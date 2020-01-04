Год без поражений в АПЛ. Все о невероятной серии «Ливерпуля»

После победы над «Шеффилд Юнайтед» «Ливерпуль» вошел в историю как один из избранных коллективов, который год не проигрывал в АПЛ.

«Красные» провели без поражений 37 матчей и за это время набрали 101 очко. В предыдущий раз они проигрывали еще 3 января 2019 года, когда уступили чемпиону «Ман Сити» — 1:2.

Команда Юргена Клоппа стала лишь третьей командой в истории АПЛ, которой удалось провести год без единого поражения. Ранее подобное удавалось «Арсеналу» — 49 игр и весь сезон 2003-2004, а также «Челси» (с октября 2004 года по ноябрь 2005-го).

На внутренней арене за этот период «Ливерпуль» проигрывал только «Вулверхэмптону» в Кубке Англии в январе прошлого года, а также молодежным составом «Астон Вилле» в Кубке лиги в декабре. Если брать в расчет пенальти, то можно также учесть матч за Суперкубок Англии этого сезона.

«Красные» дважды проиграли в Лиге чемпионов — «Барселоне» в первом полуфинале перед невероятным камбэком, а также «Наполи» на групповом этапе текущего сезона.

Несмотря на такой победный забег, «Ливерпуль» не выиграл ни одного трофея на внутренней арене в 2019 году. Зато они преуспели в международных соревнованиях, став первой английской командой, которая в один год выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира

Игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

Что говорят цифры?

За прошедший год «Ливерпуль» набрал больше всех очков bbc.com

С момента своего последнего поражения в АПЛ «Ливерпуль» выиграл 32 из 37 матчей, набирая в среднем 2,73 очка за игру. Когда «Ман Сити» установил рекорд, набрав 100 очков в сезоне 2017-2018, они набирали в среднем 2,63 очка.

В конце прошлого сезона «красные» выиграли девять матчей подряд, но все же проиграли борьбу за чемпионство «Сити». 97 набранных «Ливерпулем» очков были третьим результатом в истории АПЛ и самым большим показателем для команд, которые занимали вторые места.

Победная серия продолжилась и в новом сезоне. «Ливерпуль» одержал еще 8 побед подряд, продлив ее до 17 побед. Ничья 1:1 в матче с «Манчестер Юнайтед» в октябре не позволила «красным» повторить рекорд «Ман Сити» из 18 победных матчей подряд.

Сейчас «Ливерпуль» находится на вершине АПЛ и на 13 очков опережает своего ближайшего преследователя «Лестер». К тому же у них еще есть матч в запасе. Но фаны «красных» вполне могут осторожно относиться к этому лидерству. В прошлом сезоне они стали первой командой, которая начала новый год с преимуществом в 7 очков над ближайшим преследователем и не смогла завоевать титул.

Динамичное атакующее трио «Ливерпуля» в лице Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамеда Салаха были мотором успеха команды в последний год. Ни один другой игрок «красных» за это период не забил больше шести голов.

Мохамед Салах и Садио Мане globallookpress.com

Мерсисайдцы, которые забивали в 29 последних матчах в АПЛ, в общей сложности в этом году отличились 89 раз. И лишь Мане (25), Салах (19) и Фирмино (10) добрались до двойных чисел. Вирджил ван Дейк (6) и Дивок Ориги (5) — единственные, кто забил больше пяти. Плюс забивали еще одиннадцать игроков «красных», а три раза «Ливерпулю» помогал автогол.

Лучшие ассистенты вас не удивят — Трент Александер-Арнолд (17) и Эндрю Робертсон (13) — единственные, кому покорилась отметка в десять или больше передач.

Лучшие бомбардиры «Ливерпуля» в ходе беспроигрышной серии в АПЛ bbc.com

Сколько нужно не проигрывать, чтобы побить рекорды?

Ранее лишь двенадцати командам в пяти топ-лигах Европы удавалось пройти год без поражений (не считая команды, которые провели меньше 32 игр, как «Престон» в сезоне 1988-1989). Из этих двенадцати только три — включая «Ливерпуль» — не смогли выиграть титул в течение этого года.

«Красным» нужно пройти еще долгий путь, чтобы сравняться с невероятной беспроигрышной серией «Милана» в чемпионате Италии, которая продлилась с мая 1991 года по март 1993 года — 58 игр и 672 дня.

Игроки «Милана» в сезоне 1992-1993 globallookpress.com

Чтобы повторить этот рекорд «красным» нужно не проигрывать до 5 ноября этого года. А если им удастся пройти без поражений весь текущий чемпионат, они станут вторыми после «Милана» с 50 играми и 500 днями или примерно 584 к началу нового сезона.

«Ливерпуль» по-прежнему на 12 матчей отстает от серии «Арсенала» (49 игр), которая включала в себя сезон без поражений (2003-2004) и является английским рекордом с 1888 года. Серия «канониров» продлилась 539 дней. «Ливерпуль» превзойдет ее, если закончит без поражений текущий чемпионат.

Плюс команда Клоппа может еще побить британский рекорд — 62 матча без поражений «Селтика» в период с ноября 1915 года по апрель 1917 года. Клуб из Глазго едва не повторил это два года назад, когда провел без поражений 56 матчей шотландской Премьер-лиги (и 69 матчей на внутренней арене) без поражений — с мая 2016-го по декабрь 2017.

Всеевропейский рекорд, вероятно, будет вне досягаемости «Ливерпуля» — разве что, если они не будут проигрывать еще два года. Румынская «Стяуа» в период с 1986 по 1989 годы провела без поражений 104 игры в чемпионате (и всего 119 матчей на внутренней арене). Эта серия включала три полных сезона в чемпионате.

Ну а самая длинная в Европе серия без поражений принадлежит «Линкольн Ред» в Премьер-лиге Гибралтара. Она насчитывает 1959 дней, это 88 матчей и более пяти лет — с мая 2009 года по сентябрь 2014 года.

С точки зрения среднего количества очков за игру, у «Ливерпуля» — лучший результат среди шести клубов АПЛ на дистанции 34 или больше игр без поражений.

Топ беспроигрышных серий в Англии bbc.com

Кто не проигрывал, но и не брал трофеи?

Лишь две команды из Европы, у которых был такой же или более длинный беспроигрышный забег, как у «Ливерпуля», не смогли выиграть за это время титул — «Реал Сосьедад» и «Перуджа».

Причем «Перуджа» в сезоне 1978-1979 прошла без поражений весь чемпионат, но не смогла выиграть титул. Они одержали 11 побед и 19 раз сыграли вничью в 30 матчах и в итоге финишировали на втором месте в Серии А позади «Милана», который потерпел три поражения. Это был лучший результат «Перуджи» в Серии А.

«Реал Сосьедад» выиграл два подряд чемпионских титула сразу после завершения их беcпроигрышной серии во время сезона 1979-1980.

43 игры без поражений «Хаддерсфилд Таун» в период с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года — второй лучший результат в истории Англии, однако в итоге он не принес результата. Они начали и завершили свою серию в Первой лиге, но проиграли «Питерборо Юнайтед» в финале плей-офф со счетом 0:3, что не считалось игрой чемпионата.

Какие еще рекорды может побить «Ливерпуль»?

«Ливерпуль» с легкостью побьет европейский рекорд по набранным очкам, если сможет удержать свою форму до конца сезона. Если «красные» будут идти с тем же средним количеством очков, что и в первых 20 матчах сезона, они в итоге наберут 110 очков.

Рекорд по количеству набранных очков в чемпионате принадлежит «Селтику» — 106 в сезоне 2016-2017. На втором и третьем местах — валлийский «Барри» (105 очков в сезоне 1996-1997 и 104 очка в следующем сезоне в высшем дивизионе Уэльса).

«Селтик» в сезоне 2016-2017 globallookpress.com

Также 100 и больше очков набирали «Селтик» (103 в сезоне 2001-2002), «Ювентус» (102 в сезоне 2013-2014), «Реал» (100 в сезоне 2011-2012) и «Барселона» (100 в сезоне 2012-2013). «Ман Сити» достиг отметки в 100 очков в сезоне 2017-2018.

За 37 матчей без поражений «Ливерпуль» набрал 101 очков. Это было бы рекордом АПЛ за один сезон.

На данный момент «красные» находятся в 40 очках от своего рекорда (98 очков в сезоне 1978-1979, если считать по 3 очка за победу), но тогда в сезоне было 42 очка. Их лучший результат был в прошлом сезоне — 97 очков и в среднем 2,55 за игру.

«Ливерпуль» добрался до года без поражений и теперь до конца месяца должен преодолеть еще два существенных препятствия. В следующих двух матчах АПЛ команда сыграет на выезде против «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в субботу, 11 января — португалец в 2014 году лишил Брендана Рождерса надежд на титул с «Ливерпулем», а также против «МЮ» — единственной команды, которая смогла отобрать у «красных» очки в этом чемпионате. 0