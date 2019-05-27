Финляндия выиграла ЧМ-2019, Россия — третья

Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали, обыграв в решающем поединке Канаду со счетом 3:1. Российская команда завоевала бронзовые награды, одолев в матче за третье место Чехию (3:2 Б).

Сборная убила мечту. И себя

«Гордиться нечем. Третья бронзовая медаль и ни одного выхода в финал чемпионатов мира за четыре года говорят о том, что сборная России находится в стагнации. Олимпиаду по очевидным причинам вынесем за скобки, поскольку этот турнир, который проходил без участия сильнейших игроков мира, нельзя воспринимать в качестве объективного мерила. В остальном движение вперед отсутствует. И это в те годы, когда национальная команда максимально обласкана вниманием первых лиц государства, не имеет никаких организационных проблем, а все насущные вопросы решаются по щелчку пальцев.

Формально разнести в пух и прах команду за выступление в Братиславе нельзя. Девять побед в десяти проведенных матчах, зрелищная за несколькими исключениями игра, яркие действия Гусева и Василевского, призовое место — это не так уж и плохо. Но только если на минуту забыть, что на чемпионате мира у нашей команды был сильнейший за много лет состав, превосходящий на голову конкурентов. На бумаге уж точно.

Это не поверхностная оценка в исполнении обычного человека, вызванная восторгом от приезда суперзвезд из НХЛ. Все эксперты утверждали то же самое. Например, знаменитый финский специалист Эркка Вестерлунд, который дважды побеждал Россию в плей-офф Олимпиад, перед полуфиналом и вовсе заявил, что ни один из игроков из сборной его страны не попал бы в российскую команду», — дал оценку итогового выступления сборной России на ЧМ корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Финны — чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли

«17 дней чемпионата мира пролетели как один миг. В решающем матче мирового первенства сошлись сборные Канады и Финляндии. Именно эти команды встречались в самой первой игре чемпионата мира. 10 мая сильнее оказались финские хоккеисты, одержавшие победу со счетом 3:1. В той игре солировал 18-летний Каапо Какко, оформивший дубль. На пути к финалу обеим командам пришлось испытать немало трудностей.

Канадцы находились в одной секунде от вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала, однако Дэймон Сиверсон и Марк Стоун не позволили Швейцарии пройти дальше. В похожей ситуации побывали и финские хоккеисты. Команда Юкки Ялонена уступала 1:3 и 3:4 в четвертьфинале со Швецией, но на этом турнире сборная Суоми проявила завидный характер. Особенно выделялся капитан команды Марко Анттила. Форвард "Йокерита" сначала перевел в овертайм игру со Швецией (забросив шайбу меньше чем за две минуты до конца третьего периода), а спустя два дня забросил единственную шайбу в полуфинале с Россией.

Сборная Финляндии в плей-офф последовательно победила Швецию, Россию и Канаду. Критики скажут, что хоккей, поставленный Ялоненом, нельзя назвать красивым. Но разве кому-то на родине победителей есть до этого дело? Арена в Братиславе снова, как и в 2011 году, стала счастливой для финских львов», — отметил повторение успеха на площадках Словакии для финнов журналист «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это было похоже на «Чудо на льду»!

«Сборная Финляндии — чемпионы мира! С парой игроков из НХЛ, без единой звезды. Зато позади подопечные Юкки Ялонена оставили Швецию, Россию и Канаду. Родоначальников хоккея хоккеисты Суоми обыграли в финале со счетом 3:1. Сказать, что финны обезумели от счастья, значит ничего не сказать. В 2011 году они уже выигрывали золотые медали в Братиславе, но тогда это была совершенно другая команда. Теперь даже любые медали могли быть расценены как успех. Вместо этого Финляндия сенсационно стала чемпионом. После матча обладатели золотых медалей были нарасхват, а Марко Анттила вышел к журналистам с кубком мира.

Сборная России — бронзовый призер ЧМ-2019 fhr.ru

Настоящей сенсацией чемпионата мира в Словакии стал Каако Каппо. Нападающий 2001 года рождения наколотил за турнир шесть шайб, став лучшим снайпером сборной Финляндии. Но больше всего поражает то, что за два года этот мегаперспективный форвард собрал коллекцию из золотых медалей ЮЧМ, МЧМ и взрослого чемпионата мира», — выделил лидерские качества форварда финской команды автор Sport24 Александр Мысякин.

Воробьев, вы уволены. Итоги-мечты чемпионата мира

«Я знаю три слова. Воробьев, вы уволены. Таков итог чемпионата мира по хоккею в мечтах миллионов болельщиков, которым подсунули бронзу вместо золота. Но мечты тем и хороши, что не сбываются. Вот и Илья Воробьев вряд ли ответит за неудачный ЧМ-2019. Останется главным тренером сборной и СКА.

Александр Овечкин хуже Аршавина времен девиза "ваши ожидания — ваши проблемы". В НХЛ он великий, в сборной — безликий. Ноль шайб в плей-офф, словесное нападение на болельщиков и журналистов. Он видит какие-то заговоры и плохих людей, которые только и делают, что ждут его провала. Целый день они работают, потом злые приходят домой, делают хет-трик — водка, щи, хлеб — садятся на диван и начинают нетерпеливо ждать, как Овечкин не забьет. Два часа они могут просидеть, желая лишь одного — чтобы Александр ушел со льда без заброшенной шайбы. Вот какие злые люди населяют нашу страну.

Думаю, что у нас все играли не свои роли на этом чемпионате мира. Когда мы сюда ехали, мы об этом договорились. Все понимали, что не будут играть по 18-20 минут, как в клубах. Но на льду никто не показывал, что он чем-то недоволен, хотя это было не так просто сделать. Ребята молодцы, что сдержали слово и бились друг за друга. Илья Ковальчук, капитан сборной России

Люди, вы все проспали. Нашу сборную после ухода Олега Знарка как раз тренирует иностранец. У него есть финское гражданство. Воробьев — это всего лишь его бахилы.

Не понимаю, почему кто-то умудряется хвалить эту сборную. Как же они красиво играют, какое у них нападение! Итог — ноль шайб против финнов и странная игра с чехами, где герой только один — вратарь Василевский. Хорошо, что злые люди весь матч думали об Овечкине, которые ушел ни с чем, а не про Васю. Он мог спокойно играть на воротах, не отягощенный ненавистью по ту сторону экрана», — разочарован выступлением сборной России редактор «Спорта День за Днем» Сергей Бурый.

Хватит хейтить тренера сборной. Мы играли в лучший хоккей за много лет

«Идеальный ли он тренер для этой сборной? Нет, идеалов вообще не бывает. Понятно, что он более зависимая фигура, чем тот же Знарок — и этот статус подчиненного был виден и в публичных выступлениях, и на награждении, где Ротенберг получал награды перед тренерами. Но в концепции "тренер тренирует, начальство начальствует" Воробьев сморится нормально.

Это был невероятный турнир для нас. Я даже не знаю, что со мной случилось в плей-офф, и я начал забивать, это сложно объяснить. Конечно, я всегда выкладывался на сто процентов. На протяжении всей карьеры я верил, что смогу выиграть чемпионат мира. Счастлив, что мы с командой этого достигли. Победа на чемпионате мира — лучший подарок на день рождения (27 мая). Это лучший подарок на свете сейчас для меня. Помню, как я играл в ВХЛ. Никогда не знаешь, что может случиться в карьере, я всегда продолжал усердно работать. Когда это делаешь, то это выливается в такие трофеи Марко Анттила, нападающий сборной Финляндии

В первых матчах ЧМ-2019 против аутсайдеров я тщательно искал малейшие шероховатости, а после погромов больших команд уже не пытался. Сборная Воробьева дала нам тот хоккей, который мы хотели видеть, который мы на самом деле и требовали примерно лет десять, который на самом деле есть в наших генах. Обрываться сейчас и лихорадочно звонить "бывшей" — значит, получить быстрый локальный успех (и то не факт), но отброситься назад. Воробьеву нужно дать еще один турнир, но если без золота останемся и там — ему стоит уйти. Но преемник должен продолжать его стиль.

А финнов мы как-нибудь заборем. Есть такая мечта: два десятка наших самых умных тренеров соберутся вместе, покумекают и родят на свет "Универсальную стратегию победы над Финляндией (руководство для начинающих)". Прошлые годы показали: это не зависит от конкретных персоналий, и даже от трех десятков персоналий», — говорится в материале Sports. 0