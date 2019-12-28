Расчет окончен. Топ-10 тренеров АПЛ уходящей декады

Десятилетие — это долгий период времени. С начала 2010 года в Премьер-лиге было 97 тренеров, от сегодняшней разношерстной компании до Оуэна Койла, который покинул «Бернли» всего через пять дней после начала декады (Гэри Мегсон — помните его? — продержался на два дня меньше).

Сократить почти сотню специалистов до Топ-10 оказалось сложнее, чем мы ожидали — хотя, по правде говоря, некоторые из наших избранных тренеров попали в десятку с оговорками, которые мы признаем, но продолжаем хвалить те достижения, благодаря которым они попали в этот список.

В некоторых случаях, однако, оговорки были слишком велики, чтобы их игнорировать. Вы не найдете Арсена Венгера в списке. В 90-х и 2000-х годах он был одним из лучших, но в 2010-х?

Хотя многие утверждают, что нынешние проблемы «Арсенала» показывают, насколько хорошо он держал на плаву разваливающийся корабль, другие считают что, к лучшему или к худшему, но именно он сделал «Арсенал» таким, какой он есть сейчас.

И, в конечном счете, семь попаданий команды Венгера в «топ-4» АПЛ в этом десятилетии предшествовали семи последовательным вылетам «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Арсен Венгер globallookpress.com

Дальше, чем «Арсенал» в турнире в то время проходили такие разные клубы, как АПОЭЛ, «Вольфсбург», «Шальке», «Шахтер», «Бенфика», «Порту», «Галатасарай», «Марсель», «Милан», «Монако» и «Малага».

Стабильность «Арсенала» в том, как они финишировали среди лидеров АПЛ помогла замаскировать упущенный титул в 2015/16 году, когда они уступили под минимальным давлением, позволив «Лестеру» достичь невозможного.

Венгер заслуживает огромного уважения, но он не заслуживает попадания в число наших топ-10 тренеров за последние 10 лет. Мы уверены, что он просто раздавлен этим.

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Впрочем, хватит говорить о ЛУЗЕРАХ. Перейдем к лучшим из лучших и начнем с тренера, которого в этом десятилетии дважды увольняли в АПЛ из-за того, что его команды были на грани вылета. Стоп....что?

10. Клаудио Раньери

Слушайте, мы просто не могли не включить его. Да, работа в «Лестере» для Раньери закончилась тем, что «лисов» от дна таблицы отделяли всего два очка, а его работа у руля «Фулхэма» была просто адовой, но если завоевание чемпионства АПЛ с командой, только выбравшейся из Чемпионшипа, недостаточно для включения в этот список, тогда что, черт возьми, вам еще нужно?

Оглядываясь назад, может показаться, что некоторые из победивших в 2015/16 с «Лестером» игроков выглядят сейчас как игроки мирового класса.

На самом же деле, когда тот сезон начался, Н'Голо Канте было 24 года, но он сыграл всего сезон на высшем уровне, Рияд Марез блистал только периодически, а Джейми Варди забил пять голов в 34 матчах Премьер-лиги.

Клаудио Раньери globallookpress.com

И это мы еще не говорим о таких игроках, как Дэнни Симпсон (ненужный даже «Квин Паркс Рейнджерс»), Дэнни Дринкуотер (выбывший во второй половине сезона 2014/15) и капитан Уэс Морган (11 лет провел в Первом дивизионе). Раньери сделал их чемпионами Премьер-лиги.

9. Рой Ходжсон

Хотя он единственный англичанин в нашем Топ-10 (спойлеры!) — у Ходжсона были соперники.

Эдди Хау был очень близок к попаданию в список (мы даже написали его часть и все такое). Он улучшил игроков и создал костяк «Борнмута», который начал десятилетие под его руководством во Второй лиге.

Но, похоже, «вишни» сейчас в застое, несмотря на то, что команде не грозит вылет — в последних сезонах н набирали 42, 46, 44, 45 очков и на этот сезон прогнозируем около 40.

О Сэме Эллардайсе была дискуссия — он привел «Блэкберн» к нижней части середины таблицы, та же история с «Вест Хэмом», «Сандерленд» он поднял с 19 места на 17, «Кристал Пэлас» с 17 по 14, а «Эвертон» поднялся с нижней части середины таблицы до верхней.

Шон Дайч со скрипом протиснулся бы, если его бы его статистика в АПЛ не сводилась к двум финишам на грани вылета, одному вылету и одному экстраординарному финишу на седьмом месте. Так что Дайч вылетел. Он не будет этому рад, но с другой стороны — он никогда не рад ничему.

Рой Ходжсон globallookpress.com

Вместо этого мы выбрали Ходжсона, чья последовательность заслуживает большего уважения. На самом деле, называть 72-летнего «последовательным» — это, возможно, недооценивать его.

За последние 10 лет он спас, а затем стабилизировал «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас», каким-то чудом вывел «Фулхэм» в финал Лиги Европы 2010 года.

Он принял «Вест Бром» в январе 2011 года, когда они были 17-ми, наравне с обитателями зоны вылета, и помог им финишировать 11-ми, а затем 10-ми.

Он принял «Кристал Пэлас» после того, как лондонцы выдали худший старт в своей истории и закончила сезон 11-м.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящее время они находятся в середине таблицы, и с момента его прихода на тренерский мостик «орлы» сыграли больше «сухих» матчей, чем кто-либо, за исключением «топ-4» в прошлом сезоне, несмотря на то, что клуб так и не раскошелился на еще одного защитника.

Нельзя отрицать, что пребывание Ходжсона в «Ливерпуле» было ужасным, но помимо этого он несколько раз проделал отличную работу.

8. Жозе Моуринью

Для человека, который вроде-как-но-не-на-самом-деле называл себя «Особенным», Моуринью был довольно близок к тому, чтобы не попасть в нашу десятку. В конце концов, это тренер, который покинул один из самых богатых клубов мира и действующих чемпионов Премьер-лиги в разгар битвы за выживание.

Можете спорить о том, что проседание лондонцев было неизбежным после пика формы, но факт остается фактом: когда «Челси» уволил Моуринью за неделю до Рождества 2015 года, было сыграно около 42% сезона, и они все еще были на 16-м месте, все на одно очко выше трех нижних команд. По крайней мере, когда «Манчестер Юнайтед» уволил его, они были 6-ми.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Но было бы грубо игнорировать его четыре трофея в этом десятилетии. «Челси» Моуринью был настолько несокрушимым в 2014/15 году, что борьба за титул была практически завершена еще до весны: они лидировали практически с начала и до конца, выиграв свои первые 10 домашних игр, сведя вничью 11-ю против своих единственных соперников в типично прагматичном стиле, и завершив сезон непобежденными на «Стэмфорд Бридж», всего с тремя выездными поражениями.

Кроме того, выиграть два кубка и финишировать на втором месте было, по крайней мере, наилучшим результатом, которого кто-то добивался в «Манчестер Юнайтед» со времени выхода на пенсию Алекса Фергюсона, даже если это менее впечатляюще, чем кажется Моуринью.

7. Брендан Роджерс

Если бы ему дали еще один год, Роджерс почти наверняка будет выше в этом рейтинге, но тогда это будут 2020-е, а не 2010-е, не так ли?

Его «Лестер» в настоящее время обеспечивает самый редкий из результатов: сбывается смелый прогноз. Хотя в ретроспективе это и кажется очевидным, это было довольно смело со стороны тех немногих экспертов — прогнозировать «лисам» квалификацию Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Не забывайте, что они — единственный клуб, который хоть раз сумел вломиться на вечеринку «Большой шестерки» за последние 15 лет. И все же это выглядит крайне вероятным сейчас: они уже на 10 очков опережают «шпоры» на пятом месте.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Это не случайность. Посмотрите, как играет «Лестер» — они одна из трех или четырех лучших команд в лиге. Роджерс прибыл только девять месяцев назад.

Финишировать вторым с «Ливерпулем» в 2013/14 году было еще одним отличным достижением, даже если титулускользнул от него.

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Роджерс также подписал контракт с Филиппе Коутиньо, Джеймсом Милнером и Джо Гомесом по дешевке и раскошелился на Роберто Фирмино, не только первым поставил Рахима Стерлинга в стартовый состав, но и использовал его 36 раз в своем первом сезоне, когда Стерлингу только исполнилось 18 лет. Роджерс строит хорошие команды.

6. Рафаэль Бенитес

Для Бенитеса это десятилетие началось с разочарований в Европе и закончилось изгнанием из Азии. Было неприятно, что его ливерпульский период завершился невыходом из группы Лиги чемпионов и он упустил возможность встретиться с «Фулхэмом» в финале Лиги Европы, но это был не последний раз, когда он работал в Англии.

Назначение в «Челси» в качестве «временного тренера» в ноябре 2012 года заставило Бенитеса отдуваться за других, поскольку судьба Лиги чемпионов уже была не в их руках (он выиграл свой единственный матч 6:1, но толку от этого не было), а фанаты объединились, желая его отставки.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

Тем не менее, он выиграл Лигу Европы с «синими» и сумел финишировать в тройке лидеров, сохраняя при этом достоинство, что он позже сделает и в «Ньюкасле».

Потратив немало сил, чтобы вернуть «сорок» в Премьер-лигу, Майк Эшли впоследствии оставил Бенитесу не лучшее положение дел и работа испанца по продвижению «Ньюкасла» в верхнюю половину таблицы была по достоинству оценена.

5. Антонио Конте

Пеп Гвардиола и Антонио Конте начали свои первые сезоны в английском футболе, а Жозе Моуринью — свой первый в «Манчестер Юнайтед». Юрген Клопп уже имел 10-месячный опыт.

В то время как «Манчестер Сити», «Юнайтед» и «Ливерпуль» заняли третье, шестое и четвертое места соответственно, именно Конте быстро зафиксировал то, что было тогда вторым по количеству очков чемпионством в истории Премьер-лиги.

Конте омолаживал «Челси» так же быстро и по волшебству, как он восстанавливал свои волосы. Игроки, которые затупили свои инструменты в предыдущем сезоне, получили новые и охотно приступили к работе.

Антонио Конте globallookpress.com

Сезар Аспиликуэта, ростом 178 см, стал надежным центральным защитником. Виктор Мозес и Маркос Алонсо фланговыми защитниками достойными чемпионов. Эден Азар снова стал обращать внимание на то что происходит вокруг. «Челси» выиграл 13 матчей в лиге, и Конте сделал это легко.

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Единственная причина, по которой чемпионы 2016/17 года не были более доминирующими, заключается в том, что «Тоттенхэм» также набрал много очков — на тот момент 16-й (теперь 19-й) результат среди всех команд в истории АПЛ. Так что, Конте заслуживает дополнительной похвалы за успешное сдерживание «шпор».

4. Алекс Фергюсон

Будучи одним из двух тренеров, дважды выигравших Премьер-лигу в 2010-х годах (не говоря уже о паре раз до этого), Фергюсон всегда должен был занять высокое место в этом списке. Но как высоко он должен быть?

Аргументы в его пользу вряд ли нуждаются в детальном пересказе — хотя, чтобы напомнить, его «МЮ» потерял лишь два очка дома на пути чемпионству в сезоне 2010/11 и выиграл АПЛ с отрывом в 11 очков в сезоне 2012/13. Так что давайте вместо этого спросите: почему он не первый?

Что ж, частью того, что сделало триумф Фергюсона в 2012/13 году столь впечатляющим, была некачественная команда, с которой он это сделал.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Его славный «Юнайтед», состоящий из Кантона и Кина, Роналду и Руни набирал в среднем около 81 или 82 очка за сезон. В сезоне 2012/13 году его команда Уэлбеков и Клеверли, Андерсонов и Янгов сумела набрать 89. Но у этой медали есть две стороны.

Несмотря на то, что у Фергюсона было 27 лет на подготовку его преемника, его наследие представляло собой шкаф с трофеями, в котором стоят сияющие кубки и отравленная чаша.

Он оставил после себя команду, полную сдавших ветеранов и никчемной молодежи, а затем лично назначил не того человека, чтобы управлять ими. Кроме того, он упустил титул 2011/12. Извините, но это правда.

Тем не менее, он был не так уж и плох, не так ли?

3. Маурисио Почеттино

Вот только не надо кричать «а где трофеи?». Почеттино проделал действительно великолепную работу в течение пяти с половиной лет в Северном Лондоне, и не то, чтобы его «Тоттенхэм» не был близок к тому, чтобы поднять над головой кубок, которого они заслуживали.

Помимо выхода в финал Лиги чемпионов и финал Кубка лиги под руководством Почеттино, «шпоры» добились в сезоне 2016/17 году того, что было тогда вторым по величине количеством очков, набранным командой не выигравшей титул — теперь третье, после «Ливерпуля» в прошлом сезоне, а также «Манчестер Юнайтед» в 2011/12.

«Шпоры» Почеттино набрали достаточно очков за игру, чтобы стать чемпионами в 11 из 24 предыдущих сезонов Премьер-лиги. Они потеряли четыре очка дома за весь сезоне. Разница их голов была замечательной: +60.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Давайте не забудем и его работу в «Саутгемптоне». Прибыв с переводчиком и мишенью на лбу, пока скептически настроенная публика интересовалась, почему «святые» уволили Найджела Адкинса после повышения в классе, Почеттино поднял команду их на восьмое место в своем единственном полном сезоне в клубе. Он также в различной степени отвечает за международную карьеру более десятка игроков сборной Англии.

Все еще кричите «трофеи»? Справедливо. Но за последние 10 лет восемь разных менеджеров выиграли Премьер-лигу, или 10 после того, как вы добавили победителей Лиги чемпионов в английские клубы.

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Мы могли бы просто перечислить эти 10, но это было бы не так интересно. Кроме того, может кто-то и огорчится, что в список не включили Карло Анчелотти, но Роберто Ди Маттео? Не особо.

2. Юрген Клопп

Слушайте, если бы это зависело от нас, Клопп разделил бы первое место, но ... о, это зависит от нас? Черт возьми, теперь мы должны придумать объяснение, почему один из самых инновационных и недооцененных — да, недооцененных — тренеров английского футбола — не является лучшим, что мы видели в этом десятилетии.

По правде говоря, это только потому, что наш номер 1 еще лучше. Козырей против Клоппа не так уж много: за четыре года он вывел Ливерпуль в три европейских финала, выиграл Лигу чемпионов, завершил сезон с почти беспрецедентными 97 очками и подготовил мерсисайдцев к первому чемпионскому титулу за 30 лет.

Юрген Клопп globallookpress.com

Хотя нельзя не признать, что его перовыми трансферами в клубе стали Марко Груйич и Стивен Колкер, он, тем не менее, превратил хороших игроков в отличных, а отличных — в суперзвезд. Да, он мотиватор, но он также великолепный тренер и тактик.

Осталось только удержать лидерство с отрывом в 10 очков.

1. Пеп Гвардиола

Три полных сезона и половина этого. Семь трофеев в Англии. Пять настоящих трофеев. Всего 97 побед в 129 матчах АПЛ. Первые для клуба центурионы ( игроки сыгравшие 100 и более матчей за сборную Англии — прим. LiveSport.ru).

Куча рекордов, побитых в сезоне 2017/18. Одна из лучших команд АПЛ, вынужденная занять второе место с 97 очками. За один сезон забито около 169 голов.

Две награды «Тренер года АПЛ». Наград «Тренер месяца» в два раза больше, чем у Жозе Моуринью. В самом деле, кто еще может быть нашим № 1 для 2010-х годов?

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола, возможно, долго возился, добиваясь этого, но в итоге «Манчестер Сити» стал несокрушимой махиной под руководством каталонца. Лига чемпионов остается его единственным разочарованием, но так и должно быть.

Однако, когда дело доходит до внутренних первенств, корона — пока что у него. 0