Без идей и целостной игры. Сборная России одолела чехов только по буллитам

Сборная России провела вторую встречу на Кубке Первого канала-2019. Команда Алексея Кудашова в Москве одержала победу по буллитам (4:3 Б) над Чехией после поражения о Швеции в четверг. Россияне закроют домашний турнир игрой с финнами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Возвращение Сошникова и два Ткачевых в одной тройке

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин изучает состав, выбранный тренерским штабом сборной России на матч с чехами.

«Сегодняшний матч с чехами должен был принести болельщикам сборной России другие эмоции, отличные от тех, которые они получили в четверг. Для того, чтобы это произошло, тренерский штаб нашей команды пошел на изменения в составе.

На лед выпустили лучшего снайпера КХЛ Никиту Сошникова, который занял место в третьей тройке с Владимирами Ткачевыми. Еще вчера, к слову, ходила шутка, согласно которой, это сочетание будет самым сложным для комментаторов.

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Попробуй не перепутай двух полных тезок в такой круговерти событий! Кирилла Семенова подняли во второе звено к Кузьменко и Бурдасову, а Александра Самонова, неудачно сыгравшего матч со Швецией, как и обещалось, заменил Илья Сорокин».

Бурное начало матча

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев радуется активному началу встречи в исполнении обеих команд.

«В первой встрече субботы финны неожиданно разгромили шведов 5:1 и подарили нам шанс. Побеждай в двух оставшихся матчах и выигрывай турнир.

Россияне сразу приступили к осуществлению этого простого плана. Кузьменко с пятачка подправил шайбу в ворота после дальнего броска Лямкина. Капризов зарядил в крестовину, лидер атак "Трактора" Седлак — в стойку. Бурное начало!

На лед вышел дебютант сборной Якимов, заменив на короткое время Владимира Александровича.

Россия — Чехия ФХР

Григоренко попал со своей фирменной точки в ближнюю девятку, реализовав численное преимущества. Отметим и подкидку Шипачева, долго укрощавшего шайбу-»лягушку«.

— Мы упростили игру, отсюда и результат, — заявил после первого периода Михаил Григоренко в телекамеру».

На случай, если вы не увидели гол Кузьменко, с удовольствием повторим #RUSCZE #снамироссия pic.twitter.com/XisxtKtTms — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019

Седлак исправился за удаление

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов отмечает, как резко изменилась игра после первого перерыва.

«В антигероях Седлак, впрочем, ходил недолго. Центр третьего, а по факту — ведущего, звена сборной Чехии пробил Сорокин в начале второго периода. Гол получился немного курьезный, но заслуг Лукаша это не умаляет. У нападающего "Трактора" уже три гола в четырех последних матчах за сборную.

Держит он уровень и в играх за клуб, но усилий одного лишь чешского легионера челябинцам мало. Что до матча Россия — Чехия, то шайба Седлака особо не изменила расстановку сил, но преимущество заметно пошатнула. Один бросок, и счет уже мог стать ничейным. Так и произошло.

Бросок Томаша Филиппи, после которого на табло высветились две двойки, не был неберущимся. Но стоит ли винить Сорокина в том, что сборная России расплескала преимущество? У хозяев Кубка Первого канала был не один и не два момента, чтобы сделать отрыв от чехов недосягаемым.

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Да и сам Илья между двумя пропущенными шайбами в шпагате вытащил "мертвый" бросок от Дмитрия Яшкина и выручал партнеров в меньшинстве. А вот с кого впору спрашивать, так это с нападающих, которые слишком часто вместо броска выбирали передачу, подсовывая шайбу друг другу».

«Ткачёвцы» проснулись, но у России опять нет победы в основное время

Автор «Чемпионата» Лев Лукин не оставил без внимание звено двух Ткачевых, которые сумели проявить себя лишь в третьем периоде, переведя игру в овертайм.

«Самой незаметной тройкой в составе сборной России в этом матче было номинально третье сочетание нашей команды, где тренерский штаб объединил двух Владимиров Ткачёвых и лучшего снайпера регулярки КХЛ Никиту Сошникова. Ребята просто растворились на площадке, но в третьем периоде именно от этого звена пришла реальная угроза воротам Грубеца. Ткачёв-младший сумел вылезти на пятачок, но не переиграл в ближнем бою чешского вратаря, запоров очередной момент.

И снова последовало незамедлительное наказание для нашей команды! Сборная Чехии провела позиционную атаку, в результате которой на бросок вывели Гинека Зогорну, совершившего точный и сильный "выстрел" в ближний угол. Отметим, что форварда "Амура" в этом моменте абсолютно никто не закрывал.

Россия — Чехия ФХР

Впрочем, слишком долго расстраиваться и думать об очередном поражении сборной не пришлось. Сравнять счёт удалось тому самому звену Ткачёва, которое "спало" два периода. Нападающий СКА в фирменной манере прокатился по дуге, запутав чешскую оборону, и выдал точный пас на Ожиганова, который не промахнулся в ближний угол. 3:3!»

Ясное дело, неважных голов не бывает. Но такие — особенно ВАЖНЫЕ pic.twitter.com/xAdJAHi3Z1 — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019

Кудашов делает ставку на буллиты?

Автор «Спорта День за Днем» Матвей Кусакин подозревает, что раскрыл секретную установку наставника сборной России.

«За несколько минут до конца встречи от повторения антирекорда четырехлетней давности спас Игорь Ожиганов. В случае поражения сборная России заняла бы максимум третье место, а четвертое занимала в 2015-м. Защитник СКА вовремя подключился к атаке и замкнул изумительный пас Владимира Эдуардовича Ткачева.

И тем и другим не хватило "физики" в овертайме. Сборная России дважды не реализовала большинство, а в конце пятиминутки еще и могла пропустить. У выбежавшего со скамейки штрафников Яшкина сломалась клюшка.

Кажется, что установка Кудашова при плохой игре — довести дело до буллитов. Его СКА (а теперь сборную) часто выручали послематчевые броски. Теперь, чтобы победить на домашнем турнире, сборной России надо обыгрывать финнов обязательно в основное время, а игра чехов и шведов завершилась либо в буллитах, либо в овертайме».

Гений Шипачев и спорный Войнов

Автор блога «Овечкин и седины» Никита Петухов кратко оценивает выступление игроков сборной России в матче с Чехией.

«Совсем коротко по игрокам: Шипачев — гений, Ткачев — классический русский гений (два периода балду пинает, в третьем спасает страну — хотя у него это был первый матч, может тупо вкатывался), Семенов — отлично, Лямкин — тоже (хотя Никита опять почти не играл).

Мне очень не нравится Бурдасов и очень не нравится, какую ему дают роль. Он очевидно общительный, уверенный в себе мужик и вследствие этого довольно авторитетный сейчас игрок, но на этом уровне ему нужно прописывать конкретную функцию в третьем-четвертом звене. Шмальнет по воротам — отлично. Нет — пусть вкалывает по бортам.

А у Кудашова он выходит плеймейкером, порет простые передачи, очень нездорово понимает атаку как процесс — и позиционную, и с ходу — и слишком часто выглядит на льду зрителем.

Россия — Чехия ФХР

Очень спорный Войнов: точно с запасом лучший наш защитник, но это не потому, что он гений. А потому что конкурирует с Нестеровым и Марченко. Для кандидата на переезд в НХЛ (и особенно в первую пару команды НХЛ) он сегодня слишком много косячил с шайбой в ситуациях, когда не просто стоял на синей линии и двигал ее вправо-влево.

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Он старался (и старается в "Авангарде") играть типа он швед: прорывы по борту, подключения в атаку четвертым, а то и третьим, а то и вторым. И вот кроме потенциально голевого обреза у него была кучка потерь и неудачных продолжений в атаке — даже в овертайме было такое. Кажется, он берет на себя немного больше, чем по идее должен — и на уровне КХЛ справляется, а вот на Евротуре, как видно, не очень».

Ни одного удачного решения

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко жестко критикует как выбор тренерского штаба в отношении состава, так и игру российских хоккеистов.

«При такой кособокости состава совсем не удивляет отсутствие целостной игры. С чего ей взяться-то? Кроме первого звена, в каждой тройке по якорю (чем думали, приглашая Ткачева из "Ак Барса"? Он месяц пропустил, пять матчей вхолостую откатал, причем явно чувствовал себя не лучшим образом в них). И почти в каждой паре.

По-хорошему, и этих шведов, и этих чехов сборная России должна была выносить вперед ногами. Но с большим трудом взяла два очка из шести возможных. И то — в серии буллитов. Хотя обязана была забивать в овертайме. Но снова у нас Шипачев на левом фланге — считай, минус одна угроза. Что мешало воткнуть туда Ткачева? Подход "как бы чего не вышло"? Ну, с таким подходом такими результаты и должны быть.

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Чехи ну ничего особенного не делали. Но вытащили матч с 0:2. Потому что сборная России сильно сбавила в агрессии. Что с шайбой, что без. Благо хоть не закрылась полностью, не стала нагружать собственный пятак при позиционной обороне. А то и контратак мы бы не наблюдали совсем. Прекрасная работа тренерского штаба. Ни одной перестановки. Ни одного удачного решения. Так и живем».

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