Россия победила в Евротуре. Но есть вопросы

Сборная России в последнем матче перед чемпионатом мира-2019 обыграла Чехию (4:1). На эту встречу Россия вышла уже в ранге победителя Еврохоккейтура после поражения Финляндии от Швеции (1:2).

У сборной России появился лидер

«Илья Воробьев все же выиграл хоть один матч чешского этапа Евротура. В последнем матче сборная России обыграла хозяев мини-турнира, хотя уже все в нашей стране научились не делать поспешных выводов из результатов товарищеских игр перед чемпионатом мира. Научились и немного анализировать то, как сборная готовится к главному турниру года. Благо пищи для ума предостаточно.

С неравными составами Воробьеву еще предстоит много работать. В меньшинстве опять выстраивались узко, давая сопернику свободу на синей линии. Финны не стеснялись забрасывать прямыми бросками, чехам не хватило для этого разве что везения. Однако и свой "пятак" сборная не выгрызает. Тройка нападения чехов сминала всю четверку в нескольких квадратных метрах рядом с Василевским. Фарт, что на этот раз не пропустили.

В большинстве смогла потрогать шайбу лишь одна спецбригада. Снова пять нападающих с Ковальчуком на синей линии. Две заготовки они показали: пас Кови под бросок в касание Ови и самоличный щелчок от Ковальчука. Пока выглядит неудивительно. Особенно когда соперник отбирает шайбу. Вернуть ее обратно никому из форвардов не хватает навыка. Может, один защитник все же нужен?

Все это Воробьев будет штудировать предстоящую неделю. Матч с чехами он провел с блокнотиком в руках. Но для начала ему надо расчистить состав — очередная партия игроков после прилета в Москву отправится в отпуск», — отметил проблемы с выбором состава автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Сборную России тащат парни из столицы США

«Несмотря на то, что результаты чешского этапа Евротура никто серьезно не воспринимает, два подряд поражения подпортили настроение сборной России. На утренней раскатке перед игрой с хозяевами никто из команды не стал общаться с прессой. Изначально с журналистами должен был поговорить тренер вратарей Рашит Давыдов, но и этого не произошло. Вполне возможно из-за ситуации с Ильей Сорокиным.

Лучшему игроку Кубка Гагарина так и не дали шанса сыграть, что вызывало много вопросов. На них никому из штаба отвечать не хотелось. Вероятно, изначально планировалось, что голкипер ЦСКА выйдет против Чехии, но проигрыш шведам и финнам заставил внести изменения и наигрывать уже Василевского.

Александр Овечкин ФХР

Победа должна поднять настроение сборной России за пять дней до старта чемпионата мира. Она была абсолютно заслуженной и показала, что команда на правильном пути, хотя работы еще непочатый край — Воробьеву предстоит вписать всех звезд в игру, а не только троих. Первые встречи в Братиславе у "Красной машины" будут со слабыми соперниками (Норвегия и Австрия), а 13 мая состоится матч с Чехией. И тогда начнется самое интересное», — выделила правильность пути, выбранную главным тренером Воробьевым, журналист Sport 24 Дарья Тубольцева.

У сборной появилось суперзвено

«Отличные новости с Евротура: сборная России показала где-то от 30% до 40% потенциала и все еще на прямых ногах, но уже на классе разобралась с чехами. Впереди несколько дней теории, старт ЧМ, практика на групповом этапе и, скорее всего, много-много перестановок, но главное уже произошло: стали видны наброски команды, которая обязана через 21 день взять золото.

На фоне позитивного сценария как-то совсем хорошо стало видно, что сборная России на ЧМ-2019 — это в каком-то смысле команда нашей мечты. Во-первых, все лучшие в деле. Во-вторых, на скамейке отличный тренер продвинутых взглядов. Сборная не пашет, не отрабатывает, не терпит, не выстраивается в откат, не закрывается в зоне, а играет в чертов хоккей.

Вариант с Дадоновым для Овечкина и Кузнецова проектировали, и он не то чтобы сразу заработал. Сегодня с вашингтонскими начал Капризов — и рвануло уже по-настоящему. Не было тотального доминирования и силового давления (напоминаю: сборная всего лишь перешла с прогулочного шага на более-менее быструю ходьбу), зато были чрезвычайно умные и резкие атаки», — говорится в материале Sports.

В сборной России проснулся «Вашингтон»

«К заключительному матчу перед чемпионатом мира сборная России подошла, имея немало нерешённых вопросов. Взаимодействие троек не налажено, оборона трещит по швам, как и дисциплина — на Чешских играх и шведы, и финны пользовались частыми удалениями нашей команды.

Илья Ковальчук ФХР

После двух поражений тут и там стало появляться утверждение о том, что главный тренер Илья Воробьёв со звездным десантом российской сборной. Но так говорят те, кто не знает, как работает штаб сборной. А это не только Воробьёв, но и Алексей Жамнов с огромным опытом солидной игровой карьеры, это Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, которые работают по тактике и очень много делают для тренировочного процесса.

Сборная России в игре против Чехии наконец-то почувствовала вкус игры — Кузнецов мог делать дубль, ещё раз выскочив практически один на один, а вскоре после этого выдал идеальный пас на Орлова, который в касание замкнул передачу. Евгений поучаствовал во всех трёх голах россиян, фактически определив результат матча. Звено с тремя игроками "Вашингтона" вообще выделялось на общем фоне и обязательно начнётся чемпионат мира именно в таком сочетании.

Сборная России впервые выиграла этим мощным составом, да ещё и оставила надежду на то, что сегодняшний матч — лишь намёк на то, на что она действительно способна. Чемпионат мира начнётся 10 мая, где наши ребята сыграют с Норвегией», — подводит итоги подготовки в предстоящему ЧМ корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На ЧМ нужна команда, а не набор звёзд из НХЛ

«На самом деле — может, даже и плохо, что выиграли у чехов. Поражения стимулируют поиск. Заставляют искать более интересные варианты, чем имеющиеся. А победа — она вроде как утверждает, что все решения были верными. И до начала чемпионата мира других сочетаний мы уже, вероятно, не увидим. Хотя — и Григоренко не "зашел" в тройке Малкина, и Капризов, пусть и забил, в ритм с Овечкиным и Кузнецовым совсем не попадал.

В эту сборную определенно стоит верить. В ней столько таланта, что не верить — попросту глупо. И кое-что начинает складываться. При том что еще куча времени на то, чтобы сложилось окончательно. До самого конца группового этапа серьезных соперников и не будет. Чехия? Вы все видели. То есть впереди больше двух недель на то, чтобы решить все проблемы и убрать шероховатости. Более чем достаточно, чтобы зажечь в плей-офф», — надеятся на победу россиян на ЧМ корреспондент «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

Итоги последнего этапа Евротура для сборной России

«Надо сказать, что последний день турнира, в рамках которого сборная России стала победительницей общего зачета Евротура, а точнее — победа в игре с командой Чехии имела очень важное значение в плане психологии. Атмосфера вокруг сборной, начавшая накаляться после поражений от финнов и шведов, разрядилась, теперь парни и тренерский штаб могут перевести дух и в спокойном режиме продолжить подготовку к чемпионату мира. Критиков у сборной в последние дни действительно прибавилось, нельзя сказать, что это было незаслуженно.

В первую очередь в матчах со сборными Швеции и Финляндии резко бросилась в глаза не лучшая игровая дисциплина, на которой наши ребята тогда и погорели. В игре с "Тре Крунур" четыре из пяти шайб были пропущены либо в меньшинстве, либо в моменты сразу после выхода пятого полевого игрока. Во встрече с финнами этот показатель был еще более угрожающим — 3 из 4. Против чешской сборной россияне удалились уже всего три раза, хотя третье нарушение правил было на 60-й минуте, никакого вреда нанести уже не могло. Сам Воробьев тоже подметил, что его подопечные играли спокойнее и меньше удалялись. Значит, работа над дисциплиной в команде ведется и она приносит плоды.

Что еще порадовало из того, что мы увидели в третьем матче — парни находят между собой игровые связи. Да, в этой встрече "выстрелило" лишь только звено Кузнецова, забившее все четыре гола. Особенно выделим третью шайбу, заброшенную Орловым — комбинация здесь получилась на загляденье», — подводит итог Евротура allhockey.ru.

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