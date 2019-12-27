Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020

Сборная России с поражения начала молодежный чемпионат мира в Чехии. Команда Валерия Брагина в первой игре турнира уступила хозяевам льда — чехам — со счетом 3:4. Отметим, что по ходу матча сборная России трижды играла в меньшинстве 3 на 5. Следующий матч на турнире сборная России проведет 28 декабря. Соперником нашей команды станет Канада.

К МЧМ-2020 — на фоне побед

Корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин рассказывает, в какой форме российская команда подошла к стартовому матчу с хозяевами турнира.

«Дождались! Молодёжная сборная России матчем с чехами взяла старт на МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина попали в крайне суровую группу вместе с обеими североамериканским сборными, а начинать турнир россиянам выпало с хозяевами, что автоматически делало эту встречу едва ли не самой сложной и важной на групповом этапе.

Перед чемпионатом мира сборная России провела две контрольные встречи с Казахстаном и Словакией. Оба оппонента были разгромлены, наши парни забили кучу шайб, а пропустили лишь одну. Конечно, это повышало настроение перед турниром, но с другой стороны — эти лёгкие победы могли сыграть и злую шутку.

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По составу звеньев россиян в подготовительных матчах можно было заранее предугадать сочетания на стартовый матч. Валерий Брагин обошёлся без сюрпризов в тройках нападения, а вот в защите удивило отсутствие Даниила Мисюля. Место игрока "Локомотива" во второй паре обороны занял другой защитник из системы ярославцев Антон Малышев. В воротах россиян турнир начал 17-летний Ярослав Аскаров».

Достал спасал, но и его «достали»

Обозреватель «Советского спорта» Кирилл Трофименко впечатлен первым периодом встречи, аполненным событиями и эмоциями.

«Наши начали активно, и вскоре раздался свист трибун. Один из лидеров хозяев Якуб Лауко получил травму уже на первой минуте и на одной ноге попрыгал в раздевалку, хотя нарушения не было, обычное игровое столкновение. Зрители, тем не менее, были явно раздражены. Каждое действие россиян сопровождалось гулом.

Последовало удаление у российской "молодежки", и на четвертой минуте Шимон Кубичек вывел хозяев вперед броском в "девятку". Обескураживающее начало. Сборная России, как ни в чем ни бывало, продолжала давить, хотя особо опасных моментов не возникало. Чехи же провели очередную контратаку, и вот уже 2:0 на восьмой минуте усилиями Яна Мышака.

В первом периоде россияне пропустили, но отыгрались globallookpress.com

Становилось тревожно, но Егор Замула после блистательной паузы обыграл соперника и на 12-й минуте забил первую шайбу сборной России на турнире. Есть почин! Последовало удаление у чехов, наши осадили ворота, но вратарь хозяев Лукаш Достал творил в рамке чудеса. Однако и он был бессилен на 15-й минуте при броске Василия Подколзина!»

Судьи простили Соколова

Автор «Чемпионата» Павел Панышев рассказывает, как сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде матча, но вспоминает, что год назад он грязно бил Подколзина.

«В первом матче молодёжного чемпионата мира в Остраве на групповом этапе Подколзин и Лауко оказались в заявках своих команд. Учитывая, что игра обещала получиться жаркой со всех точек зрения, можно было предположить, что Лауко продолжит провоцировать россиянина. Тем более при аншлаге на местной арене, на которой собралось 10 тыс. чешских фанатов.

Но получилось иначе. Судьба наказала Лауко уже в первом периоде. Причём в самом начале игры. За то некрасивое поведение Якубу прилетело бумерангом — спорт таких вещей не прощает.

Нападающий сборной России Егор Соколов, проезжавший рядом, коленом встретил Якуба Лауко в середине площадки. Якуб потерял равновесие и начал падать, после чего в него, вдобавок ко всему, въехал габаритный форвард Дмитрий Воронков.

Но справедливости ради стоит отметить, что травму Лауко получил именно в первом моменте, когда ему заехал коленом Соколов. Увы, но нельзя исключать того, что после игры нашему игроку могут выписать дисквалификацию. Откровенно говоря, удаление в этом эпизоде было. Судьи проморгали эпизод.

Матч для Лауко завершился быстро globallookpress.com

Лауко в сопровождении врачей отправился в раздевалку, сильно хромая. Он не мог наступить на больную ногу. Выглядело всё это жутко, хочется пожелать чеху скорейшего выздоровления и обойтись без серьёзной травмы. Для Якуба это уже третий молодёжный чемпионат мира, он — единственный игрок сборной Чехии, выступающий в АХЛ в клубе "Провиденс Брюинз". Будет обидно, если этот чемпионат мира для Лауко закончится досрочно».

Огненный второй период и дубль Замулы

Автор Allhockey Владислав Уткин отмечает главного героя игры в составе команды Валерия Брагина — защитника Егора Замулу, который оформил дубль.

«Начало следующего периода вновь получилось огненным для сборной России. Не использовав большинство, возникшее в результате удаления Петра Чайки, наши пропустили на 26-й минуте. Матей Блюмель подхватил шайбу на правом краю, протащил ее в центр, где одним движением ушел от Романова, и с левого фланга бросил точно под блин Аскарову.

Но секундная стрелка не успела сделать круг, как счет снова стал равным! Россиянам удалась идеальная быстрая атака, в которой они воспользовались тем, что чешские форварды с запозданием вернулись в оборону. Все получилось очень просто: Дмитрий Воронков справа выдал пас на Егора Замулу, который с кистей отправил снаряд в ворота.

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Голы на какое-то время прекратились, но градус во встрече не снизился. В середине периода чехи едва не вышли вперед в третий раз за игру. Соколов ошибся в передаче, и Пытлик отправился практически на очную встречу с Аскаровым, из которой наш вратарь вышел победителем. Чуть позже сам Егор имел отличный шанс для того, чтобы забить. У него получился хороший бросок с пятачка, но шайба прилетела прямо в Достала».

Характер есть, но этого мало

Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева считает, что концовка матча не удалась российской команде, уступившей чехом и по игре и по характеру.

«Дважды под конец периода россияне играли "три на пять" достаточно приличное количество времени. Первое двойное большинство соперник реализовал, а вот во втором "Красная машина" проявила стойкость. Галенюк ложился под шайбу и сильно получил по руке. С характером у ребят Брагина был полный порядок.

Вот только одного характера было мало против этих неуступчивых и злых чехов. Стыков, зацепов и силовых приемов было множество. Совсем незаметно играл Денисенко, который, казалось, вообще не шел в борьбу. Четвертая тройка выходила редко и тоже была малополезной. Россияне периодически медлили с решениями, давая сопернику возможность подстроиться под бросок.

Россияне уступали в скорости и скорости мышления globallookpress.com

В концовке хозяева играли слаженно в обороне, плюс вратарь Достал был на высоте, да и гости вновь остались втроем (Галенюку дали 2+10 за грязный силовой). В четвертый раз сравнять счет не удалось. Россия проиграла на старте турнира. А ведь дальше Канада и США…»

Аскаров провалил игру

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко считает, что голкипер российской команды не выдержал давления чешских трибун.

«Может, чехи и не зарубились бы так, не сломайся Якуб Лауко. И хотя сборная Чехии буквально держится на трех китах, одним из которых является форвард системы "Бостона" (два других — Ян Йеник и Лукаш Достал), эмоционального запала, вызванного недовольством от отсутствия санкций против Егора Соколова, им хватило.

И, конечно, запал этот всячески подогревался трибунами, то и дело скакавшими под незабвенное "Kdoneskace, neniCech". Зрелище крутое, когда порядка семи тысяч непрерывно подпрыгивают. Единственное — не радость им доставляла в основном сборная России, а не Чехия как таковая. То плохими передачами, то отсутствием желания идти в борьбу, то глупыми удалениями, хотя чехи и сами наудалялись, просто команда Брагина этим не воспользовалась, то игрой Ярослава Аскарова.

Главный вратарский талант мира 2002 года рождения оказался не готов к встрече. Ментально не готов — такие броски он обычно берет. И закономерно уступил место в воротах Амиру Мифтахову со старта третьего периода. Из реальных спасений можно вспомнить разве что сэйв ловушкой, когда Матей Пекарж убегал "1 в 0". А так, что могло залететь — залетело.

Аскаров не справился с давлением globallookpress.com

Чехи-то ничего особенного не делали. Нагружали собственный пятак нападающим со слабой стороны, бегали в контратаки, дорабатывая смены по максимуму, аккуратно отбрасывались и выстраивали двойной забор в средней зоне. Этого не хватило даже на такую сборную России.

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Реальное соотношение сил примерно соответствует соотношению бросков в первом периоде — 18:5 в пользу российской команды. Но когда вратарь не тащит, когда лидер и капитан Григорий Денисенко тщательно избегает борьбы, когда команда трижды оставляет саму себя в ситуации "3 на 5", удивляться нечему».

Тренерский штаб тоже провалил игру

Автор блога «Овечкин и седины» Никита Петухов разочарован действиями тренерского штаба Валерия Брагина и его реакцией на кризис.

«Когда-нибудь мы разберем эпизод с тайм-аутом, в котором Игорь Ларионов и Валерий Брагин одновременно держались за планшет и в два голоса объясняли игрокам расклады на последние 50 секунд, но пока я просто отмечу — это так себе симптом. Такие вещи всегда делает кто-то один с подсказками — и если в штабе не договорились об этом заранее, то неудивительно, что мы проиграли.

Тренеры не придумали, как взломать чешский автобус за целых двадцать минут, ничего не сделали с пропавшим первым звеном (в котором у нас главные творческие единицы), держали Аскарова на льду достаточно для того, чтобы он окончательно испортил себе (и нам) вечер.

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И я все еще не понимаю, зачем за месяц до турнира в штаб вводить такую суперзвезду как Игорь Ларионов — который очевидно не останется просто вторым тренером и помощником Брагина. Надеюсь, это часть какого-то большого плана и уже послезавтра мы увидим совсем другую работу на скамейке». 0