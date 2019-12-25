Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил окончательную заявку на МЧМ-2020, сообщает официальный сайт ФХР.

Окончательный состав сборной на МЧМ-2020 выглядит так:

вратари: Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА);

защитники: Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Пыленков Даниил («Витязь»);

нападающие: Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Круглов Илья («Динамо»).

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Канады, США, Чехии и Германии.

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. 0