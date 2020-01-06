Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января

Эдинсон Кавани

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года

Представители «Манчестер Юнайтед» и «Челси» связывались с форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

«МЮ» контактировал с игроком и может сделать предложение о трансфере Кавани, если клуб будет близок к тому, чтобы выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «Челси» же сделал предварительный официальный запрос по нападающему.

В ближайшем будущем Кавани встретится со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы обсудить возможность перехода в другой клуб в январе.

Если «ПСЖ» будет согласен на такой вариант, то стороны обсудят сумму, которую клуб хочет получить от потенциальных покупателей Кавани.

У Кавани есть предварительное соглашение с «Атлетико». Он договорился с мадридским клубом о том, что подпишет 2-летний контракт и перейдет в команду следующим летом в качестве свободного агента.

Ранее клубы пытались договориться о переезде нападающего в Ла Лигу уже в январе, однако возникли сложности. «ПСЖ» будет трудно найти замену форварду, а мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость с помощью продажи хавбека Тома Лемара.

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Однако Кавани еще не подписал это соглашение, поэтому может перейти в любой другой клуб. В свою очередь наставник ПСЖ Томас Тухель надеется, что уругваец останется в парижском клубе.

В этом сезоне Кавани провел за «ПСЖ» 8 матчей в Лиге 1 и забил 2 мяча. Осеннюю часть сезона он преимущественно пропустил из-за травмы.

Наш прогноз: «Атлетико»

Адриен Рабьо

«Ювентус», полузащитник, 24 года

Адриен Рабьо globallookpress.com

Хавбек «Ювентуса» Адриена Рабьо чвляется главной трансферной целью «Эвертона» и «Лиона» на январь, сообщает Telefoot.

По информации источника, клубы хотят взять Рабьо в аренду до конца сезона без права выкупа, однако «Ювентус» не намерен отпускать его.

Сам полузащитник хотел бы перейти в другой клуб, чтобы получать игровую практику перед Евро-2020. Рабьо перешел в «Ювентус» этим летом в качестве свободного агента. Он со скандалом покинул «ПСЖ».

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти очень хочет видеть Рабьо в своей команде. Напомним, специалист уже работал с игроком, когда возглавлял «ПСЖ».

Руководство «Лиона» же не полностью убеждено в необходимости приглашения Рабьо. Однако спортивный директор клуба Жуниньо настаивает на этом.

Кроме того, главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета всерьез заинтересован в подписании полузащитника.

Как утверждает FootMercato, испанский наставник лично общался с французским хавбеком по телефону, и пытался убедить последнего перебраться в Лондон в зимнее межсезонье.

Источник утверждает, что спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи утвердил игрока в качестве главной трансферной цели на следующий год.

Сумму трансфера оценивают в 25-30 млн евро. В этом сезоне Рабьо провел за «Юве» 9 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: «Ювентус»

Джорджиньо Вейналдум

«Ливерпуль», полузащитник, 29 лет

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум находится в сфере интересов клубов из Италии и Испании, сообщает The Athletic.

По информации источника, контракт игрока действует до 2021 года и пока не был продлен. Утверждается, что два наиболее вероятных варианта развития событий: подписание нового соглашения или уход голландца в качестве свободного агента в 2021 году.

Третий и самый маловероятный вариант — продажа нынешним летом, но «Ливерпуль» не хочет расставаться с 29-летним футболистом и потребует за него внушительную сумму.

Мерсисайдцы купили Вейналдума за 25 млн фунтов у «Ньюкасла» в 2016 году. Теперь Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн фунтов.

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В этом сезоне Вейналдум провел за «Ливерпуль» 19 матчей в АПЛ и забил два гола.

Наш прогноз: «Ливерпуль»

Рейньер Жезус Карвальо

«Фламенго», полузащитник, 17 лет

В ноябре юным бразильским хавбеком предметно интересовался испанский «Атлетико», теперь же другой мадридский клуб — «Реал» готов приобрести талантливого игрока.

Рейньер был капитаном сборной Бразилии U-17. Его сравнивают с Кака и Роналдиньо и считают самым талантливым игроком не только в бразильском, но и мировом футболе, родившимся в 2002 году.

Хавбек считается одной из главных звезд наступающего молодежного чемпионата мира. Летом бразильский клуб отклонил предложение о трансфере Рейньера за 30 млн евро от «Эвертона».

Недавно Рейньер продлил контракт с «Фламенго» до 2024 года. Отступные, прописанные в соглашении, составляют 35 миллионов евро, сообщает Fox Sports со ссылкой на SporTV.

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По информации El Chiringuito TV, мадридцы близки к согласованию сделки с бразильским клубом, а 17-летний хавбек, вероятно, отправится в «Кастилью».

Как сообщает Marca, «Фламенго» оценивает Рейньера в 30 миллионов евро, на игрока также претендуют «Барселона» и «Манчестер Сити».

Бразильский клуб, по информации Goal Brasil, принял предложение «Реала» о трансфере 17-летнего хавбека. Сумма сделки составляет около 35 миллионов евро.

Теперь «Фламенго», «Реал» и представители игрока согласовывают последние детали контракта. В частности, стороны обсуждают, останется ли Рейньер во «Фламенго» до конца сезона или сразу перейдет в «Реал».

Сам игрок по поводу возможного перехода в «Реал» сказал: «Давайте посмотрим и подождем». Ранее одноклубник 17-летнего бразильца Фелипе Луис уже поздравил «Реал» с приобретением.

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Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш высказался о трансфере: «Рейньера нельзя продавать за 30 миллионов евро. Система "Бенфики" впечатляет, поскольку они продают игроков выше их стоимости. "Фламенго" же до сих пор не знает, как оценивать своих футболистов».

В минувшем сезоне полузащитник провел 14 матчей в бразильском чемпионате и забил шесть мячей.

Наш прогноз: «Реал»

Ашраф Хакими

«Реал», защитник, 21 год

Ашраф Хакими globallookpress.com

Мюнхенская «Бавария» отправила руководству «Реала» запрос о будущем защитника Ашрафа Хакими, который выступает в дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

По информации Marca, мюнхенский клуб привлекло умение Хакими играть на обоих флангах обороны, а также в центре поля.

Аренда защитника в «Боруссии» заканчивается 30 июня этого года. Перед заключением арендного соглашения Хакими продлил контракт с «Реалом» до лета 2022 года.

Ни игрок, ни мадридский клуб еще не приняли окончательного решения о том, что будут делать после окончания аренды в Дортмунде.

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Родная позиция Хакими — правый фланг обороны, а там уже долгое время играет Дани Карвахаль. Кроме того, в составе «Реала» есть еще и Альваро Одриосола.

На решение «Реала» также может повлиять мысль о том, что в Ла Лиге Хакими будет чувствовать себя не так уверенно, как в Бундеслиге.

Хакими перешел в «Боруссию» летом 2018 года. Стороны заключили соглашение об аренде на два года без права выкупа игрока.

Как сообщает Sport.es, дортмундцы надеются подписать с 21-летним игроком полноценный контракт. По данным As испанский клуб ответит отказом. За время выступлений в Германии стоимость футболиста увеличилась в 9 раз — с 5 до 45 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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В этом сезоне 21-летний защитник сыграл за «Боруссию» в 17 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Наш прогноз: «Бавария»

Мауро Икарди

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 26 лет

Мауро Икарди globallookpress.com

Туринский «Ювентус» продолжает интересоваться нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.com.

По данным издания, спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи сохраняет интерес к 26-летнему аргентинцу.

Сообщается, что в контракте Икарди, выступающего в «ПСЖ» на правах аренды, есть опция, которая позволяет ему отказаться от трансфера во французский клуб, даже если «ПСЖ» решит выплатить «Интеру» 70 млн евро за него.

Икарди может отказаться от перехода и вернуться в «Интер». Напомним, форвард конфликтует с клубом, поэтому, скорее всего, при таком развитии событий он не будет получать игровую практику. «Ювентус» до сих пор надеется на такое развитие событий.

Как сообщает FCInterNews, мадридский «Реал» также следит за ситуацией между Икарди и «ПСЖ». Интерес испанского клуба может стать усложняющим фактором при выкупе контракта игрока.

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Спортивный директор парижан Леонардо ведет переговоры о пятилетнем контракте для Икарди, но и президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть аргентинца в своей команде.

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 11 матчей в Лиге 1, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: ПСЖ

Бруну Фернандеш

«Спортинг», полузащитник, 25 лет

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш вновь привлек внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает сообщает Goal.com.

Англичане возобновили интерес к футболисту, за которым следили летом, после того, как потеряли шансы подписать зимой хавбеков Кристиана Эриксена («Тоттенхэм») и Джеймса Мэддисона («Лестер»).

В ноябре Фернандеш продлил контракт со «Спортингом» до 2023 года, а сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 100 миллионов евро.

Как утверждает Record, «Спортингу» нужно оформить сделку в ближайшее трансферное окно, чтобы погасить кредитные долги. ПО данным издания, «МЮ» предлагает за игрока 57 миллионов фунтов.

Календарь и таблица АПЛ

Летом сообщалось, что Бруну Фернандеш был близок к переходу в «Тоттенхэм». Сам игрок заявил, что контракт между сторонами был согласован, но «Спортинг» в последний момент отклонил сделку.

Зимой главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью исключил переход Фернандеша из-за слишком высокой цены игрока.

В текущем сезоне португальский полузащитник в составе «Спортинга» провел 14 матчей в национальном чемпионате, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Наш прогноз: «МЮ» 0