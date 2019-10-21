Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички

«Красно-белые» проигрывают кому угодно, кроме бывшей команды своего тренера, вновь одолев СКА со счетом 3:2.

Как Знарок все время бьет фаворитов

«Дважды СКА, дважды "Автомобилист", "Локомотив" и "Авангард" — шесть из восьми побед "Спартака" в этом сезоне одержаны над командами, которые превосходят красно-белых по размеру зарплатной ведомости.

При этом шесть из двенадцати команд, которые обыграли москвичей — рижское и минское "Динамо", ХК "Сочи", "Барыс", "Северсталь", "Амур" и "Сибирь" — по платежке уступают команде Олега Знарка.

Две последние недели максимально четко очертили разницу между двумя "Спартаками". Один забивает за три матча с "Северсталью", "Амуром" и "Сибирью" четыре шайбы и набирает одно очко, показывая весьма невыразительную игру. Второй дважды побеждает в Санкт-Петербурге, причем оба раза совершенно по делу», — отметил способность «Спартака» обыгрывать команды выше классом журналист «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

СКА для Знарка как красная тряпка

«Очень похоже, что СКА для Олега Знарка как красная тряпка. У этого тренера есть характер, и он просто не может позволить себе проиграть определённые матчи. А у руля питерцев сейчас неплохой, но довольно серый специалист, которому бы в нынешней ситуации не помешали эмоции. Но доставать их, похоже, неоткуда.

Самое печальное, что нынешняя игра СКА — это проекция на будущее выступление сборной России, где ведь тоже рулит Кудашов. Сейчас у тренера не видно роста. Его всё ещё мощный по меркам КХЛ СКА играет та же, как и "Атлант" с "Локомотивом". То есть как типичная команда Кудашова. Неужели и сборная России в этом сезоне будет такой же?

Кажется, что если этим вопросом всерьёз зададутся в руководстве питерского клуба, то Алексей Николаевич может не доработать даже до первого этапа Евротура», — написал о блеклой игре СКА корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Знарок беспощадно мстит Питеру

«Швец-Роговой с Кагарлицким помогли защитнику Ярославу Дыбленко (экс-спартаковцу) сократить разрыв в счете — 1:2. Не покидало ощущение дежавю. 7 октября эти соперники встретились здесь же, в "Ледовом". Хозяева отыграли фору 0:2, но уступили в овератайме 2:3. Решающий гол забил Мартиньш Карсумс. На этот раз он открыл счет, причем сделал это… дважды.

Первый его гол судьи с помощью хоккейного VAR отменили, посчитав, что шайба покинула зону хозяев. Но уже в следующей смене латвиец статус-кво восстановил. Оформил дубль Анатолий Никонцев, вспомнив, кому Олег Знарок доверил капитанскую нашивку. Он был близок и к хет-трику, но в третьем периоде сфолил и поставил свою команду в архисложное положение. Но гости, оставшись втроем, отбились.

В концовке голкипер красно-белых Юлиус Гудачек решился на бросок по пустым воротам, однако шайба после добивания капитана хозяев Сергея Плотникова заползла в сетку. Концовка получилась огненной, соперники продемонстрировали весь арсенал борьбы — от толчков, ударов и захватов до удушающих приемов. "Спартак" выстоял и вторично победил СКА в Санкт-Петербурге. Базовый же клуб сборной уступил в третий раз подряд. А ведь через две с половиной недели сборную ждет Кубок "Карьяла". С каким сердцем отправится в национальную команду наставник СКА Алексей Кудашов со своим помощниками?» — говорится в материале «Советского Спорта».

Тренер-чемпион прибил СКА 2-й раз за 2 недели

«Из хоккеистов "Спартака" после знаковой победы над СКА как будто вынули батарейки — они поочередно проиграли "Северстали", "Амуру" и "Сибири". Но на матч против бывшей команды своего тренера москвичи снова вышли максимально заряженными и трижды забили уже к концу 15-й минуты.

Первое взятие ворот судьи после видеопросмотра отменили — Мартиньшу Карсумсу не хватило каких-то миллиметров, чтобы закрыть зону по правилам, а вот два следующих получились абсолютно чистыми. Тот же Карсумс едва заметным касанием подкорректировал бросок Максима Гончарова, а затем Магнус Хелльберг не успел остановить шайбу у лицевого борта, она дошла до Патрика Херсли, который моментально нашел на пятаке Анатолия Никонцева. 29-летний форвард забил впервые в сезоне.

СКА проигрывает третий раз подряд, шестой раз за последние восемь матчей и второй раз "Спартаку" в этой регулярке. Олег Знарок покинул питерский клуб и сборную весной 2018-го, вскоре после победы на Олимпийских играх, по слухам, причиной его двойного увольнения стали трения с вице-президентом армейцев и ФХР Романом Ротенбергом. Вернувшись в КХЛ, тренер-чемпион беспощадно мстит своей бывшей команде», — выеделил удачную игру Знарака против своей бывшей команды автор Sport24 Артем Гаев.

СКА пока не готов к Кубку Гагарина

«Питерский СКА прилично штормит в последнее время. Летом команду возглавил Алексей Кудашов — бывший помощник Ильи Воробьева в СКА и в сборной России. Теперь Кудашов руководит везде единолично. Естественно, в Петербурге от него ожидают больших результатов с первого же сезона. Как получилось у Сергея Семака в "Зените".

Только если Семаку купили несколько топовых игроков, то у Кудашова забрали ряд лидеров — Никиту Гусева, Владислава Гаврикова, Павла Дацюка — и выдали ряд амбициозных парней, Йори Лехтеря и Антона Бурдасова, которые не подошли НХЛ. Состав у СКА сейчас гораздо более слабый, чем был ранее. Возможно, самый слабый за последние годы. Но это слабость по меркам СКА. На уровне КХЛ у питерцев очень и очень сильный состав.

СКА — «Спартак» 2:3

Но прелесть регулярного чемпионата КХЛ в том, что у СКА еще много времени впереди на то, чтобы все изменить. За четыре месяца можно все исправить и сделать очень сильную команду. Посмотрим, получится ли это у Кудашова», — ожидает улучшение результатов от СКА автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов. 0