из состава после поражения от «Эвертона» в октябре (0:2), однако замена в лице Фабиана Бальбуэна не отличалась уверенностью.

Райан Фредерикс тоже перестал быть основным после поражения на «Гудисон Парк», однако быстроногий фуллбэк казался идеальным вариантом на правом фланге, когда через пару недель в Лондон приехал «Ньюкасла». Вместо этого Пеллегрини, оставив фанатов в замешательстве, выпустил Пабло Сабалету, а «Вест Хэм» потерпел поражение со счетом 2:3.

Пабло Сабалета globallookpress.com

В последующие недели в составе было еще больше изменений, из-за чего команда выглядела неуверенно.

После субботнего поражения от «Лестера» экс-форвард «Вест Хэма» Тони Котти сказал Sky Sports News: «Когда смотрю на лица фанатов, то вижу, что они по горло сыты тем, что происходит. Команда в очень плохой форме, и это длится уже три-четыре недели».

«Некоторые решения, принимаемые Пеллегрини, сбивают меня с толку. Алле играл просто сам по себе. Нельзя играть с одним игроком атаки на своем поле. Когда они начали проигрывать, то не выглядели так, как будто смогут отыграться. Когда главный тренер сделал замену, то вместо одного форварда Алле выпустил другого Антонио. Хотя мог бы сыграть с двумя нападающими», — добавил Котти.

Плохая форма лидеров

После того, как «Вест Хэм» проиграл в четырех стартовых матчах АПЛ в прошлом сезоне, Пеллегрини отошел от своей любимой схемы 4-2-3-1 и начал использовать 4-3-3, которая позволила Деклану Райсу расцвести в полузащите, располагаясь рядом с Марком Ноблом и Педро Обьянгом. Но с тех пор Обьянг перешел в «Сассуоло».

Еще один игрок, который тогда выиграл от изменения схемы — Фелипе Андерсон — теперь забил только один гол в 30 последних матчах АПЛ.

Показатели Райса ухудшились с тех пор, как он подвергся критике за свою роль в поражении сборной Англии в октябрьском матче против сборной Чехии (1:2). 20-летний хавбек сейчас, возможно, только учится справляться с высокими ожиданиями, которые взвалены на его плечи.

Деклан Райс globallookpress.com

Но он, по крайней мере, дал честную оценку после поражения «Вест Хэма» от «Бернли» в ноябре: «Нас переигрывали по всему полю. Мы были недостаточно хороши. Так происходит, начиная с матча против "Кристал Пэлас". Мы выглядели плохо. Мы настраиваемся в течение недели, но когда дело доходит до игры и мы уступаем 0:1, то сразу опускаем головы».

Поражение от «Лестера» стало последней каплей

Выездные победы над «Челси» и «Саутгемптоном» предоставили Пеллегрини немного больше времени, чем ожидалось. Но то, что «Вест Хэм» уволит чилийца после поражения от «Лестера», было неизбежно.

Это было четвертое подряд домашнее поражение для «Вест Хєма», после которого они оказались лишь на одну позицию выше зоны вылета. Это поражение стало последней каплей для клуба и его фанатов, которые высмеяли решение Пеллегрини снять с игры рекордное подписание Алле вместо того, чтобы выпустить помощника для него в нападение.

«Совладельцы клубы Дэвид Салливан и Дэвид Голд вместе с советом директоров и каждым в "Вест Хэме" хотели бы официально поблагодарить Мануэля за его работу в последние полтора года», — говорится в заявлении клуба.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Салливан сказал: «Нам пришлось принять это решение с большим разочарованием. Мануэль — джентльмен, и было очень приятно работать со специалистом такого уровня. Однако стало ясно, что для того, чтобы вернуть клуб в нужное русло в этом сезоне, нам необходимы перемены. Мы посчитали необходимым действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру как можно больше времени».

Котти, выступая в Sky Sports News, добавил: «Я не удивлен. "Вест Хэм" действительно плох. Думаю, руководство взглянуло на это и подумало, что в связи с предстоящим важным матчем против "Борнмута", нужно принять решение. Никогда не считал это назначение правильным. И работа на трансферном рынке была ужасной».

Кто возглавит «Вест Хэм»?

Ожидается, что следующим тренером «Вест Хэма» станет Дэвид Мойес. 56-летний шотландец вернется в клуб, который сохранил в АПЛ, когда подписал краткосрочный контракт в сезоне 2017-2018.

Дэвид Мойес globallookpress.com

В тот раз экс-тренер «Эвертона» и «МЮ» принял команду, когда «Вест Хэм» был в тройке аутсайдеров и смог вывести ее на 13-е место. Тогда он намекал на свою готовность продолжить работу с командой, но его не рассматривали как менеджера для долгосрочной перспективы.

Теперь зона вылета вновь замаячила на горизонте у «Вест Хэма», и в клубе будут надеяться, что Мойес сможет повторить то, что сделал два года назад. 0