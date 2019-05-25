Финал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира

Проиграв в полуфинале Чемпионата мира Финляндии (0:1), сборная России прекратила борьбу за золотые медали турнира, но попробует побороться за бронзу.

Перед матчем

Уже традиционно для себя тренерский штаб России во главе с Ильей Воробьевым не стал менять победный состав, выпустив на полуфинал против сборной Финляндии точно такие же сочетания пятерок, как против США в четвертьфинале и Швеции в заключительном матче группы.

Но и главный тренер Финляндии Юкка Ялонен не стал вносить коррективы в состав после немного неожиданной победы в четвертьфинале над действующим чемпионом мира Швецией (5:4 ОТ).

Что касается истории личных встреч в рамках чемпионатов мира, в 2017-м году в Германии Россия одолела финнов в матче за бронзу (5:3), а до этого в 2016-м в России и в 2015-м в Чехии россияне дважды уступали Финляндии в полуфинале (1:3) и в группе (2:3 по буллитам) соответственно.

Состав России: Василевский (Георгиев); Нестеров — Сергачев, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Капризов — Кузнецов — Овечкин, Кучеров — Анисимов — Гусев, Телегин — Андронов — Ковальчук, Барабанов.

Игра

Если американцы в четвертьфинале сразу же предложили России активный атакующий хоккей, то финны, наоборот, принялись с первых минут вязать более мастеровитых игроков нашей команды. Впрочем, подопечные Ильи Воробьева тоже не спешили лезть на рожон, помня о сверхопасных контратаках Финляндии.

Россия — Финляндия https://www.iihf.com

Ближе к середине периода Финляндия получила возможность перехватить инициативу в большинстве четыре на три, и едва не открыла счет — Никита Зайцев спас Россию, приняв на себя бросок Нико Ойямяки с левого круга.

Уже в равных составах финны устроили продолжительный штурм ворот Андрея Василевского. Играли незамысловато, но эффективно — суперактивный форчекинг, и постоянные набросы от синей линии на ворота с созданием трафика перед голкипером. Несколько раз шайба чудом не попала в сетку, пролетев рядом со штангами, а в одном из эпизодов пожар на пятачке привел к тому, что Василевский остановил ее лишь на линии ворот.

Лишь к концу периода России удалось отбиться от прессинга финнов, и сразу же пошли опасные моменты у ворот Кевина Лакинена с участием Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Кирилла Капризова и Артема Анисимова.

Россия — Финляндия https://www.iihf.com

Во втором периоде ситуация не изменилась — много борьбы, достаточно много моментов, но снова без голов, и снова к концу периода подопечные Ильи Воробьева потеряли два классных шанса открыть счет — Кирилл Капризов в касание замыкал передачу с правых усов, но Ланкинен успел переместиться, а Никита Кучеров с верхнего пятака запустил шайбу над перекладиной.

На старте третьего периода, финны, наконец, подустали от постоянного форчекинга, и россияне сумели прочно завладеть игровой инициативой, заодно заработав большинство, в котором реальный момент потерял Евгений Дадонов, не сумев переиграть Ланкинена со свой фирменной точки.

Но Финляндия быстро отодвинула игру от своих ворот, а едва секундомер перевалил за середину периода, открыла счет в игре. Дмитрий Орлов потерял шайбу при попытке выхода из зоны, а Марко Анттила после броска Хенри Йокихарью добил шайбу с верхнего пятачка — 0:1.

Россия — Финляндия https://www.iihf.com

Впереди оставалось еще достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, но единственный реальный голевой шанс был только у Никиты Гусева, который с острого угла расстреливал Кевина Ланкинена. На последних минутах Андрей Василевский покинул ворота, уступив место на льду шестому полевому игроку, но пробить Ланкинена так и не удалось.

Итог

Сборная России не выполнила поставленную перед началом турнира задачу — победа на Чемпионате мира. Подопечные Ильи Воробьева впервые не забросили ни одной шайбы в матче, и потерпели первое поражение на турнире после восьми подряд побед. Таким образом, четвертый год подряд финал мирового первенства пройдет без участия нашей сборной, а соперник по «бронзовому финалу» определится сегодня в игре Канады и Чехии.

Россия — Финляндия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Анттила — (Йокихарью, Кивиранта), 50:18 — 0:1

Вратари: Василевский — Ланкинен

Штраф: 6 — 4

Броски: 32 (11+11+10) — 29 (15+8+6) 0