«Шпоры» отскочили. Пенальти Кейна и VAR спасли команду Моуринью

Перед этим матчем «канарейки» провели шесть игр без побед и оставались в затруднительном положении на самом дне турнирной таблицы.

Смесь изящного футбола и небольшой доли везения заставила нас поверить, будто подопечные Даниэля Фарке наберут три очка. Все началось с того, что Марио Вранчич точно пробил по воротам после того, как Эмилиано Буэндия обокрал Хуана Фойта.

Затем, когда Кристиан Эриксен сравнял счет безупречным ударом со штрафного, невезучий Серж Орье срезал мяч в свои ворота, когда вместе с Тоби Алдервейрелдом пытался прервать продвижение Теэму Пукки.

Также обе команды забили по незасчитанному голу. В первом тайме очень не повезло Пукки, чей точный удар отменила система VAR, зафиксировав самый странный офсайд. У «шпор» во втором тайме чужие ворота поразил Деле Алли, хотя линейный арбитр справедливо поднял свой флажок.

Однако «шпоры» все равно добились своего, когда Кристоф Циммерман сбил в своей штрафной площади Гарри Кейна, и форвард сборной Англии, конечно, с легкостью реализовал пенальти.

В общем и целом, несмотря на то, что «шпоры» нанесли 15 ударов по воротам, а их соперники — всего 5, наблюдать за «Норвичем» было интересно, и он вполне мог победить, что позволило бы ему сократить отставание от 17-й позиции на четыре балла с учетом поражения «Вест Хэма» от «Лестера». Впрочем, набрав 13 балов в 20 турах, будущее «канареек» выглядит очень мрачно.

Ключевая статистика матча

— Марио Вранчич забил свой первый гол в Премьер-лиге уже во втором матче, в котором он вышел в стартовом составе.

— Вранчич присоединился к Эдину Джеко, Сеаду Колашинацу и Асмиру Беговичу, став четвертым боснийским игроком, забившим в Премьер-лиге.

— «Шпоры» сравняли счет благодаря штрафному удару в исполнении Кристиана Эриксена. Это его 12-й гол в Премьер-лиге, забитый из-за пределов штрафной с сезона 2016/17.

— «Тоттенхэм» пропустил уже 10 выездных голов во всех турнирах под руководством Жозе Моуринью.

Это конец для «Норвича»?

«Норвич» — аутсайдер Премьер-лиги, но давайте посмотрим правде в глаза: он добился некоторых превосходных результатов в этом сезоне. Ничья в матче с «Тоттенхэмом» прекрасно сочетается с их победой над «Манчестер Сити», а также ничьими с «Арсеналом» и «Лестером».

В вышеуказанных матчах «канарейки» демонстрировали потрясающий футбол, и, честно говоря, заслуженно набрали свои очки. Проблема в том, что они сами являются виновниками своего падения, ведь никак не могут понять, что симпатичный футбол не может предотвратить потенциальный вылет.

В следующем туре подопечные Даниэля Фарке дома сыграют с «Кристал Пэлас», и, хотя до завершения чемпионата еще много туров, отставание в шесть очков от 17-го места будет сложно сократить.

«Норвичу» еще предстоят выезды в гости к «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Челси» и «Тоттенхэму», тогда как «Ливерпуль» он примет на своем поле. «Норвич» можно назвать одной из самых стильных команд Премьер-лиги, но трудно представить, что она начнет подниматься вверх по таблице.

Следующие пять матчей «Норвича»:

01.01.20: «Кристал Пэлас» (дома)

01.11.20: «Манчестер Юнайтед» (на выезде)

18.01.20: «Борнмут» (дома)

22.01.20: «Тоттенхэм» (на выезде)

01.02. 20: «Ньюкасл» (на выезде)

Способен ли Моуринью улучшить выездные результаты?

«Тоттенхэм», несомненно, улучшил свою игру при Жозе Моуринью, но он остается все еще крайне нестабильным. В декабре «шпоры» умудрялись поочередно побеждать и проигрывать, тогда как выездная ничья с «Норвичем» не позволила им даже временно занять четвертое место, опередив «Челси».

Главной проблемой «Тоттенхэма» остается привычка пропускать голы в выездных матчах. Они уже пропустили десять мячей вдали от дома во всех турнирах под руководством Моуринью, и ни одни из их защитников не поддерживает качественно стабильный уровень игры.

В этот раз Давинсон Санчес не справился с Пукки, Орье допустил много ошибок справа, а про Фойта и Яна Вертонгена лучше и не говорить.

Вполне возможно, в январе Даниэль Леви поддержит нового главного тренера, позволив ему обновить команду, в том числе в обороне. Тем не менее, так или иначе, Моуринью обязан сделать свою команду более стойкой, поскольку пропуск двух мячей от аутсайдера, независимо от его стиля игры, не соответствует уровню коллектива, игравшего в прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов.

Следующие пять матчей «Тоттенхэма»:

01.01.20: «Саутгемптон» (на выезде)

01.11.20: «Ливерпуль» (дома)

18.01.20: «Уотфорд» (на выезде)

22.01.20: «Норвич» (дома)

02.02.20: «Манчестер Сити» (дома)

Эмилиано Буэндия

В то время как сезон «Норвича» идет к закату, следует отдать должное одной из звезд на горизонте — Эмилиано Буэндии.

В нынешнем сезоне аргентинский плеймейкер записал на свой счет шесть результативных передач в Премьер-лиге (четвертый показатель среди всех игроков) и был креативным центром большинства положительных событий для «канареек».

Хотя в матче против «шпор» он в привычной для себя манере сделал ассист, наибольшее впечатление произвела его работа на поле без мяча. Буэндия выполнил сразу восемь отборов, в том числе в моменте с первым голом, когда обокрал Фойта, и записал на свой счет три перехвата — больше, чем любой другой футболист на поле.

Это лишь очередное хорошее выступление от Буэндия, который наверняка станет объектом внимания многих клубов, если «Норвич» вернется в Чемпионшип, что вполне вероятно. 0