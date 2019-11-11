Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно

В заключительном матче сборная России всухую уступила чехам на Кубке «Карьяла» со счетом 0:3. На первом турнире под руководством нового главного тренера Алексея Кудашова наши в серии буллитов обыграли шведов и уступили в основное время финнам и чехам.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову

«Во время Кубка Карьяла Алексей Кудашов много говорил о важности получения международного опыта, развитии игроков, необходимости увеличения реальных кандидатов на чемпионат мира с прицелом на Олимпиаду-2022. О том, что игроки могут допускать ошибки, а им будет даваться шанс их исправить. В принципе так оно и получилось. На Кубке Карьяла многие ребята получили хороший международный опыт. У них были ошибки, за которые соперники нас наказывали. Но это тоже опыт, без которого сложно добиться прогресса. Тем не менее два отдельных случая с игроками сборной России удивили.

Отсутствие тактической гибкости по ходу турнира — главная претензия к тренерскому штабу. Это касается и выбора состава на отдельные игры, и перестроение командных действий по ходу матчей. Каждая встреча на турнире начиналась с классного давления и большого количества атак, а заканчивалась перехватом инициативы от соперника и большими проблемами для сборной России.

Фрагмент матча globallookpress.com

Тот факт, что самым опасным игроком сборной России в игре с чехами с двумя голевыми моментами стал "чекер" Кадейкин, которым весь матч затыкали дыры, хорошо характеризует этот турнир для нашей команды. Тренерскому штабу не удалось выжать из этого состава максимум, и впервые с 2004 года сборная России может завершить Кубок Карьяла на последнем месте», — подвел итого выступления россиян корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия не смогла забить Чехии

«Российское нападение была самой яркой до последнего дня Кубка "Карьяла". Каждую атаку подопечные Кудашова доводили до завершения, а большинство было сверхэффективно. Рушан Рафиков наверняка добавил работы скаутам "Калгари", ведь оба его броска по финским воротам превратились в голы.

Никита Сошников вырвал победу у шведов, но с чехами лучший снайпер КХЛ "промолчал", как и обе спецбригады, дважды не реализовавшие "пять на три". Милош Ржига отлично изучил наших и классно выстроил оборону. Защитники "Народны тим" классно страховали друг друга и смело стелились на лед, а Роман Вилл без труда тащил все прямые угрозы и стал непробиваемой стеной для российской сборной.

На контрасте с молодой российской командой чехи выглядели матерым бойцом. Соперник смиренно перетерпел все российские атаки и реализовал свои возможности. Самым замысловатым образом была зачитана вторая шайба — сначала финские арбитры назначили буллит, но спустя пять минут раздумий зафиксировали взятие ворот заодно с нашим удалением. Два поражения — вполне закономерный исход эксперимента с составом. На Кубок Первого канала, как и всегда, поедут сильнейшие, но для перспективы полезнее именно такая поездка на Карьялу», — отметил нападение сборной России корреспондент «Спорт-Экспресса» Евгений Белоусов.

В этой сборной России все какие-то безлицые

«Команда молодая, опыта нет. Поэкспериментировали, дали поиграть молодежи, там же кроме Бурдасова особо нет опытных людей. Неплохо играли, но не хватает каких-то моментов, конечно. Особенно странно смотреть, что у нас никто работать не хочет на пятаке, когда защитники бросают. Вот это непонятно. На пятак никто не идет, все хотят как-то разыграть и в пустые забить. Но хоккей же поменялся, это раньше можно было так делать, сейчас уже все умеют играть в обороне. Удивляюсь этому моменту. Где-то же надо с мясом забивать.

А в остальном смотрелись неплохо ребята. Здорово, что решили попробовать молодежь, пусть и не получилось. Забивающих ребят нет явных, посмотрим, что будет во втором туре. Особо никто не порадовал отдельно, никто не выделялся. В этой сборной все какие-то безлицые, нет явных лидеров», — приводит слова главного тренера Sport24.

Обнулились. Сборная России всухую проиграла чехам на Кубке Карьяла

«Увы, россияне впервые проиграли первый период, который нашим удавался в матчах с финнами и шведами. Спасибо Ржепику, промахнувшемуся перед сиреной на перерыв по пустым воротам. Чехи в этот момент разыгрывали лишнего. В штрафном боксе коротал две минуты Шумаков, который здесь сидел и за себя, и за того парня. В игре со шведами его по ошибке наказали вместо Слепышева. Удаление, кстати, дешевое — "ястреб" в атаке рукой прихватил клюшку соперника.

Фрагмент матча globallookpress.com

На этот раз с голевыми моментами было негусто. С бросками же с дальней и средней дистанции вратарь Уилл справлялся без проблем. И где наше преимущество в свежести? Чехи ведь после победы над финнами (3:2 Б) отдыхали на пять часов меньше, чем россияне.

Удаления Рафикова и Ожиганова помогли подопечным Ржиги отодвинуть игру от своих владений. Более того, в куче-мале на нашем пятачке судьи разглядели криминал и сначала наказали россиян штрафным броском. Но до буллита дело не дошло, поскольку люди в полосатых рубашках после "киносеанса" засчитали… гол за авторством Седлака. Ни на одном повторе нельзя было увидеть шайбу за линией ворот. Шарипзянов же, якобы прижимавший шайбу в площади ворот, присел на две минуты.

Потом судьи принялись отдавать долги и трижды оставляли чехов втроем против нашей пятерки. К сожалению, в этой козырной ситуации подопечные Кудашова решили спасать России поодиночке. Пальбу со всех дистанций Ожиганова еще можно понять, но что делал в бригаде большинства защитник-домосед Сергеев? Третья шайба чехов, влетевшая в пустые ворота, окончательно испортила нам настроение. И подняла — команде Ржиги, ставшей победителем турнира», — передал перипетии матча автор «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Кудашов в сборной не отвлекся от СКА

«Только вот, как "Красная машина" должна играть в обороне, никому так и не объяснили. Тот же Мищенко после привезенного гола поменял клюшку, но вряд ли в этом заключалась систематическая ошибка тренерского штаба. Простой пас вдоль борта у чехов практически всегда превращался в выход крайнего нападающего на бросок из круга вбрасывания. Передачи с ползоны на дальнюю штангу ставили в ступор защитников — ситуацию бежали исправлять не успевавшие за эпизодом крайние нападающие.

Одна из таких привела ко второй шайбе в ворота сборной России. Судьи сначала хотели назначить буллит (видимо, уже по традиции), но после видеопросмотра все же выбрали вариант с голом. Странно, что смотрели так долго. После пары повторов на кубе арены даже пятерки команд выкатились на лед в ожидании вбрасывания в центре площадки, а судьи все продолжали смотреть эпизод.

К тому моменту сборная России как-то слишком прижалась к своим воротам. Чехи давили больше и серьезнее. Как будто отыгрываться в счете нужно было им. Добавьте к этому два нереализованных большинства 5 на 3, и никакие красивые распасовки в зоне атаки не заставят избежать вопроса: Где голы? Отыграться в счете сборная России в итоге не смогла. Что-то подсказывает, что не очень хорошо Алексей Кудашов отдохнул от проблем СКА», — выделил неуверенную игру россиян в обороне автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Потенциал этого состава — загадка

«На такую сборную — с кучей непривычных фамилий — всегда интересно смотреть, даже на самом скучном турнире. И на самом деле, это был живой и бодрый хоккей, с героями и идеями. Но вот что важно: не было одного игрока, который выглядел бы особенным на фоне средних европейцев, как иногда это делал Евгений Кузнецов. Жафяров — в отличной форме. Бурдасов очень раскован, поэтому в каждом подходе с шайбой смотрится классно. Сошников после НХЛ вышел на новый уровень и готов к Евротуру.

Фрагмент матча globallookpress.com

Кто порвал этот турнир? В моей картине мира это Кирилл Семенов, центр "Авангарда" и еще один молодой хоккеист, которому помогает работа с Бобом Хартли — его звено с Шумаковым и Жафяровым/Сошниковым было лучшим у нас. Но мне в целом нравится прогресс Семенова за последние три года, так что, возможно, у меня искаженное восприятие.

В декабре у нас Кубок Первого канала, говорят, что будет матч на футбольном стадионе, и из этого состава у меня нет туда других кандидатов (кроме звена Семенова) — если они есть у вас, пишите», — говорится в материале Sports. 0