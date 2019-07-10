Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер

Бывший наставник сборной России и питерского СКА Илья Воробьёв покинул свой пост. Новым рулевым национальной команды (и СКА) стал Алексей Кудашов, занимавший в обеих командах должности ассистента. Воробьёв остаётся в штабе национальной команде и СКА в качестве ассистента главного тренера.

Ученик Знарка

Обозреватель «Советского Спорта» Иван Костяев вспоминает знаковые этапы биографии Кудашова-тренера.

«Кудашов пришел в "Локомотив" после неплохих сезонов с "Атлантом". Во время его работы в Мытищах команда не попадала в плей-офф, но 9-е место на Западе было неплохим результатом в обоих сезонах, что Кудашов руководил подмосковной командой.

В "Локомотиве" оценили талант тренера и позвали на место рулевого в 2015 году. Первый чемпионат запомнился отличной регуляркой (3-е место в конференции) и вылетом в первом раунде от СКА. За лето Кудашов сделал выводы и через год к Кубку Гагарина подвел железнодорожников в куда лучшей форме. Кульминацией того плей-офф стала битва с ЦСКА во втором раунде. После поражения от "Локомотива" Дмитрия Квартальнова отправили в отставку с поста главного тренера "армейцев".

Серия СКА была проиграна 0-4, но получились крутые матчи. "Локомотив" бился в каждой встрече и точно наиграл на пару побед. В итоге — бронза КХЛ, которая тогда была отличным результатом для железнодорожников. В Ярославле Кудашову сказали большое человеческое спасибо.

Кудашов довольно долго готовился стать тренером. Он подмечал некоторые детали еще в прошлом веке, когда играл в финском ТПС у Владимира Юрзинова. Но все-таки главным его учителем стал Олег Знарок.

Даже после разгромов от команд бывшего тренера сборной России Кудашов тепло встречал своего друга. Знарок же не стеснялся давать советы своему менее опытному коллеге. Например, после очередного фиаско Кудашов долго выслушивал причины, почему так случилось. Знарок все раскладывал по полочкам. Это наложило отпечаток на молодого тренера. Впрочем, у них были похожи и системы подготовки к сезону.

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Это не удивительно, ведь они работали вместе еще во время, когда Кудашов был игроком ХК МВД и московского "Динамо". Хоккеист являлся главным хранителем раздевалки команд Знарка».

Кудашов вышел из тени

Автор «Чемпионата» Лев Лукин считает, что новый наставник СКА и сборной России уже какое-то время руководил командой из-за плеча Ильи Воробьева.

«Сменил Илью Воробьёва Алексей Кудашов, работавший у Ильи Петровича ассистентом. Но вернее будет сказать — серым кардиналом. Именно Кудашов рулил тренировочным процессом сборной России на ЧМ-2019, он определял схемы и игровую модель, а Воробьёв просто числился главным тренером и принимал участие в послематчевых пресс-конференциях.

Илья Воробьёв за этот год так и не показал, что он способен на что-то серьёзное в самостоятельной работе. Так было и в "Магнитке" после ухода лидеров золотого состава, так оказалось и на более высоком уровне. Воробьёв не был харизматичным наставником, не смог добиться уважения игроков. Так что удивляться перестановке не стоит. Алексей Кудашов просто вышел из тени.

Алексей Николаевич в клубной работе проповедовал строгий, дисциплинированный, довольно скучный хоккей, во главу угла которого ставилась оборона. Зрелищности в игре команд Кудашова было немного, зато они всегда были нацелены на результат. Как трансформируется тренерский стиль наставника в сборной России, где у него в любом случае будут звёзды мирового хоккея? В принципе, вы это видели на ЧМ-2019, где рулил по сути именно Кудашов. Воробьёва "сожрали" после поражения от финнов, но Алексей Николаевич причастен к нему не меньше Ильи Петровича.

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Так что эта рокировка вряд ли принесёт какие-то коренные изменения. Просто теперь Кудашов официально становится человеком, с которого будут спрашивать не только руководство, но и болельщики. У него уже не будет заслона в виде Воробьёва, и теперь именно его работа в СКА и сборной России будет рассматриваться под микроскопом. Справится ли Кудашов с этим грузом ответственности? Поживём — увидим, прогнозировать сейчас что-то очень тяжело».

Случайная фигура

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис не уверен, как новый наставник сборной и СКА сможет руководить командами, полными звезд.

«Перед Кудашовым, несмотря на сильно отличающиеся от прежних условия, стоит в чем-то схожая задача: надо вытащить команду обратно на вершину. Потянет ли? Тут кажется уместным вспомнить крылатой фразу героини Нонны Мордюковой из советского фильма "Простая история", сказанную в адрес секретаря райкома, которого играет Михаил Ульянов. "Хороший ты мужик, но не орел!".

Кудашов сейчас видится фигурой, случайно оказавшейся на нынешнем посту из-за близости к руководству российского хоккея. Говорить о его полной самостоятельности в принятии решений не приходится. Он не тот, кто заказывает музыку. Может, как прилежный ученик, исполнить чужое пожелание и сыграть. Вот только относительно того, выйдет ли из этого выступления шедевр, существуют большие сомнения. Предыдущая карьера на сто процентов не убедила в том, что Кудашов способен парить высоко и обязательно стать тренером с большой буквы.

В раздевалке Кудашов способен повысить голос, но возникают резонные сомнения, как он будет это делать по отношению к большим звездам. В Ярославле, откуда специалист был уволен на третий год работы в клубе, он потерял контакт с командой и не справился с отбившейся от рук и зазвездившейся молодежью. Динамовское прошлое прослеживается не только в выбранной им линии поведения. Рассказывают, что еще в его бытность как игрока после того, как "Локомотив" не стал продлевать с ним контракт, Кудашов ответил отказом на приглашение "Спартака". Дело было совсем не в деньгах. Нападающий не видел себя в цветах клуба, являющегося принципиальным соперником на протяжении долгого времени.

Подобная принципиальность свойственна была ему и в тренерской работе, что чаще шло во вред. Гибкости и дипломатичности Кудашову раньше точно не хватало. Его команды нельзя назвать чьими-то клонами, но динамовское прошлое чувствуется. Надежность, основательность в обороне, любовь к габаритным игрокам, силовая составляющая — без этих черт хоккей по Кудашову не работает».

Почему не Жамнов?

Зам. главного редактора «Спорт день за днем» Сергей Бурый считает, что Кудашов оказался наиболее удобной кандидатурой для совмещения постов в СКА и сборной.

«Роман Ротенберг выждал джентльменскую паузу. Он не принимает решения под давлением — подсмотрел у одного известного государственного деятеля. Конечно, было приятно работать с человеком, который спрашивает у тебя разрешение, прежде чем заговорить. Гораздо приятнее, чем с человеком, фирменный жест которого — "глотку перережу". Но все-таки приятно и полезно — ни одно и то же. С Воробьевым ни сборная, ни СКА успеха не достигли.

Назначение Кудашова — сенсация. Тренер без громкого имени, без титулов. Ноунейма мощнее сборная еще не знала. Реакция в интернете вполне понятная: шило на мыло, кто это, дайте уже тренера-иностранца, лучше бы Ротенберг сам возглавил сборную и т.д.

В штабе Воробьева работал человек с куда более звучным именем. Алексей Жамнов, долгие годы успешно игравший в НХЛ, олимпийский чемпион (а еще серебряный и бронзовый призер), главный тренер московского "Спартака". Ой, кажется, последнее было лишним. "Спартак" чуть не испортил СКА плей-офф минувшей весной, потрепав нервы питерцев в первом раунде (красно-белые вели 2-0 в серии — в итоге уступили 2-4). Есть разговоры, что Жамнова звали в тренерский штаб СКА, но он отказал.

В этом смысле назначение Кудашова выглядит очень логичным. Он удобен.

Впрочем, про самого Алексея Николаевича ничего ироничного пока сказать нельзя. Он не давал поводов и для сарказма. Все решит работа и человеческие качества. Впереди сезон, управление звездами, общение с журналистами, нервотрепка и, конечно, Швейцария, где на чемпионате мира от России будут ждать только одного».

Ротенберг играет в русскую рулетку

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов концентрирует внимание на человеке, затеявшем рокировку — вице-президенте СКА и первом вице-президенте ФХР Романе Ротенберге.

«Для тренеров, совмещающих работу в сборной России и ее базовом клубе, жизненно важно не только заступать на трон с парадного входа, но и быть настоящей глыбой. Воробьев, при всех его знаниях и достижениях, таковым не является. Быкова и Знарка игроки уважали за разное, но ценили одинаково. У обоих был бэкграунд, который обеспечивал защиту среди сильных мира сего. За Воробьева, когда его решили снимать сразу с двух должностей, никто не вступился.

Мы неслучайно делаем акцент не на тактической подкованности, а на авторитете. Работа в сборной, а тем более совмещение, — это в любом случае колоссальная нагрузка, давление и ответственность. Ну а в нынешних реалиях, когда Роман Ротенберг зацикливает на себе далеко не только организационные вопросы, находиться в этой роли сложно вдвойне. По сути, должность главного тренера девальвируется, становясь все более технической.

Воробьев изначально не был человеком, который мог спорить с Ротенбергом, продавливая свое мнение. Не стал он им и после года совместной работы. Даже по поводу состава он имел скорее совещательный голос, но уж точно не решающий. Свой статус Илья Петрович мог поменять сам, выиграй хоть что-нибудь со СКА или сборной, но одна бронза чемпионата мира, да еще и с топ-составом, точно не выглядит поводом для дворцового переворота.

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Смена Воробьева на Кудашова напоминает игру в русскую рулетку. Загрузив в револьвер три патрона, один Ротенберг уже истратил. И что-то нам подсказывает, что собирая в одном штабе трех главных тренеров, вице-президент СКА, а по совместительству глава штаба сборной, держал в уме подобный сценарий. Не получится у одного — поставим другого. Открытым остается лишь один вопрос. Стоит ли в очереди Анвар Гатиятулин или же в случае провала Кудашова нас ждет настоящая революция?»

Кудашов — зависимая фигура

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис считает, что Воробьеву можно было бы дать еще один шанс в сборной России.

«Дьявол, как известно, кроется в деталях. Многочисленные источники, связанные с национальной командой, утверждают, что на турнире в Словакии роль Воробьева на тренерском посту была сведена к минимуму. Хоккейный вариант английского монарха. Человека, который царствует, но не правит. В разборе игр и выборе тактики определяющем была позиция ассистентов — Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина. Видимо, то же самое происходило и в СКА в минувшем плей-офф. Только вряд ли кто-то в этом признается.

В Братиславе ситуация была еще более вызывающей для Воробьева. На скамейке оперативные решения в основном отдавались на откуп Кудашову и Алексею Жамнову. Благо тот успешно в этом качестве проявил себя еще на Кубке мира-2016 и Олимпиаде-2018. Воробьев не стоял бессловесным истуканом, раскрывавшим рот только на пресс-конференции. Но его зона ответственности была явна ограничена, чего нельзя сказать про его предшественников — Вячеслава Быкова, Зинэтулу Билялетдинова, Олега Знарка. Они всегда оставались полновесными хозяевами раздевалками, их слово значило многое. В этом плане от ухода Воробьева ничего не меняется. Да и ни в нем, как выясняется, дело.

Пока Алексей Кудашов видится такой же фигурой. Очень зависимой от множества сторонних факторов. С той лишь разницей, что в отличие от других специалистов в его самостоятельной тренерской карьере больших успехов не было от слова "совсем". Не считать же таковым выход "Локомотива" в финал Западной конференции после победы в кубковой серии над ЦСКА? Николай Цулыгин в дебютный сезон с "Салаватом Юлаевым" добился аналогичного результата на "Востоке". Но его фамилия применительно к сборной России даже в фантазиях на данный момент отсутствует. Понятно почему».

Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА

Автор «Чемпионата» Павел Панышев рассказывает о главных задачах нового тренера питерского СКА и сборной России.

«С приходом Кудашова в СКА и национальную сборную обе команды получат новый заряд эмоций. Российский специалист, нет сомнений, будет максимально подтягивать к основе молодых игроков. В Питере, кстати, нынче полная перестройка состава. Тот же Владимир Ткачёв, подписавший двухлетнее соглашение с клубом с берегов Невы, способен сделать при Кудашове новый рывок. А ведь есть ещё Андрей Кузьменко, Данила Галенюк, Владислав Сёмин, Кирилл Марченко, Иван Морозов и другие подрастающие мастера. С Кудашова обязательно спросят за дальнейший прогресс этих игроков.

В сборной Алексею Кудашову будут помогать Алексей Жамнов и Анвар Гатиятулин, а Илья Воробьёв, по нашей информации, может стать тренером по развитию при ФХР. В СКА же в тандеме с Гатиятулиным Кудашов вполне способен добиться высокого результата. Таковым для "армейцев" будет третий Кубок Гагарина. Первые два, напомним, завоёваны при Вячеславе Быкове и Олеге Знарке. Способен ли Питер в своём нынешнем состоянии выиграть главный трофей КХЛ? Сделать это будет сложно, но возможно. Вряд ли многие могли предположить, что в НХЛ обладателем Кубка Стэнли станет "Сент-Луис", который по ходу регулярного чемпионата и вовсе занимал последнее место.

Уже сейчас можно предугадать задачи, которые поставят перед Кудашовым. В СКА — победа в Кубке Гагарина, в сборной России — возвращение титула чемпионов мира и подготовка национальной команды к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. В Китае российской ледовой дружине предстоит в обязательном порядке отстоять титул олимпийских чемпионов».

Совмещение — зло

Автор «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий устал от совмещения тренерских должностей при работе с национальной командой.

«Сейчас Воробьева увольняют по нескольким причинам. Формальный и очевидный повод — провальный полуфинал против Финляндии. Но реальная перестановка Воробьев — Кудашов произошла намного раньше — в плей-офф КХЛ, который снова закончился для СКА неудачно. В Словакии бывший ассистент уже был по сути главным тренером, а не помощником. Причем если бы питерцы споткнулись о "Спартак", то Воробьев мог бы, как и Знарок годом ранее, вообще не доехать до чемпионата мира.

Можно оправдать увольнение Воробьева: если он психологически не готов работать на таком уровне, то зачем мучить его и хоккеистов? Можно найти причины выбора в пользу Кудашова: да, у него нет реальных заслуг для получения такой важной должности, но хотя бы понятно, что с ним сборная (и СКА) продолжат то же направление развития, что и в прошлом сезоне. Тем более с учетом его усилившегося влияния этой весной.

Но все это никак не объясняет того, почему уже два чемпионата мира спокойствие и уверенность тренерского штаба сборной были поставлены под угрозу из-за результата финала Западной конференции КХЛ. Ведь если национальная команда важнее клубов, о чем мы слышим уже второе десятилетие, то почему она страдает из-за проблем одного из них?

А то, что она страдает, несомненно. Ситуация, когда уважаемый всеми тренер олимпийских чемпионов вдруг теряет работу, ненормальна. Ситуация, когда его сменщик отодвигается на второй план и выполняет свою роль только на пресс-конференциях, тоже ненормальна.

Что произойдет, если Кудашов тоже не сможет выиграть со СКА Кубок Гагарина? Сборную на чемпионат мира повезет Анвар Гатиятулин?

А если вдруг питерцы уступят "Спартаку"? Тогда главным тренером станет генменеджер красно-белых Алексей Жамнов? Или вообще вернется Знарок?». 0