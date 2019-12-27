МЧМ-2020. Россия уступила Чехии, Канада вырвала победу у США

Швейцария — Казахстан 5:3
Сборная Казахстана уступила команде Швейцарии (3:5) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020.
В составе победителей дубль оформил Мэттью Вербун,еще по разу отличились Жереми Гербер, Йоэль Зальцгербер и Джан-Марко Веттер.
За казахскую команду две шайбы забросил Максим Мусоров, еще один гол на счету Руслана Дёмина.
27 декабря Казахстан в рамках группы А сыграет со Словакией. 28 декабря Швейцария встретится с Швецией.
Чехия — Россия 4:3
Сборная России уступила команде Чехии (3:4) в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.
В составе чешской сборной заброшенными шайбами отметились Шимон Кубичек (3-я минута), Ян Мышак (8), Матей Блюмель (26) и Ян Еник (38).
За российскую команду отличились Егор Замула (11, 27) и Василий Подколзин (15).
Сборная России в группе B сыграет также с командами Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).
Чемпионат проходит в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января.
Швеция — Финляндия 3:2
Сборная Швеции в овертайме обыграла команду Финляндии (3:2 ОТ) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира.
В составе победителей отличились Нильс Хёгландер, Самуэль Фагемо и Александер Хольц.
За финскую команду шайбы забросили Патрик Пуйстола и Кристиан Танус.
Ранее в другом матче группы Швейцария обыграла Казахстан (5:3).
В следующем матче шведы встретятся 28 декабря со Швейцарией, финны в этот же день сыграют со Словакией.
Канада — США 6:4
Сборная Канады одержала победу над командой США (6:4) в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира.
В составе победителей отличились по разу нападающие Нолан Фут, Коннор МакМайкл, Алексис Лафренье, Тай Делландреа и Барретт Хэйтон, на счету которого дубль. Лафренье набрал (1+3) очка в этой встрече.
За команду США две шайбы забросил Шейн Пинто, еще по одной Артур Калиев и Николас Робертсон.
27 декабря американцы встретятся с Германией, 28 декабря канадцы сыграют с Россией. Ранее команда Валерия Брагина проиграла чехам (3:4).