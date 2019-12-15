Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забыли

Сборная России по хоккею одержала «сухую» победу над Финляндией в заключительном матче домашнего этапа Евротура. Первую шайбу матча в первом периоде забросил реализовавший большинство Антон Слепышев, а на заключительном отрезке нападающий ЦСКА оформил дубль и установил окончательный счет. Команда Алексея Кудашова набрала пять очков и финишировала на российском этапе Евротура второй, пропустив вперед лишь Швецию.

Кудашов предпочел не рисковать

Корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин изучает состав сборной России, выбранный главным тренером сборной России на матч с Финляндией.

«Ещё одно поражение, во-первых, оставило бы нашу команду на последнем месте не только на КПК-2019, но и в общей таблице Евротура, а во-вторых, ещё больше пошатнуло веру общественности в Алексея Кудашова, чей рейтинг на посту главного тренера национальной команды и без того крайне низкий. Собственно, до игры с Финляндией в Санкт-Петербурге сборная России под руководством нового тренера ни разу в пяти матчах не смогла победить в основное время, и это говорило о многом.

Состав нашей команды на "Русской классику" практически не удивил — рисковать в "витринном" и важном матче никто не собирался. В воротах Илья Сорокин, привычные пары защитников — странным было разве что отсутствие Рушана Рафикова, но игрок "Локомотива" не выходил и в матче с чехами, хотя был в заявке. Скорее всего, у Рушана есть проблемы со здоровьем.

Все прогнозы на НХЛ

Что касается троек нападения, то здесь всё было логично. Первым и четвёртым звеньями Кудашов был доволен по итогам двух первых матчей и ожидаемо не стал их трогать. Не стал сюрпризом и фактический вывод из состава Кирилла Семёнова (он был заявлен 13-м форвардом), проваливающего турнир. В центр к Кузьменко и Бурдасову поднялся Ткачёв-старший, а в номинально третьем звене появился Богдан Якимов. Впрочем, вполне можно было ожидать, что вместо форварда "Северстали" чаще выходить всё-таки будет Семёнов».

Разница в мотивации

Обозреватель Sportbox.ru Андрей Менг отмечает, что турнирная мотивация у россиян иссякла задолго до конца матча.

«Для сборной России эта игра не имела серьезного турнирного значения. Уже по ходу первого периода стало ясно, что выиграть домашний этап Евротура не удастся: Швеция разобралась в Москве с чехами (3:1), и наша команда могла претендовать только на второе место и очки в общий зачет.

Финны же в случае положительного исхода становились обладателем Кубка Первого канала. Конечно, победа на одном из этапов Евротура — не столь значимый титул, но выигрывать всегда приятно, а потому "Суоми" наверняка были сверхмотивированны.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Как правильно заметили коллеги, на этом турнире финской сборной пришлось много путешествовать: Пльзень, Москва и, наконец, Санкт-Петербург. Это не могло не сказаться на функциональном состоянии команды, так что большую часть первого периода гости очень тяжело перемещались по площадке — кстати, на сей раз на "Газпром Арене" была установлена "канадская" коробка (60×26)».

Ранний гол

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов радуется быстрому голу российской команды, но не оставляет без внимание проблемы с реализацией.

«Сборная России переехала из Москвы в Питер, финскую коробку сменила на "канадку", хоккейный стадион на футбольный, но кое-что осталось прежним. Как и в игре с Чехией, ударная спецбригада во главе с Шипачевым с первой попытки реализовала большинство. Финны сначала вшестером выскочили на лед, а затем даже не думали выгонять со своего пятака Антона Слепышева. Ему ничего не оставалось делать, кроме как подправить шайбу в ворота после наброса Шипачева.

Каких-то запредельных скоростей команды не показывали. Хотя, казалось бы, на площадке казанских размеров обязаны. То ли лед оказался не очень "быстрым", то ли так казалось, наблюдая за игрой с верхотуры. До того, как за минуту до конца первого периода удалился Игорь Ожиганов, у ворот сборной России моментов толком не было. Зато финский вратарь, тот самый, что забросил шайбу в ворота шведов, отнял у Сошникова гол, а у питерского Ткачева передачу за образцовую подкидку.

Все тот же Ткачев во втором периоде убегал на один, но помешал повисший на плечах финский защитник. Он же в концовке бросал в упор после передачи с фланга. По большому счету это все, что создала сборная России за двадцатиминутку. Звено Шипачева однажды устроило затяжную позиционку, но это был лишь ответ на то, как финны почти две минуты возили наше четвертое звено. Миронов и Карнаухов поочередно проваливали миссию по выводу шайбы из зоны. Смену россияне доигрывали на прямых ногах и с языком на плече».

Лучшая защита — нападение

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин считает, что российская команда доминировала во втором периоде, хотя и не смогла увеличить преимущество.

«В начале второго отрезка встречи наши достаточно уверенно отыграли в меньшинстве и продолжили гнуть свою линию, пытаясь искать свое счастье в атаке. Впрочем, стоит отметить, что наши соперники освоились на льду "Газпром Арены" и начали куда чаще доставлять шайбу в нашу зону. Сбить атакующий порыв финнов своим голом мог Ткачев из СКА, который сумел выйти один на один с Туохимаа, но так и не переиграл его.

Финны ответили на это острым контрвыпадом в исполнении Суоми (говорящая фамилия для игрока сборной Финляндии, не правда ли?) и Меларта. Интересно, что второй, будучи защитником, отлично открылся на позиции центрального нападающего и, получив пас с правого фланга, мог сравнивать счет. К счастью, в том моменте оперативно сработала наша защита, помешавшая ему бросить.

Ближе к концу периода россиянам удался отличный отрезок, в котором, силами первых двух звеньев, им удалось на пару минут запереть соперника в его зоне. Забить не удалось, зато соперника измотали изрядно, из-за чего Юкка Ялонен вынужден был взять тайм-аут, чтобы дать отдохнуть своим подопечным.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Но это не помогло им предотвратить еще один убийственный момент в исполнении связки Сошников — Ткачев. Владимир, выцарапав шайбу в борьбе на левом краю, тут же переадресовал ее покинутому всеми на пятаке Никите. Броску лучшего снайпера КХЛ не хватило сложности — он пришелся прямо в грудь вратарю финнов».

Дубль Слепышева

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев подводит итоги встречи, завершившейся еще одной заброшенной шайбой Слепышева.

«Под занавес третьего периода по стадиону объявили посещаемость матча. Барабанная дробь… Отечественный рекорд, установленный год назад, устоял — "всего" 67877 зрителей. Однако стоит заметить: теперь трибуны расположены не так, как в 2018-м. И зрители с нижних ярусов не испытывают дискомфорта, как раньше.

Болельщиков охватила тревога — счет скользкий, игра преимущественно шла в нашей зоне. Не помогло и второе большинство, полученное, как и первое, за нарушение финнами численного состава.

Помог Слепышев. Его рывок из своей зоны по правому борту, увенчанный броском под перекладину, был прекрасен. Ему ли, проведшему несколько сезонов в морозном Эдмонтоне, жаловаться на неидеальный лед!

И все-таки лед сыграл с одноклубниками Слепышева дурную шутку. На последней минуте, когда ворота "львов" опустели, Капризов в чужой зоне отдал Григоренко на гол. Но шайба перескочила клюшку форварда. Смех и грех…

Все прогнозы на хоккей

Впрочем, и 2:0 — хороший результат, пусть в составе финнов значилось всего пятеро представителей КХЛ. Они чемпионат мира в Братиславе выиграли ноунеймами».

Праздника не вышло

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов сравнивает матч с Финляндией с прошлогодним противостоянием и остается не слишком рад результату.

«Если же говорить о самом хоккее, то шоу не вышло. Достаточно прагматичная игра без большого количества бросков и голевых моментов. Год назад финны увезли из Петербурга 0:5 — праздник для пришедших на трибуны. "Суоми" и в этом году не смогли забросить, но и пропустили значительно меньше.

Сборная России еще до матча потеряла шансы выиграть домашний этап Евротура. Однако Тимур Билялов снова не попал в заявку. На "Кубке Карьялы" шанс дали всем трем вратаря, а тут голкипер "Ак Барса" даже ни разу не разделся на игру. Если кто из ФХР еще раз скажет, что просмотр игроков к Олимпиаде для сборной важнее результатов — не верьте им. Сорокин летом вполне вероятно уедет в НХЛ, а вот Билялов с его мощным прогрессом за последние полтора сезона может претендовать на место на Играх. Если, конечно, НХЛ в Пекин все же не приедет.

Россия — Финляндия globallookpress.com

В целом игра сборной России не многим отличалась от того, что было в матче с Чехией. Почему это не соответствует бренду "Красная машина", мы уже рассуждали. Повторяться не будем.

Добавим только, что и матч на "Газпром Арене" до "Русской классики" не совсем дотянул. И дело не только в закрытой крыше. Если проводить такие матчи каждый год нужно учитывать ошибки прошлого и показывать что-то новое. Пока же ни одного, ни другого».

📽 Дубль Слепышева, «сухарь» Сорокина и другие интересные моменты матча с финнами за 2,5 минуты.#снамироссия pic.twitter.com/Sx1RhdandH — Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2019

Жаль хоккей подкачал

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко доволен атмосферой на «Газпром-арене», но не впечатлен качеством хоккея.

«Минут за 15 до начала появились опасения, что полный стадион не соберется. На трибунах было реально пусто. Но в итоге чаша была полна. Народ просто задерживался в подтрибунных помещениях. Где и поесть, и попить, и развлечься — викторины, конкурсы, стенды, атрибутика, фишки с фотографиями и все такое.

Гул той самой чаши порой порядочно пробирал. Особенно когда Слепышев забил второй, сняв все вопросы. Рев 60 тысяч зрителей на хоккее — это прям очень сильно.

Естественно, кому-то было не очень хорошо видно. Это же футбольный стадион. Из-за расположения осветительного или звукового оборудования. Но никто не мешал подняться на опоясывающую всю арену дорожку между первым и вторым ярусом и встать там. Или спуститься. Многие так и делали.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Раз в год можно и нужно не обращать внимания на небольшие неудобства ради крутой атмосферы. Совершенно точно — неповторимой. Где еще увидишь 60 тысяч болельщиков, находящихся в полном комфорте? Крыша, конечно, очень и очень в тему. Незадолго до начала встречи пошел мокрый снег. И было не так весело. Да и холодновато. А так — все классно получилось.

Все прогнозы на спорт

Хоккей разве что подкачал. Когда Илья Сорокин — главный герой, это о многом говорит. Не только же на его подвиги люди пришли любоваться. Ну да ладно. В четверг должно быть поинтереснее, когда встретятся СКА и ЦСКА. А еще интереснее может быть через два года, когда НХЛ наконец-то до нас доедет».

0