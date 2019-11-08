Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финнов

В первом матче Кубка «Карьяла» команда Алексея Кудашова проиграла Финляндии — 3:4

Россия хотела испортить финнам праздник. Но сама подарила им победу

«Для финнов домашний этап Евротура не только возможность порадовать своих болельщиков, но и повод вспомнить победу на чемпионате мира в Братиславе. Перед матчем с Россией под своды "Хартвал-Арены" подняли чемпионский баннер, а в составе сборной Суоми в заявке на турнир оказалось 13 действующих чемпионов мира.

Именно финны остановили сборную России на пути к золоту ЧМ. Овечкин, Кучеров, Гусев и другие звёзды нашей команды так и не смогли найти способ сломить соперника с составом "0 голов за сезон в НХЛ" и вратарём Кевином Ланкиненом, который, кстати, так и продолжает играть в АХЛ.

Старались, просто плохо сыграли на своём пятаке. Будем это исправлять, а так, в принципе, не в чем упрекнуть. Команда билась. Считаю, полностью переиграли, но по счёту уступили. Очень удобно, когда соперник устаёт, а защитник подключаются в атаку. Нападающим легче, появляется много разных комбинаций. Мне кажется, это современный хоккей. В своём звене Кузьменко я давно знаю. Он очень настырный и упёртый форвард, с ним очень легко играть. Он старается, как и все игроки. Со Швецом-Роговым мы хорошо сыгрались в Питере. За финнами особо не следил, но отмечу вратаря, который подарил им эту победу. Антон Бурдасов, капитан сборной России

Поражение в Братиславе подогрело споры о стиле игры сборной России. Должна ли наша команда уметь играть в "финский хоккей" — цепляться, садиться и не давать жизни сопернику, играя с расчётом на контратаки? Вряд ли мы когда-то увидим такую сборную России со всеми своими звёздами, но отчётный матч с чужими трибунами и мощным составом соперника идеально подходил для эксперимента. Финны лишили нас финала в Братиславе, мы же могли подпортить им праздник в Хельсинки», — вспомнил о матче ЧМ между этими командами корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Финны опять обыграли Россию. И эта сборная Суоми даже сильнее, чем на ЧМ!

«Несмотря на поражение, сборная скорее понравилась. Хорошее большинство, участие в атаках защитников, которые забросили все три наших шайбы, много ярких индивидуальных действий от крайних форвардов (выделялся капитан Антон Бурдасов).

У россиян было даже чуть больше моментов, но очень подкосила игра в меньшинстве — с нашими спецбригадами финны расправлялись легко. И то, откуда возникали эти удаления, — например, в последние десять минут вместо финального штурма дважды пришлось обороняться "четыре на пять" из-за штрафов за выброс шайбы.

К сожалению, первой победы Кудашова в сборной в новой роли придется подождать как минимум до выходных», — отметил слабую игру россиян в меньшинстве журналист «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

Почин дебютанта сборной России

«В стартовом матче турнира пост номер один штаб сборной доверил московскому динамовцу Бочарову, дебютанту национальной команды. В стартовой 20-минутке его работой, мягко говоря, не перегрузили. Россияне же обстреливали владения хозяев со всех дистанций. Начал форвард "Торпедо" Дамир Жафяров, проверивший на прочность живот вратаря.

Фрагмент матча globallookpress.com

Продолжил защитник "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов, поддержав контратаку. Наши поймали соперника на пересменке, Бурдасов мог атаковать сам — с его-то пушкой, однако наградил пасом устремившегося вперед оборонца. Шарипзянов бросил неотразимо, словно для него штамповать заброшенные шайбы — дело привычное. Хотя в чемпионате КХЛ на его счету всего один гол и 7 результативных передач.

Понравилась нам и работа бригады большинства. Ожиганов и квартет форвардов Сошников — Бурдасов, Швец-Роговой — Макеев действовали остро, с правого борта угрожал броском главный снайпер чемпионата КХЛ Сошников, от левого — капитан сборной Бурдасов», — выделил игру дебютанта Шарипзянова в сборной автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Молодежь не отомстила финнам за звезд НХЛ

«Начинать работу в национальной команде с Кубка Карьяла — славная, но подзабытая традиция для российских тренеров. Что Олег Знарок, что Илья Воробьев приходили в сборную весной, а вот Вячеслав Быков с Зинэтулой Билялетдиновым стартовали с финского этапа Евротура. И что примечательно, оба этот турнир выигрывали. Причем со стопроцентным результатом. Чем не планка для Алексея Кудашова, дебютировавшего в должности главного тренера сборной России?

Ушат критики был вылит на Кудашова еще до первого официального матча у руля сборной. Виной всему результаты СКА — базового клуба сборной. На матч с финнами, если считать только-только обменянного из "Ак Барса" Игоря Ожиганова, вышли пять игроков питерского клуба. Еще двое, Александр Самонов и Ярослав Дыбленко, остались в запасе. И это мы говорим только о шестой команде чемпионата КХЛ! Игроку СКА уже привычно досталась и капитанская нашивка. Вслед за Павлом Дацюком и Евгением Кетовым эту роль примерил на себя Антон Бурдасов», — говорится в материале Sport24.

Сборной России не нужны игроки из НХЛ?

«Резерв именно дальний, потому что на Евротурах у России уже давно определяются не участники чемпионата мира из КХЛ. На Карьяла еще можно побороться за попадание в состав, но лишь на Кубок Первого канала — главный этап Евротура в нашей стране. В остальном же эти матчи сборной — это скорее смотрины в топ-клубы, нежели реальный шанс попасть на чемпионат мира. Там сыграют ребята из НХЛ, освободившиеся после "регулярки" и первых двух раундов плей-офф.

Фрагмент матча globallookpress.com

Хотя, если оставить поражение за скобками, смотреть на сборную в Хельсинки было приятно. Тот же Бурдасов наверняка сделал шажочек к тому, чтобы получать чуть больше игрового времени в СКА. Приятно смотреть и на бомбардирские навыки наших защитников. Традиционно слабейшая линия на чемпионатах мира может быть реально доукомплектована ребятами из КХЛ. Те же Ожиганов, Зуб и Рафиков вполне способны составить компанию ребятам из НХЛ и ЦСКА в следующем мае.

К сожалению, проиграли, пропустили в меньшинстве. Рад, что забил первый гол. Начал немного скомкано, но потом старался играть в свой хоккей и помогать команде. Всегда стараюсь подключаться к атаке. Тренерский штаб говорил, что если есть моменты, четвёртым подключаться. Бурдасов отдал классную передачу, а мне оставалось только попасть. Считаю, что мы были сильнее финнов, просто не забили свои моменты. Пропустили ненужные голы, тот же самый буллит. Должны были выигрывать. Я считаю, что мы сегодня выглядели лучше, но счёт на табло. Анттила — большой нападающий, у него трудно отобрать шайбу. Нужно ближе к нему играть, не давать подъезжать к нашим воротам, играть жёстче. Когда Маннинен убегал на наши ворота, то я хотел сыграть поближе. С Артёмом Зубом поговорили, мы оба должны были страховать друг друга. Обидно проигрывать, будем работать дальше и готовиться к следующей игре Дамир Шарипзянов, защитник сборной России

Пусть добиться победы в дебютном матче во главе сборной у Кудашова не получилось, общее впечатление скорее положительное. Осталось все же выиграть первый матч в новом статусе. Все же у Кудашова в нынешнем составе сборной наиболее высокие шансы поехать на чемпионат мира. Хоть и они не равны 100 процентам», — автору Антону Кудинову «Спорта День за Днем» понравилась игра резервистов.

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