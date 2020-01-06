Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой

В Чехии завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В финальном матче сборная России играла с командой Канады. Ведя по ходу встречи 3:1, подопечные Валерия Брагина умудрились проиграть 3:4. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Красивый камбэк

Журналист «Чемпионата» Сергей Емельянов считает, что Россия была обязана брать золото, но все сломал гол Баррета Хэйтона.

«Одним из главных действующих лиц турнира стал капитан канадской команды Баррет Хэйтон. Проспект "Аризоны Койотс" забыл снять шлем во время гимна российской сборной после матча на групповом турнире, за что подвергся настоящей обструкции на родине.

В Канаде даже звучали призывы лишить Баррета капитанской повязки, а самые радикальные товарищи даже требовали исключения Хэйтона из состава команды. В полуфинале он получил неприятную травму и мог пропустить финальный матч по состоянию здоровья, однако Баррет смог принять участие в матче.

Он просто не мог не выйти на матч с Россией. И Хэйтон не просто вышел на лёд, но и сравнял счёт в третьем периоде, реализовав большинство. Во второй раз в матче в штрафном боксе находился Дмитрий Воронков.

Павел Колобков Министр спорта РФ Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру. Думаю, ребята нашей молодежной сборной по хоккею внесут свой вклад в развитие и продвижение хоккея.

Гол Хэйтона разрушил игру российской команды. Наши парни так и не смогли прийти в себя и допустили ещё одну ошибку. Правым краем провели атаку канадцы, Экил Томас за синей линией протолкнул шайбу себе на ход, обошёл защитника, опередил вратаря и с пятака бросил в цель. Это был конец. Мы так любим вспоминать о нашем камбэке в золотом Баффало. Что ж, спустя восемь лет у Канады появилось своё "Баффало". Им удался красивый камбэк. И это мы должны признать», — считает Емельянов.

Золото проворонили

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев призвал не критиковать судей, которые в концовке не рискнули удалить канадца за задержку игры.

«Финские судьи простили сопернику выброс шайбы. Та попала в камеру, закрепленную на защитном стекле. Разве это не удаление? Тем более что лайнсмен показал фол. Увы, финские рефери дрогнули под психологическом гнетом наэлектризованного зала. После сирены на первый перерыв канадские болельщики им улюлюкали.

Дорофеев, сыгравший на турнире ниже всякой критики, во время розыгрыша лишнего выбил у канадца клюшку. Та взлетела под потолок, а рефери зажег руку — 2 минуты штрафа. И это еще не все. Наш капитан Денисенко, сыгравший блестяще, забыл, что у него в руках черенок сломанной клюшки и отправился с ним в борьбу. За что был наказан. Вот так, из мелочей, родилось наше поражение.

И не надо ругать наши бригады большинства за бесплодный розыгрыш лишнего. Канадцы в эти минуты стояли насмерть.

Наши превосходили соперника в борьбе, в физике. Денисенко с мясом занес шайбу в сетку после броска Романова. К слову, защитника ЦСКА второй раз включили в символическую сборную турнира. Он предстал во всей красе и в следующем сезоне попробует силы в "Монреале".

Валерий Каменский Вице-президент КХЛ по развитию Финал, конечно, был звездный — интереснейший хоккей, много переживаний, эмоций. К сожалению, проиграли, хотя играли лучше канадцев. Проиграли чисто из-за удаления. Серебро — не золото, но это хороший результат для ребят. Но могли выиграть и золото. Преимущество не смогли удержать из-за игровой дисциплины, удалений. Конкретно про судейство что-то трудно сказать: и туда удаляли, и сюда — сложно оценивать.

Да, золото мы проВоронили. Как "Красная машина" с Профессором Ларионовым проворонила победу в Кубке Канады-1987. Тогда сборная СССР не удержала перевес 3:0, уступив 5:6», — напомнил Домрачев.

Нехватка хладнокровия и дисциплины

Обозреватель allhockey.ru Владислав Уткин посетовал на то, что россиянам не хватило хладнокровия и дисциплины, чтобы удержать преимущество в две шайбы.

«К сожалению, долго продержать разрыв в две шайбы нам не удалось. В одной из следующих атак канадцы забили второй. Эддисон набросил на ворота из угла зоны, после чего шайба, попав в конек Макмайклу, отскочила от него в ворота. После непродолжительного просмотра судьи засчитали гол, так как в том эпизоде Конор не делал движения ногой навстречу шайбе.

Единственное, что нужно было сделать россиянам в эти минуты — сохранить хладнокровие. Им это удавалось ровно до того момента, как Дмитрий Воронков, проиграв вбрасывание, зачем-то ударил клюшкой в лицо Делландреа. Это нарушение, к сожалению, стоило нам не только лидерства в игре, но и победы. Барретт Хэйтон точно бросил с кистей из правого круга вбрасывания. На то, чтобы реализовать это большинство, у канадцев ушло меньше десяти секунд.

Дальнейшая игра пошла до гола. И, к сожалению, пропустили его мы. Случился он следующим образом: наш защитник махнул клюшкой мимо шайбы, и та полетела к воротам Мифтахова. Амир ждал, пока снаряд прикатится к нему, но в это время Экил Томас догнал его, обработал и отправил в сетку.

Григорий Денисенко Капитан молодежной сборной России Тяжело сейчас что-то говорить, внутри опустошение. Но мы уже ничего не поменяем, раньше надо было играть, думать. С 3:1 такую игру проиграли. И молодцами не назвать, все максималисты, сами игру отдали. Мы сумели стать семьей, все ребята дружные, много работали, но такие матчи надо уметь играть. Когда меня удалили в конце, все так в один миг произошло. Тяжело передать, что было в голове.

У сборной России был реальнейший шанс для того, чтобы впервые за девять лет выиграть на молодежном чемпионате мира. Эксперты и болельщики называли нашу команду сильнейшей на турнире. К сожалению, у нее был один крупный минус, который преследовал ее в течение всего чемпионата и дал о себе знать в самый решающий момент. Это дисциплина. И во многом из-за нее сегодня мы вынуждены довольствоваться лишь серебряными медалями», — убежден Уткин.

Вместе выигрываем, вместе проигрываем

Антон Кудинов в своем материале для «Спорта День за Днем» заявил, что слишком критиковать российских хоккеистов не стоит, пусть даже они допустили тактические ошибки в концовке.

«Обиднее только упускать преимущество в две шайбы за 10 минут до конца третьего периода. Причем канадцы не показали себя той самой машиной, сминающей все на своем пути. Сборная России играла от себя, не стеснялась атаковать и выстраивать не только позиционные атаки, но и убегать в быстрые прорывы к воротам, обыгрывая нескольких соперников или собирая вокруг себя всю пятерку Канады. Шведы в полуфинале, как показалось, продемонстрировали куда большее сопротивление. Просто там время и силы отыграться в концовке у сборной России нашлись.

Родоначальникам хоккея где-то повезло — взять хотя бы второй гол. Ну а где-то они просто воспользовались подарками команды Валерия Брагина. Весь турнир нас преследовали ненужные удаления, и в финале эта проблема так и осталась нерешенной. Апофеоз — последние секунды матча, которые пришлось заканчивать в формате 3 на 5. Сначала выбитая Дорофеевым у соперника клюшка, хотя мы разыгрывали 6 на 4 и старались отыграться. Затем на рефлексах и эмоциях Денисенко сыграл не по правилам. Капитан этой "молодежки".

Канада уже при 3:3 выстроилась вчетвером на своей синей линии. Лишь один нападающий встречал россиян, начинавших атаку. Пристыдят ли их на родине за такую игру? Вряд ли. Пристыдят в Канаде судей ли за попадание выброшенной шайбы в камеру и не последовавшее удаление? Тоже сомневаюсь.

Илья Брызгалов Бывший вратарь сборной России Эта сборная России впервые за долгие годы предстала совсем другой. Она настолько интересная, быстрая, агрессивная, атакующая. Мне было очень приятно смотреть на эту команду, ребята заслуживали золотых медалей. Я в восторге от их игры на этом турнире. Конечно, как говорил мой тренер: «Порядок бьет класс!» С дисциплиной было не очень, получили необязательное удаление, после которого канадцы сравняли счет. В концовке тоже удалились, сами себе не дали шанса отыграться. А так, конечно, команда оставила очень приятное впечатление. Наконец-то мы увидели агрессивную, быструю, постоянно прессингующую команду. Спасибо ребятам за этот турнир, хочу поддержать их.

Если бы Россия закрылась, или судьи дали спорную ситуацию в нашу пользу, никто из болельщиков, думаю, не стал бы поднимать бучу. Так что и сейчас не надо винить канадцев в антихоккее или арбитров — в предвзятости. Равно как не надо гнать на кого-то конкретного из наших хоккеистов или представителей тренерского штаба. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. В этот раз хэппи энда не получилось», — пишет Кудинов.

Хэйтон — канадский герой

Корреспондент канадского портала TSN Фрэнк Серавалли отдал должное Баррету Хэйтону, который успел залечить травму и сыграть важную роль в победном матче с Россией.

«Просто запомните имя этого парня, который написал одну из самых невероятных глав в богатой истории Канады на молодежных чемпионатах мира.

Всего за сутки до финального матча Хэйтон, лежа на льду, корчился от ужасной боли. Его "визг" был настолько сильным, что его можно было услышать даже на "Остравар Арене". Травма не просто опечалила всех, но и оказалась крайне нежелательной в концовке полуфинальной встрече с Финляндией.

Первоначальный диагноз врачей был не очень положительным. Они заявили о серьезных проблемах с плечом. Эта травма почти наверняка не позволила бы ему сыграть на следующий день, если бы он находился в расположении "Аризоны".

Однако все понимали, что впереди ждет матч Канада — Россия. У Хэйтона был шанс привезти домой медаль, которую он так хотел завоевать еще в прошлом году в Ванкувере.

После многочисленных часов манипуляций, терапии и каких-то целебных коктейлей Хэйтон все-таки вернулся в строй. И в финале он забил в самый важный момент, когда Канада проигрывала 2:3. Он заставил всю команду поверить в собственные силы.

Василий Подколзин Нападающий сборной России и СКА Сложно описать эту игру, по накалу было тоже самое, что и в первой. Сами допустили ошибки, за что и поплатились. Не то чтобы рано поверили в победу. Опять пропустили неудачные голы может неправильно сыграли где-то. Везение было на их стороне. Конечно, при 3:1 надо было лучше играть. Канадцы — молодцы, поздравляю из с победой.

Дело довершил Экил Томас, забросивший единственную шайбу на турнире, ставшую золотой. Канада завоевала золото МЧМ-2020, победив 4:3», — констатирует Серавалли. 0