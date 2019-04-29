Первое серебро за десять лет. Россияне достойно сыграли на ЮЧМ

Сборная России со счетом 3:4 ОТ проиграла команде Швеции в финальном матче юниорского чемпионата мира. Подопечные Владимира Филатова в середине третьего периода вышли вперед, отыгравшись с 0:2, но не смогли удержать преимущество. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Неудачное начало

Журналист «Чемпионата» Лев Лукин заявил, что сборная России неплохо действовала в начале матча, однако все равно пропустила две шайбы подряд.

«В первом периоде финала шведы и россияне показали довольно быстрый, но не особо острый хоккей. Шайба в средней зоне не задерживалась, но и града моментов у ворот Аскарова и Альнефельта не припомнить. Команды играли очень аккуратно. Подопечным Владимира Филатова довольно долго удавалось обходиться без удалений (бич российских юниоров на этом турнире), лишь в конце первого периода отдыхать отправился Николай Буренов, но реализовать преимущество шведам не удалось.

Впрочем, к тому моменту они уже вели в счёте. В середине периода во всех смыслах отличился Лукас Рэймонд: шведский форвард подхватил шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд, "раздел" на обыгрыше Александра Кирпичникова и точным броском не оставил шансов Аскарову. Очень красивый гол, по сверхосторожной игре первого периода он был даже немного не логичен.

Второй период финала в Эрншёльдсвике прошёл гораздо веселее. В самом начале периода двухминутный штраф получил Макс Вальгрен, и россияне отыграли в этом большинстве гораздо интереснее, чем в первом отрезке, когда удалился тот же Вальгрен. Но Альнефельт по-прежнему держал свои ворота на замке. Подопечные Владимира Филатова вообще смотрелись ничуть не хуже хозяев площадки, но в завершающей стадии атак нашим парням всякий раз недоставало последнего шага.

Ощущение было то же самое, что и во время матча со шведами на групповом этапе: выигрывать у этой команды можно. Но время шло, забить россияне не могли, а шведы на шестой минуте периода упрочили своё преимущество. Симон Хольмстрём оказался первым на подборе в позиционной атаке шведов, продвинулся поближе к воротам и плотным кистевым броском прошил Аскарова. В этом моменте не лучшим образом сыграли как защитники россиян, так и наш голкипер», — подчеркивает Лукин.

Подколзин открыл личный голевой счет

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев отметил, что камбек россиян начался с дебютного гола Василия Подколзина на этом чемпионате мира.

«Мы ждали это 401 минуту и 48 секунд. Василий Подколзин открыл личный голевой счет на чемпионате мира. Наш капитан по правому флангу решительно полез на ворота, обыграл защитника Броберга (далеко не последнего у хозяев), точно бросил в дальний угол, после чего упал на вратаря, под шведским гнетом. Но судьи не менее решительно развели руки в стороны и уже собирались удалить российского форварда за блокировку. Выручил "кинематограф". На верхотуре все препарировали, и гол легализировали.

До финала на бомбардирском счету Подколзина фигурировали два ассистентских балла. В Швеции он выглядел тяжелым и уставшим, но в старании ему не откажешь. После заброшенной шайбы наш капитан забарабанил клюшкой по борту, призывая команду к штурму.

До второго перерыва Броберг проверил на прочность каркас ворот. А через 20 секунд после возобновления игры лучший бомбардир в нашей команде Амиров протолкнул шайбу в сетку. На этот раз в роли Сундина выступил Подколзин, опять выкавший решительность в проходе по флангу.

Когда капитан впереди на лихом коне, за ним из окопов поднимается вся команда. Грошев буквально разорвал оборону шведов и вонзил шайбу в сетку. Шла 51-я минута. Радовались мы 25 секунд. Хозяева в три хода доставили шайбу в ворота Аскарова. И как прошла передача на дальний пятачок через три клюшки?», — задается вопросом Домрачев.

Гол-фантом

Сергей Кузин в своем блоге на sports.ru подчеркнул, что Россия была близка к тому, чтобы вырвать победу в концовке третьего периода.

«Подколзин, который провел довольно серый чемпионат для игрока, которого многие ждали под третьим номером драфта, мог стать супергероем нашей сборной. Шведы щедро подарили большинство в концовке третьего периода, и в одном из моментов Алнефельт, казалось, накрыл шайбу уже за линией ворот.

По многочисленным повторам с телевизионных камер ничего разглядеть было нельзя. Мы не знаем, какие ракурсы были доступны судье видеповторов, но он гол не засчитал. Наверное, если бы этот эпизод случился на взрослом уровне, то мог бы стать легендой уровня "гола-фантома Самсонова".

Василий Подколзин Нападающий юниорской сборной России Все честно сделали свою работу и можем прямо смотреть в глаза друг другу. Немного провалились в обороне, немного не повезло. Но тренеры и руководство нашли нужные слова. Было приятно работать с тренерским штабом на протяжении этих трех лет. Будем надеяться, что это самое обидное наше поражение. Да, правда. Я считаю, что провел турнир плохо. А команда выступила достаточно хорошо. Было приятно играть в этой команде.

А вот в дополнительное время шведы откровенно начали доминировать, а наша сборная сдала инициативу. Катаясь по нашей зоне большую часть овертайма, шведы нанесли 7 бросков по воротам, и Рэймонд, выйдя на свободное пространство, оформил хет-трик и принес шведам победу на домашнем чемпионате. Но нашу сборную упрекнуть вообще нельзя — парни полностью выложились с американцами, показали интересный хоккей со шведами и принесли первое серебро за 10 лет», — констатирует Кузин.

Дисциплина бьет класс

Глеб Лисовский в своем материале для allhockey.ru подчеркнул, что за счет дисциплины россияне справлялись с более мастеровитыми шведами, но в овертайме удача отвернулась от наших хоккеистов.

«Довольно-таки простое, но мудрое изречение в командных видах спорта сработало на этом юниорском чемпионате мира. На групповом этапе у россиян были огромные проблемы с этим: неоправданные удаления, неточные передачи, ошибки в своей зоне, но к плей-офф эти недостатки исчезли. Россияне заиграли агрессивно, активно прессинговали соперника в чужой зоне, не позволяли проводить быстрые атаки на свои ворота.

В матче со шведами подопечные Владимира Филатова показали идеальную игру с точки зрения игровой дисциплины, но все же не смогли остановить быстрых нападающих соперника. В составе не было таких же быстрых, скоростных защитников, как у других ведущих сборных мира.

Сборная России мало удалялась, казалось бы, все делала правильно, но Рэймонда сдержать не удалось. На турнирах такого типа все решает скорость, кто быстрее катается и думает на льду — тот и сильнее.

Шведы по составу выше классом, чем россияне, но за счет командной работы, желания, дисциплины, команда Филатова была в шаге от триумфа. Но то, что было наработано за три периода, было испорчено овертаймом.

Хозяева с самого начала пошли вперед и обозначили территориальное преимущество. Наши оказались к такому не готовы, а зря. В итоге победил тот, кто четче заявлял о своих намерениях», — отмечает Лисовский.

Тренер объединил хоккеистов

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко похвалил главного тренера сборной России Владимира Филатова, который, по его мнению, сумел настроить подопечных на достойную борьбу.

«Юниорская сборная России стала второй на чемпионате мира в Швеции. Как оценивать этот результат? Думаю, что это очень даже неплохое достижение, ведь мы не попадали в финалы 10 лет, хотя каждый год ставились серьезные задачи и был неплохой состав. Впрочем, в прошлом году мы сознательно отказались от звезд и логично провалились в Челябинске.

Удивительно, что у тренера Владимира Филатова не сработала ни одна задумка. Я весь год следил за его сборной и он постоянно говорил, что главное для его команды — оборона. Но сколько раз к защите не было никаких претензий? Пожалуй, только во встрече с командой США в полуфинале. Зато решающую роль сыграло то, что тренер сумел объединить хоккеистов в команду, заставил поверить в себя.

Еще раз напомню, что эта сборная не развалилась, когда США забросила им две быстрые шайбы в третьем периоде полуфинала, абсолютно не дрогнула после 0:2 в финале. Немного не повезло, например, с тем, что на юниорском чемпионате мира нет камеры в воротах. Но и такое бывает. Нельзя же сказать, что этот момент все и решил? Были и другие шансы.

Владимир Филатов Главный тренер юниорской сборной России Поблагодарили ребят за те три года, что проработали с командой. За силы, за пот, за все, что они отдали этой команде. На всех турнирах мы были семьей, боролись за ведущие места, между тренерским штабом и игроками все было честно. Гордимся ими — они играли достойно в финальном матче. Поздравили с медалями. Пожелали им, чтобы это поражение стало самым горьким в их карьере, чтобы эти карьеры сложились удачно. Работать со сборной — это привилегия. Создавали команду из тех людей, кто готов сражаться за нее и за Россию. У нас было четверо игроков на год младше в составе, это отличные ребята и они не уступали старшим игрокам. Довольны их игрой и пожелали им, чтобы в следующем году они боролись за золото.

Плохо то, что нам придется долго ждать, прежде, чем мы поймем, что собой представляют Арсений Грицюк или Родион Амиров. У шведов многие выступают во взрослом чемпионате страны, а у нас в КХЛ такую молодежь никто не выпустит на лед. Точнее, не даст им столько времени, чтобы они прогрессировали. А что если попробовать? Талантливые парни там есть», — убежден Шевченко. 0