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    НХЛ. «Даллас» проиграл «Вегасу», «Колорадо» одолел «Нью-Джерси»

    14 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло два матча

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    «Даллас» — «Вегас» 2:3 ОТ

    «Даллас» дома в овертайме уступил «Вегасу» со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Победную шайбу на 51-й секунде дополнительного периода забросил Макс Пасиоретти.

    Российский нападающий «Старз» Александр Радулов записал на свое имя результативную передачу. Голкипер Антон Худобин на лед в матче не выходил. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков за матч нанес один бросок по воротам, как и нападающий «Далласа» Денис Гурьянов.

    «Даллас» потерпел первое поражение за четыре встречи. «Вегас» выиграл второй матч из последних пяти.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Федун — 2 (Радулов, Линделл), 15:14 — 1:0. Карлссон — 10 (Маршессо, Теодор), 24:20 — 1:1. Стивенсон — 5 (Пачоретти, Стоун), 34:41 — 1:2. Бенн — 7 (Сегин), 54:49 — 2:2. Пачоретти — 13 (Теодор, Стоун), 60:51 — 2:3Вратари: Бишоп — СуббанШтраф: 4-4Броски: 30 (15+7+7+1) — 32 (7+16+7+2)

    «Даллас» — «Вегас» 2:3 ОТ

    «Колорадо» — «Нью-Джерси» 3:1

    «Колорадо» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей отличились Габриэль Ландеског, Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон, у проигравших гол забил Павел Заха.

    «Эвеланш» выиграли восьмой матч из последних девяти, «Дэвилз» потерпели седьмое поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Нью-Джерси» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Ландескуг — 6 (бол., Маккиннон, Жирар), 11:37 — 1:0. Ничушкин — 6 (Барберио), 27:56 — 2:0. Мюллер — 1 (Заха, Симмондс), 55:48 — 2:1. Маккиннон — 20 (п.в., Рантанен, Нието), 59:28 — 3:1Вратари: Францоуз — Доминге (Блэквуд, 20:00, Доминге, 20:27, Блэквуд, 31:15, 59:21 — 59:28)Штраф: 8-10Броски: 37 (6+19+12) — 38 (13+9+16)

    «Колорадо» — «Нью-Джерси» 3:1
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