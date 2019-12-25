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    Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой

    СМИ — о предстоящем МЧМ по хоккею

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    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России
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    Молодежный чемпионат мира по хоккею стартует 26 декабря в Чехии. Россияне выступят в группе В в Остраве, где сыграют с США, Канадой, Чехией и Германией.

    Потери сборной России перед МЧМ-2020

    «Свечников — как раз тот случай, когда можно было даже не посылать запрос в "Каролину". Андрей уже перерос молодёжный уровень и стремительно прогрессирует на профессиональном. Кто же отпустит второго номера драфта НХЛ, лучшего бомбардира команды в этом сезоне и человека, который поставил на уши всю НХЛ, забросив в этом сезоне две шайбы в стиле лакросс? Этот гол уже практически официально сменил название с "мичиганского" или "гола Гранлунда" на "гол Свечникова". "Никакой возможности пригласить Свечникова не было. В том году выходили, с нами даже не стали разговаривать. А сейчас он ведущий игрок клуба", — сказал Валерий Брагин. В форме с двуглавым орлом на груди Свечников теперь сможет сыграть только за национальную команду.

    Есть у России и более обидные потери — Дмитрий Завгородний, чья связка с Александром Ховановым ярко блеснула на Суперсерии. Нападающего "Римуски" отцепляли и в прошлом году, но тогда он был на год младше и проиграл конкуренцию Денисенко, Коваленко и Марченко, а теперь сразу же после Суперсерии сломал ключицу. Это действительно серьёзная потеря, в этом году Брагин серьёзно рассчитывал на Завгороднего.

  • Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020
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    • Ещё один перелом, но уже ноги, выкосил и нападающего "Магнитки" Никиту Рожкова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Однако не факт, что нападающий прошёл бы в итоговый состав, даже если бы был полностью здоров», — выделила потери у национальной команды корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

    Россия — фаворит молодежного чемпионата мира

    «Российская сборная традиционно считается одним из главных фаворитов. Добавили уверенности и последние контрольные матчи, ведь разгромно были последовательно обыграны Казахстан (5:0) и Словакия (9:1).

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    Основными соперниками наших вновь должны стать канадцы и американцы. Однако специалисты советуют не сбрасывать со счетов и шведов с финнами (на всякий случай, предыдущими обладателями трофея). Об этом, в частности, заявил заслуженный тренер России, чемпион СССР в составе "Спартака", Федор Канарейкин в интервью "Советскому спорту". Чехия же не входит в число фаворитов, но хозява на своей площадке во все времена были готовы преподнести сюрприз.

  • Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает легких игр. Так что надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из соперников
  • Василий Подколзин, нападающий молодежной сборной России

    • Предварительная группа на предстоящем чемпионате мира российской сборной, конечно, досталась трудная. Кроме основных конкурентов и главных фаворитов Канады и США, тут и хозяева — чехи, и сборная Германии. Но лучше уж проверить себя в матчах с сильными соперниками сейчас, чем, возможно, потом вылететь от них в играх плей-офф!» — заявил, что российская молодежка является одним из главных претендентов на «золото» автор «Советского Спорта» Кирилл Трофименко.

    Формат и достижения

    «Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где сыграют в четвертьфинале. Сетка плей-офф выглядит так:

    Затем в полуфиналах встретятся победители первой и третьей из указанных пар, а также второй и четвертой. Победители полуфиналов сыграют в финале, который пройдет 5 января, проигравшие — в матче за третье место в тот же день.

    Ярослав Аскаров
    globallookpress.com

    Худшие команды из каждой группы сыграют в квалификационном турнире за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира. Проигравшую сборную заменит команда Австрии.

    Молодежная сборная России четыре раза выигрывала золото МЧМ в современной истории (1999, 2002, 2003, 2011). В Баффало-2011 россияне одержали победу над Канадой — 5:3 после 0:3 к третьему периоду. После того турнира сборная лишь раз не завоевывала медали — 3 серебра и 4 бронзы. В Ванкувере-2019 россияне стали третьими», — напомнила о формате и о заслугах российской молодежки редакция «Спорт-Экспресса» .

    Ожидания от выступления на турнире канадцев

    «В этом году канадцы традиционно едут на МЧМ в статусе главных фаворитов и не согласиться с этим утверждением будет довольно трудно. И в атаке, и в обороне у них собраны выдающиеся игроки, которые могут в одиночку влиять на исход целых турниров (пример — Лафренье на Кубке Глинки/Гретцки-2018), а уверенная игра Нико Доуса и Джоэла Хофера в последних поединках делает "Кленовых листьев" практически неуязвимыми.

    Тем не менее есть все основания полагать, что основное влияние на успехи команды в Остраве будет оказывать тренерский штаб североамериканцев, от дальновидности которого зависит состояние сборной после адской мясорубки на групповом этапе, а также её будущая сетка в матчах на вылет. Выбор основного голкипера и поиск оптимальных сочетаний для задрафтованных и не задрафтованных проспектов занимает немало времени, и даже самая незначительная ошибка может привести к провалу.

  • Мы будем стараться отыграть на максимуме возможностей. У нас собрался очень дружный коллектив, каждый из хоккеистов готов биться за сборную и страну. Надеюсь, уже имеющийся опыт выступлений в КХЛ поможет мне и другим ребятам хорошо отыграть МЧМ. Будет непростой турнир начиная с матчей в группе. Играть против чехов, канадцев и американцев непросто, но крайне интересно. В любом случае наша цель — бороться за самые высокие места
  • Кирилл Марченко, нападающий молодежной сборной России

    • Сейчас Канада может с равной вероятностью как обыграть США и Россию, набрав в декабре 2019 года 12 очков из 12 возможных, так и занять четвёртое место в квинтете, уступив Чехии и попав в четвертьфинале на мощную европейскую сборную. Может быть, именно поэтому мы каждый год с таким нетерпением ждём наступления Нового года, чтобы посмотреть на соревнования девятнадцатилетних мальчишек?» — говорится о принципиальном соперников россиян в материале Sports.

    Состав сборной России

    «Наверняка, у тренерского штаба уже есть понимание с топ-9 форвардов. Креативных крайних нападающих в этой команде достаточно. Особые надежды возлагаются на Денисенко и Подколзина, которые в прошлом году выступили здорово, а сейчас должны стать лидерами. В КХЛ в этом сезоне успешно выступают Воронков (успевает восстановиться после травмы), Дорофеев, Марченко — от этих ребят тоже ожидания высокие. Хованов, которого "прокатили" в прошлом году мимо турнира, будет первым центром. Он один из лучших бомбардиров Квебека, как и Егор Соколов, который тоже получил вызов на сбор перед МЧМ.

    Кирилл Марченко
    globallookpress.com

    Вратарская бригада в Чехию уже сформирована (если не случится травм), хоть конкуренция на попадание в тройку была сумасшедшей. Скорее всего Даниил Исаев будет третьим номером, а основная борьба развернется между Аскаровым и Мифтаховым. Предположу, что начнет турнир 17-летний голкипер. По крайней мере таковы вроде бы сейчас планы.

    Эта сборная России вполне может бороться за золото. Особенно после того, как в тренерском штабе появились такие великие люди, как Ларионов и Хабибулин. Ожидания у болельщиков будут огромными в связи с появлениями таких личностей. Однако конкуренты собрали тоже сильные составы. К канадцам и американцам, к примеру, присоединятся ребята из НХЛ и АХЛ. "Красная машина", конечно, теоретически могла рассчитывать на Андрея Свечникова, но "Каролина" ни за что не отпустит одного из своих лидеров (даже год назад не отпустила). По именам где-то сборная России и уступает соперникам, но главный козырь этой команды в том, что очень много ребят имеют опыт игры в КХЛ — сильнейшей после НХЛ лиге. Опыт и талант — такая комбинация должна наконец-то сработать», — поразмышляла о составе сборной России автор Sport24 Дарья Тубольцева.

    Сборная США — третья в рейтинге участников молодежного чемпионата мира

    «Американцы каждый турнир видятся реальным претендентом на титул. Сказать, что они сейчас в чем-то превосходят остальных претендентов, наверное, нельзя. Но если сойдутся звезды и опытнейший главный тренер Скотт Санделин чему-то научился за последние годы (в 2005 сборная США стала с ним четвертой, в 2012 он был в штабе команды, даже не вышедшей в плей-офф), то американцы способны высоко взлететь даже без задействованных в НХЛ нападающих Джека Хьюза и Джоэля Фараби.

    Василий Подколзин
    globallookpress.com

    "Айлендерс" отпустили на турнир Оливера Вальстрема, обещает стать ударной силой связка форвардов, выступающих за университет Висконсина — плеймейкер Алекс Туркотт и чудо-снайпер Коул Кофилд.

    Оборона — очень габаритная, а К'Андре Миллер, игравший на минувшем МЧМ, станет дирижером первой бригады большинства. Самый большой повод для оптимизма у тех, кому по душе именно "звездно-полосатые", вызывает наличие элитного вратаря Спенсера Найта. Он блестяще выступает в нынешнем сезоне за университет Бостона. Потенциально с ним сравниться на турнире может только Аскаров», — представила третьего фаворита турнира редакция «Спорт-Экспресса». 0

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