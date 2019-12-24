НХЛ. 14 шайб в Торонто, гол Овечкина, три очка Кучерова

Во вторник, 24 декабря, в регулярном чемпионате НХЛ прошел большой игровой день.

«Торонто» — «Каролина» 8:6

«Торонто» в матче регулярного чемпионата на своем льду обыграл «Каролину» — 8:6 (3:2, 0:3, 5:1).

Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев отметился голевой передачей.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу и набрал 37-е очко (16+21) в 37 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Каролина» — 8:6 (3:2, 0:3, 5:1) Голы: Спецца — 5 (Таварес, Михеев), 0:30 — 1:0. Нюландер — 14 (бол., Таварес, Марнер), 3:40 — 2:0. Таварес — 14 (бол., Спецца, Керфут), 5:10 — 3:0. Макгинн — 4 (мен., Песке, Валлмарк), 13:49 — 3:1. Нечас — 7 (бол., Валлмарк, Нидеррайтер), 19:35 — 3:2. Нечас — 8 (Хаула, Дзингел), 35:09 — 3:3. Хаула — 9 (Нечас), 35:29 — 3:4. Свечников — 16 (Стаал, Терявяйнен), 36:13 — 3:5. Мэттьюс — 24 (Хаймэн, Марнер), 42:35 — 4:5. Хаула — 10 (Дзингел, Нечас), 45:58 — 4:6. Марнер — 9 (Мэттьюс, Бэрри), 51:01 — 5:6. Бэрри — 4 (Марнер, Хаймэн), 51:54 — 6:6. Марнер — 10, 52:00 — 7:6. Энгвалль — 3 (п.в., Хаймэн), 58:20 — 8:6Вратари: Андерсен — Раймер (Мразек, 5:10, 57:54 — 58:20, 59:45)Штраф: 6 — 8Броски: 39 (12+8+19) — 41 (16+14+11)

«Торонто» занимает седьмое место в Восточной конференции (44 очка), а «Каролина» — шестое (46 очков).

«Торонто» — «Каролина» 8:6

«Миннесота» — «Калгари» 3:0

«Миннесота» при поддержке родных трибун обыграла «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Одним из главных героев встречи стал вратарь «Уайлд» Деван Дубник, который оформил шат-аут, отразив 22 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Эрикссон Эк — 3 (Фиала, Донато), 24:51 — 1:0. Канин — 9 (Гринуэй, Штурм), 29:49 — 2:0. Стаал — 14 (п.в., Бродин, Канин), 57:17 — 3:0Вратари: Дубник — Тэлбот (Риттих, 40:00, Тэлбот, 57:17)Штраф: 2 — 0Броски: 34 (10+15+9) — 22 (7+8+7)

«Миннесота» занимает десятое место на Западе (41 очко), «Калгари» — восьмое (43 очка).

«Миннесота» — «Калгари» 3:0

«Айлендерс» — «Коламбус» 2:3

«Коламбус» в гостевом матче одержал победу над «Айлендерс» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

Автором победной шайбы стал российский защитник Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Коламбус» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Ли — 11 (Барзал, Эберле), 6:17 — 1:0. Стенлунд — 2 (бол., Веренски), 26:18 — 1:1. Гербе — 1 (Веннберг), 29:34 — 1:2. Барзал — 16 (Бойчак, Эберле), 33:40 — 2:2. Гавриков — 4 (Тексье, Дюбуа), 56:31 — 2:3Вратари: Грайсс (58:33) — КорписалоШтраф: 6 — 6Броски: 37 (9+17+11) — 35 (13+17+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает 12-е место (40 очков), а «Айлендерс» — третье (49 очков).

«Айлендерс» — «Коламбус» 2:3

«Бостон» — «Вашингтон» 7:3

«Бостон» у себя дома нанес поражение «Вашингтону» — 7:3 (4:0, 1:1, 2:2).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голом, который стал для него 23-м в сезоне.

Голкипер Илья Самсонов после первого периода заменил Брэйдена Холтби. За 37 минут 41 секунду игрового времени он отразил 3 из 4 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 7:3 (4:0, 1:1, 2:2) Голы: Дебраск — 9 (бол., Крейчи, Гржельчик), 5:37 — 1:0. Маршан — 19 (Пастрняк, Макэвой), 13:29 — 2:0. Бьорк — 6 (Койл), 13:56 — 3:0. Бержерон — 14 (бол., Пастрняк, Крейчи), 18:57 — 4:0. Койл — 7 (мен., Маршан), 26:55 — 5:0. Овечкин — 23 (Уилсон, Карлсон), 34:35 — 5:1. Эллер — 8 (Врана, Гудас), 55:29 — 5:2. Крейчи — 8 (п.в., Керали), 56:50 — 6:2. Хэтэуэй — 6 (Зигенталер), 57:47 — 6:3. Бержерон — 15 (п.в.), 59:32 — 7:3Вратари: Раск — Холтби (Самсонов, 20:00, 56:10 — 56:51, 57:54 — 59:32)Штраф: 14 — 26Броски: 17 (11+2+4) — 42 (8+17+17)

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает второе место (53 очка), а «Вашингтон» — первое (57 очков).

«Бостон» — «Вашингтон» 7:3

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 6:1

«Тампа» на своем льду обыграла «Флориду» со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 502 очка в НХЛ.

Защитник Михаил Сергачев записал на свой счет одну заброшенную шайбу.

Вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 28 сэйвов при 34 бросках.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Голы: Пойнт — 14 (Чернак, Кучеров), 0:41 — 1:0. Хедман — 8 (Пойнт, Палат), 15:06 — 2:0. Сергачев — 6 (бол., Палат), 18:03 — 3:0. Юбердо — 14 (бол., Экблад, Трочек), 22:47 — 3:1. Киллорн — 11 (бол., Стэмкос, Хедман), 25:53 — 4:1. Кучеров — 13 (бол., Пойнт, Стэмкос), 29:52 — 5:1. Хедман — 9 (Кучеров, Пойнт), 58:05 — 6:1Вратари: Василевский — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 34 (16+7+11) — 30 (9+11+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает 11-е место (40 очков), а «Флорида» — девятое (41 очко).

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 6:1

«Филадельфия» — «Рейнджерс» 5:1

«Филадельфия» у себя дома переиграла «Рейнджерс» со счетом 5:1 (0:0, 1:1, 4:0).

Дубли у победителей оформили Трэвис Санхейм и Кевин Хэйс.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) Голы: Фаст — 6 (мен., Шей, Маккег), 26:44 — 0:1. Санхейм — 3 (Браун, Конекны), 39:58 — 1:1. Хэйс — 10 (Фэраби, ван Римсдайк), 47:31 — 2:1. Санхейм — 4 (Кутюрье, Жиру), 55:49 — 3:1. Хэйс — 11 (ван Римсдайк, Браун), 57:15 — 4:1. Обе-Кубель — 1 (бол., Санхейм, Ворачек), 59:02 — 5:1Вратари: Харт — ЛундквистШтраф: 8 — 12Броски: 30 (12+7+11) — 35 (8+14+13)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает четвертое место (47 очков), а «Рейнджерс» — 13-е (38 очков).

«Филадельфия» — «Рейнджерс» 5:1

«Оттава» — «Баффало» 3:1

«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая прошла в столице Канады, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Пажо — 17 (Ткачак), 19:06 — 1:0. Гиргенсонс — 6 (Родригес), 35:12 — 1:1. Пажо — 18 (Ткачак, К. Браун), 45:16 — 2:1. Ткачак — 13 (п.в., К. Браун), 58:35 — 3:1Вратари: Андерсон — Улльмарк (57:50 — 58:36, 58:56)Штраф: 4 — 4Броски: 29 (10+11+8) — 44 (14+11+19)

В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 14-е место (36 очков), а «Баффало» — десятое (41 очко).

«Оттава» — «Баффало» 3:1

«Виннипег» — «Монреаль» 2:6

«Виннипег» на своем льду проиграл «Монреалю» со счетом 2:6 (1:2, 1:3, 0:1).

У победителей по две шайбы забросили Томаш Татар и Филлип Дано.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Монреаль» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Голы: Коннор — 15 (бол., Шайфли, Пионк), 11:30 — 1:0. Татар — 14 (бол., Сузуки, Питри), 15:06 — 1:1. Татар — 15 (Уэбер, Галлахер), 16:38 — 1:2. Дано — 9 (Галлахер), 24:37 — 1:3. Дано — 10, 28:56 — 1:4. Лайне — 14 (Шайфли), 36:14 — 2:4. Доми — 9 (Лехконен, Сузуки), 39:20 — 2:5. Лехконен — 7 (Доми), 51:08 — 2:6Вратари: Броссуа — ПрайсШтраф: 4 — 6Броски: 29 (16+6+7) — 48 (17+17+14)

«Монреаль» занимает восьмое место в Восточной конференции (42 очка), «Виннипег» — пятый на Западе (44 очка).

«Виннипег» — «Монреаль» 2:6

«Нэшвилл» — «Аризона» 3:2

«Нэшвилл» на своем льду одолел «Аризону» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей по шайбе забросили Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Роман Йоси.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Аризона» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Форсберг — 14 (Йоси, Дюшен), 18:08 — 1:0. Арвидссон — 7 (Ярнкрок, Экхольм), 27:53 — 2:0. Круз — 7 (Шмолц , Голигоски), 38:07 — 2:1. Йоси — 14 (Блэкуэлл, Смит), 49:56 — 3:1. Чикран — 10 (Келлер, Голигоски), 50:33 — 3:2Вратари: Ринне — Раанта (57:34)Штраф: 4 — 2Броски: 41 (22+13+6) — 28 (5+15+8)

«Нэшвилл» занимает девятое место в Западной конференции (42 очка), «Аризона» — третье (46 очков).

«Нэшвилл» — «Аризона» 3:2

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 1:7

«Чикаго» на своем льду потерпел поражение от «Нью-Джерси» со счетом 1:7 (1:1, 0:4, 0:2).

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился тремя голевыми передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 1:7 (1:1, 0:4, 0:2) Голы: Смит — 2 (Кемпф, Хаймор), 3:21 — 1:0. Хьюз — 5 (Симмондс, Ватанен), 14:46 — 1:1. Суббан — 3 (Братт, Палмиери), 20:51 — 1:2. Сиверсон — 4 (Зэйджак, Гусев), 27:22 — 1:3. Хейден — 1 (Батчер, Заха), 30:40 — 1:4. Зэйджак — 5 (мен., Коулман, Грин), 37:22 — 1:5. Коулман — 11 (Сиверсон, Гусев), 40:18 — 1:6. Заха — 3 (Гусев, Сиверсон), 58:21 — 1:7Вратари: Кроуфорд (Ленер, 30:40) — БлэквудШтраф: 13 — 31Броски: 33 (14+8+11) — 44 (8+23+13)

«Чикаго» занимает 12-е место в Западной конференции (36 очков), «Нью-Джерси» — 15-й на Востоке (29 очков).

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 1:7

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 4:2

«Ванкувер» у себя дома одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

По шайбе у победителей забросили Тайлер Мотт, Бо Хорват, Куинн Хьюз и Луи Эрикссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Эдмонтон» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Голы: Мотт — 1, 11:15 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 7 (Джонс), 15:40 — 1:1. Клефбом — 4 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 23:02 — 1:2. Хорват — 10 (Пирсон, Танев), 44:12 — 2:2. Хьюз — 3 (бол., Миллер, Бозер), 53:48 — 3:2. Эрикссон — 2 (п.в., Эдлер, Пирсон), 59:46 — 4:2Вратари: Маркстрем — Коскинен (58:06 — 59:46)Штраф: 11 — 11Броски: 28 (7+13+8) — 29 (9+11+9)

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает десятое место (42 очка), а «Эдмонтон» — седьмое (44 очка).

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 4:2

«Вегас» — «Колорадо» 3:7

«Колорадо» в выездном матче переиграл «Вегас» со счетом 7:3 (3:1, 2:1, 2:1).

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом и результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) Голы: Белльмар — 5 (Комфер, Коул), 4:37 — 0:1. Ривз — 4 (Носек, Макнэбб), 10:23 — 1:1. Нието — 6 (мен., Комфер), 14:28 — 1:2. Кадри — 12, 17:35 — 1:3. Пачоретти — 16 (Стивенсон, Стоун), 31:57 — 2:3. Ландескуг — 8 (бол., Маккиннон, Жирар), 34:06 — 2:4. Белльмар — 6 (Ничушкин), 36:58 — 2:5. Каррье — 5 (Шмидт, Смит), 42:06 — 3:5. Рантанен — 11 (бол., Маккиннон), 43:57 — 3:6. Ничушкин — 7, 56:53 — 3:7Вратари: Флери — ФранцоузШтраф: 17 — 9Броски: 32 (18+10+4) — 38 (12+13+13)

В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает четвертое место (46 очков), а «Колорадо» — второе (49 очков).

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 1:4

«Лос-Анджелес» на домашней арене потерпел поражение от «Сент-Луиса» — 1:4 (1:4, 0:0, 0:0).

Дубль в составе «Блюз» оформил Брэйден Шенн. По голу на свой счет записали Джейден Шварц и Винс Данн.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Голы: Шенн — 16 (Данн, Бортуццо), 4:51 — 0:1. Шворц — 11 (бол., Пьетранджело, Перрон), 5:43 — 0:2. Данн — 6 (Де ла Росе), 11:22 — 0:3. Шенн — 17 (бол., Пьетранджело, Перрон), 12:21 — 0:4. Иафалло — 6 (бол., Даути, Копитар), 18:53 — 1:4Вратари: Куик — БиннингтонШтраф: 4 — 10Броски: 30 (7+8+15) — 28 (15+7+6)

«Сент-Луис» возглавляет Западную конференцию (54 очка), «Лос-Анджелес» идет 15-м (34 очка). 0