ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Год без поражений в АПЛ. Все о невероятной серии «Ливерпуля»

    Команда Юргена Клоппа не проигрывала в чемпионате с 3 января 2019 года

    Футбол Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    VAR вызвал волну негодования в АнглииФутбольные желания на 2020 год. Борьба с расизмом и меньше жалоб на VAR Юрген Клопп и Вирджил ван ДейкГод без поражений в АПЛ. Все о невероятной серии «Ливерпуля» «Реал»Примера. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» примет «Леванте», каталонское дерби
  • 16:59
    • «Валенсия» минимально обыграла «Эйбар»
  • 16:29
    • Устюгов и Большунов — в тройке спринта «Тур де Ски»
  • 16:17
    • Аскаров сыграет в воротах сборной России в полуфинале МЧМ-2020
  • 14:29
    • Форвард «Витесса»: Слуцкий отобрал у меня год футбола
  • 14:16
    • «Бавария» объявила о подписании Нюбеля
  • 10:35
    • «Челси» — главный претендент на Заа
  • 10:04
    • Гвардиола считает провальным каждый сезон после работы в «Барселоне»
    Все новости спорта
    Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк
    Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    BBC рассказывает о серии «Ливерпуля» без поражений и о том, сколько еще «красным» нужно не проигрывать, чтобы побить различные рекорды.
    После победы над «Шеффилд Юнайтед» «Ливерпуль» вошел в историю как один из избранных коллективов, который год не проигрывал в АПЛ.

    «Красные» провели без поражений 37 матчей и за это время набрали 101 очко. В предыдущий раз они проигрывали еще 3 января 2019 года, когда уступили чемпиону «Ман Сити» — 1:2.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Команда Юргена Клоппа стала лишь третьей командой в истории АПЛ, которой удалось провести год без единого поражения. Ранее подобное удавалось «Арсеналу» — 49 игр и весь сезон 2003-2004, а также «Челси» (с октября 2004 года по ноябрь 2005-го).

    На внутренней арене за этот период «Ливерпуль» проигрывал только «Вулверхэмптону» в Кубке Англии в январе прошлого года, а также молодежным составом «Астон Вилле» в Кубке лиги в декабре. Если брать в расчет пенальти, то можно также учесть матч за Суперкубок Англии этого сезона.

    «Красные» дважды проиграли в Лиге чемпионов — «Барселоне» в первом полуфинале перед невероятным камбэком, а также «Наполи» на групповом этапе текущего сезона.

    Несмотря на такой победный забег, «Ливерпуль» не выиграл ни одного трофея на внутренней арене в 2019 году. Зато они преуспели в международных соревнованиях, став первой английской командой, которая в один год выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира

    Игроки «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    Что говорят цифры?

    За прошедший год «Ливерпуль» набрал больше всех очков
    bbc.com

    С момента своего последнего поражения в АПЛ «Ливерпуль» выиграл 32 из 37 матчей, набирая в среднем 2,73 очка за игру. Когда «Ман Сити» установил рекорд, набрав 100 очков в сезоне 2017-2018, они набирали в среднем 2,63 очка.

    В конце прошлого сезона «красные» выиграли девять матчей подряд, но все же проиграли борьбу за чемпионство «Сити». 97 набранных «Ливерпулем» очков были третьим результатом в истории АПЛ и самым большим показателем для команд, которые занимали вторые места.

    Победная серия продолжилась и в новом сезоне. «Ливерпуль» одержал еще 8 побед подряд, продлив ее до 17 побед. Ничья 1:1 в матче с «Манчестер Юнайтед» в октябре не позволила «красным» повторить рекорд «Ман Сити» из 18 победных матчей подряд.

  • От «Барселоны» до «Ливерпуля». 10 лучших клубов прошедшего десятилетия
  • Кто был лучшим в каждом календарном году?
  • Вчера

    • Сейчас «Ливерпуль» находится на вершине АПЛ и на 13 очков опережает своего ближайшего преследователя «Лестер». К тому же у них еще есть матч в запасе. Но фаны «красных» вполне могут осторожно относиться к этому лидерству. В прошлом сезоне они стали первой командой, которая начала новый год с преимуществом в 7 очков над ближайшим преследователем и не смогла завоевать титул.

    Динамичное атакующее трио «Ливерпуля» в лице Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха были мотором успеха команды в последний год. Ни один другой игрок «красных» за это период не забил больше шести голов.

    Мохамед Салах и Садио Мане
    globallookpress.com

    Мерсисайдцы, которые забивали в 29 последних матчах в АПЛ, в общей сложности в этом году отличились 89 раз. И лишь Мане (25), Салах (19) и Фирмино (10) добрались до двойных чисел. Вирджил ван Дейк (6) и Дивок Ориги (5) — единственные, кто забил больше пяти. Плюс забивали еще одиннадцать игроков «красных», а три раза «Ливерпулю» помогал автогол.

    Лучшие ассистенты вас не удивят — Трент Александер-Арнолд (17) и Эндрю Робертсон (13) — единственные, кому покорилась отметка в десять или больше передач.

    Лучшие бомбардиры «Ливерпуля» в ходе беспроигрышной серии в АПЛ
    bbc.com

    Сколько нужно не проигрывать, чтобы побить рекорды?

    Ранее лишь двенадцати командам в пяти топ-лигах Европы удавалось пройти год без поражений (не считая команды, которые провели меньше 32 игр, как «Престон» в сезоне 1988-1989). Из этих двенадцати только три — включая «Ливерпуль» — не смогли выиграть титул в течение этого года.

    «Красным» нужно пройти еще долгий путь, чтобы сравняться с невероятной беспроигрышной серией «Милана» в чемпионате Италии, которая продлилась с мая 1991 года по март 1993 года — 58 игр и 672 дня.

    Игроки «Милана» в сезоне 1992-1993
    globallookpress.com

    Чтобы повторить этот рекорд «красным» нужно не проигрывать до 5 ноября этого года. А если им удастся пройти без поражений весь текущий чемпионат, они станут вторыми после «Милана» с 50 играми и 500 днями или примерно 584 к началу нового сезона.

    «Ливерпуль» по-прежнему на 12 матчей отстает от серии «Арсенала» (49 игр), которая включала в себя сезон без поражений (2003-2004) и является английским рекордом с 1888 года. Серия «канониров» продлилась 539 дней. «Ливерпуль» превзойдет ее, если закончит без поражений текущий чемпионат.

    Плюс команда Клоппа может еще побить британский рекорд — 62 матча без поражений «Селтика» в период с ноября 1915 года по апрель 1917 года. Клуб из Глазго едва не повторил это два года назад, когда провел без поражений 56 матчей шотландской Премьер-лиги (и 69 матчей на внутренней арене) без поражений — с мая 2016-го по декабрь 2017.

  • Беспрецедентное доминирование. «Ливерпуль» продолжает сближение с титулом
  • Мерсисайдцы уже год не проигрывают в английской Премьер-лиге
  • Вчера

    • Всеевропейский рекорд, вероятно, будет вне досягаемости «Ливерпуля» — разве что, если они не будут проигрывать еще два года. Румынская «Стяуа» в период с 1986 по 1989 годы провела без поражений 104 игры в чемпионате (и всего 119 матчей на внутренней арене). Эта серия включала три полных сезона в чемпионате.

    Ну а самая длинная в Европе серия без поражений принадлежит «Линкольн Ред» в Премьер-лиге Гибралтара. Она насчитывает 1959 дней, это 88 матчей и более пяти лет — с мая 2009 года по сентябрь 2014 года.

    С точки зрения среднего количества очков за игру, у «Ливерпуля» — лучший результат среди шести клубов АПЛ на дистанции 34 или больше игр без поражений.

    Топ беспроигрышных серий в Англии
    bbc.com

    Кто не проигрывал, но и не брал трофеи?

    Лишь две команды из Европы, у которых был такой же или более длинный беспроигрышный забег, как у «Ливерпуля», не смогли выиграть за это время титул — «Реал Сосьедад» и «Перуджа».

    Причем «Перуджа» в сезоне 1978-1979 прошла без поражений весь чемпионат, но не смогла выиграть титул. Они одержали 11 побед и 19 раз сыграли вничью в 30 матчах и в итоге финишировали на втором месте в Серии А позади «Милана», который потерпел три поражения. Это был лучший результат «Перуджи» в Серии А.

    «Реал Сосьедад» выиграл два подряд чемпионских титула сразу после завершения их беcпроигрышной серии во время сезона 1979-1980.

    43 игры без поражений «Хаддерсфилд Таун» в период с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года — второй лучший результат в истории Англии, однако в итоге он не принес результата. Они начали и завершили свою серию в Первой лиге, но проиграли «Питерборо Юнайтед» в финале плей-офф со счетом 0:3, что не считалось игрой чемпионата.

    Какие еще рекорды может побить «Ливерпуль»?

    «Ливерпуль» с легкостью побьет европейский рекорд по набранным очкам, если сможет удержать свою форму до конца сезона. Если «красные» будут идти с тем же средним количеством очков, что и в первых 20 матчах сезона, они в итоге наберут 110 очков.

    Рекорд по количеству набранных очков в чемпионате принадлежит «Селтику» — 106 в сезоне 2016-2017. На втором и третьем местах — валлийский «Барри» (105 очков в сезоне 1996-1997 и 104 очка в следующем сезоне в высшем дивизионе Уэльса).

    «Селтик» в сезоне 2016-2017
    globallookpress.com

    Также 100 и больше очков набирали «Селтик» (103 в сезоне 2001-2002), «Ювентус» (102 в сезоне 2013-2014), «Реал» (100 в сезоне 2011-2012) и «Барселона» (100 в сезоне 2012-2013). «Ман Сити» достиг отметки в 100 очков в сезоне 2017-2018.

    За 37 матчей без поражений «Ливерпуль» набрал 101 очков. Это было бы рекордом АПЛ за один сезон.

  • Чемпионство — вопрос времени. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»
  • Команда Юргена Клоппа оторвалась от конкурентов так далеко, что уже может не беспокоиться
  • 27/12/2019

    • На данный момент «красные» находятся в 40 очках от своего рекорда (98 очков в сезоне 1978-1979, если считать по 3 очка за победу), но тогда в сезоне было 42 очка. Их лучший результат был в прошлом сезоне — 97 очков и в среднем 2,55 за игру.

    «Ливерпуль» добрался до года без поражений и теперь до конца месяца должен преодолеть еще два существенных препятствия. В следующих двух матчах АПЛ команда сыграет на выезде против «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в субботу, 11 января — португалец в 2014 году лишил Брендана Рождерса надежд на титул с «Ливерпулем», а также против «МЮ» — единственной команды, которая смогла отобрать у «красных» очки в этом чемпионате. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучшие из лучших. Топ-10 тренеров АПЛ уходящей декады
  • 29/12/2019 в 02:45
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Эвертон»
  • 3.10
  • Завтра в 19:01
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пако Алькасер
  • Трансферный дайджест. 24-30 декабря
    • 21:20 30/12/2019     Фрагмент матча
  • С небес на землю. Россия снова проиграла США
    • 13:14 30/12/2019     Давид Луиз
  • Пять причин, по которым «Арсенал» превзошел «МЮ»
    • 22:06 02/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка БравоИзучаем самые интересные моменты последних туров чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:170
  • 16:39
    • Головин попал в стартовый состав «Монако» в первом матче Морено
  • 14:59
    • «Арсенал» отклонил предложение «Ромы» по выкупу контракта Мхитаряна
  • 14:43
    • Аппиа покинул пост главного тренера сборной Ганы
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Кузнецов и Свечников набрали по два очка, ассистентский хет-трик ЛинделлаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 января 08:220
  • Экспресс дня

  • Мерсисайдское дерби может преподнести сюрприз
  • 4.59
    •
  • 13:14
    • Сульшер: ван Перси не имеет права критиковать меня
  • 12:59
    • Йорди Кройф будет тренировать сборную Эквадора
  • 12:46
    • Моуринью: У Эриксена есть три варианта
    Мохамед Салах Футбол Беспрецедентное доминирование. «Ливерпуль» продолжает сближение с титуломМерсисайдцы уже год не проигрывают в английской Премьер-лиге Вчера в 13:340
  • 12:34
    • Ван Бронкхорст возглавил китайский клуб
  • 12:14
    • Тер Штеген не сыграет в матче c «Атлетико»
  • 08:59
    • Победный трипл-дабл Хардена, 46 очков Дэвиса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Прогноз на матч Швеция U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Порт Вейл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бостон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вегас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие