Трансферный дайджест. 7 — 13 января

Тома Лемар

«Атлетико», полузащитник, 24 года

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вполне однозначно намекнул на уход из команды Тома Лемара, который, по его словам, не оправдал ожиданий. Конечно, специалист прямо не сказал, что выставляет француза на трансфер, но после его слов почти ни у кого не осталось сомнений относительно того, что хавбеку придется искать новую команду.

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» Факты говорят сами за себя. Это правда, что он не смог достигнуть того, на что он способен. У него есть качества, которых нет больше ни у кого в команде. Надеюсь, что теперь, когда он вернулся после травмы, наступит важный момент. Каждый раз, когда он был доступен, он чаще играл, чем не играл. Его качества всегда впечатляли меня, но он не оправдал ожиданий.

Основными претендентами на Лемара является клубы английской Премьер-лиги — «Челси», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон».

Также The Telegraph сообщил об интересе со стороны российских клубов, но агент самого футболиста эту информацию опроверг, заявив, что его клиент, скорее всего, останется в Испании.

До закрытия трансферного окна еще много времени, поэтому борьба за Лемара продолжится, и он, вероятно, все же сменит клубную прописку. Пока сложно представить его в топ-клубе, поэтому на данный момент больше склоняемся к «волкам».

Наш прогноз: «Вулверхэмптон».

Оливье Жиру

«Челси», нападающий, 33 года

Оливье Жиру globallookpress.com

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к переходу в «Интер» во время зимнего трансферного окна, проинформировал журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По его информации, француз уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта, который будет рассчитан на два с половиной года.

Миланскому клубу осталось лишь договориться с «Челси», что, по данным SkySports, должно случиться уже в ближайшее время.

Отмечается, что между запросом «Челси» и предложением «Интера» меньше одного миллиона евро разницы. Лондонцы просят 5+1 миллиона евро, «нерадзурри» предлагают 4+1 миллиона.

Учитывая эти данные, похоже, Жиру все-таки переедет в Италию, где станет партнером Ромелу Лукаку по атаке.

Наш прогноз: «Интер».

Эшли Янг

«Манчестер Юнайтед», защитник, 34 года

Эшли Янг globallookpress.com

В подобной ситуации оказался и защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, который согласовал с «Интером» контракт до 2021 года, пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Сейчас ведется работа по расторжению действующего контракта 34-летнего игрока, хотя «Манчестер Юнайтед» надеется продать его за 1,5 миллиона евро.

Что касается зарплаты, то в Милане англичанин должен заработать 6 миллионов евро: 3 миллиона за вторую половину нынешнего сезона и 3 миллиона за следующий сезон.

Поскольку заинтересованность в Янге проявляет лично Антонио Конте, а «Манчестер Юнайтед» в целом согласен расстаться с капитаном, нам кажется, что совсем скоро Эшли будет играть в Серии А.

Наш прогноз: «Интер».

Кшиштоф Пентек

«Милан», нападающий, 24 года

Кшиштоф Пентек globallookpress.com

Перейдя в «Милан» зимой 2019 года, Кшиштоф Пентек быстро завоевал доверие фанатов клуба, забив восемь голов в 16 матчах Серии А.

Впрочем, в нынешнем сезоне поляк, как и вся команда, разочаровывает. Руководству «россонери» даже пришлось искать усиление атаки, что привело к возвращению Златана Ибрагимовича.

Уже этой зимой за Пентеком выстроилась целая очередь: «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Вест Хэм» — все они хотят видеть форварда в своем составе.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира утверждает, что «шпоры» поручили агенту Фрэнку Тримболи начать переговоры с «Миланом», поскольку хотят побыстрее подписать потенциального сменщика Гарри Кейна, получившего травму.

Впрочем, мы очень сомневаемся, что «россонери» будут вести переговоры, поскольку их линия атаки довольно скудна, а с уходом Пентека и вовсе станет слишком ограниченной.

Наш прогноз: «Милан».

Донни ван де Бек

«Аякс», полузащитник, 22 года

Донни ван де Бек globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер настаивает на подписании полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, пишет ESPN.

По данным издания, норвежский специалист давит на вице-президента клуба Эда Вудворда, убеждая его в необходимости усиления команды в этом месяце.

Отмечается, что скауты «красных дьяволов» считают ван де Бека игроком, который сможет усилить команду, в нем видят потенциал и уверены, что он будет прогрессировать на «Олд Траффорд». Также в «Юнайтед» высоко оценивают его атакующие способности.

Манкунианцы уверены, что осуществить трансфер нидерландца будет легко, поскольку «Аякс» готов отпустить его примерно за 50 миллионов фунтов. Кроме того, амстердамцы вылетели из Лиги чемпионов, что также позитивно отразится на переговорах.

Однако сам ван де Бек, похоже, не настроен менять клуб в январе, а возможность перехода в «Манчестер Юнайтед» или «Реал» не вызывает у него повышенного интереса.

Донни ван де Бек Полузащитник «Аякса» Я говорил об этом раньше и скажу снова: останусь в «Аяксе» до конца сезона. Могу даже остаться на следующий год. Информация об интересе «Реала» и «Манчестер Юнайтед», конечно, хороший знак, но сейчас это не имеет значения. Я сказал, что останусь в «Аяксе», и так оно и будет.

В этом сезоне ван де Бек провел за «Аякс» 16 матчей в чемпионате Нидерландов, забил шесть мячей и отдал четыре голевых передачи.

Наш прогноз: «Аякс».

Александр Кокорин

«Зенит», нападающий, 28 лет

Александр Кокорин globallookpress.com

Александр Кокорин лишь несколько месяц назад вышел из колонии и даже не успел толком возобновить карьеру в «Зените», как у него появились варианты продолжения карьеры в Европе.

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат признался, что заинтересован в услугах 28-летнего футболиста.

Дик Адвокат Главный тренер «Фейеноорда» Не думаю, что у нас достаточно глубокий состав. Вот почему я считаю, что нужны новые игроки. Что-то должно произойти. Я считаю, что Александр Кокорин — отличный игрок. Поэтому я спрашивал о нем, хотя такой трансфер «Фейеноорду» сложно осуществить. Если мы сможем его получить, я лично его заберу. Придется иметь дело с клубом, который может не захотеть отпускать такого парня.

Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев исключил возможный уход Кокороина на правах аренды до конца сезона.

Александр Медведев Генеральный директор «Зенита» Ведущих игроков в аренду мы не отдаем. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать.

Раз уж руководство петербургского клуба настроено так категорично, то Адвокату придется искать усиления где-то в другом месте.

Наш прогноз: «Зенит».

Николай Комличенко

«Млада-Болеслав», нападающий, 24 года

Николай Комличенко globallookpress.com

«Рубин», несмотря на отказ от идеи купить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, по-прежнему хочет усилить атаку в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Приоритетный вариант для главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого — нападающий «Млады-Болеслав» Николай Комличенко, на которого также претендуют «Динамо» и «Локомотив».

Шансы «Рубина» в борьбе за игрока повышает тот факт, что спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ранее тесно работал в Чехии с представителем Комличенко Виктором Колларжем.

Леонид Слуцкий Главный тренер «Рубина» Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением.

Нам кажется, что приход Слуцкого на тренерский пост «Рубина» сделал казанский клуб более привлекательным для футболистов, поэтому не удивимся, если Комличенко окажется в столице Татарстана.

Наш прогноз: «Рубин». 0