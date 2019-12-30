С небес на землю. Россия снова проиграла США

В третьем своем матче МЧМ-2020, проходящем в Остраве и Тришинице, сборная России уступила команде США 1:3. Первые две шайбы побывали в наших воротах с интервалом в шесть секунд.

Американцы обманули русских, спрятав своего тренера

«Хоккеисты провели собрание и поговорили о том, что победу над Канадой надо побыстрее забыть. Да и тренеры неоднократно указывали на это. Но в игре с Америкой стало понятно, что так быстро 6:0 не забываются. Эмоций не осталось, их приходилось выдавливать из себя. Соперник легко пользовался ошибками.

Но стоит сказать, что американцы сами подливают масло в огонь. На утренней тренировке пресс-аташе сборной США запретил российским журналистам задавать вопросы главному тренеру Скотту Санделину. Боялся, что будем выведывать секреты? Не хоккей, а настоящее ЦРУ. Впрочем, американцы действительно сумели удивить, полностью перемешав звенья по сравнению с предыдущей встречей.

Была надежда в третьем периоде, что наши проснутся, что в перерыве тренеры найдут правильные слова. Один гол Найту забили, однако этого оказалось мало. Теперь команде Брагина скорее всего предстоит ехать в Тршинец на четвертьфинал с сильным соперником. Разнести Канаду россияне смогли, а "пережить" эту победу не получилось», — отметила усталость у россиян после Канады автор Sport24 Дарья Тубольцева.

Американцам проиграли тренеры

«Формально сборная России и ее удивительный тренерский штаб рассчитывали взять американцев в том же стиле, что вчера прошел с канадцами: проходы средней зоны через сильный борт (и все). От высокого отбора отказались, чтобы не открывать зоны на своей половине.

Фрагмент матча globallookpress.com

Что удивило даже меня — американцы оказались готовы к этому плану. Они с самого начала спускались совсем близко к своей синей линии и прижимали наших крайних к бортам. Наша атака встала. Преимущества в духе, который вчера сделал разницу с Канадой, не было — начались тактические шахматы. Две очень быстрые команды устроили откат 2.0 — это когда ты настолько уважаешь скорость соперника, что всегда думаешь, как бы опередить его атаку своей защитой.

Второй раз на турнире с полностью провалили отрезок, когда нам пришлось играть первым номером. Когда требовалось развернуть позиционную атаку — а не лихо атаковать с ходу. Пересмотрите шесть последних минут — это тактическая беспомощность. Пацаны убили Канаду своим настроением, а когда им понадобилась в помощь тактика, их бросили одних.

Вы сами всё видели, много вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что будет очень тяжело. Игра шла до гола, к сожалению, его забили США. Не считаю, что американцы превзошли нас в тактике. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шанса в контратаках. Поэтому сложно было. Над реализациями большинства мы работаем. Завершение хромает. Последний пас, последний бросок. Где-то хладнокровия не хватает. Сейчас думаем над тем, что изменить в игре в большинстве. Постоянно на тему дисциплины с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть. То, что поставил Мифтахова на второй матч подряд, ошибкой не считаю. Он что, плохо сыграл? Валерий Брагин, главный тренер молодежной сборной России

Молодежный чемпионат мира — это турнир, который тестирует команду по полной. Наша группа тестирует все команды по полной. Сегодня мы увидели, что у нашей отличной, талантливой команды просто не существует плана "Б": если мы летим, то сметаем все на своем пути (Канада). Если перед нами ставят стену, мы упираемся в нее и проигрываем (США, третий период с Чехией)», — говорится в материале Sports.

Американцы нокаутировали Россию за 6 секунд!

«Забивать не получалось, и у подопечных Валерия Брагина, к сожалению, вновь развалилась дисциплина. Было очень много ненужных, глупых прихватов, задержек, подножек в средней и чужой зонах, что моментально фиксировалось арбитрами. Американцы в большинстве тоже долгое время не блистали, но в результате использовали один из своих многочисленных шансов. Тревор Зеграс выполнил классную поперечную передачу, а Артур Калиев нанёс неотразимый бросок. Мифтахов не успел переместиться.

Фрагмент матча globallookpress.com

Конечно, в третьем периоде у сборной России были все шансы перевернуть ход встречи, хотя эмоции и силы ощутимо заканчивались. Но начался отрезок хуже не придумаешь. Артур Калиев в одиночестве заехал в нашу зону, нанёс бросок, и Амир Мифтахов допустил свою первую ошибку на турнире. 3:0, а в воротах россиян появился Ярослав Аскаров. Американский узбек в этот вечер был просто беспощаден к нашей сборной.

В итоге сборная США достаточно спокойно довела встречу до победы и вышла на первое место в группе. Сборная России пока остаётся на второй позиции, но в матче с неуступчивой Германией у нашей команды не осталось права на ошибку. Вероятнее всего, для выхода в плей-офф нужно будет обязательно выигрывать, а в одной игре, как мы знаем, может произойти всё, что угодно», — заявил об отсутствии дисциплины у россиян корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

России нужно теперь выгрызать победу с Германией

«Сборная России, вознесшаяся до небес после исторической победы над Канадой, уже на следующий день рухнула обратно и крепко впечаталась лицом в землю. О хорошей сетке плей-офф, скорее всего, можно позабыть. Даже три очка в матче с немцами, которых еще надо обыграть, не гарантируют легкой жизни в четвертьфинале. Можно легко нарваться на опасных финнов. Самое плохое сейчас видится в том, что матч с американцами вышел на редкость безыдейным с российской стороны.

Пятое поражение подряд от этого соперника в рамках молодежных чемпионатов несет в себе печальную закономерность. Ничего интересного, кроме как желания задавить соперника габаритами и силовыми приемами, россияне не продемонстрировали. Эти нехитрые приемы помогли канадцам перевернуть ход матча со сборной США на старте турнира. Но у них тогда блестяще сработало большинство. У России с этим компонентом на турнире катастрофическая проблема.

Мы должны были быть готовы ко всему, к разным стилям игры. Подготовили команду к тому, что ей надо делать. Было важно забить первыми и уже играть, ведя в счёте. У нас не всё получалось в меньшинстве на этом турнире. Признаюсь, что, когда мы отбились «три на пять» в концовке матча с Германией, это вызвало у ребят энтузиазм. Мы поработали над некоторыми вещами, хорошо блокировали броски, вратарь делал важные сейвы. Понимали, что шансы у России будут, потому что у них есть ребята с хорошим броском, которые могут двигать шайбу. Что касается стычек, то это эмоции игры. Задания не было, у нас был план на игру, чтобы победить. В игре всякое случается Скотт Санделин, главный тренер молодёжной сборной США

Многие мои коллеги были в восторге от того, как наши спецбригады красиво раскатываются, уверенно располагаются в чужой зоне и быстро двигают шайбу. Якобы такого большинства у российских сборных на МЧМ в последние годы и близко не было. Цифры говорят совершенно обратное. Шесть попыток в игре против сборной США были использованы бездарно. Безысходные 0 из 14 — это текущий показатель реализации на турнире. Абсолютно худший. У всех остальных команд есть как минимум по две заброшенные шайбы», — обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отметил неумение играть против американцев.

Найт на российской улице. Как наши проиграли американцам

«Подопечные Валерия Брагина вместо того, чтобы лезть на пятачок, тратили силы на ненужные стыки, хватали глупые удаления. Да и сами в большинстве не зажгли. А ведь звездно-полосатые шансы нам давали. Их форвард Артур Калиев схватил два удаления в одном эпизоде за удар клюшкой и на 4 минуты присел в штрафной бокс. Эх, забей Морозов с ближнего пятачка после паса на ближнюю штангу Марченко, но шайба бабочкой влетела в шлем вратаря.

Удаление Круглова могло принести нам гол, но Соркин с добивания угодил в штангу. Американцы ответили результативным розыгрышем лишнего. Уантаймер Калиева отразить Мифтахов не сумел. Через 6 (!) секунд шайба второй раз побывала в воротах россиян.

После вбрасывания шайба перескочила через клюшку Денисенко, последовала передача на Робертсона, бросок у него не получился. Мог спасти положение Мисюль, но не смотрел на шайбу, и та лягушкой заскочила в сетку, перепрыгнув клюшку Мифтахова. Надо признать: гол американцев назревал, но чтобы забить сразу два…

Было две или три штанги. Где-то надо хладнокровнее сыграть, сделать лишний пас, вывести игрока на бросок. Надеюсь, в следующих играх всё придёт. Американцы ни в чём не превосходили, просто реализовали большинство. В голе, который они забили, им немного повезло. Непонятно, как залетел. Было важно, кто первый забьёт. Мы продолжали хорошо играть, в третьем периоде наращивали темп, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Забей мы свои голы — игра бы повернулась в другую сторону. Было несколько сомнительных удалений. Например, когда Соколова во второй раз удаляли. Он не видел игрока, игрок просто в него въехал. Там такая глыба, конечно, он упал, завалился. Но не буду оценивать судейство, мы должны были играть в свою игру. У нас есть уверенность, что всё будет хорошо. Впереди игра с Германией, не должно быть никакой недооценки. Нужно выйти на эту игру как на последнюю и биться Александр Хованов, нападающий сборной России

Третий период начался с бабочки Мифтахова. Шайба каким-то образом выпала из его экипировки за линию ворот. Но почему дали бросить все тому же Калиеву. На лед вышел Аскаров, жертва стартового матча с чехами. В Швеции он переиграл Найта на ЮЧМ. И теперь сохранил ворота на замке. Только этого для успеха было мало. Звездно-полосатые вовсю сушили игру, а наши на пятачок не спешили. Силы кончились» — передал перипетии поединка автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Назад в будущее?!

«Как же был необходим молодым российским хоккеистам хотя бы один день отдыха после победы над Канадой. Я больше чем уверен, что, если бы были еще одни сутки в преддверии матча против США, Валерий Брагин сумел бы поставить ребятам мозги на место. Но что теперь об этом говорить. Нам опять надо делать выводы и двигаться дальше. Американцам, кстати, надо еще и спасибо сказать, что, во-первых, после канадцев вернули нас с небес на землю, а во-вторых, указали нашим на проблемы, которые есть в игре команды.

Фрагмент матча globallookpress.com

Во многом результат в современном хоккее определяют два фактора: это надежная игра голкипера и грамотные действия в неравных составах. В большинстве отличиться, в меньшинстве не пропустить. Именно по этим двум компонентам звездно-полосатые в воскресенье превзошли россиян. Их вратарь Спенсер Найт большую часть матча стоял на ушах и в некоторых моментах действительно спас свою команду от неприятностей. Будем откровенны, что Амир Мифтахов, в свою очередь, российскую сборную не выручил. Возможно, это также отголоски победы над Канадой.

В любом случае нашим тренерам еще предстоит поломать голову над тем, кто же будет защищать ворота россиян в игре против Германии, а самое главное — кто станет основным вратарем в плей-офф. Пока у нас на последнем рубеже творится неразбериха. В двух матчах из трех, сыгранных на турнире, мы производили замену вратаря. Это никуда не годится», — написано в статье «Р-Спорта». 0