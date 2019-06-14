Итоги сезона в НХЛ. Золушка в стиле «Блюз», потухающие «Молнии» и взлет Свечникова

Сказка «Сент-Луиса», яркий «Калгари», придурки из «Каролины» и три российских открытия в прошедшем сезоне НХЛ 2018/2019.

Команда сезона — «Сент-Луис Блюз»

Подведение кратких итогов сезона 2018/2019 мы начнем с самой логичной и настолько очевидной номинации, что победе в ней позавидовал бы сам «капитан очевидность», но разве может быть по-другому? Добавьте немного блюза в НХЛ, и получите еще одно маленькое чудо следом за финалом «Вегаса» в прошлом сезоне — первый в истории Кубок Стэнли для «Сент-Луиса»!

История победы также вышла что надо — абсолютно провальный старт сезона, последнее место в Центральном дивизионе, смена главного тренера, начало реинкарнации, плей-офф «на тоненького» и тяжелейший путь к Кубку, завершившийся фееричной победой в логове «медведей» в решающей седьмом матче Кубка Стэнли. Чем не сказка о золушке?

Крэйг Беруби Philadelphia Inquirer

Да тем, что к «алтарю» команду привел совсем не сказочный принц, а бывший тафгай Крэйг Беруби. И, пожалуй, именно в тренере кроется главная причина успеха. Мы не говорим о том, что Беруби обязательно станет новым Бэбкоком или Кенневилем, но конкретно в этот исторический момент, приняв команду неудачников после ухода Майка Йео, Беруби удалось сделать то, чего не удавалось другим в лучшие годы «Блюз».

С исторической точки зрения, «Сент-Луис» давно заслужил на эту чашку, но в жизни не всегда торжествует справедливость, тем более, когда речь идет о спорте. Символично, что 40 лет назад «Блюз», на заре становления, сыграли в трех финала подряд, проиграв все три всухую, и последний из них как раз «Бостону». Символично, что спустя десятилетия судьба вернула долг «блюзменам» как раз в серии с «Брюинз».

Разочарование сезона — «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес»

В случае с «Сент-Луисом» гадкий утенок, как и положено, в конце сказки превратился в прекрасного лебедя, но есть и обратный пример, когда абсолютно лучшая команда регулярного чемпионата превратилась в абсолютное ничто в первом же раунде.

Никита Кучеров и Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» Puck Prose

Мы не будем углубляться в подробный разбор игровой схемы «Тампы-Бэй», но четко просматривается тенденция, когда команда рвет всех подряд в начале регулярке или на всем ее протяжении, а затем начинает сдуваться перед плей-офф, или вообще в него не выходит, как в 2017-м. Точно как молния — яркая вспышка вначале и пустота в конце.

Джон Купер, конечно, прекрасный специалист, но в чем-то его тренерский штаб не дорабатывает, скорее всего, в плане физподготовки. И теперь главный вопрос — увольнять реально успешного тренера за провалы лучшей команды регулярки в плей-офф, или оставлять по причине как раз лучших результатов в регулярке?

Илья Ковальчук (српава) и Анже Копитар, «Лос-Анджелес» thehockeynews.com

Иной пример «Лос-Анджелес Кингз». Лучшая оборонительная команда НХЛ сезона 2017/2018, вылетев в плей-офф, и понимая важность атаки в современной НХЛ, сделала логичный вывод о необходимости усиления, и достаточно логично подписала контракт с Ильей Ковальчуком. На выходе получили полный провал — когда и в защите стало хуже, и атака не улучшилась.

Мы ни в коем случае не связываем провал с контрактом Ковальчука, хотя российский ветеран провел далеко не лучший сезон. Но стоит также обратить внимание, что за последние годы «Кингз» часто чередует сезон с плей-офф с сезоном провальным. В общем, не то, чтобы оправдание, но может очередная пауза перед всплеском?

Неоправданные надежды — «Торонто», «Нэшвилл», «Вашингтон», «Эдмонтон»

Великолепная и настолько разношерстная четверка клубов, в которой собраны совершенно отличающиеся по своей сути истории.

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» Sportsnet.ca

Возьмем «Эдмонтон», который, казалось, лишний в этом списке — какие надежды, когда команда за 13 лет лишь раз пробилась в плей-офф, и то сразу вылетела? Но пример «Ойлерз» интересен тем, что обладая лучшим форвардом в НХЛ на данный момент (окей, спорно, но один из лучших — это факт) Райаном Макдэвидом, которому помогает весьма талантливые партнеры в лице Райана Ньюджента-Хопкинса и Леона Драйзайтля, никак не может сформировать что-то стоящее за пределами первой пятерки.

Не помог даже Кен Хичкок на тренерском мостике, и вот в клубе опять затеяли перестановку в менеджменте, и так по кругу. Потенциал ведь есть, а выхлопа нет. Как тут не вспомнить обмен одного из топ-форвардов Тейлора Холла в «Нью-Джерси» на защитника Адама Ларссона, который, как многие и ожидали, кардинально ситуацию в обороне «Эдмонтона» не улучшил.

Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, «Вашингтон» USA Today

Есть и другой пример в виде «Вашингтона», когда после долгих лет мучений команда добралась, наконец, до заветного Кубка Стэнли, и где-то на подсознательном уровне расслабилась. «Кэпиталз» провели солидный сезон, но как-то ушли в тень, и в плей-офф были не столько голодны, вылетев одновременно неожиданно, и в тоже время без удивления.

Есть еще «Торонто», где все ждут чуда от Майка Бэбкока, который получил в свои руки хорошие финансовые возможности и много талантливой молодежи. Правда, есть ощущение, что Бэбкок сам ждет чуда, но уже от фортуны, потому что, обладая действительно хорошей командой и тренерским штабом, «Мэйпл Лифс» каждый раз чего не хватает — то опыта, то везения, то более удачного соперника в плей-офф. Как бы не получилось так, что через несколько лет стязаний, Бэбкок в итоге отправится либо на пенсию либо в другую гавань, оставив канадский хоккей наедине со своей кармой –26 лет без Кубка Стэнли. Ну хоть в НБА выиграли…

Остон Мэттьюз (передний план) и Майк Бэбкок, «Торонто» Sportsnet.ca

Наконец, «Нэшвилл». В этой компании он вполне заслужил быть вместе с «Виннипегом», но все же «Джетс» сдулись раньше, и в целом не обладают таким потенциалом как «Хищники», которым несколько лет подряд пророчат борьбу за чашку, которые пять лет подряд выходят в плей-офф, и четыре раза вылетают в первом же раунде. Питер Лавиолетт, наверняка, жаждет вспомнить эмоции 2006 года, когда он с «Каролиной» взял первый и пока последний перстень чемпионов в своей карьере, но каждый раз «Предаторз» не оправдывают надежды фанов.

Если не «Блюз», то кто? «Калгари», «Каролина», «Нью-Йорк Айлендерс»

В этом сезоне в НХЛ, кроме «Сент-Луиса», была еще тройка команд, заслуживших на звание «открытия года». В принципе, самым ярким оказался взлет «Каролины», во многом, благодаря крутой раскрутке нового прозвища «кучка придурков», данного команде с легкой руки Дона Черри.

«Люблю эту кучку придурков» Tampa Bay Times

Но также еще и потому, что «Харрикейнз» много лет напоминали старое болото, которое никому не удавалось расшевелить, пока не пришел молодой наставник Род Бриндамур, сумевший слепить из «придурков» команду, выбившую из плей-офф на тот момент действующих обладателей Кубка Стэнли из «Вашингтона», и дошедших до финала Востока.

Пример «Калгари» тоже показателен, ведь сколько раз из НХЛ звучали упреки в адрес этого канадского города из-за старой арены, сколько слухов было вокруг переезда «Флэймз» в другой город. Но «Огни» все равно царапаются, и в этом сезоне собрали блестящую команду, хоть и вылетевшую в первом же раунде, но выглядевшую невероятно задорно и ярко.

«Калгари Флэймз» USA Today

С «Айлендерс» история интересна иным фактом — самая результативная команда сезона 2017/2018 с худшей защитой всего за год превратилась в команду самой надежной обороной в НХЛ, и это помогло! Конечно, важнейшую роль сыграл фактор тренера Барри Тротца, и все же результат наверняка превзошел самые смелые ожидания. Правда, опять же, вылет в первом раунде, немного смазал блестящий сезон — это команда, по ощущениям, могла добиться большего.

Русские открытия

Когда мы писали об успехе «Сент-Луиса» мы специально опустили тему российского следа в победе, который оказался очень ярким. Конечно же, героем стал Владимир Тарасенко — топ-форвард «Блюз» провел очередной мощный сезон, и забросил три шайбы в финальной серии плей-офф, сделав ассист в победной седьмой игре. Символично, что в итоге Тарасенко победил дважды, как раз накануне став отцом.

Владимир Тарасенко с сыном и Кубко Стэнли NHL.com

Но не менее сильный год выдал Иван Барбашев, который, при своем весьма недурном атакующем потенциале, выполнял ту роль, которую ему отводили — роль в четвертом звене. Тем менее, она была сыграна блестяще, что отметило множество экспертов НХЛ. Как тут не вспомнить Никиту Сошникова, который также мог бы одеть перстень чемпиона, если бы проявил больше терпения и продемонстрировал больше работы на команду.

Что касается других наших звезд, они все провели реально сильный сезон. Даже с учетом не лучшим общекомандных результатов. Никита Кучеров вовсе стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, опередив Коннора Макдэвида, как всегда сильно отыграли Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, и Александр Радулов, Андрей Василевский и Сергей Бобровский. В общем, здесь все логично, а отметить бы хотелось иных ребят.

Евгений Дадонов, «Флорида» Sports Illustrated

В первую очередь, конечно же, Евгения Дадонова. И хотя его «Флорида» не вышла в плей-офф, 30-летний нападающий сейчас играет так хорошо, как никогда, что отражается и на его результативности — 70 очков за сезон, что на пять баллов больше, чем в прошлом году. Пожалуй, Дадонову стоило уехать за океан немножко раньше, и быть может, его имя произносилось бы в одном ряду с выше названными «топами».

Андрей Свечников (слева) и Александр Овечкин The News & Observer

Блестящий дебютный сезон в НХЛ провел Андрей Свечников, и не только потому, что подрался в плей-офф с Александром Овечкиным =) Андрей в свои 19 лет забросил 20 шайб и набрал 37 очков в регулярке, добавив еще три гола и два ассиста в плей-офф. Это великолепный показатель, который намекает на карьеру одного из топ-форвардов в НХЛ, только бы не было травм.

К слову, как тут не вспомнить, что Свечникова выбрали на драфте 2018 года под вторым номером. Вероятно, к счастью, потому что защитник Расмус Далин, хоть и провел, может более сильный, чем Свечников сезон, попал в «Сэйбрз», которые в ближайшие годы вряд ли вспомнят, что такое плей-офф.

Александр Георгиев, «Нью-Йорк Рейнджерс» ESPN.com

Наконец, вратарь Александр Георгиев — еще одно настоящее российское открытие сезона в НХЛ. Хотя дебютировал голкипер в Лиге еще в прошлом году, по-настоящему закрепил за собой место второго номера в этом, и показал очень солидный потенциал, который может позволить ему уже в ближайшие годы стать первым номером «Нью-Йорк Рейнджерс», ведь Хенрик Лундквист, судя по последним результатам, постепенно готовиться к пенсии. 0