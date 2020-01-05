Артета вернул веру в «Арсенал». Дела в команде налаживаются

Лучший матч за последние месяцы

1 января Артета покидал стадион «Эмирейтс», одержав победу над «Манчестер Юнайтед», на своем автомобиле рядом с женой, улыбнувшись и помахав болельщикам.

Он не был последним, кто уехал. Пьер-Эмерик Обамеянг смешался в толпе друзей и родственников возле раздевалки, а защитник «Барселоны» Самюэль Умтити терпеливо ждал своего старого друга Александра Ляказетта, чтобы отметить новогодние праздники.

Позитивная атмосфера в клубе была очень заметна после победы над «МЮ». В той игре «канониры» показали, пожалуй, свою лучшую игру за последние месяцы. Это была смесь облегчения и счастья от того, что тяжелая работа, которая была проделана в столь короткий срок под руководством Артеты, начала приносить плоды.

Перемены были ощутимы еще против «Челси», но в итоге команда потерпела позднее и жестокое поражение 1:2 из-за собственных ошибок. Но даже тогда главный тренер говорил своим игрокам только позитивные слова, отметив, что «канониры» находятся на правильном пути, несмотря на болезненность от поражения в принципиальном лондонском дерби.

Имена не имеют значения

Артета дал всем шанс начать с нуля globallookpress.com

Игроки почувствовали эту веру. С момента назначения Артеты у них не было выходных. Они постоянно работали на своей формой, игрой с мячом и без него. Интенсивные тренировки начали окупаться. Отдельно тренерский штаб уделил внимание тактике и мелким деталям — движению игроков, а также выбору позиции при приеме мяча.

Они тренировали длинные диагональные передачи, старались исправить ситуацию при переходе из защиты в атаку, пытаясь найти больше пространства для маневра. Против «МЮ» на поле вышел «Арсенал», который, как казалось многим, мы уже потеряли.

Артете пришлось вгонять команду в ускоренный курс, чтобы внедрить свои идеи и философию. Этот специалист очень требователен к игрокам и любит тех, кто все понимает и быстро учится. В такой среде появляется структура со свободой действий внутри ее.

Когда Артета получил работу перед игрой с «Эвертоном» (0:0), то сидел на трибуне и наблюдал за действиями команды. Перед встречей с «Борнмутом» (1:1) он заявил: «Если вы не отдадите все силы на поле, то покинете команду. Имена не имеют значения».

Артета настаивает на такой философии и требовал от игроков в случае потери мяча сделать все, чтобы вернуть его как можно быстрее. Перед стартовым свистком «канониры» собираются в круг, а Обамеянг произносит мотивирующую речь.

Артета — блестящий менеджер

Команда сплотилась вокруг Артеты globallookpress.com

После победы над «Юнайтед» тренер отправил игроков поблагодарить болельщиков. Сплоченность, которая появилась у команды, однозначно является первым результатом работы нового наставника. Команда вместе атакует и обороняется, все действия на поле теперь согласованы.

Артета потребовал от футболистов другое мышление, больше агрессии, интенсивной беговой работы — они сумели это сделать. Где испанец показал еще одну свою сильную сторону — это менеджмент. Все свои требования специалист передал через пятерку лидеров-капитанов — Обамеянга, Джаку, Озила, Ляказетта и Беллерина. Он внимательно проследил, чтобы сообщение дошло до молодых футболистов.

В дополнение к жесткости, Артета потратил время, чтобы пообщаться индивидуально с теми игроками, которым это было нуэно. Он убедил Джаку забыть о возможном уходе из клуба после конфликта с болельщиками, а также нашел время для молодого Риса Нелсона и Николя Пепе — француз начал более продуктивно работать на тренировках и улучшил показатели на поле. Результат — гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

Пепе получил поддержку от тренера и поверил в себя — французу этого очень не хватало в прошлом. Вингер сделал все, чтобы отплатить тренеру за доверие.

Все игроки после прошлого матча заставили Артету гордиться ими. Он сказал команде об этом, а также добавил, что победа над «МЮ» — только начало чего-то особенного. 0