Бронза наша! Россия обыграла Чехию

Сборная России в матче за бронзовые медали Чемпионата мира в серии буллитов одолела команду Чехии (3:2).

Перед матчем

Поражение от Финляндии заставило тренерский штаб России внести коррективы в состав, хоть и не глобальные. Впервые сыграл на турнире защитник Артем Зуб, а вот Никита Нестеров из заявки выпал, из-за чего перекроили две из трех пар обороны. Также Сергей Плотников заменил в четвертой тройке Ивана Телегина.

Состав России: Василевский (Георгиев); Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Сергачев, Гавриков — Задоров, Зуб; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Капризов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.

Наставник Чехии Милош Ржига тоже добавил защитника «Монреаля» Давида Скленичку, дал возможность сыграть вратарю Симону Грубеку вместо Патрика Бартошака и Павела Францоуза, но тройки атаки экс-тренер КХЛ не тронул.

Игра

Сонный старт матч вполне отвечал статуса битвы неудачников полуфиналов, но постепенно команды разбегались, вскоре Россия не реализовала большинство, на 13-й минуте открыла счет после наброса Михаила Сергачева и подправления Михаила Григоренко.

Россия — Чехия https://www.iihf.com

Вот только недолго радовались российские фанаты, потому что уже через 40 секунд Давид Скленичка отметил выход в стартовом составе результативной передачей на Михала Ржепика, который реализовал выход один в один, а под занавес периода Доминк Кубалик вывел Чехию вперед, причем до этого Андрея Василевского также спасла штанга.

Сразу после перерыва Артем Анисимов бросков с левого круга и с помощью рикошета от клюшки Радко Гудаса пустил шайбу между щитков Симону Грубеку, а последующий активный размен атаками, казалось, обещает голевую феерию в дальнейшем, но до конца периода счет так и не изменился.

Россия — Чехия https://www.iihf.com

В третьем периоде игра немного успокоилась, и то ли россияне подсели, то ли чехи были более заряжены на результат, но чаще вступал в игру Василевский, даже несмотря на удаление в составе Чехии. А в одном из моментов после броска Доминика Симона голкипера «Тампы» снова спасла штанга.

Вскоре Василевский подтянул команду при игре в меньшинстве, и тем самым дал стимул партнерам отвести игру от своих ворот, включая два выпада Никиты Гусева и Никита Кучерова и опасный бросок Михаила Григоренко с ползоны. Хотя концовку третьего периода снова мощнее провели чехи, и Ян Коварж вполне могу принести своей команде бронзовые медали, если бы не Василевский.

Россия — Чехия https://www.iihf.com

Отметим, что 10-минутный овертайм проходил в формате три на три, что давало игрокам максимум пространства и возможностей для атак. Вот только все попытки Чехии пресекал феноменальный Андрей Василевский, а Россия не особо-то и спешила вперед, будто потеряв мотивацию.

Тем не менее, Никита Гусев просто обязан был приносить бронзу нашей команде на последних секундах, но каким-то чудом не попал в пустой угол, так что судьбу бронзовых наград Чемпионата мира пришлось решать в серии буллитов, и в этот раз все прошло успешно и для Гусева и для Ильи Ковальчука, тогда как никто из чехов так и не пробил Василевского — 3:2.

Итог

Сборная России, несмотря на поражение в полуфинале, на мажорной ноте завершила Чемпионат мира. Пусть не так, как хотелось, но с комплектом медалей — пятым за последние шесть лет, и первым после 2017 года. А вот Чехия не знает вкуса медалей семь лет подряд, и за это время проиграла уже третий матч за бронзу.

Россия - Чехия 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0)

Голы: Григоренко — (Сергачев), 13:00 — 1:0; Ржепик (Скленичка, Рутта), 13:41 — 1:1; Кубалик — (Коварж, Гуляш), 18:34 — 1:2; Анисимов — (Гусев), 40:39 — 2:2

Победный буллит: Гусев

Вратари: Василевский — Грубек

Штраф: 2 — 4

Броски: 31 (9+14+5+2) — 50 (11+15+18+6) 0