Тройка Шипачева показала суперхоккей и спасла сборную России от разгрома

В первом матче домашнего этапа Евротура россияне проиграли шведам (3:4), уступая по ходу матча в три шайбы.

Странный выбор вратаря и проваленный дебют

«Этот матч имел особую важность для главного тренера сборной России Алексея Кудашова. Это была первая игра для наставника в таком качестве на домашнем льду, и хотя бы для обретения уверенности её нужно было выигрывать. Да и в целом результаты российский сборной при Кудашове пока не впечатляли: на Кубке Карьяла был выигран лишь один матч (кстати, у шведов), да и тот по буллитам. Впрочем, с тех пор Алексей Николаевич уже показал отличную психологическую устойчивость, сумев развернуть наметившийся кризис в СКА в рекордную для нынешнего сезона КХЛ победную серию.

Состав российской команды на стартовый матч турнира смог удивить. Вне заявки остался лучший снайпер сезона КХЛ Никита Сошников, а место в воротах совсем уж неожиданно занял Александр Самонов. К сожалению, матч у голкипера СКА совсем не получился. Уже на четвертой минуте Самонов пропустил в ближний угол от Андре Петерссона.

Шведы играли в большинстве, но провели нетипичную для такого формата атаку "2 в 1" и нападающий московского "Динамо" был неумолим», — отметил странный выбор голкипера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Шипачев феерично вернулся в сборную, но за ним — пустота

«Главная звезда этой сборной — Вадим Шипачев. Сколько бы ни было у него хейтеров, факт это медицинский. Нет во всей КХЛ игрока результативнее и центра изобретательнее. Видимо, знали об этом и шведы, принявшиеся бить Шипачева с первой смены. Капитан "Мальме" и игрок четвертого звена "Тре крунур" Фредрик Хендемарк приложил его так, что мозговой центр российской сборной откровенно потерялся. Шипачев падал, мазал по воротам и не особо вел игру своего звена. А другой динамовец Андрей Миронов привез удаление, которое шведы благополучно реализовали.

Фрагмент матча globallookpress.com

Когда Шипачев — лучший игрок кахаэловской версии сборной России, это не страшно и не приговор. Но когда за ним даже близко никого нет — вот это действительно тревожно. Даже второй центр этой команды Владимир Ткачев сильно уступает капитану "Динамо" в мастерстве. До поры до времени не шло у команды Кудашова и в большинстве. Но стоит ли этому удивляться, учитывая, что его СКА — седьмая команда КХЛ по реализации лишнего… с конца? Новые исполнители, попавшие в руки к главному тренеру сборной и питерского клуба, ничего глобально не поменяли.

Нельзя сказать, что сборная России провалила матч. Моментов у ворот Юханссона хватало, но напарник Сорокина по ЦСКА был великолепен. Как тут не подумать о том, что московский клуб наигрывает вратаря нашим соперникам? И это при всей патриотической риторике Игоря Есмантовича. Капризов попытки с пятой своего одноклубника все-таки пробил, а в большинстве оформил дубль с передачи Шипачева, но было поздно. "Тре крунур" вовремя ответили четвертым голом, выпустив пар из сборной России. Браться за голову при счете 0:3 оказалось не самой лучшей идеей. Рассчитывать на то, что из такой ситуации можно выпутаться, — настоящее русское авось», — выделил лидерские качества Шипачева журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Как можно так пороть моменты?

«Вторая половина матча для сборной Швеции превратилась в сущий кошмар. При счете 0:3 разность бросков в пользу хозяев была всего 12-11, тогда как в начале третьего периода уже 35-12! Опытный Юханссон действовал бесподобно на знакомой ему до мельчайших деталей арене, где проводит домашние матчи ЦСКА. Этот был именно тот случай, когда бросать камень в российских игроков рука не поднималась. Они создали голевых моментов на несколько матчей вперед.

Совсем плохо отработали бригады большинства — один гол из семи попыток на таком уровне преступно мало. Как тут не вспомнить, что подобная проблема преследует весь сезон СКА, плетущийся по этому показателю среди аутсайдеров.

Сбиться со счета, отслеживая количество упущенных россиянами шансов забить, можно было еще в середине третьего периода. Проснулся Капризов, вдохновленный Шипачевым. Армеец сделал то, что умеет лучше всех КХЛ — классно занимал позицию у чужих ворот и продемонстрировал отличную реализацию. К сожалению, между двумя его голами редчайшая вылазка гостей вперед обернулась трудовой шайбой Заара, поборовшегося на пятачке», — указал на слабую реализацию у россиян обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

У сборной России нет состава на Олимпиаду

«Заявка изначально не впечатляла. Ну давайте объективно: Капризов — Шипачев — Григоренко — это внушающая уважение тройка. Ну впечатляет фамилия Вячеслава Войнова. Ну а дальше. Не то чтобы у финнов, шведов и чехов в закромах не нашлось игроков, способных конкурировать с Жафяровым, Барабановым, Кузьменко и Бурдасовым. При всем уважении к этой четверке.

Хоккеисты сборной России globallookpress.com

А ведь это Кубок Первого канала. Турнир, куда традиционно нужно свозить все силы сборной России. Ведь без победы никак. Что же будет на Олимпиаде в Пекине? Пока же в сборной России продолжают просматривать потенциальных кандидатов на поездку в Китай. Роман Ротенберг говорил, что таких с полсотни. Будем наблюдать.

Эмоции перехлестнули, много зрителей пришло. Хотели выйти и здорово начать, но стали нервничать, не контролировали игру. Кудашов после первого периода сказал, что надо лучше играть. Что он может сказать ещё… Ребята все старались, потом перехватили инициативу, но не смогли догнать шведов. В конце старались, но у шведов вратарь сыграл здорово сегодня. Нам не повезло немножко. Каждая игра — хоть за сборную, хоть за клуб — это моя любимая работа, и я хочу её выполнять здорово. Иногда получается, иногда нет, это другой вопрос. Сегодня играли здорово в принципе, у нас классное звено, получилось какие-то голы забить, но не хватило для победы, Значит, мы все сыграли не очень. Вадим Шипачев, нападающий сборной России

Можно похвалить только желание российских игроков отыграться. Рвение бежать в атаку и забивать даже подкреплялось умением создавать моменты. Но этого не хватило — домашний турнир начали с поражения от Швеции.

Хотя какая разница, если главная цель всего еврохоккейтура — просмотр как можно большего числа кандидатов в сборную. Правда и с ними пока не все так гладко», — не впечатлен заявкой россиян автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

«Красная машина» проиграла запасному вратарю ЦСКА

«С середины матча мы забыли о владениях россиян, в их зону смело можно было запускать заливочный комбайн. 0:2 для нашей сборной — не приговор, год назад на Кубке Первого канала хозяева в третьем периоде отквитали такой гандикап, вырвав победу по буллитам благодаря голу Григоренко. Тогда и герои были те же, что и сейчас — Юханссон, Сорокин, защитник ЦСКА Клас Дальбек.

Вадим Шипачев подарил надежду на камбэк, неотразимо бросив под перекладину после передачи Андрея Кузьменко. На одну шайбу наши точно наиграли, нанеся 20 (!) точных бросков за второй период. А в первом активнее оказались шведы — 10 против 8.

Начало было очень робкое. Возможно, переволновались, перевозбудились, поэтому начало немного провалили и пропустили несколько контратак. Считаю, что со второго периода взяли игру в свои руки. Реализация моментов немножко хромала. Их, как и бросков, было достаточно, но забили всего три гола. Почему не играл Сошников и чем обусловлен выбор Самонова на матч? Проигрывает команда, отдельно кого-то выделять не хочется. Всегда учитывается, как ты играл последние матчи за свой клуб. Самонов выдал несколько хороших игр, отражал много бросков. Что касается Сошникова, то играть может всего 20 человек. Мы выбрали звеньевые связки, пошли по этому принципу Алексей Кудашов, главный тренер сборной России

После второго перерыва подопечные Юхана Гарпенлова все силы бросили на сохранение счета. Наши не единожды были близки к голу. Григоренко так и не нашел слабое место у своего одноклубника, даже промахнулся по пустым воротам. Не забил в ближнем бою и российский капитан Евгений Кетов, почувствовавший вкус к голу в чемпионате КХЛ.

Помочь решил московский армеец Дальбек, едва не снес клюшкой голову одноклубнику Антону Слепышева и подарил нам большинство. Тут-то за Юханссона взялся Капризов. Однако его дубля не хватило для камбэка. Забитый с пятачка шайба шведа Саара, вклинившаяся между голами россиян, принесла "Тре Крунур" победу. Венцом матча стал эффектный сэйв Юханссона. Поймав шайбу, он триумфально поднял ловушку над головой. В стиле канадца Руа, которого за океаном называли Святым Патриком. В этот вечер святым можно без натяжки назвать шведского вратаря Ларса», — говорится в материале «Советского спорта».

Россия проснулась только после 0:3

«И ведь нельзя сказать, что "Тре Крунур" придумали против России что-то сверхъестественное. Они позволяли проводить позиционные атаки, играть в дальний пас, да и в обыгрыш тоже. Часто проходили поперечные передачи. Даже чекинг-лайн Кетов — Карнаухов — Слепышев чувствовали себя вполне неплохо неподалеку от Юханссона. Но опасные броски по-прежнему не появлялись. Подправления шли мимо, прямые шведский вратарь щелкал, как орехи. Он был великолепен. Капризов, улыбаясь, мотал головой, отвечая на вопрос журналистов о форме партнера по ЦСКА.

Фрагмент матча globallookpress.com

В таких ситуациях помогает только что-то неожиданное. С Шипачевым и Григоренко неожиданно оказался Андрей Кузьменко. 96-й номер выдал классный пас с разворота на Шипачева — и наконец-то получился точный удар. Надежды добавляло еще и то, что шведы практически встали.

Плохо с реализацией, ужасно с обороной, обидно за Самонова. Хорошо с настроем и первым звеном. К матчу на "Газпром-Арене" хотелось бы видеть меньше минусов. Чтобы их исправить, есть еще матч в субботу против Чехии», — резюмировала итог матча редакция Sportbox.

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