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    МЧМ-2020. Россия уступила Чехии, Канада вырвала победу у США

    Подробности первого игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею

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    В четверг, 26 декабря, стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет, который будет проходить в чешских Остраве и Тршинце по 5 января.

    Швейцария — Казахстан 5:3

    Сборная Казахстана уступила команде Швейцарии (3:5) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.

    В составе победителей дубль оформил Мэттью Вербун,еще по разу отличились Жереми Гербер, Йоэль Зальцгербер и Джан-Марко Веттер.

    За казахскую команду две шайбы забросил Максим Мусоров, еще один гол на счету Руслана Дёмина.

    27 декабря Казахстан в рамках группы А сыграет со Словакией. 28 декабря Швейцария встретится с Швецией.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Швейцария U20 — Казахстан U20 — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
    Голы: Вербун — 1, 2:49 — 1:0. Мусоров — 1 (Бойко), 15:10 — 1:1. Гербер — 1 (бол., Эбишер), 18:51 — 2:1. Демин — 1 (Бондаренко), 24:54 — 2:2. Зальцгебер — 1, 30:37 — 3:2. Мусоров — 2, 35:39 — 3:3. Веттер — 1 (Эбишер, Сопа), 48:55 — 4:3. Вербун — 2, 53:54 — 5:3Вратари: Холленштайн — НурекБроски: 34 (13+13+8) — 19 (4+7+8)Штраф: 8 — 6

    Чехия — Россия 4:3

    Сборная России уступила команде Чехии (3:4) в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

    В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Шимон Кубичек (3-я минута), Ян Мышак (8), Матей Блюмель (26) и Ян Еник (38).

    За российскую команду отличились Егор Замула (11, 27) и Василий Подколзин (15).

    Сборная России в группе B сыграет также с командами Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).

    Чемпионат проходит в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Чехия U20 — Россия U20 — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
    Голы: Кубичек — 1 (бол., Йеник, Теплы), 2:46 — 1:0. Мышак — 1 (Теплы), 7:41 — 2:0. Замула — 1 (Хованов, Денисенко), 10:19 — 2:1. Подколзин — 1 (Марченко, Романов), 14:32 — 2:2. Блумел — 1, 25:31 — 3:2. Замула — 2 (Воронков, Александров), 26:16 — 3:3. Йеник — 1 (бол., Теплы, Шир), 37:25 — 4:3Вратари: Достал — Аскаров (Мифтахов, 40:00, 59:07)Броски: 22 (5+12+5) — 36 (18+8+10)Штраф: 12 — 26

    Швеция — Финляндия 3:2

    Сборная Швеции в овертайме обыграла команду Финляндии (3:2 ОТ) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира.

    В составе победителей отличились Нильс Хёгландер, Самуэль Фагемо и Александер Хольц.

    За финскую команду шайбы забросили Патрик Пуйстола и Кристиан Танус.

    Ранее в другом матче группы Швейцария обыграла Казахстан (5:3).

    В следующем матче шведы встретятся 28 декабря со Швейцарией, финны в этот же день сыграют со Словакией.

    Молодежный чемпионат мира.Группа A
    Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Пуйстола — 1 (Хонка, Танус), 16:21 — 0:1. Хегландер — 1 (Фагемо), 21:05 — 1:1. Танус — 1 (Пуйстола), 33:35 — 1:2. Фагемо — 1 (Хегландер), 54:51 — 2:2. Хольц — 1 (бол., Берггрен), 64:55 — 3:2Вратари: Альнефельт — АннуненБроски: 48 (15+16+12+5) — 25 (8+8+7+2)Штраф: 10 — 12

    Канада — США 6:4

    Сборная Канады одержала победу над командой США (6:4) в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира.

    В составе победителей отличились по разу нападающие Нолан Фут, Коннор МакМайкл, Алексис Лафренье, Тай Делландреа и Барретт Хэйтон, на счету которого дубль. Лафренье набрал (1+3) очка в этой встрече.

    За команду США две шайбы забросил Шейн Пинто, еще по одной Артур Калиев и Николас Робертсон.

    27 декабря американцы встретятся с Германией, 28 декабря канадцы сыграют с Россией. Ранее команда Валерия Брагина проиграла чехам (3:4).

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Канада U20 — США U20 — 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)
    Голы: Пинто — 1 (бол., Джонс, Бринк), 3:10 — 0:1. Калиев — 1 (бол., Зеграс, Тюркотт), 18:32 — 0:2. Макмайкл — 1 (Томас), 23:31 — 1:2. Хейтон — 1 (бол., Лафренье), 26:34 — 2:2. Фут — 1 (бол., Смит), 33:03 — 3:2. Хейтон — 2 (бол., Лафренье, Велено), 50:47 — 4:2. Робертсон — 1, 52:45 — 4:3. Пинто — 2 (бол.), 56:42 — 4:4. Лафренье — 1, 56:49 — 5:4. Делландреа — 1 (п.в., Робертсон, Лафренье), 58:50 — 6:4Вратари: Доус — Найт (58:14 — 58:50)Броски: 32 (8+16+8) — 32 (10+8+14)Штраф: 10 — 10
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